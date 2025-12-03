30+ fergeteges adventi, hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. december 3-7.

Megannyi izgalmas program vár rátok advent második hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, vásárról, kiállításról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Bio Mikulás – Élményt adó piactér // Öko Zsibongó (2025. december 5-6.)

December 5-én és 6-án az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ interaktív játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és bio finomságokkal telik meg: a Bio Mikulás játékosan mutatja meg kicsiknek és nagyoknak, milyen izgalmas és finom is lehet az egészséges, környezettudatos életmód.

Mikulás túra // több helyszínen (2025. december 6., 7.)

Két napon, több helyszínen – köztük a Gellért-hegyen, a Normafán, a Péterhalmi-erdőben, a Városligetben, a Farkas-erdőn és Dabason is – 10 állomáson keresztül haladhattok és valódi térképpel fedezhetitek fel a környéket az ErdőTekergők Mikulás-programján. Minden állomáson játékos, adventi témájú feladatot oldhattok meg és a túra végén találkozhattok még az igazi Mikulással is.

Advent Óbudán (2025. december 23-ig)

Sokak kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata 2025. november 28. és december 23. között tér vissza a kerület szívébe, ahol a Fő téren élvezhetjük a fergeteges ünnepi programokat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Idén többek között a színpadra lép Király Linda és Király Viktor, a Kaláka és Szinetár Dóra. Mindezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Happy Wonderland // Városliget (egész hónapban)

Ha egy igazán különleges ünnepi élményre vágynánk, irány a Happy Wonderland, Magyarország egyetlen adventi vidámparkja, ami idén is varázslatos élményekkel várja a látogatókat a Városligetben, a tó medrének Vajdahunyad vára felőli oldalán. A karácsonyi hangulatot németországi hullámvasutak, a Colossus óriáskerék, a Wilde Maus családi hullámvasút és a dodgem biztosítja, miközben több ezer színes LED-izzó fényjátéka teszi teljessé az élményt. Az attrakciók mind a legszigorúbb német TÜV-ellenőrzésen estek át, így garantáltan biztonságos és feledhetetlen szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Budapesti programok szerdán (2025. december 3.)

Annie Hall – In memoriam Diane Keaton // Bem Mozi

Filmklasszikus Woody Allennel Diane Keatonnal a Bem Mozi vásznán.

FeriKlepton // Lámpás

Németh Ferenc dalszerző-előadó saját szerzeményeivel korábban is találkozhattatok a legkülönfélébb koncerthelyszíneken, most azonban elérkezett az idő, hogy a dalok erőteljes zenekari hangzással is felcsendüljenek. Humor, társadalomkritika, fájdalom, merengés, lázadás – mind fellelhetőek a dalszövegekben, melyek alternatív pop-rock hangzásvilággal törnek utat maguknak a hallójáratok felé. Teljesen új dalok is megszólalnak az este folyamán.

Budapesti programok csütörtökön (2025. december 4.)

Péntek úr csodálatos barátai // Budapest Bábszínház

A Bábszínház decemberben is elrepít kicsiket és nagyokat egy olyan világba, mely tele van lehetőségekkel, odafigyeléssel és elfogadással. Az álomszerű utazáshoz Péntek úr is csatlakozik, hogy csodálatos barátaival karöltve segítsen megszelídíteni a félelmeket, rendet tenni a zűrzavarban és megoldást találni mindenre, ami bánt. Znajkay Zsófia története az öt éven felettieket, vagyis a nagyobbacska óvodásokat, kisiskolásokat szólítja meg, a kedves jelenetek középpontjában pedig olyan témák állnak, amelyek nap mint nap felbukkannak a gyerekek életében – és még a felnőtteket is elgondolkodtatják.

NagyElőadó – A döntő // MU Színház

Az este, amikor kiderül, kik azok a kiselőadók akik hamarosan a nagyszínpadokat fogják elárasztani és átzenélni. Ismerjétek meg őket a döntőn és bulizzatok velük egy hatalmasat! Versenyzők: Aposztréfa, Arcosok Klubja, BLUSTER, Corneus, FingerFisher, kiazaki, Temesi Blanka, Várhegyutca. Zsűri: Barkóczi Noémi, Cseri Hanna, Fekete Giorgio, Vitáris Iván.

Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs // Puskás Gozsdu

Az osztrák Ripoff Raskolnikov a ’90-es évek óta a közép-európai térség meghatározó dalszerző-előadóművésze, akinek dalai Bob Dylan és Tom Waits világát idézik, egyedi előadásmódja és mély zenei érzékenysége pedig különleges atmoszférát teremt minden fellépésén. A Puskás Guzsdu most debütáló színpadán Nagy Szabolcs kíséri majd, akit a legjobb hazai blues-zongoristák között tartanak számon.

Chet’s Mood Trio // Füles

A zenekar megalakulását egy Chet Baker trio lemez inspirálta, 2018-ban. Hangzásvilágában Chet Baker művészetét, az 50-es évek lírai hangulatát adja vissza.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. december 5.)

Mikulás ajándéka // József Attila Közösségi Ház

Mi történik akkor, ha eltűnik a Mikulás zsákja, amiben a gyerekek ajándékai vannak? Erre keresi a megoldást Balambusz, a jóságos kiskrampusz a nyúltestvérek segítségével. A Fabula Bábszínház előadása 3 éves kortól ajánlott.

Recirquel: Kristály // Millenáris

December 5. és január 4. között ismét elmerülhetünk a Recirquel Kristály című újcirkusz-meséjének világában, ahol idén is jégbe fagyott meseképek kelnek életre. Az egész család számára izgalmas élményt nyújtó, immerzív produkcióban a klasszikus mesék világa elevenedik meg. A közönség és az artisták közösen keresik a szeretet melegségét és a reményt adó fényt, miután Kristály-világ úrnője az emberi érzelmekben való csalódása miatt befagyasztotta a világot.

Hari-Bo // Time Out Market Budapest

A Hari-Bo duó a friss, modern hangzások és az atmoszferikus vibe-ok találkozását hozza el. Zenéjük sötétebb tónusú, karakteres és pulzáló világot épít, amely garantáltan magával ragadja a közönséget már az első perctől. Egyedi jelenlétük és intenzív energiájuk különleges péntek esti élményt teremt.

ék // Instant

Fennállásának tíz éve alatt az ék a magyar underground szcéna meghatározó formációjává vált. Egyedi hangzásuk kulcsa az egyéni tehetségek alkímiájában rejlik. Zenéjük elemi erővel dobálja hallgatóját magasságok és mélységek között. Dinamikus és improvizatív játékuk a biztosíték, hogy minden koncertjükön új élményekkel gazdagodhatunk.

Viviánn és György Andi // Krimó

Viviánn és György Andi remek zenei érzékkel és nagy szabadsággal nem haboznak átlépni a műfaji határokat, a francia sanzontól a latin és a cigány zenéig, mindezt kelet-európai gyökereibe ágyazva. Közös családias duókoncertjük ezen világok találkozásának és párbeszédének az ünnepe.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. december 6.)

Mikulás a Római parti Piacon

December 6-án különleges vendég érkezik a Római parti Piacra: a Mikulást rénszarvasai egyenesen a játszótér melletti füves területre repítik, ahol almával és szaloncukorral várja a gyerekeket 9 és 11 óra között, hogy utána továbbrepülhessen máshová. Mivel ő maga is rajong az ajándékokért, arra kéri a kicsiket, hogy hozzanak neki egy rajzot.

Mikulás a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A Mikulás hosszú útja egyik állomásaként a Fővárosi Állat- és Növénykertbe érkezik. Találkozzatok vele, és élvezzétek a sok izgalmas programot, amely egész nap vár rátok. Lesznek kézműves foglalkozások és dámszarvas-etetés is!

Mikulásváró ringató // Pestújhelyi Közösségi Ház

December 6-án ingyenes családi ringató foglalkozást tartanak a Pestújhelyi Közösségi Házban, ahol mind amellett, hogy a szülők a ringatáson, éneklésen és táncoláson keresztül kapcsolódhatnak gyermekeikkel, a porontyok még a Mikulással is találkozhatnak.

További Mikulás-napi programok Budapesten:

Adventi szombat a Millenárison

A Millenáris Széllkapu Parkban ingyenes, családi programokkal, fényfestéssel, kisállat-simogatóval és betlehemmel várnak titeket. Az eseményen ráadásul olyan előadók dallamait is élvezhetjük, mint a Belvárosi Betyárok, Heincz Gábor Biga vagy Pély Barna. A jótékonykodás sem marad el, hiszen az AdományParkba leadhatjátok a rászoruló gyerekeknek készített ajándékcsomagjaitokat is.

Tilos Mikulás // Kesztyűgyár Közösségi Ház

A Tilos Rádió Mikulás bulija délután 2-kor kezdődik, lesz kézműves foglalkozás Etelkával és Dórival, ping-pongozás, csocsózás, várnak titeket kakaóval, kaláccsal, palacsintával – és más finomságokkal is. Mesés játék a Kulimász csapatával, Busa Pista gyerekkoncert, bűvészshow és gyerekdiszkó is vár rátok a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

Adventi Prémium Art Fair // B32 Galéria és Kultúrtér

A Prémium Art Fair szervezését nyolc éve indították el a B32-ben kortárs magyar iparművészek, designerek kezdeményezésére. Idén december 6-án, szombaton 11-től 19 óráig tudunk csemegézni a több, mint 40 kiállító termékei közül a B32 Galéria és Kultúrtérben. Ékszerrel érkezik többek között Bartha Ágnes, Jermakov Katalin, Király Fanni, Kuti Kriszta és Gera Noémi, textillel Gyulai Nati, Nyíri Katalin, Vereczkey Szilvia és Földi Kinga, míg kerámiával Lublóy Zoltán és Segesdi Bori. Nem lehet kihagyni a gyerekkönyvekkel érkező Csimota Könyvkiadót, illetve az illusztrációkat hozó Szegedi Katalint és Rofusz Kingát sem.

Adventi Pincejárat Budafokon

December 6-án a Budafoki Bornegyed ismét megtelik élettel, fénnyel, pezsgő hangulattal és gőzölgő forralt bor illatával. A finom ízekkel és baráti találkozásokkal teli Adventi Pincejárat ezúttal is nagyszerű kóstolóprogramokat, izgalmas pincesétákat és kulturális kalandozásokat vonultat fel.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. december 7.)

Tribal Market // Dürer Kert

Idén is megérkezik december 7-én a Dürer Kert nagytermébe a megszokott Tribal Market hangulat, ahol igazán különleges és egyedi kincseket szerezhetünk be még karácsony előtt. Az ingyenesen látogatható vásáron ékszerek, ruhák, kozmetikumok, mindenféle kiegészítő és természetes anyagokból készült csecsebecsék széles tárháza vár, emellett a nap folyamán különböző izgalmas workshopokon is részt vehetünk. A sok kedves mosoly és a jó zene garantált!

Green Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Hangolódjunk az ünnepekre Budapest egyik legnagyobb díjtalan és fedett karácsonyi vásársorozatával, amelynek a Klauzál téri Vásárcsarnok ad otthont. A Green Market nem pusztán egy vásár, hanem egy kihagyhatatlan lehetőség, hogy átéljük az advent meghittségét, hiszen a számtalan kézzel készített termék mellett ünnepi koncertek, kézműves foglalkozások és vintage ruhavásár is színesíti a felhozatalt.

Fények, mesék, ünnepi titkok – vezetett séta

December 7-én 10 órakor varázslatos séta indul a Vigadó térről. Az elsősorban kisiskolás korosztályt megszólító vezetett sétán kicsik és kísérőik együtt fedezhetik fel az utcák legszebb adventi fényeit és szívmelengető történeteit. Ha mindig is érdekelt, hogyan ünnepeltek egykor Pesten és hogy milyen finomságok és meglepetések kerültek az ünnepi asztalra vagy a karácsonyfa alá, úgy ezúttal mesékkel, történetekkel és játékokkal tudhatunk meg többet a régmúltról.

Wekerlei Advent – vezetett séta

December 7-én 1,5 órányi időutazásra invitál a különleges atmoszférájú Wekerletelep. Ünnepváró hangulatban róhatjuk ezúttal a kertvárosi miliőt megidéző utcákat, miközben a lakótelep történetével, jelentős alakjaival és páratlan építészetével is megismerkedhetünk. A program akkor is tökéletes, ha egy kevés nyugalomra és kikapcsolódásra vágyunk az adventi rohanásban, netalán bepillantanánk a telep tornyos épületeinek kulisszatitkaiba.

Aranyló Budapest – vezetett séta

Adventi hétvégéket és hétköznapokat bearanyozó program az Imagine vezetett sétája, ahol az ünnepibe öltözött, aranyló Budapestet lesz lehetőségünk megismerni 150 percben. A Nagymező utcából induló sétán szemet gyönyörködtető helyszínek és ünnepi fénybe öltözött utcák követik majd egymást. Lesz szó aranyozásról, aranyfüstről, ehető aranyról, aranyfonálról, sőt még aranyifjakról is, de nem marad majd el a sütikóstoló és felfedezetlenül a Párisi Nagy Áruház sem!

Figyelem, felvétel! Beatmaking & szövegíró workshop // Magyar Zene Háza

Élőzenés hiphop beatmaking és szövegíró workshop allstar zenész-MC teammel és Weil András producerrel.

Adventi közös éneklés az Egri Érseki Fiúkórussal // Magyar Zene Háza

Advent alatt elcsendesülünk, elmélyülünk – a lelkünkbe költöző fény pedig teret enged a szebbnél szebb közös pillanatoknak, és persze a muzsikának. A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti a várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehetünk részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve. A karácsonyváró koncerteken a részvétel díjmentes – az adventi gyertyafényben ezen héten az Egri Érseki Fiúkórussal együtt énekelhetjük el a legszebb ünnepi dalokat.

Igazából komédia // Pesti Színház

Robotika és komédia – mégis mi közük lehetne egymáshoz? A Pesti Színházban jóval több, mint gondolnánk: a teátrum legújabb bemutatójában szemtanúi lehetünk egy nem is olyan távoli jövő forgatókönyvének, ahol a tévés szappanoperákat emberek helyett már a mesterséges intelligencia írja, a szerepeket pedig humorérzék nélküli androidok, jobban mondva „aktoidok” játsszák… Majd jön egy ifjú író, aki a meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált. Az Igazából komédia Szabó Máté rendezésében, Varga-Járó Sárával és Kovács Tamással a főszerepben, december 6-án debütál a Pesti Színházban.

