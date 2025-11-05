7 lenyűgöző vezetett séta Budapesten novemberre, ami pompás paloták főúri titkait rejti

A főváros számtalan fenséges épületet és mesés palotát rejt, amelyekben megelevenedik a történelem, s amelyek a századfordulós elit titkainak őrzői. November folyamán vezetett séták keretében fedezhetjük fel ezeket a csodálatos építészeti remekeket és ki tudja, talán a program során néhány izgalmas főúri misztériumra is fény derül!

Te fogalom, te édes szó: Gerbeaud!

Budapest kultikus kávéháza, a Gerbeaud Cukrászda édes történetekkel, izgalmas legendákkal és mennyei süteménykóstolóval vár november 8-án és 15-én a hosszúlépés.járunk? csapatának vezetett sétája keretében. A program során megcsodálhatjuk azt a grandiózus épületet, ahová járni rang volt a boldog békeidők Budapestjén, bepillantást nyerhetünk a Gerbeaud-kisasszonyok mindennapjaiba és megismerhetjük a cukrászda alapítójának, Kugler Henriknek és üzemmé fejlesztőjének, Gerbeaud Emilnek a lehengerlő életét. A séta végén megkóstolhatjuk a legújabb süteménykreációkat is és átélhetjük az igazi Gerbeaud életérzést, nem hiába volt a cukrászda Erzsébet királyné budapesti törzshelye.

Séta időpontjai: november 8., 15. | Tovább az eseményre >>

A patikus háza: Vezetett bejárás a De la Motte-Beer-palotában

November folyamán két alkalommal járhatjuk be a Budai Várséták csapatának kíséretében az építtetői nevét őrző De la Motte-Beer-palotát, amelyben Beer József Kajetán rendezte be Buda másodikként alapított gyógyszertárát, avagy a tábori patikát. Az épület kiemelkedő kincse az emeleti barokk lakótér, ahol megcsodálhatjuk az 1962-ben 15 réteg festék alól előkerült, közel 250 négyzetméter nagyságú díszesen festett falfelületet, amely az épület legszebb éke. November 8-án és 23-án bebarangolhatjuk a titkokkal övezett palota legérdekesebb helységeit a pincétől a gyógynövények szárítására használt padlásig, a séta folyamán pedig megismerkedhetünk az épület lakóinak sorsával a 18. századtól napjainkig.

Séta időpontjai: november 8., 23. | Tovább az eseményre >>

Úri huncutságok Pesten: Az újkori arisztokrácia pompája és végnapjai

November 15-én az újkori arisztokrácia nyomába eredünk és a Károlyi-kertből indulva bebarangoljuk a mesés Palotanegyedet, majd ezt követően belépünk az impozáns Festetics-palota falai közé, ahol bekukkanthatunk a belső udvarokba és a könyvtár előterébe is. A vezetett séta során megtudhatjuk, hogy hogyan éltek, szórakoztak és házasodtak a Palotanegyed egykori urai és úrnői, emellett fény derül arra is, hogy ki volt a Vörös Grófnő és melyik gróf gyújtott ezerkoronással szivarra.

Séta időpontja: november 15. | Tovább az eseményre >>

Három palota a belvárosban

A Korzózz Velünk! csapatával ezúttal nem egy, hanem a belváros szívében fekvő három különleges épületet is bejárhatunk november 15-én. A program első állomása a Károlyiak díszes palotája, amely a reformkori Pest főúri, klasszicista palotáinak egyik legkiemelkedőbb képviselője. Ezután az utunk a varázslatos Ybl Palotába vezet, ahol az egykori Pesti Hazai Takarékpénztár anyaintézetének romantikus belső tereit tekinthetjük meg és kiderül, hogy miért van az épületben egy egész lépcsőháznyi vakajtó, amelyek nem vezetnek sehová. Végül, de nem utolsó sorban az Egyetemi Könyvtárnak otthont adó neoreneszánsz palotát csodálhatjuk meg, amely Szkalnitzky Antal alkotása, telis-tele Lotz Károly által készítetett szimbolikus nőalakok festményeivel.

Séta időpontja: november 15. | Tovább az eseményre >>

Látogatás a Csekonics-palotában

November 15-én és 29-én képzeletben a kor egyik legjelentősebb családjánál, a Károlyi-Csekonics családnál vendégeskedhetünk és egy másfél órás vezetett séta keretében bejárhatjuk a lélegzetelállító Csekonics-palotát, amely egykor pompás báloknak és fennkölt társasági összejöveteleknek adott otthont, manapság az épület hollywoodi filmforgatásoknak az impozáns helyszíne. A főúri rezidencia lélegzetelállító fogadótermének faburkolattal borított enteriőrje és a terek elegáns könnyedsége megeleveníti a századfordulós luxuséletet, a program során pedig betekintést nyerhetünk az arisztokrata család mindennapjaiba a művészettől kezdve az építészeten át, egészen a gasztronómiáig.

Séta időpontjai: november 15., 29. | Tovább az eseményre >>

Tornyok, termek, titkok – A Vajdahunyad vára felfedezése

Egy felejthetetlen kulturális-történelmi séta során november 29-én bejárhatjuk a Vajdahunyad várának legtitkosabb, korábban még nem bemutatott tereit, amelyeket csak keveseknek van szerencséje megtekinteni. Felmászhatunk a Kaputoronyba, ahonnan mesés kilátás nyílik a Városligetre, beléphetünk az ékes Vadászterembe és a középkort idéző kerengőbe, ahol megcsodálhatjuk a faragott oszlopokat és díszkutat. Emellett olyan titkos helyszínekre is beléphetünk, mint a felszentelt Jáki Szent László-kápolna, amely titkokkal övezett épületbe kevesen nyernek bebocsátást.

Séta időpontja: november 29. | Tovább az eseményre >>

Szecesszió Budán

Nem pusztán Budapest belvárosában találhatunk szecessziós épületeket, a budai oldal is számos építészeti kincset rejt, amelyeket november 30-án a Budastep vezetett sétája keretében fel is fedezhetünk. A séta a Szent Gellért térről indul, onnan a Bartók Béla út és a Gellért-hegy felé véve az irányt szebbnél szebb házakat kereshetünk fel, amelyek homlokzatán és lépcsőházaiban közösen felkutatjuk a szecesszió jellegzetes motívumait. A baglyok, virágok és színes ólomüvegek varázsa egytől egyig mindenkit ámulatba ejt!

Séta időpontja: november 30. | Tovább az eseményre >>

A fővárosban fantasztikus kiállításokból sincs hiány: