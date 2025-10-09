Romantikus őszi andalgásra invitál a Nyugat-Dunántúl egyik legvarázslatosabb települése

Kőszeg a Nyugat-Dunántúl egyik legvarázslatosabb települése, tele gyönyörű épületekkel és történelmi látnivalókkal. Legyen szó többnapos kikapcsolódásról vagy akár egynapos kirándulásról, Kőszeg olyan város, amit legalább egyszer mindenkinek látnia kell!

Kőszeg olyan, akár egy igazi gyöngyszem, az óváros kedves kis utcáin andalogva pedig úgy érezhetjük, mintha megállt volna az idő. Az Alpokalja ékszerdobozaként is számon tartott város Fő terén számos étteremre és kávézóra bukkanhatunk, ahol nyugodtan elidőzhetünk és magunkba szívhatjuk a város meghitt hangulatát.

A Jurisics téren például lépten-nyomon műemlékek keresztezik utunkat. Kihagyhatatlan látnivaló a török ostrom 400. évfordulójának emlékéül épített Hősök tornya, amely korábban a városvédelmi rendszer részét képezte és a belvárosi forgalom legfontosabb objektuma volt.

A torony és a mellette álló Tábornokház ma városi múzeumnak szolgál otthonául, ahová szintén érdemes tenni egy kitérőt, ha a városban járunk.

Sétánk során megcsodálhatjuk többek között a Szent Imre-templomot is, melyet a 17. század elején emeltek eredetileg a protestánsok számára, de az épület a század végén katolikus kézbe került. Miután kívülről körbejártuk a gótikus stílusú, késő reneszánsz jegyeket is őrző templomot, az épületbe lépve a kápolna névadóját, Szent Imrét ábrázoló festményt is megtekinthetjük.

A Szent Imre-templom előtt találjuk a Rózsafüzér Királynőjének készített Mária-szobrot, amelyet 1739-ben emeltek az ellenreformáció által támogatott Mária-kultusz jelképeként. A szobrot kezdetben három mellékalak is díszítette, de a Szent Annát, Szent Józsefet és Szent Joachimot ábrázoló alkotásokat a 20. század elején eltávolították és Mária eredeti szobrát is kicserélték.

A Jurisics tér szerves részét képezi továbbá a Sgrafittós-ház, Kőszeg legjelentősebb későreneszánsz műemléke. A sgrafittó kifejezés a különleges díszítési technikára utal, amellyel az épületet díszítették. Az oromfalba vájt fülkében egy barokk Mária-szobor is található.

A Jurisics tértől alig egy karnyújtásnyira, a Várkörön egy romantikus stílusban épült meseszép zsinagógára bukkanhatunk, amelyet Schey Fülöp támogatásával emeltek a 19. század közepén. Az épület több felújításon is átesett, a restauráció alatt nagyon odafigyeltek rá, hogy az épület eredeti állapotából minél többet megőrizzenek, amely ma már kulturális funkciókat tölt be és konferenciaközpontként is üzemel.

Természetesen, ha Kőszegen járunk, nem maradhat el az ikonikus Jurisics vár látogatása sem. A városfallal és várárokkal körülvett monumentális épület a belváros északnyugati részén helyezkedik el és ma már múzeumként működik, megőrizve és bemutatva a történelmi emlékeket, a vár évszázadait.

A Lovagterem kulturális rendezvények helyszínéül szolgál, a reneszánsz folyosó időszaki kiállításoknak ad otthont, emellett a vár belső udvari bejáratánál gyógy- és fűszernövénykert is helyet kapott.

