40+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Szeptember utolsó hétvégéjén is temérdek program vár bennünket Budapesten és környékén. Borfesztivál, sörnapok, irodalmi fesztivál, filmfesztivál, kutatók éjszakája – mi kell még a boldogsághoz?

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Szeptember utolsó hétvégéjén a Budavári Palota újfent ünneplőbe öltözik, hiszen Európa legszebb borfesztiválja, a Budapest Borfesztivál 30. alkalommal kerül megrendezésre! A világörökségi helyszín eddig is lenyűgöző kulisszákat adott Magyarország legjobb borainak, de ezt is lehetett még fokozni, hiszen az elmúlt években végbement felújításoknak köszönhetően régi pompájában ragyog a Csikós udvar, a Főőrség és a Lovarda, melyek új helyszínként kapcsolódnak be az ünneplésbe. Az utánozhatatlan borfesztivál hangulat mellett találkozhatunk kiállítókkal az összes magyar borvidékről, változatos gasztronómiai fogásokat kóstolhatunk, élvezhetjük a magyar könnyűzenei, világ- és népzenei koncerteket, valamint idén is a Borfesztivál részeként kerül sor a Magyar Jazz Napjára. Az idei fesztivál vendége Somló lesz, mely 12 borászattal képviselteti magát.

Hagyomány és minőség a belvárosiakért: ezt a két hívó szót tartotta szem előtt az Örmény Kulturális Központ, amikor is összeállította gazdag és tartalmas programját a Belvárosi Művészeti Napokra. Ez a két szó az alapja annak a színes, minden korosztályt megcélzó programsorozatnak, amely a Semmelweis utcába hívja a Belváros-Lipótvárosiakat.

20-nál is több kiállító, közel 100 féle csapolt és üveges sörrel a világ minden tájáról. Találkozz kedvenc IPA-iddal, EPA-iddal, APA-iddal, különleges fűszerezésű gyümölcsös sörökkel, a szűretlen búzákról és precíz lágerekről nem is beszélve. Lesz cseh, belga, angol, német és magyar választék, valamint a habzó italok mellé finomabbnál finomabb sörkorcsolyákkal is készülnek a kiállítók.

Izgalmas workhopokkal, közösségi programokkal vár titeket a 4. Bokréta Fesztivál! Jógaóra a Ferenc téren, családi piknik, zene, éjszakai fotózás, közös alkotás. Mindez Ferencváros szívében, a Bokréta utcában és a Ferenc téren.

A PesText Fesztivál elhozza a világirodalmat Budapestre. Intellektuálisan lazíthatsz: rengeteg jó beszélgetés, mentális kaland, kőkemény irodalom és izgalmas összművészeti program vár.

A Budapest BonBonnal minden városlakó saját lakókörnyezetének örömteli arcát fedezheti fel. Az őszi, különleges kiadásban a hazai művészeti élet véleményformálóinak egyedi válogatása hangol rá a kéthetes fesztiválélményre, a város valamennyi kerületében.

2021. szeptember 23-29. között 4 szekcióban összesen 18 filmet vetít a Koreai Kulturális Központ a budapesti Corvin Moziban.

Magyarország legnagyobb tudomány-népszerűsítő rendezvénysorozata, minden év szeptemberének utolsó péntekén és szombatján.

Levéltári piknik gyerekeknek, családoknak, diákoknak és a történelem iránt érdeklődőknek.

Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyafriendly garázsvásár, ahol irtó olcsón juthatsz szuper cuccokhoz.

Csütörtöki programok Budapesten

Délután 3-tól este 7-ig a Gozsdu-udvar ismét megtelik élettel, forgataggal és a fenntarthatóság iránt elkötelezettekkel, akik lelkesen árulják portékáikat, megunt vagy épp sosem használt ruháikat, na és persze és lelkesebbnél is lelkesebb kincskeresőkkel, akik boldogan térhetnek haza új szerzeményeikkel. Elvégre mindenkinek van otthon legalább egy, ha nem több olyan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál: mondjuk, egy új életre.

Exkluzív divatbemutató és pop-up a belváros szívében. Az új kollekciójukat bemutató magyar tervezők: Barb Tailor Unique Design, ME&KA, Nagea, Verók Adri Silk Designer, Noor Fashion Hungary.

A szezon utolsó open-air House Piknikje. Az idei első buli is Budapesten a Zsiráfban volt így nem is lehetene jobb zárása a sorozatnak.

Itt van Enyedi Ildikó új filmjének várva várt premiervetítése, mely után országos közvetítésű online közönségtalálkozót lesz, a helyszínen a rendező beszélget majd Pauló-Varga Ákossal, a nézők kérdéseit élőben továbbítják. A beszélgetést csak a résztvevő mozikban láthatjátok. Az esemény várhatóan 22:30-kor ér véget.

Az Analog Balaton 2017 óta arra törekszik, hogy a pop/rock dallamosságát és az elektronikus zene monotonitását ötvözze, és ezáltal egy egyedi hangzásvilágot hozzon létre. A budapesti bázisú, elektronikus zenei duó szeptember 23-án hódítja meg a A38 tetőteraszát.

Pénteki programok Budapesten és környékén

Kerekasztal-beszélgetések a képregényrajzolás, -kiadás helyzetéről a leghozzáértőbb hazai szakértők részvételével. A beszélgetések után képregényeit dedikálja Németh Gyula, László Márk, Lakatos István, Farkas Lajos és mások.

A 25. éve változatlan felállásban játszó Muddy Shoes a hazai blueszene emblematikus formációja. Zenéjük a műfaj születésétől napjainkig öleli át a műfaj különböző stílusait, a zenekarra jellemző laza, könnyed előadásmódban.

Az Európa Kiadó a hazai pop-rock történet egyik legmeghatározóbb zenekara az idők során újra és újra úgy tudott megújulni, hogy közben sosem vált mainstream-formációvá. Egyéni stílusukat és működésük független szellemiségét fennállásuk óta következetesen megőrizve írják és adják elő dalaikat, amelyek közül ma már sok klasszikusnak számít.

Hosszú idő után újra Budapesten – ráadásul az egykori Sirály helyén újra megnyílt Gödör Klubban – a jólismert Üllői Úti nóták.

A különleges orgánumával, egyedi hangulatú popdalaival és persze védjegyének számító ukulelés hangszerelésével sikeressé vált LP visszatér a Budapest Park színpadára.

Szombati programok Budapesten és környékén

Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó Termelői Piaczon mindent megtaláltok hozzá, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe, emellett szezonális és még magyar is.

Minden évben szeptember utolsó szombatja a kisvasutak ünnepe Gödöllőn. A szakmai programok mellet családi programok is várnak benneteket.

A másfél órás sétahajózáson megcsodálhatjátok a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat. Az út során a hajó vezetője tájékoztatást ad a Duna-ág állat-, és növényvilágáról, egyéb érdekességeiről.

Megnyílik a MONYO új sörfőzdéje a Gyömrői úton. Ennek alkalmából egy egész szombatot átölelő családi napra invitálnak titeket.

Szezonzáráshoz érkezett a Füstölgő sorozata. Menjetek el Zebegénybe egy utolsó szegyre vagy oldalasra. Ja és aznap lesz még csilisbab is!

Színes, változatos programokkal, kézművesekkel és tökös ételekkel várunak mindenkit Gyömrőn az ingyenes rendezvényen.

Beckett népszerű művének egy Mesterséges Intelligencia (SAMU) ír folytatást. A folytatás azután játszódik, hogy a klasszikus darab eseményeit követően Vladimír és Estragon találkoznak Godot-val, de tisztázatlan okokból ezúttal menekülniük kell előle.

