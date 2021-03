6+1 termelői piac Budapesten és környékén, ahol helyi finomságok garmadája vár

A piacok, termelői piacok hangulatát egyszerűen képtelenség megunni, itt mindig kapunk néhány jó szót, egy-egy apró mosolyt a termelői portéka mellé, amiről jól tudjuk, szívvel-lélekkel és két kéz áldozatos munkájával válnak felbecsülhetetlen értékké. Cikkünkben 6+1 városközponti, Duna-part menti, házak szegélyezte és fa alatt megbújó termelői piacot mutatunk, ahol nem csak piaci hangulatból lesz érdemes feltankolni.

A Tabán felől megközelítve vagy épp a Gellért-hegy oldalán lecsorogva az út ugyanoda vezet: a Tabán legöregebb házának kertjében kialakított Czakó Termelői Piaczra, ahol szombatonként 8-tól 14 óráig, vasárnapokon 9-től 15 óráig várják a helyi termelők a finomságokra éhes, célirányos vagy épp elcsigázott piacozókat. Jó, ha készülünk táskával, hiszen nehéz innen üres kézzel távozni: termelői méz, alternatív lisztek, olajok, ecetek, isteni galyatetői fürjtojás, termelői sajtok, kívül ropogós, belül puha pékáru, gyümölcs és zöldség, de még virág a kézben is társunk lehet a hazaúton, de csak azután, hogy egy finom kávéval koccintva megünnepeltük az aznapi szerzeményeket.

1016 Budapest, Czakó utca 15.

A XII. kerület szívében, az önkormányzat épülete előtt kialakított téren, lehuppanva az 59-es villamosról már meg is érkeztünk az épületek által szegélyezett, barátságos termelői piacra, melyet keddenként 7 és 17 óra között, szombatonként 7 és 14 óra között is meglátogathatunk, ha úgy tartja kedvünk. A ládákban sorakozó üde és friss zöldségek, a pultban egymásra licitáló parenyicák és kecskesajtok, míg a tökéletes piramisként egymásra tornyosuló termelői mézek mellett friss sonkák, kolbászok, füstölt áru, de még a mélyalmos tojás is csak arra vár, hogy táskánkban lapulva velünk együtt robogjon tovább a sárga villamoson.

1126 Budapest, Böszörményi út 23.

A Kispiac néven elhíresült, Dunakeszin meghonosodott piactér eleinte csupán egy maroknyi, helyi termelőnek és itt élő anyukának biztosította termékei eladásának lehetőségét. A néhány stand mellett aztán sorra jelentek meg új termelők is, így egy lassú, de annál stabilabb kereskedői hálózattal írta be magát nemcsak a helyiek, hanem a környéken élők tudatába is. Legyen bármilyen az időjárás, nincs olyan, hogy ne lennének kint a mindig mosolygós árusok, akik szívélyesen töltik meg a kosarunkat és drive-in ötletük nyomán autónk csomagtartóját a finomabbnál finomabb produktumokkal: lekvárral, sörrel, zöldséggel, olajokkal, magkrémekkel és még ki tudja, mi minden földi jóval.

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.

Igazi közösségi piknikhangulattal várja Pilisvörösvár a Platz Termelői piac irányába kanyarodókat, ahol egészen pontosan a Kacsa-tó szomszédságában válogathatunk a kiválóbbnál kiválóbb árukból. A fák alatt megbújó standokról húsműhelyben készült finomságok, egyenesen biotanyáról érkezett földi jóságok, homoktövisből készült készítmények, tanyasi tojás és kézműves sajt, idényében frissen szedett szeder és málna, a Hétforrás birtokról érkező őszinte tej és ínyenc lekvárok, zabkásák és müzliszeletek sokasága kacsintanak vissza ránk, lelkes, ízkalandra vágyó piackalandorokra.

2085 Pilisvörösvár, Kacsa-tó

A Római-part szomszédságában, a Nánási udvarban szombaton délelőttönként helyet és placcot foglaló közösségi hangulattól hangos piac épp a légkör miatt több mint puszta bevásárlóhelyszín. Az ember programként tervezi meg, hogy ellátogasson a III. kerület közkedvelt helyszínére, ahol mesés portékák huppannak a szatyrokba, zsákokba, de mellette egy percre sem maradhat el az új ízek kóstolásának, friss portékák felfedezésének élménye, a programokkal tarkított vásárhangulat és a pogácsaillatú várakozás, amibe olyan jó belekóstolni útban hazafelé menet.

1031 Budapest, Nánási út 47-49.

A Wekerlei Kispiac fatetejű asztalain őstermelők és vállalkozók portékái sorakoznak egymás után barátságosan, a folyton változó, mindig mozgásban lévő piachangulat közepette. A tér hetente több ízben is megtelik hagyományos piaci élettel, míg a termelői és biopiacra csütörtök délutánonként és szombat délelőttönként lelhetünk, ekkor a színpompás zöldségek és gyümölcsök, termelői finomságok, sajtok mellett friss hús is landolhat a szatyorban az ekkor nyitva tartó húshentes pultjából.

1192 Budapest, Gutenberg körút 24.

És hogy mi tudná még inkább felrázni a hagyományosnak vélt piachangulatot? Mi más, ha nem az, ha egyenesen házhoz érkezik? Bali Dávid és Pintér Boróka ötlete több mint zseniális: meghatározott idősávokban jelenleg 12 településre repítik el Szabi a pék hol foszlós, hol ropogós, hol elképesztően puha kovászos, kézműves kenyereit és pékáruit, de autóból terített portékájuk kedvez a lelkes panelpékeknek is, hiszen hazai őrlésű lisztekkel látják el az agglomerációban és azon túl élő otthoni péktanoncokat.