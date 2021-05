30+ zseniális program Budapesten és környékén – 2021 május

Hétről hétre egyre több – főképp szabadtéri – program vár bennünket Budapesten és környékén. 2021-ben májusra esik a pünkösdi hosszú hétvége is és persze a hónap végén jön a gyereknap is, így bőven lesz lehetőség kikapcsolódni.

Soha ne add fel a reményt, minden helyzetből van kiút! – ez a 27. Lengyel Filmtavasz mottója, amely idén online formában kerül megrendezésre. Ennek köszönhetően a bemutatott filmek a szélesebb közönség számára, Magyarország egész területéről megtekinthetőek lesznek. A Lengyel Intézet az első 500 néző számára ingyenes mozizást biztosít.

4 év után újabb területtel bővül a Római piac, így az újonnan csatlakozni vágyó árusok is tudnak majd szép, állandó helyet kapni. Szombaton ott lesz Debreczeny Zoltán festőművész is, aki csupaszín és csupaélet festményeiből rögtönzött kiállítást rendez és tart róluk előadást, ha kéretik. És persze lesz majd lángos, szürkemarha-hamburger és sült kolbász is.

Mutatjuk, hol érdemes még megtölteni a kosaratokat hazai finomságokkal:

Street Food szezonnyitó hétvége a Margitszigeten a Gasztro Sétányon. Látogassatok el ide a hétvégén és merüljetek el a street food világában!

Csodálatos kilátás, vad sziklaalakzatok Szentendre környékén. Rövid, de változatos kirándulás a Szentendre és Pomáz között magasodó, fantasztikus panorámájú Kő-hegyre. További infót, az alábbi linken találtok: https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/ko-hegy

Kutyás kalandokból sosem elég, látogassatok el velünk a Drégely várához:

Élő bejelentkezés Abdáról (a költő meggyilkoltatásának helyszínéről) dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténésszel és Jordán Tamás színművésszel. Az esemény ingyenes megtekinthető.

A legendás Dresch Mihály vezette vonós quartet zenéje Damokos Attila rendezésében kel életre az Epreskertben a Budapest Ritmo online sorozatában.

A némafilmhez Farkas Bence írt kísérőzenét, mely a Müpa őszi zeneműpályázatának filmzene kategóriájában lett díjazott. Közreműködik: Győri Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Dubóczky Gergely.

A Lupa-sziget a Szentendrei-Duna ág gyöngyszeme. Római partról egy kevés lapátolással már az igazi vadonban lehetsz. A Duna vízállásától függően bejárhatod a Tündér-sziget kis öblét is. Érintetlen természet, csak a hódok által megmunkált fákkal lehet találkozni. Nagy kedvenc, hétvégén elfoglalt, kevés szabadidővel rendelkezőknek és akár kevésbé gyakorlottaknak is ajánlják.

Kevesebb erőfeszítéssel messzebbre tekerhetsz egy e-mtb nyergében, így nem csak csodás helyekre juthatsz el, a kerékpározás egy új fajtáját is kipróbálhatod. A túra a Budai-hegyekben aszfalton és könnyen járható burkolatlan utakon halad.

Inkább saját bringával indulnátok útnak? Mutatjuk a Dunakanyar legszebb útvonalát!

Három távon is indul „tekergés” Csillebércről ezen a pénteken. A túra több kupamozgalomban is (pl.: Stabil Kupa, Péntek13 Kupa, Budapest Kupa, 7Nap 7Éjszaka Kupa, stb) elszámolható. A pontos részleteket megtalálod a https://tturak.hu/ weboldalon.

A Bikram Jóga Központ csaknem 13 éve Budapest egyik legnépszerűbb jógastúdiója. Ezúttal kiszakadnak kedvünkért a város zajából és májusban két időpontban is tartanak jógaórát a Síház mögötti friss tavaszi, füves réteken.

A közösségi vegán piac május 16-án újra vár az Westend Millenium Tetőkerten. Konyhai alapanyagok, finom ételek, italok, CF termékek, kézműves mity-mütyök és a VSM közösség vár rád az májusi Vegan Sunday Marketen!

Láttátok már Budapestet amikor jön fel a nap …és még a Duna is szinte tükör sima? Pattanjatok deszkára a Lupa szigetnél, majd evezz végig fővároson, csodáld meg az ébredő Budapestet a hajnal színeinél!

Zatykó Zoltán kertészmérnök zuglói birtokán hosszú évek óta termeszt fűszer és gyógynövényeket. Most személyesen is ellátogat a Pancs Boltba, hogy gyönyörű fűszerei mellé ezúttal szakmai tanácsokat is adhasson nektek.

