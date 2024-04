7 hangulatos termelői piac országszerte, ahol finomságok garmadája vár

Tavasszal, a szezonális zöldségek és gyümölcsök idényével a piacok is egy szempillantás alatt születnek újjá. Mutatjuk hát, melyik piacokra érdemes ellátogatnotok, ha épp az üde zöld Zalában, a Balatonnál, a Dunakanyarban vagy az ország más mesés helyszínein jártok épp.

Nőtincsi NemcsakPiac

Idén ünnepli második születésnapját a Nőtincsi horgásztó partján igazán mesés környezetben otthonra lelt termelői és kézműves piac. A Nőtincsi NemcsakPiac télen-nyáron mesés hangulatához olyan termelői portékák is hozzájárulnak, mint a háztáji tojás, a friss zöldségek, a kamra polcára kívánkozó befőttek, lekvárok és savanyúságok, akárcsak a ropogós kenyerek, a kencék, sajtok és a palackba zárt folyékony örömök. A sort még hosszan folytathatnánk, hiszen termelők és kézművesek garmadája árulja mesés portékáit minden hónap harmadik vasárnapján a piacon, ahol üdítő programokkal is várják az arra járókat.

2610 Nőtincs, Szent István-tó | Facebook

Platz termelői piac – Családi piknik, Pilisvörösvár

A pilisvörösvári Kacsa-tó partján minden hónapban egyszer közösségi piknikkel ötvözött termelői piacot rendeznek. A hónapról hónapra nem kevesebb mint 100 termelőnek és kézművesnek otthont adó piacon az állandó kínálat között találtok sajtokat, húsokat, péktermékeket, szezonális terményeket, virágokat és fűszernövényeket egyaránt. A Platz piacon kivétel nélkül mindenki megtalálhatja a számításait, de ha egyet ajánlhatunk a Platz perecet kóstoljátok meg mindenképp!

2085 Pilisvörösvár, Kacsa-tó | Facebook

Élő Piac az Élő Majorban, Szántódpuszta

A Balaton déli partján fekvő Szántódpusztai Majorság több éves felújítási munkálatokat követően nyílt meg újra a nagyközönség előtt. A megannyi élménnyel, tárlattal és attrakcióval kecsegtető majorság minden szombaton és vasárnap termelői és kézműves piac otthonául is szolgál. Az Élő Piacon hétvégente egyenesen a termelőktől van lehetőség beszerezni a helyi finomságokat, legyen szó kolbászról, szalámiról ínycsiklandó tejtermékekről, mézről, savanyúságról vagy akár az esti koccintáshoz való remek borról. A termelői portékák, egy kiváló balatoni lángos, egy szelet sütemény vagy friss kürtőskalács után pedig érdemes szemügyre venni a kézműves termékeket is.

8622 Szántód, Szántódpuszta | Facebook

Agárdi Almárium Termelői Piac

Szombatonként 8 és 12 óra között az Agárdi Pálinkafőzde parkolója termelőkkel, kézművesekkel és vásárlókkal telik meg. A termelői finomságok között megtalálhatjátok Szabi, a pék friss és ropogós kovászos kenyereit, hosszan érlelt sajtokat, tisztított vajat és mézeket, de szezonális zöldségek és gyümölcsök, füstölt húsok, fűszerek, csatnik, lekvárok és befőttek, valamint kürtőskalácsok gazdag választékából is egyaránt szemezgethettek. A piacnapok hétről hétre tematikus finomságoknak és programoknak is helyet adnak, így ha a bisztróban már feltöltődtetek, jöhet az élményekkel való kikapcsolódás!

2484 Gárdony, Sreiner tanya | Facebook

Nagymarosi Termelői Piac

Az akár a fővárosból is könnyen, vonattal megközelíthető Nagymaros minden szombaton termelői finomságokkal csalogatja a közelről és messziről érkezőket a Fő térre. A Dunakanyarból érkező termelői portékákat kézműves termékek is színesítik, de sorakoznak egymás után húsok, sajtok, gombák éppúgy, mint biokertből érkező zöldségek és mikrozöldek, akárcsak kóstolásért kiáltó, kovásszal készült péksütemények. Miután minden földi jóval megtömtétek a kosaratokat, a Duna-part egy padján meg is pihenhettek és gyönyörködhettek tovább a látványban.

2626 Nagymaros, Fő tér | Facebook

Piac a Kertben, Nagykanizsa

Ha épp egy pénteki napon Nagykanizsán jártok vagy oda terveztek egy hétvégi kiruccanást, első utatok mindenképp a város termelői piacára vezessen! A Piac a Kertben nevéhez hűen minden pénteken a Csónakázó-tó melletti fogadó kertjébe költözik, hogy helyi termelői finomságokhoz segítse a törzsvásárlókat és látogatókat. A szezonális zöldségeken és gyümölcsökön túl bevásárolhattok kiváló sajtokból, befőttekből, mézből, füstölt húsokból és felvágottakból, de a kosaratokban a Dombon túl kovászos kenyereivel, házi süteményekkel, kézműves csokoládéval és a virágoskertek legszebb virágaival éppúgy hazatérhettek.

8800 Nagykanizsa, Szőlősgazda út 1. | Facebook

Liliomkert Piac, Káptalantóti

Káptalantóti messze földön híres és nem kevésbé hangulatos piaca, a Liliomkert nélkül ajánlónk nem is lehetne teljes. A Káli-medence szívében található piac nagy népszerűségnek örvend közelről és távolról érkezők körében egyaránt, ahol a szezonális, termelői portékák mellett találni bőven kézműves szépségeket és azon melegében elfogyasztásra váró finomságokat is. A Liliomkertben a piaci és vásári forgatagot kedvelők egészen biztosan megtalálják számításaikat, érdemes azonban korán érkezni azoknak, akik inkább komótosan nézelődnének a fák alá berendezkedett standok között.

8283 Káptalantóti, a Zánka felé kivezető úton | Facebook

