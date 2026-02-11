Torkos csütörtök 2026: 5 kihagyhatatlan ajánlat az év legfalánkabb napjára

Idén február 19-ére esik a gasztroőrültek piros betűs ünnepnapja, melyre kihagyhatatlan kedvezményekkel készülnek az éttermek szerte az országban. A néphagyomány szerint a hamvazószerdát követő torkos csütörtök lehetőséget biztosít még egy utolsó nagy lakomára, mielőtt búcsút kellene inteni az ízes élvezeteknek a nagyböjt 40 napjára. Akár követitek a hagyományt, akár nem, az biztos, hogy megéri kihasználni az alábbi 5 étterem ajánlatát február 12-én és 19-én, és torkoskodni még egy nagyot a hónapban!

Spíler, Budapest

Ha még nem jártatok a főváros ikonikus étteremláncának valamelyik egységében, itt a remek alkalom! A Király utcai Spíler Original, a budavári Spíler Biergarten, és a MOM Parknál található Spíler Buda is kihagyhatatlan ajánlattal készül az ízünnep alkalmából: február 12-én féláron falatozhattok mindhárom gasztrokocsmában, amennyiben asztalt foglaltok és a torkos csütörtökre hivatkoztok. Bármelyik felé is vegyétek az irányt, 100% magyar marhából készült házi burgerekkel, sörkerti klasszikusokkal, testesebb és könnyedebb falatokkal is megtölthetitek a hasatokat aznap, szuper áron.

1075 Budapest, Király utca 13. (Spíler Original) | 1014 Budapest, Dísz tér 8. (Spíler Biergarten) | 1123 Budapest, Alkotás utca 53. (Spíler Buda) | További információ >>

Fekete Holló Kisvendéglő, Budapest

A Fekete Holló Kisvendéglő 1930 óta nyújt felejthetetlen gasztroélményeket a hagyományos, házias ízek kedvelőinek – február 12-én ráadásul 50% kedvezménnyel asztalfoglalás esetén. A Budai Vár szívében megbújó étterem valóságos időutazásra hívja a vendégeket: az étlapon olyan klasszikusok szerepelnek, mint a tanyasi csirkehúsleves, a hortobágyi húsos palacsinta, friss bécsi szelet, a sztrapacskával tálalt harcsapaprikás, vagy a marhapörkölt tarhonyával, a torkos csütörtökre hivatkozva jókora engedménnyel. Ha ránk hallgattok, az ízutazást mákos gubával zárjátok!

1014 Budapest, Országház utca 10. | További információ >>

Baltazár Bar & Grill, Budapest

Bohém hangulat, szuper borok, és a város legjobb grillételei – ez csakis a Baltazár lehet! Február 12-én vessétek bele magatokat az ízek és a ritmusok világába, foglaljatok asztalt a torkos csütörtökre hivatkozva és kóstoljatok meg minél több fogást féláron a Baltazár étlapjáról. A bűntudatmentes lakmározást tüzes falatkák, szaftos húsételek, különleges burgerek és magyaros finomságok garantálják – a tökéletes ital- és édességkínálat pedig már igazán csak hab a tortán.

1014 Budapest, Országház utca 31. | További információ >>

Apátsági Rege Cukrászda, Tihany

Tihany messze földön híres cukrászdájában is bőven lesz ok a torkoskodásra, hiszen február 19-én egész nap féláron desszertezhettek az Apátsági Rege Cukrászdában. Sőt, a Balaton panorámája mellett akár már a nap első étkezését is megejthetitek, jókora kedvezménnyel, ha pedig később érkeznétek, sütemények, desszertköltemények és alkoholmentes italok közül csemegézhettek. Engedjetek a csábításnak, és próbáljatok ki minél többet az ikonikus desszertek közül – a Rege Signature süteményét, a legendás levendulás krémest igazán vétek lenne kihagyni!

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 22. | További információ >>

Trattoria il Lago, Balatonfüred

Az olasz konyha szerelmeseinek érdemes lesz Balatonfüred felé venni az irányt a lakomázás nagy napján, február 19-én, hiszen a Trattoria il Lago mennyei pizza- és pastakínálatának biztosan nem fognak tudni ellenállni. A kovászos pizzák, a friss tészták, az olaszos ételek és az alkoholmentes italok aznap ráadásul 50% kedvezménnyel, trattoriás hangulat közepette kerülnek a tányérra – torkoskodás olasz módra, ahogy a magyar tengernél szokás!

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4. | További információ >>

