Téli kalandozás a Kis-Balaton mesés, önállóan is látogatható szigetén

Nemcsak a fagyos Balaton nyújt mesés látványt, hanem érdemes elbarangolni a télen is varázslatos Kis-Balaton irányába is.

A Kis-Balaton környékén a Kányavári-sziget az egyetlen olyan terület, amely szakértő vezető nélkül, egész évben szabadon látogatható, könnyű megközelíthetőségének köszönhetően pedig népszerű a kirándulók körében.

A kis szigetre egy rendkívül különleges fahídon keresztül juthatunk át és végigsétálhatunk a 15 állomásból álló Búbos Vöcsök tanösvényen, amely körülbelül egy óra alatt nyugodt tempóban kényelmesen bejárható.

Az útvonalon elhelyezett információs táblák bemutatják a Kis-Balaton növény- és madárvilágát, amely rendkívül gazdag, tekintve, hogy a térség egy fokozottan védett, vizes élőhely. A madárparadicsom kifejezetten a gázlómadaraknak és a réceféléknek kedvez, a szikes-lápos terület közel 250 madárfajnak ad otthont. Ha szerencsések vagyunk, akkor mi magunk is megpillanthatjuk a téli tájba beleolvadni igyekvő kecses vízimadarakat.

A sziget közepén található egy fából épült madármegfigyelő hely is, ahol csendben elidőzhetünk és átadhatjuk magunkat a szunnyadó téli természet csodás látványának. Ha ezt az élményt tovább fokoznánk, akkor érdemes meglátogatni a háromszintes kilátótornyot, amelyből mesés panoráma nyílik a Kis-Balatonra.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Talán télen a térség kevésbé mozgalmas, a természet is nyugodt és csendes, de éppen ez az, ami a kirándulás szépségét adja. Egy újabb perspektívából fedezhetjük fel a Kis-Balatont, hiszen az biztos, hogy a fagyott vízfelszínek és a vastag hótakaró nem mindennapi látvány errefelé!