A hétköznapi élet – ez a tematikája a Budapest FotóFesztivál 2021-es sorozatának. Ebben a rendhagyó időszakban pedig valóban átértékelődik a normális hétköznapok fogalma és annak fotográfiai megközelítései. Igaz, hogy a 2020-as év a pandémia miatt egyáltalán nem kedvezett az emberközpontú fényképezésnek, a megszokott hétköznapi mozzanatok megörökítésének, ám a kortárs alkotók képein mégis tetten érhető a tradíció érvényes folytatása, a műfaj sokszínű megközelítése. A fotográfia varázsa által izgalmas utcaképek, családi pillanatok, valós vagy elképzelt jelenetek elevenednek meg, vagy éppen a cirkusz kulisszái mögé pillanthatunk be. Az Élet/Kép kültéri fotókiállítását május 20-ig nézhetitek meg a Városháza Parkban, a teljes tárlat pedig május 20-tól július 18-ig lesz látható a Kiscelli Múzeumban.

Még több szabadtéri kultúrára vágytok? Alábbi cikkünkben plusz öt kültéri kiállításról olvashattok:

A Sanyoszistálló és a Normafa Síház közreműködésével létrejön a Normafa Síház negyedik, saját szervezésű, közösségi futása. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezés: info@normafasihaz.hu

Programok a 2021-es pünkösdi hosszú hétvégére:

Budapest első eper fesztiválja. Garantáltan csak magyar eper kínálattal. Emellett eperborokat, eper lekvárokat, street food epres ételeket is kóstolhatsz itt.

A legfinomabb magyar eperből készítsetek mennyei süteményt:

Láttad már hazánk legszebb tájait a magasból? Budapest, Dunakanyar, Esztergom, Visegrád, Pilis.. csodálatos látvány, minden olyan apró, fentről igazán szép az élet és csak a szabadságot érzed. Felszállás Budakeszi, Farkashegyi Reptérről. Részletes információk: https://bit.ly/3lYYn4g

Nézz farkasszemet a múlt kísérteteivel! A tematikus zöldövezeti séta Jókai kertjétől egészen a normafai Kínzóházig halad, és közben megannyi érdekességről, szellemről lebbentik le a fátylat.

Önálló városi kalandra invitálunk titeket „szerencsehozó” lottóházakról szóló cikkünkkel:

Egy lassú, pihentető sétára invitál Valkó Zsuzsi, az első magyar hivatalos erdőfürdőzés vezető. Olyanra, ahol önmagadra és a környezetedre figyelsz. Olyanra, amely kitisztítja az elméd a szüntelenül zakatoló gondolatoktól és aggodalmaktól, oldja a stresszt, nyugalmat és belső egyensúlyt hoz.

Töltődjetek a szabadban, helyszínül pedig válasszatok kedvenc botanikus kertjeink közül:

Pünkösd hétfőn, kellemes hegymászós időben, igazi kikapcsolódást ígér a Pilis-tető-kör túra, mely során a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontját és az azt körülvevő atmoszférát látogathatod meg. További infók a túráról és regisztráció a honlapon.

Májusban is a legjobb program a kirándulás, 5 meseszép helyszín válogattunk nektek úticélul:

2021 május 28 és 30-a között idén is megszervezésre kerül az Újbudai Tavaszi Vásár, az Allee melletti sétányon. A szabadtéri vásáron több díjnyertes termelő termékeiből válogathatsz, minőségi kézműves élelmiszerek, kézműves portékák között szemezgethetsz. Természetesen a vásáron streetfood készítmények, borászatok, főzdék is képviseltetik magukat. A vásár látogatása ingyenes!

Budapesti programok a 2021-es gyereknapra:

A nagy kedvencek egy helyen kiegészítve gyermeknapi kézművességgel, vidámparkkal.

Gyalogtúra és piknik a Csacsi réten a KKM csapat szervezésében. Találkozó vasárnap reggel 10-kor a Normafa Síház kerthelyiségében. Innen indulva egy laza másfél órás körtúra a Normafán, utána a Csacsi réten közös piknik. A piknikhez minden résztvevőnek falatkákkal kedveskedik a Normafa Síház.

Design, vintage, antik, retró, egyedi, kézműves – ruhák , táskák , ékszerek , divat kiegészítők , DIY és vintage termék , kézműves gasztro készítmények , természetes alapanyagokból készült kozmetikumok … mindent meg fogtok találni a Piacok Napján. A rengeteg izgalmas termék mellett, számos kiegészítő programmal, finom falatokkal, élőzenével és különleges gyereknapi meglepetéssekkel várnak titeket.

A kiskertpiac rendhagyó eseménye Budán a napsütéses Sirály sétányon. Növény – gasztronómia – natúr szépségápolás és természetes dizájn bemutató és vásár. A belépés ingyenes, a rendezvény kutyabarát.