A hazai könnyűzenei élet nagyágyúi a Szerencsejáték Zrt. 30. születésnapján fergeteges bulira készülnek egy egészen egyedülálló helyszínen. Exkluzív show-val lép fel Majka & Curtis, elhozza új lemezének dalait és legnépszerűbb slágereit a Bagossy Brothers Company, fellép hazánk egyik legismertebb dj-je, Lotfi Begi és vendégei.

A Nemzeti Színház egykori dívája, a körülrajongott színésznő az 1930-as évektől a XII. kerület akkor még csöndes és városszéli egyik utcájában egy kétszintes villában élt egy óriási kert közepén. Az épület ma is áll, a Bajor Gizi Színészmúzeum vette birtokba. A séta során a közel ezer négyzetméteres épület a nagyközönség előtt eleddig rejtett, titkokkal teli tereit fedezhetitek föl: egykor menekülteket rejtő alagsorától a tetőteraszon megbúvó manzárdszobán át a kertig. Mindezt a közelgő éj leple alatt, sötétedés után. A sétát csak 14 éven felül ajánják.

Merülj el a borókaalapú ital gazdag ízvilágában szombat este! Egy workshop a Párisi Udvar csodálatos Budapest Salonjában, ahonnan ginszakértőként távozhatsz. Az esemény alatt egy hideg-, egy meleg falatkából, valamint egy desszertből álló válogatást is kaphatsz a csomag részeként. A csomag ára: 19.990 Ft.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén

A Budavri Sportegyesület a hűvösvölgyi Nagyréten családi sportnapot rendez, amelynek keretén belül megszervezi első focibajnokságát – délelőtt a 10-12 éves korosztálynak, délután a felnőtteknek. A résztvevők ebédidőben bográcsos ebédet és frissítőt kapnak.

Izgalmas programmal készül a Pancs ezen a hétvégén: Tóth Vera és Pauli Zoli egy vasárnapra elhozzák nektek a Palkonyha életérzést. Természetesen termelői piac is lesz sok termelővel.

Pilismarót Duna partról indulva feltekerhettek a Prédikálószékhez, hogy madártávlatból is megcsodálhatjátok a Dunakanyart. Innen tovább vezet a túra Pilisszentlászlóra, majd Visegrádig, ahonnan átkompozhattok Nagymarosra, majd közvetlenül a part mellett tekerhettek Zebegényig ahol egy kompúttal végződik a kirándulás.

Vasárnap a kicsiké lesz a Duna parton fekvő új Dürer kerthelyisége, ahol sárkányjárgányon emelkedhetnek a magasba Rutkai Borival. Leszenek még improvizációs játékok, bábjáték-automata, póni és alpaka simogató és Pagony (fel)olvasó-sarok is.

A Terézváros kis félköríves utcájában, az Anker közben már őszre hangolva várnakbBenneteket növényekkel, virágokkal, árvácska vásárral és természetközeli dizájn termékekkel.

Válogass és bukkanj értékes kincsekre, frissítsd fel a ruhatárad, vagy szerezd be egy családtagod szülinapi ajándékát.

Cinkota festői szépségű kis patakja mentén a forrásig sétálva kiderül, hogyan faragott a kultúra a libás tóból strandfürdőt, hol hűsítette magát Batthyány Ilona grófnő, és vajon miért kapta nevét a patakocska egy olasz szigetről.

Vasárnap délutáni könnyűzene Nagymaroson a Dunakanyar egyik népszerű lemezlovasával.

Szerethet-e egy férfi egyszerre több nőt? Hazudhat-e mindenkinek, akit szeret? Szembesülve az őszinteség felszabadító erejével elérhető-e megtisztulás? A nők, akik hittek, szerettek és csalódtak benne, kíméletlen tükröt tartanak főhősünk elé. A filmklub vezetője, Baróti Éva a vetítés után Novák Erikkel, a film rendezőjével beszélget.

Ganxsta Zolee és Takács Vilkó 2019-ben indította útjára azt az akusztikus duót , ahol klasszikus blues és rockabilly dalok mellett saját szerzemények is felcsendülnek. A formáció pedig a Dos Diavolos nevet kapta.

