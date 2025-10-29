5 Disney-mesébe illő hely hazánkban felejthetetlen családi kirándulásokhoz

Ragács Dorina

Hazánk telis-tele van szebbnél szebb kirándulóhelyekkel és nem egy van, amelyik megidézi kedvenc Disney-meséink ikonikus helyszíneit.

Oroszlánkirály: Szentbékkállai kőtenger

A Szentbékkállai kőtenger hatalmas sziklaképződményei közül néhány olyan, akár az Oroszlánkirály ikonikus helyszíne, a trónszirt, melyet a kenyai Ndoto-hegység és a Chulu-hegység sziklái ihlettek. Nektek elegendő a Káli-medencébe ellátogatni ahhoz, hogy a mesebeli trónszirt megelevenedjen a szemetek előtt. A kőtenger nem véletlenül a térség leglátványosabb természeti kincse, az itt található sziklák a Pannon-tengerben lerakódott homokból képződtek, izgalmas és változatos formációkat létrehozva, amelyekre akár fel is mászhattok. Mindenekelőtt első azonban a biztonság, hiszen némelyik szikla több méter magas is lehet!

Disney, mesébe illő, kirándulás, természet, gyermek, mese, Magyarország
Fotó: Pulhtúra

Mackótestvér: Szelim-barlang, Tatabánya

A Tatabánya fölött húzódó Gerecse-hegység hatalmas barlangot rejt, mely egykor az ősembereknek is otthont adott, de biztosra vesszük, hogy a Mackótestvér című mese bundás duója, Koda és Kenai is értékelné ezt a kellemes hajlékot. A gigantikus Szelim-barlang több bejárattal is rendelkezik, 45 méter hosszan nyúlik be a mészkőszirtekbe, amelyet a mennyezet felszakadásain át beszűrődő fény világít meg. A barlang bejáratánál mesés kilátás tárul a Tatai-medencére és az alant elterülő Tatabányára.

Disney, mesébe illő, kirándulás, természet, gyermek, mese, Magyarország
Fotó: Danázs Betti

A hercegnő és a béka: Gemenci-erdő

Közép-Magyarország déli részén találjuk hazánk legnagyobb ártéri erdejét, a varázslatos Gemenci-erdőt, mely egyedülálló állat- és növényvilágot tudhat magáénak. A holtágakkal és belső tavakkal rendelkező ártéri rezervátumban kirándulva talán a ti lelki szemeitek előtt is megjelennek A hercegnő és a béka főszereplői, ahogy a lápos, mocsaras területen keresztül igyekeznek eljutni Odie mamához. Hozzájuk hasonlóan ti is felfedezhetitek a Duna lelassult folyása mentén kialakult közel 30 kilométeres lápvidéket, hiszen a terület egy része kenuval járható csak be. Közben pedig olyan kincsekre is bukkanhattok, mint az ország legnagyobb fája vagy hazánk legszebb gímszarvas-populációja.

Disney, mesébe illő, kirándulás, természet, gyermek, mese, Magyarország
Fotó: Ökoturisztikai Központ Gemenc/László Anasztázia

Bambi: Cuha-völgy, Vinye

A Bakony egyik, ha nem a legszebb völgye a Cuha-patak szurdoka, amely változatos tájakon kalauzolja az itt kirándulókat. A közel 13 kilométeres körtúrát a vinyei vasútállomástól indítva tehetitek meg, gázlókon, vadregényes területeken barangolva, de helyenként rétek és tisztások is keresztezhetik utatokat. A szemfülesek talán még Bambival is találkozhatnak az őszi színekben pompázó erdőben. A Cuha-völgyben megtett túrátokat öblös barlangok és a vasút íves viaduktjának lenyűgöző látványa is színesíti. Egy tuti tipp a túrához: húzzatok vízhatlan bakancsot!

Magyarország, kirándulás, természet, mese, mesébe illő
Fotó: Pleszinger László

Hamupipőke: Festetics-kastély, Keszthely

A keszthelyi Festetics-kastély kívül-belül mesés, pompás belső terei mindenkit garantáltan levesznek a lábáról. Az épület a 18. század közepétől 200 éven keresztül volt Magyarország egyik legjelentősebb grófi családjának, a Festetics családnak az otthona, amely ma már múzeumként üzemel, több remek állandó kiállítást tárva a nagyérdemű elé. A kastély hajdanán fényűző bálok impozáns helyszíne volt, mára már a múlt emlékeit őrzi. Talán az egyik lépcsősoron még Hamupipőke üvegcipellőjét is megtaláljátok, miközben gyönyörködtök a lenyűgöző enteriőrben.

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

Disney-mese, kastély, kirándulás
Fotó: Egy jó kép az utazásról

Funzine Funzine