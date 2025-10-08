6 gasztrohely Budapesten, ahol kihagyhatatlan kedvezménnyel ehettek-ihattok (nem csak) diákként ősszel

Kopognak a billentyűzetek, közelegnek a határidők, ez pedig nem jelenthet mást: javában zajlik a szemeszter – vagy épp a munkanap. Akár az iskolapadba, akár az irodába tértek vissza, az biztos, hogy ősszel jóval több energiára van szükség, mint valaha. Még szerencse, hogy a finom falatokért nem kell mindig mélyen a zsebetekbe nyúlnotok – legalábbis az alábbi helyeken biztos nem!

Művház

A Művházban tudják, mitől indul igazán jól a nap: a Bartók Béla út imádott találkozóhelyén minden reggel „happy coffee hour” van, így 30% kedvezménnyel juthattok koffeinlökethez 9 és 10 óra között. Ha kedvetek tartja, akár még a munkanapot is náluk tölthetitek, hiszen a Művház a specialty kávék, a könyvek és a bisztrófogások mellett coworkinghez is tökéletes helyszínt biztosít!

1114 Budapest, Bartók Béla út 33. | Facebook

Nokedli Factory

Ha már hiányolnátok az otthon ízeit, kóstoljatok különleges nokedlikölteményeket, diákigazolvánnyal most mindössze 2490 forintért a Nokedli Factoryben! A Dob utcai „gombócozó” akciójának hála, olyan ínycsiklandó kombinációk közül csemegézhettek, mint a cheddar sajtos, a paradicsomos-fokhagymás vagy a spenótos-fokhagymás nokedli.

1072 Budapest, Dob utca 2. | Facebook

Krumpli.

A nagybetűs fővárosi krumplizó idén szuper ajánlattal készült az őszre: csupán 1390 forintos „back 2 school” menüjük kis sajtburgerrel, sült krumplival, és korlátlanul újratölthető szósszal gondoskodik az energiaraktárak feltöltéséről – bárkinek, aki krumplizásra vágyna!

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16. | 1066 Budapest, Teréz körút 56. | Facebook

Biga Budapest

Pizzarajongók, figyelem: szerdánként a Pannónia utcában a helyetek! A hét közepén hatalmas pizza festa veszi kezdetét Újlipótvárosban, hiszen minden szerdán 20% kedvezménnyel, elektronikus zene mellett kínálja újhullámos pizzáit a Biga Budapest. Izgalmas kreációkat és persze örök klasszikusokat is kérhettek!

1136 Budapest, Pannónia utca 13. | Facebook

Csicseri

Ha pedig egészséges harapnivalóra vágytok, a Csicseri lesz a ti helyetek! Használjátok ki legújabb akciójukat, és töltsétek fel vitaminraktáraitokat a falafellel, hummusszal, csirkével vagy akár shawarmával megpakolt bowl, a friss juice és az édesség mennyei hármasával, mely most 4990 forintért lehet a tiétek.

1074 Budapest, Dob utca 16. | 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád Bevásárlóközpont) | Facebook

Majorka

Isteni burgerek, egy pohár ital, beszélgetés a gesztenyefák lombjai alatt… ennél jobb programot el sem tudunk képzelni délutánra! A Városmajor ikonikus gasztrokocsmájában diákként hétfőtől csütörtökig mindezt 15% kedvezménnyel élvezhetitek. Az őszi napsugarak a Majorka teraszán ragyognak csak igazán!

1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16. | Facebook

A legfrissebb újdonságok mellett sem mehetünk el szó nélkül: