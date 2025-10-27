6 varázslatos program az ország legszebb helyszínein, amit vétek kihagyni novemberben

Novemberben is számíthatunk rá, hogy fantasztikus programok várnak országszerte, legyen az Márton-napi mulatság, kulturális esemény és varázslatos természeti jelenség, aminek részesei lehetünk.

Cziffra Fesztivál // Budapest (2025. november 5.)

November 5-én ünnepi gálakoncerttel zárja 10. jubileumi évét a Cziffra Fesztivál, melynek az impozáns Müpa ad otthont Budapesten. A „század tenorsztárja”, José Cura idén ismét visszatér a fővárosba, hogy a szintén világhírű Miklósa Erika koloratúrszoprán énekesnővel, valamint Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel közös előadásukban emlékezzenek meg a fesztivál alapítójáról, Cziffra Györgyről. A koncert a klasszikus operairodalom és a zenei műfajok találkozásának ad teret, melyet az argentin szenvedély hat át, varázslatos zenei utazásra csábítva ezzel a közönséget.

Márton-napi vigasság és tökfaragó verseny // Badacsonytomaj (2025. november 8.)

A nyárutóval sem ér véget a balatoni programkavalkád! Badacsonytomaj idén is megadja a módját a Márton-napnak: a település kihagyhatatlan újbor kóstolóval, libazsíros kenyérrel, és pogácsapartival ünnepli meg Szent Márton püspök névnapját. November 8-án helyiek és látogatók együtt tölthetnek el egy délutánt, jóízű falatozással, vigassággal, ott, ahol az őszi napsugaraknál már csak a töklámpások mécsesei ragyognak fényesebben. Úgy tartják, aki ezen a napon sok bort iszik, egészséges lesz – a badacsonyi boros gazdákon nem fog múlni, hiszen a legkiválóbb italaikkal készülnek az eseményre!

Szent Márton Újborfesztivál és Libator // Szentendre (2025. november 8-9.)

November 8-án és 9-én Márton-napi hacacáré pezsdíti fel a Szentendrei Skanzen portáit: jön a Szent Márton Újborfesztivál és Libator, ahol libás finomságokból és népi mulatságokból garantáltan nem lesz hiány! Az ősz egyik legjobban várt eseményén – a Márton-napi szokásokhoz hűen – újbort kóstolhatunk, libalakomán falatozhatunk, és persze a közönségkedvenc lámpás felvonulás sem marad el. A kisfarsang hangulatát őszi szimbólumok koronázzák meg, melyeket kézműves foglalkozásokon el is készíthetünk. Sőt, a skanzen színes-szagos programjain még Szent Márton életébe is betekintést nyerhetünk!

Darvak és vadludak Dinnyésen (2025. november 8., 22.)

Hamarosan bámulatos madárvonulásnak lehetünk szemtanúi, ugyanis a vadludak seregei visszatérnek hazánkba az északi tundrákról. Dinnyésen november folyamán két alkalommal is megcsodálhatjuk ezt a fenséges természeti jelenséget. November 8-án megfigyelhetjük a Dinnyési-fertőnél a vadludak mozgását, ahogy elindulnak a környező földekre táplálkozni, majd csapatokban térnek vissza, emellett az északi sármányok gyűrűzése is bemutatásra kerül. November 22-én pedig a sötétség leple alatt tanulmányozhatjuk a vadludakat és testközelből élvezhetjük a hangos madárcsoportok visszatérését a Velencei-tóra.

Márton-napi ínyencségek a Brix Bistroban // Hévíz (2025. november 10-16.)

Egy hét, amikor minden a libás finomságokról szól: a hévízi Brix Bistróban november 10. és 16. között olyan Márton-napi ínyencségeket kóstolhatunk, mint még soha! Libaraguleves vargányával és birsalmával, libazúzapörkölt burgonyagombóccal és sült zellerrel, lassan sült tépett libacomb paradicsomos káposztával és gerslivel, libamell sütőtökkel, sült salátával és grapefruittal, lúdlábtorta gesztenyével és céklával… csak győzzünk válogatni a hagyományos, modern csavarral megbolondított fogások közül! A Brix Bistro elképesztő ételsorát badacsonyi újborok és mustok teszik igazán ínycsiklandóvá.

Tatai Vadlúd Sokadalom (2025. november 29.)

A november 29-i Tatai Vadlúd Sokadalom nemcsak amiatt különleges, mert hazánk egyik legnagyobb természetvédelmi fesztiváljaként hivatkozhatunk rá, de idén nemzetközi reflektorfénybe is kerül. November végén ugyanis Tatán tartják a Ramsari Városok Polgármestereinek 4. Kerekasztal Találkozóját, amelynek az idén jubiláló fesztivál is része lesz. A világ minden tájáról érkeznek majd képviselők, hogy megosszák tapasztalataikat a vizes élőhelyek megőrzésének kérdéseiről, amely a madárvonulás ünnepének is központi eleme. A fesztivált madármegfigyelő túrák, érdekes ismeretterjesztő előadások és családi programok teszik felejthetetlenné.

