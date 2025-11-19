30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. november 19-23.

Megannyi izgalmas program vár rátok november negyedik hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. december 4-ig)

A MOMkult lépcsőgalériájában járva nem mindennapi tárlatban lehet részünk december 4-ig, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper ingyenes kiállítások Budapesten:

ChristmArt 2025 // Golden Duck Gallery (2026. január 10-ig)

A Golden Duck Gallery két hónapra a a meleg hangulat és az igazi karácsonyi szellem otthonává válik – november 11. és január 10. között a kiállítótér falai közé költözik a ChristmArt kiállítás, amelynek megnyitójára november 14-én kerül sor – tökéletes alkalom, hogy személyesen találkozzunk az alkotókkal, kiélvezzük az ünnepi italkínálatot és a jó társaságot, illetve beszerezzük az ajándékokat a fa alá.

Tovább a november 14-i megnyitó Facebook-eseményéhez >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Október 17-től ismét ragyogással telik meg az ELTE Füvészkert, ami garantáltan bearanyozza majd az egyre sötétebb estéket. A népszerű Garden of Lights fénykiállítás legújabb szívmelengető története idén egészen Sohaországig repít benneteket, ahol a csintalan kisfiú, Pán Péter kalandjait kísérhetitek végig – 2026. február 15-ig! A káprázatos séta során sellőkkel, tündérekkel, indiánokkal és kalózokkal is találkozhattok és lehet, hogy még az örök fiatalság titkát is megismerhetitek.

Tovább az esemény weboldalára >>

További fantasztikus fénykiállítások a fővárosban:

Budapesti programok szerdán (2025. november 19.)

Slam Poetry Budapest Klub // Turbina

Open Mic és slam verseny, mely 2 blokkból áll. Mindkét részben 3-3 Open Mic-ra jelentkezőt és 8-8 versenyzőt húznak ki a kalapból.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Coco Macsek // Lámpás

A Coco Macsek egy négytagú, saját kísérletezéseken alapuló zenekar. Alapvetően sokszor a jazz harmóniavilágával mozog, de zenéjük mégis inkább sok különálló stílus közös játék általi interpretációja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. november 20.)

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom

Novemberben több alkalommal is izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Nemzeti kvízest a belvárosban // Curia utca

Hihetetlen igaz történetek, szórakoztató anekdoták és a művelődés vicces formája vár rátok november 20-án a Nemzeti kvízest keretében. Komoly kérdésekre a humoros játékvezetővel, Szávay Lászlóval kereshetitek a válaszokat, miközben játékosan tanultok és remekül szórakoztok. Emellett az első két italra mindenki a szervezők, a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány vendégei!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kárpáti Péter és barátai: Rühes kutya // Trafó

Színházzal kezdtük, színházzal is zárjuk bakancslistánkat – ezúttal a független szcéna vizeire kalandozva, amely nem kevésbé fontos terepe a magyarországi előadóművészetnek. Kárpáti Péter drámaíró-rendező legújabb produkciója, a Rühes kutya a színlap szerint „látomásos bűnfolklór”, amit a darabot látva meglehetősen pontos műfajmegjelölésnek érzünk. Az egyszerre hihetetlenül eszköztelen és bizarr előadás a karcsai népmesék lápvilágából inspirálódva az erőszak mélylélektani aspektusait tárja fel.

Tovább az esemény weboldalára >>

Festő Zenészek, Zenélő Festők – Összművészeti kisfesztivál a Gödörben

Cseh András, ef Zámbó István, Fekete Jenő, feLugossy Laca, Georgios Tzortzoglou, Hevesi Nándor, Hortoványi Kettős Tamás, Kamondy Imre, Rontó Lili, Roskó Gábor, Wahorn András alkotásai kerülnek a Gödör Klub falaira. Ráadásul a művészek zenekarai nyitják a kiállítást. A kiállításra a belépés ingyenes, a koncert belépős.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tommy Emmanuel CGP // Akvárium

A világ egyik legnagyobb akusztikus gitárlegendája, Tommy Emmanuel ismét hazánkba látogat, hogy egy különleges koncerttel kápráztassa el a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tommy Cash // Dürer Kert

Tommy Cash november 20-án Budapestre látogat, hogy fergeteges koncertet csapjon és maradandó zenei élményt nyújtson mindazoknak, akik a Dürer Kertbe látogatnak. Az észt hip-hop jeles képviselőjét sokan az Eurovízióból ismerhetitek, ahol Espresso Macchiato című számával hatalmasat futott és megszerezte ezzel Észtországnak a harmadik helyet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. november 21.)

Félelem és reszketés Las Vegasban // Bem Mozi

Terry Gilliam kultikus filmje Johnny Depp-pel, és Benicio Del Toróval a Bem Mozi vásznán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Benkő Band feat. Kelemen Angelika // TEMI FMH

A zenekart Benkő Zsolt és fia Máté alakították 2023. augusztusában azzal a céllal, hogy Zsolt dalait és Máté ötleteit egy erősen improvizatív formában, kiváló zenészekkel előadják. 2025-től a zenekar instrumentális műsorát vokális dalokkal ötvözi Kelemen Angelika Artisjus díjas jazz-blues énekesnő, aki évtizedes közös tanítás és produkciók révén Zsolt régi barátja és kollégája.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Peti és Peti // Füles

Ha még nem ismeritek Tóth Petit és Csesznegi Petit, mit csináltatok eddig a budapesti kocsmákban. Dalolás gitározás, jamelés, sörözés, kocsmatavasz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. november 22.)

KézMűvek – Karácsonyi Kézműves Vásár // Podmaniczky Rendezvénykastély

November 22-én először rendezik meg a KézMűvek Karácsonyi Kézműves Vásárt a Podmaniczky Rendezvénykastélyban, ahol már kimondottan a közelgő ünnepek lesznek fókuszban – helyi és környékbeli kézműves alkotók várnak csodaszép, egyedi karácsonyi portékáikkal, amelyek nagyszerűen mutathatnak majd a karácsonyfa alatt. Lesz ingyenes gyerekprogram is: a kicsit saját kezűleg készíthetik el karácsonyi díszeiket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert

Ahogy minden hónap negyedik szombatján, úgy ezúttal is „kultúrzsibit” rendeznek a Szimplában – a belépés érdeklődőként ingyenes, árusként pedig 3000 forintért bérelhetünk asztalt. Ha a saját padlásunkat már töviről hegyire ismerjük, itt az idő meglesni, mi rejtőzik másokéban! Kutatásra fel!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vegan Summit Budapest // Európa Event Center

A vegán világhónap ünnepeként november 22-én az Európa Event Centerben rendezik meg hazánk eddigi legszínvonalasabb vegán eseményét, a Vegan Summit Budapestet. Az egész napos rendezvényen a legismertebb hazai szakértők, sztárok és gasztroarcok adnak tippeket a fenntartható étkezéshez és a tudatos életmódhoz, emellett érdekes edukatív előadásokon, interaktív workshopokon és látványos főzőshow-kon is részt vehettek. A rendezvényen számos etikus márka is jelen lesz, akik mennyei kóstolókkal, szuper kedvezményekkel és izgalmas nyereményjátékokkal várnak mindenkit, aki már vegán életmódot folytat és azokat, akik még csak érdeklődnek a téma iránt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

I. Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál // Magyar Vasúttörténeti Park

November 22-én, első alkalommal startol el a Fővárosi Kolbásztöltő Fesztivál. Az egész napos eseményen napközben a kolbásztöltésé lesz a főszerep, este 20 órától azonban neves előadók – a Parno Graszt, Nótár Mary és Kis Grófo -, adják kézről kézre a mikrofont a Magyar Vasúttörténeti Park Orient csarnokában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Séta Szent Györgytől Szent Mihályig // Fővám tér

November 22-én izgalmas vezetett sétára várják a 6-10 éves korosztályt és az őket kísérő felnőtteket. A Fővám térről 10 órakor induló séta az Irányi utca felé veszi az irányt, ezalatt pedig fény derül majd arra is, hogy merre húzódott hajdanán a városfal, kik voltak az angolkisasszonyok és hogy hol lehetett egykor csigapörköltet enni. A mesékben nem szűkölködő sétán Szent Györggyel és Szent Mihállyal, angyalokkal és sárkányokkal egyaránt találkozhattok majd.

