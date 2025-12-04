Hív a Jägermeister: Különleges telefonfülke vár a Madách téren

Az emberek közel harmada ritkán beszél személyesen a barátaival, a Z generációs fiatalok 82 százaléka pedig inkább az üzenetküldést és a chatelést részesíti előnyben a telefonhívásokkal szemben. A személyes kapcsolatok fontosságára egy mindössze néhány napig elérhető installáció hívja fel a figyelmet Budapesten. (x)

A Z generáció 44%-a havonta már csak néhány alkalommal találkozik a barátaival – derül ki a Jägermeister Orange friss reprezentatív kutatásából. A felmérés alapján a válaszadók 56 százaléka szerint manapság könnyebb kapcsolatot tartani a barátokkal, mint 10 évvel ezelőtt, ugyanakkor közel kétharmaduk szerint a mély beszélgetések és a nagy nevetések adják a barátság igazi értékét.

És mivel az őszinte pillanatok egyre ritkábbak, nem meglepő, hogy a Z generáció 39 százaléka aggódik amiatt, hogy nem jut ideje találkozni a barátaival az ünnepek alatt.

Játékok, ajándékok és ingyenes koncertek

A Jägermeister Orange ezért egy látványos telefonfülkével hívja fel a figyelmet, hogy egy váratlan hívás is új élményeket tartogathat, különösen az ünnepek alatt.

Az installáció december 3. és 6. között a Madách Imre tér 5. alatt várja a járókelőket. A fülke reggel 6 és hajnal 2 óra között minden órában kétszer, egészkor és félkor is megcsörren. Aki pedig felveszi, az egyedi ajándékokat nyerhet.

A szerencsések továbbá videóhívásban beszélhetnek Vándornyik Dórával december 3-án és 5-én 17 és 18 óra között, aki humorral és őszinte tanácsokkal inspirál a személyes kapcsolatok felelevenítésére.

A programot minden nap játékos hostess aktivitások is kiegészítik 16:30 és 18:30 között. Pár száz méterre, december 4-én és 6-án este 8 órától a Központ pedig ingyenes koncertekkel hozza össze az embereket.

A Z generáció szívesebben chatel

Az 1997 és 2009 között született Z generáció tagjai, vagyis a fiatal felnőttek és a huszonévesek több mint harmada naponta többször is beszél a barátaival online, ám a mindennapokban a döntő többségük – 82 százalékuk – valamilyen üzenetküldő alkalmazást vagy chatprogramot részesít előnyben.

Amíg ez a generáció folyamatosan online elérhető, a személyes interakciók száma csökken: 5-ből 2 fiatal havonta négy vagy még ennél is kevesebb alkalommal tud találkozni a barátaival – derül ki a kutatásból.

Az eredmények arra is rámutatnak, hogy az embereknek fontosak a baráti kapcsolatok és a minőségi időtöltés, még ha személyesen nehéz is találkozókat szervezni. A kutatásban megkérdezettek 32 százaléka aggódott amiatt, hogy nem lesz ideje találkozni a barátaival az ünnepek alatt, és ha csak a Z generációt nézzük, az ő esetükben ez az arány még magasabb: 39 százalék.

Mindezek ellenére a Z-fiatalok többsége úgy véli, hogy a barátokkal töltött időt a közös nevetések, a jó hangulat, valamint a mély beszélgetések és lelkizések teszik igazán különlegessé, vagyis az olyan minőségi pillanatok, amelyet általában a személyes találkozásokhoz társítunk.

Programok, ahol közös élményeket szerezhettek: