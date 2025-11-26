30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. november 26-30.

Megannyi izgalmas program vár rátok advent első hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

LEGENDÁS LÉNYEK – Titkos mentőakció – Kiállítás és kalandjáték // Magyar Mezőgazdasági Múzeum (2025. november 30-ig)

Szeptember 20. és november 30. között látogatható a bámulatos Legendás Lények nevű kalandjátékkal egybekötött kiállítás, amely során mesék és mítoszok földjén kalandozhatunk és próbára tehetjük tudásunkat, bátorságunkat és egy izgalmas mentőakció részeseivé válhatunk. A képzeletbeli helyszíneken egy szöveges játékfüzet vezet végig bennünket, a feladatunk, hogy a több mint 1000 négyzetméteren elterülő kiállítást bejárva kiszabadítsuk a legendás fantázialényeket a kapzsi kobold karmai közül. A kalandjáték lenyűgöző látványvilággal, egyedi installációkkal, rengeteg felfedeznivalóval és ajándékkal vár, semmiképp nem érdemes lemaradni róla.

Tovább a weboldalra >>

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. november 3. – december 4.)

A MOMkult lépcsőgalériájában november 3. és december 4. között egy nem mindennapi tárlatban lehet részetek, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

Tovább az esemény weboldalára >>

Garden of Lights: Pán Péter // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy idén is megnyitotta kapuit a lenyűgöző Garden of Lights, melynek ismét az ELTE Füvészkert ad otthont. Ezúttal a mesés fény- és multimédia-kiállítás Pán Péter világába kalauzol el bennünket és a szemünk láttára elevenedik meg Sohaország a több, mint 250 éves botanikus kertben. A káprázatos fények kavalkádja kiterjed a park csaknem egész területére, amely olyan, akár egy meghitt fényekben pompázó falu, telis-tele csodálatos lényekkel és a mese különböző szereplőivel. A Garden of Lights nemcsak egy kiállítás, hanem egy különleges hely, ahol a mesék világa, a technológia és a kreativitás felejthetetlen élményekre invitálnak.

Tovább a weboldalra >>

További csodás fényparkok Budapesten és környékén:

Budapesti programok szerdán (2025. november 26.)

JazzaJ: Karen Ng – Kováts – Ajtai – Gyárfás // Auróra

Karen Ng szaxofonos Toronto és az egész kanadai szcéna egyik legegyedibb hangja. Amikor épp nem improvizál vagy kísérleti szólóprojektjén dolgozik, akkor a Broken Social Scene vagy a Do Make Say Think sorait erősíti, illetve a Guelph Jazz és a TONE fesztivál kurátori feladatait látja el. Ezen az estén Budapest talán leginkább összeszokott triójával együtt áll az Auróra színpadára: Kováts Gergő, Ajtai Péter és Gyárfás Attila éveken keresztül pallérozták közös játékukat a TELEP Jazz sorozat rezidenseiként.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Casablanca // Bem Mozi

A fekete-fehér filmklasszikus Humphrey Bogarttal és Ingrid Bergmannal a Bem Moziban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. november 27.)

Vers légy – ne költő! Fodor Ákos-emlékest és könyvbemutató // DANTE

Fodor Ákos a leggyakrabban idézett kortárs szerzők egyike, személyéről mégis kevés adat áll rendelkezésre. Sosem írt naplót, memoárt. Nem sűrűn adott interjút. Ritkán vállalt nyilvános szereplést. Ám sokan szeretnének többet megtudni róla, illetve az életrajzáról, és a Fekete Sas Kiadó most megjelent új, Vers légy – ne költő című kötete jó lehetőséget ad erre. A „személyesebb” ismerkedésben egyebek között vele készült interjúk, műveiről szóló tanulmányok részletei, és barátainak visszaemlékezései segítenek, melyekből az emlékesten is sok hangzik el.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom

Novemberben több alkalommal is izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Kovásznai György: Habfürdő // Resident Art

Kovásznai György Budapest belvárosában játszódó kísérleti musicalfilmje a merész stílusú karakternimációt animált riportfilmes betétekkel ötvözi.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nóvé Soma & ifj. Csoóri Sándor lemezbemutató // Fonó

A páros tagjai duó felállásban játsszák el kedvenc népdalaikat. Nóvé Soma 2012-ben kezdte zenei pályafutását a Middlemist Red zenekarban. Azóta számtalan zenei projektben részt vett. Nevéhez fűződnek olyan zenekarok is, mint a Mordái, a The Night Of The Vampire és a Samurai Drive. Ifj. Csoóri Sándor „Sündi”, a Buda Folk Band egykori és az Ötödik Évszak jelenlegi társvezetője, ma már meghatározó táncszínházi előadások egyre keresettebb zeneszerzője. A Fonóban ezúttal közös lemezbemutató koncertjükkel lépnek színpadra.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Marcus Lee Trio // Füles

Eged Márton basszusgitáros 2024-ben hozta létre önálló jazz-fusion zenekarát, amiben kimagasló zenésztársaival hívja életre remek hangulatú, egyéni hangvételű zenei világát. Saját szerzeményein keresztül kalandozik a jazz világában, groovey, funk, soul és a hagyományos jazz zenei stílusjegyeket érintve. A csapat további két kiváló tagja Dévényi Zoltán gitáron és Sly Juhas dobon.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. november 28.)

Cserebere a Kesztyűgyárban // Kesztyűgyár Közösségi Ház

Végül még egy rendszeres esemény: minden hónap utolsó péntekén élettel – és rengeteg ruhával – telik meg a Kesztyűgyár Közösségi Ház, ahová fejenként maximum 15 ruhadarabbal érkezhetünk, cserébe pedig ugyanennyivel távozhatunk november 28-án. A ruhák körforgásban maradnak, így a kollekciónk felfrissítésével egyben jó ügyet támogatunk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Adventi koszorú készítő workshop // VAD stúdió

Ezen a 2,5-3 órás workshopon magatok készíthetitek el adventi koszorútokat, természetes alapanyagokból és letisztult, skandináv stílusban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

GAB x Berlin Hotel Collective // A38

GAB dalaiban izgalmasan ötvözi a jazzt a hip-hoppal és az R’n’B-vel, miközben dalszövegein keresztül együtt oldhatjuk ki magunkból a hétköznapok hullámvasútját. A Berlin Hotel Collective pedig füstös hip-hop hangzást hoz az A38 színpadára nektek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Grabanc x Transkepler // Gödör Klub

Sötétebb tónusú szintipopos technóval átitatott eklektikusan pszichedelikus csillagmozgás lekövetése tánclépésekben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

NKS – 30th Anniversary Show x RapCaviar // Turbina

Az 1995-ben alakult rap duó 30 éves fennállását ünnepli november 28-án a budapesti Turbina Klubban. Egyszeri és megismételhetetlen – 30 évet felölelő show várható, különleges vendégekkel és meglepetésekkel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. november 29.)

Secret Market // Széchenyi Gyógyfürdő

A magyar fürdőkultúra és a hazai design legizgalmasabb képviselői találkoznak egymással egy különleges, elegáns helyszínen: a Széchenyi Gyógyfürdőben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Látogatás a Csekonics-palotában

November 29-én képzeletben a kor egyik legjelentősebb családjánál, a Károlyi-Csekonics családnál vendégeskedhetünk és egy másfél órás vezetett séta keretében bejárhatjuk a lélegzetelállító Csekonics-palotát, amely egykor pompás báloknak és fennkölt társasági összejöveteleknek adott otthont, manapság az épület hollywoodi filmforgatásoknak az impozáns helyszíne. A főúri rezidencia lélegzetelállító fogadótermének faburkolattal borított enteriőrje és a terek elegáns könnyedsége megeleveníti a századfordulós luxuséletet, a program során pedig betekintést nyerhetünk az arisztokrata család mindennapjaiba a művészettől kezdve az építészeten át, egészen a gasztronómiáig.

Tovább az eseményre >>

Adventi koszorú készítő workshop // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Ezen a workshopon egy 30 cm-es koszorút készíthettek. A foglalkozást, melyen új embereket ismerhettek meg, illatos aprósüteménnyel és ízes teával kísérve, Kovács Kármen virágkötő tartja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Stranger Things Rollerdisco // Arzenál

November 29-én egy ’80-as évekbeli időutazást tehettek, de nem akárhová – a Stranger Things összetett világába csöppenhettek egy görkoris buli keretében. Ha még sosem volt a lábatokon görkorcsolya, akkor sem kell kétségbe esni, hiszen a program egy kétsoros görkorcsolya workshoppal kezdődik, ahol megtanulhatjátok az alapokat, de akár el is sajátíthattok különleges görkoris táncmozdulatokat, az estét pedig egy vagány, Upside Down atmoszférájú rollerdiscóban zárhatjátok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

EMMA Vonal – 10. születésnapi buli // KAZI

10 év, 5000 történet, 90 önkéntes segítő. Tíz éves az EMMA segélyVonal. Velük ünnepelnek ezen az estén a Pi Slam Klub tagjai és a Csókolom zenekar. Az esemény ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Barkóczi Noémi, L.A. Suzi – Gyertek könnyek // A38

Minden könnycseppet előcsalogat ezen a téli estén Barkóczi Noémi és az L.A. Suzi. Csokorba gyűjtik legérzelmesebb, legvidámabb, legdiszkósabb dalaikat és egy közös estén hívogatják elő a könnyeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ef Zámbó Happy Dead Band – Népünnepély // Gödör Klub

A Happy Dead Band eklektikus, sajátos stílusú, humoros, expresszív alterockos bulizenekar, amelyet ef. Zámbó István előbb alapított, minthogy autodidakta képzőművészként ismertté lett volna, majd a hetvenes évek legvégén – szintén képzőművész – barátaival elindította volna a nagyhatású magyar újhullámos formációt, a Bizottságot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. november 30.)

Cifra Palota – interaktív családi programok a Müpában

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az impozáns épület szinte minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Ingyenes programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Ha különleges és egyedi darabokkal frissítenénk fel ruhatárunkat idén ősszel, remek alkalmat kínál erre Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavására – de akár értékesíthetjük is ruhatárunk jó minőségű, ám megunt darabjait. Akár kiüríteni, akár feltölteni szeretnénk a gardróbot november 30-án lehetőségünk lesz rá a Klauzál téri Vásárcsarnokban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Continental Group Karácsonyi Vásár // Continental Citygolf Club

A Budai hegyek egyik legszebb helyszíne, a Continental Citygolf Club idén is ünnepi díszbe öltözik és a Continental Group által szervezett karácsonyi vásárnak ad otthont. Az ingyenesen látogatható vásáron egyedi ajándékok, kézműves termékek és mennyei finomságok széles választéka várja majd a látogatókat. A helyszínen egy vintage pop-up ruhavásár is helyet kap, mely teljes bevételével a Bókay Gyermekklinikáért Alapítványt és a KórházSuli Alapítványt támogatják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

BudaPets Design Market // Dugattyús

A BudaPets Design Marketen a design, a tudatosság és a kisállataink iránti szeretet találkozik egymással. Ez Budapest első vására, ahol minden a szőrös kis társainkról – és rólunk, gazdikról – szól: hazai és nemzetközi tervezők különleges tárgyai várják az állatrajongókat, miközben nagyszerű DJ szettek szólnak.

Tovább a Facebook-eseményekre >>

Szecesszió Budán – vezetett séta

Nem pusztán Budapest belvárosában találhatunk szecessziós épületeket, a budai oldal is számos építészeti kincset rejt, amelyeket november 30-án a Budastep vezetett sétája keretében fel is fedezhetünk. A séta a Szent Gellért térről indul, onnan a Bartók Béla út és a Gellért-hegy felé véve az irányt szebbnél szebb házakat kereshetünk fel, amelyek homlokzatán és lépcsőházaiban közösen felkutatjuk a szecesszió jellegzetes motívumait. A baglyok, virágok és színes ólomüvegek varázsa egytől egyig mindenkit ámulatba ejt!

Tovább az eseményre >>

Adventi koszorú készítő workshop // Helló Buda

Válogassatok a sokféle alapanyagból, díszből, színből, és Farkas Adrienn segítségével az otthonotok legmenőbb díszét vihetitek haza a foglalkozás után!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Adventi közös éneklés // Magyar Zene Háza

Advent alatt elcsendesülünk, elmélyülünk – a lelkünkbe költöző fény pedig teret enged a szebbnél szebb közös pillanatoknak, és persze a muzsikának. A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti a várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehetünk részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve. A karácsonyváró koncerteken a részvétel díjmentes – az adventi gyertyafényben először az Argenteus Hangműhellyel, majd az Egri Érseki Fiúkórussal, utána a Gizella Női Karral, végül pedig a Bartók Béla Férfikarral együtt énekelhetjük el a legszebb ünnepi dalokat.

Tovább az eseményre >>