Tovább az esemény weboldalára >>

FRENK szólóest, előtte: Nemes András // Hunnia

Frenk, a multiinstrumentalista énekes-dalszerző, a fülledt lokálok és a hajnalig tartó éjszakai élet krónikása, régi kedvencekkel és friss szerzeményekkel érkezik a Hunniába. Előtte Nemes András (Plutó) költői képekkel átitatott, nagyvárosi történeteket mesél számaiban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ozzy emlékest // OFF Kultur

Talán nincs is olyan zenekar a világon, akiknek a munkásságát ne határozta volna meg a Black Sabbath. Ozzy pedig nem csak a zeneipar ikonikus alakjaként él tovább a történelemben, hanem mint jelenség, a heavy metal életérzés megtestesítője. Emlékezzetek meg róla méltó módon, együtt!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. november 23.)

Cifra Palota – interaktív családi programok a Müpában

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az impozáns épület szinte minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Ingyenes programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Séta a Kozma utcai zsidó temetőben

November 23-án a hosszúlépés.járunk? csapatával közösen indulhattok felfedezőútra Budapesten. A hely, ahova ezúttal vezetett séta alkalmával ellátogathattok nem más, mint a Kozma utcában található legnagyobb fővárosi zsidó temető. A 19. század végén létrehozott kert mára hatalmas területen alkot zegzugos labirintust, ahol puritán sírkövek és színpompás kripták között tehettek izgalmas, ismereteket bővítő sétát.

Tovább az esemény weboldalára >>

A patikus háza: Vezetett bejárás a De la Motte-Beer-palotában

November folyamán két alkalommal járhatjuk be a Budai Várséták csapatának kíséretében az építtetői nevét őrző De la Motte-Beer-palotát, amelyben Beer József Kajetán rendezte be Buda másodikként alapított gyógyszertárát, avagy a tábori patikát. Az épület kiemelkedő kincse az emeleti barokk lakótér, ahol megcsodálhatjuk az 1962-ben 15 réteg festék alól előkerült, közel 250 négyzetméter nagyságú díszesen festett falfelületet, amely az épület legszebb éke. November 8-án és 23-án bebarangolhatjuk a titkokkal övezett palota legérdekesebb helységeit a pincétől a gyógynövények szárítására használt padlásig, a séta folyamán pedig megismerkedhetünk az épület lakóinak sorsával a 18. századtól napjainkig.

Tovább az eseményre >>

MFÖEK őszi örökbefogadó nap // MADHOUSE

Ha érdekel az örökbefogadás, kacérkodtál már korábban az ideiglenes befogadás gondolatával vagy szeretnél többet megtudni az alapítvány működéséről, akkor itt a remek alkalom, hiszen ez a délután csak erről fog szólni. Lesz itt csaholás, farokcsóva, pacsi-osztogatás, merch-vásár, finom ételek és italok, és persze megannyi különféle tappancsos jószág.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az édes élet // Bem Mozi

Federico Fellini legendás filmje Marcello Mastroiannival és Anita Ekberggel a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Oleanna // Centrál Színház

A Centrál Színház őszi műsorát is színesíti kortárs dráma: David Mamet története Puskás Samu rendezésében enged betekintést a neves professzor és fiatal tanítványa közti párharcba. A vád? Szexuális zaklatás. Az Oleanna egyszerre jelenít meg egy háborút, melyet a származási különbségek robbantanak ki, és azt a kirajzolódó szabályrendszert, mely új megvilágításba helyezi férfiak és nők viszonyát. Áramütésszerű történet, pattanásig feszülő idegek… Mindezt Hermányi Mariann és Szabó Kimmel Tamás bravúros alakítása teszi igazán felejthetetlenné, novemberben két alkalommal.

Tovább az esemény weboldalára >>

Hanabie. // Dürer Kert

Kislányos megjelenés, kőkemény riffek – a kizárólag női tagokból álló japán metalcore banda idén ősszel európai turnéra indul, amelynek keretében az első önálló budapesti koncertjükre is sor kerül. Méghozzá a hangulatos Dürer Kertben, ahol november 23-án rendeznek őrült nagy és garantáltan egyedi bulit.

Tovább az esemény weboldalára >>