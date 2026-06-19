6 hangulatos kiülős hely a Duna-parton balzsamos nyárestékre

Nyáron aligha van hangulatosabb pontja a városnak, mint a Duna-part, ahová megérkezve egy pillanat alatt engedhetjük bele magunkat a gondtalanság önfeledt érzésébe. Most a Népszigettől egészen a Kopaszi-gátig elhoztuk azokat a hangulatos kiülős helyeket, ahol a láblógatás mellé nemcsak egy-két finom falat, hanem pazar Duna-parti látkép is jár.

Elefánt a Bálnában

Akár hivatalosan is kikiálthatnánk a főváros egyik legszebb panorámájaként a Fővám téri korzótól elénk táruló kilátást, melyet egy az egyben az Elefánt a Bálnában teraszáról is megcsodálhatunk. Ugyanis a túlparton a Műegyetem, a Szabadság híd mögötti Gellért-hegy és a messzi távolban a budai Vár sziluettje rajzolódik ki, ám még így is néhány pillanatra érdemes szemünk világát a tányérunk felé irányítani. Hiszen az Elefántban mindent megtalálhatunk, amit csak az éhes lelkek kívánhatnak: buborékos szélű nápolyi pizzák, smokerből érkező BBQ-csodák, hamburgerek, könnyed saláták, olasz stílusú előételek és grillfogások várnak ránk itt. A Duna melletti kikapcsolódásunkat pedig különféle koktélokkal és zenével koronázhatjuk meg az Elefántban.

1096 Budapest, Fővám tér 11-12. | Facebook | Instagram

Fruska Bistro

A Kopaszi-gát egyik legrégebbi tagja a Fruska Bistro, melynek enteriőrjéről egyszerre juthat eszünkbe Provence és a hazai kisvendéglők atmoszférája. Egy biztos, a kettő oly harmonikusan megfér egymás mellett, hogy a hangulatra itt sosem lehet panasz. A bisztróban az étlap gerincét a magyar fogások adják, de azért bekacsint egy-két helyen az olasz és az amerikai hatás is, így különféle hamburgerek és tésztaételek mellett is letehetjük a voksunkat. És bár a Fruska teraszáról is legeltethetjük a szemünket a Duna hullámain, ha még közelebbről élveznénk a látványt, akkor piknikkosarat is biztosítanak nekünk a vízközeli élményért.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 13. | Weboldal | Facebook

Nap bácsi

Aligha lehetnénk közelebb a minden porcikánkat ellazító nyugalomhoz, mint a Nap bácsi mögötti Duna-parti placcon. A babzsákokban lazítva lábunk előtt a Duna hullámai fodrozódnak, szívünket a naplemente fényei töltik meg, ízlelőbimbóinkat pedig street food nyalánkságok kényeztetik. Hiszen Nap bácsinál mi szem-szájnak ingere, minden bűnös élvezetre lecsaphatunk: NapDoggal, quesadillával, burgerekkel, hermelinnel és sok más finomsággal várnak a kézműves sörök, koktélok, borok és különféle frissítők mellett.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 9. | Facebook

Viadukt Bár

A pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszán már május eleje óta élvezhetik a fővárosiak a hangulatos Viadukt Bár programjait. A rakparton lenyűgöző panoráma kíséri a színvonalas, ingyenes eseményeket, melyek során a zenének, művészetnek és kultúrának adnak teret minden mennyiségben. A Viadukt belső terében különböző képzőművészeti és fotókiállítások kapnak helyet, illetve izgalmas, nem mindennapi workshopokat is szerveznek. A Duna-parti lazulásunkat pedig az isteni frissítők teszik teljessé.

1052 Budapest, Pesti alsó rakpart | Facebook

Perem

Vadregényes, ártéri világba csöppenhetünk a Népsziget egyik leghangulatosabb, láblógatós gasztropontjánál, ahol a szentjánosbogarakat a vízparton elhelyezett égősorok idézik meg, miközben mi bátran belefeledkezhetünk az előttünk elterülő, éterinek tűnő kilátásba. Az aprócska oázisba betérve aligha lehet nagyobb gondunk annál, minthogy kiválasszuk, mit együnk, igyunk. Ha éhségünk csillapítása a cél, akkor a Peremben a különféle lángosok lesznek a befutók, de mellettük palacsintákra, gyrostálakra vagy ropogós, chilis bundában sült hekkre is lecsaphatunk. Az élményt pedig különféle sörökkel, koktélokkal, spritzekkel vagy éppen limonádéval tehetjük teljessé.

1044 Budapest, Népsziget | Facebook

Kabin

Szintén a Népsziget kincse a színes vitorlaponyváiról ismert Kabin, ahol aligha lehet unatkozni. Színes programokkal várnak mindenkit egész nyáron, a naplementés jógától kezdve a workshopokon át egészen a zenés eseményekig. A jó hangulat és a szép kilátás adott, mellé már csak a terülj, terülj asztalkám kell, így hát, wrapokkal, mártogatósokkal, hamburgerekkel, grillkolbászokkal és salátákkal ajándékozhatjuk meg magunkat a Kabinba betérve.

1044 Budapest, Népsziget | Facebook | Instagram

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