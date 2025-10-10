7 mesébe illő kastélypark hazánkban, ahol varázslatos őszi séta vár ránk

Őszi pompában tündöklő, nyugalmat árasztó természet, október eleji, lágy napsugarak és az egykori főúri múlt mindent belengő légköre – gyönyörű kastélyparkokat gyűjtöttünk össze, amelyek csodás feltöltődést kínálnak a kirándulóknak.

Festetics-kastély, Dég

Magyarország egyik legkorábbi klasszicista kastélya, az 1810-es években épült dégi Festetics-kastély gazdag történelemmel, építészeti különlegességekkel és az egykori főúri család életét bemutató igényes kiállítással várja a látogatókat. Na meg hazánk legnagyobb területű tájképi kertjével, amely három vízfolyás, a Bozót-patak, a Bogárdi-víz és a Kislángi-árok összefolyásánál terül el. A pompás természeti adottságokat nagyszerűen használták ki a nemzetközi példákat is szem előtt tartó tervezők, így a vizektől körülölelt kis ékszerdoboz télen-nyáron izgalmas kirándulóhely. Az elmúlt években a zöldfelületek is teljes körű felújításon estek át – a sétányok és a kerti építmények is teljes pompájukban tündökölnek.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Weboldal

Sándor-Metternich-kastély, Bajna

Az Ördöglovasként elhíresült Sándor Móric egykori kastélya az azt körülölelő parkkal együtt 2021-re esett át teljes körű felújításon, azóta pedig a Gerecse lankái közt elterülő komplexum a környék egyik legkedveltebb kirándulóhelyévé vált – nem véletlenül. A XV. században épült, majd a legendás magyar építész, Hild József által a XIX. században átépített klasszicista csoda állandó kiállításai is vonzó célpontok lehetnek, maga a hatalmas kert pedig testet-lelket feltöltő kirándulóhelyszín az ódon pálmaházzal és a háttérben meredő Őr-hegy kettős kúpjával. A tekintélyt parancsoló fákkal körülvett parkban még egy játszótér is várja a gyerekeket.

2525 Bajna, Gróf Sándor Móric utca | Weboldal

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Budapesttől mindössze egy rövid autóútra található hazánk egyik leghíresebb főúri otthona. A kastély eredetileg barokk stílusban épült, ám utolsó tulajdonosa, Brunszvik Géza az 1870-es években átépíttette, így nyerte el ma is látható, romantikus neogótikus arculatát. Az épületet körülölelő mocsári ciprusok, páfrányfenyők, juharok, hársak, balkáni vadgesztenyék és hatalmas platánok sokaságát felvonultató angolkert szépsége annyira magával ragadó, hogy maga Beethoven is többször megfordult itt – a kastélyban emlékmúzeumot is nyitottak a tiszteletére. A park közepén egy kis tó csillog, benne egy vadregényes szigettel, amely tovább fokozza a hely varázsát.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. | Weboldal

Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó

A Bakony és a Vértes között elterülő festői Mór-árok mélyén bújik meg Fejér vármegye egyik gyöngyszeme, a Károlyi-kastély. Az impozáns épület Heinrich Koch és Ybl Miklós tervei alapján készült, és 1858-tól egészen 1944-ig a Károlyi család otthonául szolgált. A második világháború után az államosítás következtében az egykori főúri rezidencia sorsa sokat változott: működött üdülőként, majd gyermekotthonként is. A kastély azóta teljes felújításon esett át – napjainkban szállodaként működik, és idegenvezetéssel látogatható. A körülötte elterülő, csaknem 50 hektáros park igazi kis csoda, ahol több mint másfél évszázados fenyők, hársak, tölgyek és gesztenyefák alatt sétálhatunk. A hangulatos sétányokat apró hidak és egy csillogó tó teszik még varázslatosabbá.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 7. | Weboldal

Grassalkovich-kastély, Hatvan

A Magyar Vadászati Múzeumak is otthont adó Grassalkovich-kastély különlegessége, hogy az egykori hatvani vár romjaira épült – méghozzá a XVIII. század derekán, és eredetileg nem is azzal a céllal, hogy a főúri népség állandó jelleggel lakjon benne: csupán a gazdasági uradalom központjának szánták. Ehhez képest a díszudvar igazán szépre sikerült, és még mai, részlegesen helyreállított formájában is vadregényes kikapcsolódást ígér. A kert ékköve a delfin- és oroszlánfejekkel díszített márványszökőkút, illetve további kuriózumnak számít, hogy több mesterséges madárodú, -itató és -etető helyet kapott a környező zöldterületen, így madármegfigyelésre is sort keríthetünk.

3000 Hatvan, Kossuth tér 24. | Weboldal

Erdődy-kastély, Doba

Egy különleges szereplő a listánkon, ugyanis a többi épülettel ellentétben az Erdődy-kastély egyáltalán nem látogatható életveszélyes állapota miatt – a carrarai márványból készült, ma vakolattal borított terasz különös ellentmondásokat áraszt, ahogy az épület története is: az egykori grófi kastélyban egészen a közelmúltig pszichiátria működött. A kastély körül elterülő hatalmas, ingyenesen látogatható és szépen gondozott park ezzel szemben maga a nyugalom: a fantasztikusan szép tó körül többek között tulipánfákat, japánakácokat csodálhatnak meg az andalgók – nem véletlenül esküvői fotózások kedvelt helyszíne.

8482 Doba, Somlóvár 13.

Kölcsey-Kende-kastély, Cégénydányádi

A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék szívében álló Kölcsey–Kende-kastély a XIX. századi magyar nemesi kultúra egyik legimpozánsabb emléke. Bár a Kölcsey és a Kende família rokoni kapcsolatban állt, a nemzeti költő maga sosem élt itt – csupán egy négysoros, a kúria oromzatára vésett, Kende Zsigmond úrilakára című vers őrzi emlékét. A kastélyban látható kiállítások a nemesi mindennapok fényűzését és gasztronómiáját, valamint a környék természeti örökségét mutatják be. A küszöbön kilépve a látogatót az egykori ártéri erdő helyén kialakított, angol stílusú park fogadja, ahol több száz éves platánok, tulipánfák és vérbükkök hajolnak az ösvények fölé. Ez a rész ráadásul ingyen látogatható, a 18 állomásból álló tanösvény bejárása pedig valódi időutazással kecsegtet.

4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 9. | Weboldal

