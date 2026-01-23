9 kihagyhatatlan látnivaló, ha felfedeznétek a Dél-Dunántúl szecessziós ékszerdobozát

Fontos évfordulót ünnepel minden év januárjában a Dél-Dunántúl városa: 1990-ben ezen a napon kapta vissza megyeszékhelyi rangját, így minden évben január 23-án ünnepeljük Kaposvár napját. Ennél talán nincs is jobb alkalom arra, hogy felfedezzétek Somogy vármegye szecessziós ékszerdobozát!

Rippl-Rónai Múzeum és Emlékház

A Kaposváron született legendás festőről két nagyszerű tárlat emlékezik meg. A múzeum Rippl-Rónai lenyűgöző öröksége mellett számos állandó kiállítással vár: megismerhetitek Somogy természeti és tárgyi kincseit, de ha kicsit messzebbre mennétek, barangolhattok akár Afrika vadvilágában is. A külvárosban található Emlékház – melyben a művész egészen 1927-es haláláig lakott – jelenlegi információk alapján a rendkívüli időjárás miatt zárva tart, azonban érdemes figyelni a látogatóközpont oldalait, hátha a látogatásotokkor már nyitva találjátok.

Emlékház: 7400 Kaposvár, Fodor József utca 35. | Weboldal

Múzeum: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. | Weboldal

Kossuth tér és Fő utca

A Kossuth teret nem véletlenül emlegetik az ország legszebb főtereként: itt található a Városháza, a Nagyboldogasszony-székesegyház és a Dorottya-házként is ismert Csokonai Hotel. A gyönyörű épületeken kívül számos városi rendezvénynek ez a tér ad otthont. Az innen induló Fő utca szintén elnyerte a Magyarország legszebb főutcája díjat, melyen sétálva öt műemléképülettel és számos helyi védelem alatt álló épülettel is találkozhattok, többek között Nagy Imre egykori miniszterelnök szülőházával és a Kemény-palotával. Fontos megjegyeznünk, hogy az sem véletlen, hogy Kaposvár a szökőkutak városa: a Kossuth téren és a Fő utcán is találkozhattok velük – ezek ugyan aligha működnek télen, egy pillantásra mégis érdemes szemügyre venni a finoman kidolgozott alkotásokat.

Nagyboldogasszony-székesegyház

A korábban már említett Nagyboldogasszony-székesegyház az ország egyik legnagyobb temploma közel 63 méteres magasságával, egyben a kaposvári egyházmegye katedrálisa. A római katolikus egyházhoz tartozó székesegyház idén tölti be 140. évét, hiszen a neoromán és a szecessziós stílus ékkövét 1886-ban szentelték fel. Evangélikus és református templomot szintúgy találtok a városban: érdekesség, hogy mindkettővel a Kossuth Lajos utcában találkozhattok. Érdemes mindhárom épületet belülről is szemügyre venni, hiszen maradandó élményben lesz részetek.

7400 Kaposvár, Kossuth tér 3.

Csiky Gergely Színház

A Fő utcától rövid sétára találjátok a város egyik büszkeségét, a Csiky Gergely Színházat. A kívül-belül impozáns épület a szecesszió egyik kiemelkedő alkotása, méretét tekintve pedig az ország legnagyobb színházainak egyike. További érdekessége, hogy Kaposvár napján itt adják át a város elismeréseit és kitüntetéseit egy ünnepi közgyűlés keretében. Természetesen akkor sem fogtok csalódni, ha akár egy előadásra is beülnétek: többek között a Jelenetek egy házasságból, a Hegedűs a háztetőn, az Abigél és a Száll a kakukk fészkére című színdarabok is terítékre kerülnek idén januárban.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér | Weboldal

Szivárvány Kultúrpalota

Szintén a közelben találjátok az 1927 és 1928 között Lamping József helyi építész tervei alapján épült Szivárvány Kultúrpalotát. Az építészeti stílusát talán már kitaláltátok: bizony itt is a szecessziós jegyek dominálnak, de art deco elemeket is felfedezhettek rajta. Kaposvár ikonikus, műemléki védelem alatt álló épülete a város művelődésének fontos helyszíne, ami számos rendezvénynek ad otthont. A kulturális eseményeken túl a palotában mozi is működik, ahol semmihez sem fogható pompában, hatalmas vásznon élhetitek át a legújabb filmek izgalmait.

7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 1. | Weboldal

Postapalota

A kaposvári belváros egyik jellegzetessége a helyi védelem alatt álló, 1924 és 1926 között épült Postapalota, más nevén Főposta. Az épület kivételesen nem szecessziós stílusban épült: elsősorban a funkcionalista építészethez soroljuk, ám ezen kívül számos egyéb stílusjegy – a modernség és az eklektika – is megtalálható rajta. Az igazán szemfülesek még Puskás Tivadar, a telefonközpont feltalálójának arcképét is felfedezhetik a főbejárat felett. A posta egyébként a mai napig működik, így a szerencsés helyiek ezen a gyönyörű helyen intézhetik az ügyeiket.

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Városliget

Nem csak a budapestieknek van ám Városligete: a kaposváriak és a turisták kedvelt célpontja a város hatalmas ligete, melyet a Malom-tó buja környéke tesz igazán mesebelivé. A képeslapra illő park szebb időben számtalan módot kínál a szabadtéri mozgás szerelmeseinek, a hidegebb hónapokban pedig csodás, feltöltő téli kirándulással kecsegtet. A gyönyörűen rendben tartott, patinás liget egyetlen hátránya, hogy sajnos ide négylábú kedvenceiteket nem tudjátok hozni – a gyerekek viszont kedvükre szaladgálhatnak!

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 13.

Vasúti Emlékmúzeum

A vasúttörténeti gyűjtemény egész évben nyitva tart a látogatók előtt, ahol a magyar vasút mozdonyaival, motorvonataival és motorkocsijaival ismerkedhettek meg. Az állandó kiállítást egy működő terepasztal teszi teljessé, ahol az eredeti vasút kicsinyített mása robog a síneken. Ezeken kívül számos egyenruhát, vasúti igazolványt, irányítótáblát, menetrendet és egyéb kiadványokat is találhattok. A belépés csupán jelképes összegbe, pár száz forintba kerül, így semmiképpen se hagyjátok ki ezt a rejtett tárlatot, amit bizonyára a kisebbek is imádni fognak.

7400 Kaposvár, Jutai út 2. | Weboldal

Deseda-tó és kilátó

Magyarország leghosszabb mesterséges taváért ugyan el kell hagynotok a városközpontot, ezért a látványért azonban bőven megéri. A Kaposvártól északra található, 8 kilométer hosszú Deseda-tó télen is fantasztikus látványt nyújt: a körülötte lévő erdős terület és a tóba nyúló félsziget titeket is elvarázsol majd. A tavat egy elbűvölő kilátó koronázza, amiről pusztán 48 lépcsőfok megmászása után mesés panoráma tárul a szemetek elé. A környéken minden adott egy rövid, kellemes téli kiránduláshoz, amit akár gyerekekkel együtt is könnyen teljesíthettek. A Fekete István Látogatóközpontot se hagyjátok ki!

7400 Kaposvár, Deseda

További mesés helyszínek őrzik a 126 éve született Fekete István örökségét: