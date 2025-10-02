Malmok köré épített autentikus hotel várja a feltöltődni vágyókat a vizek városában

Tata új büszkesége, a négycsillagos Malom és Kacsa Boutique Hotel 2025 nyarán nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. Az elegáns, mégis barátságos atmoszférájú szálloda egyszerre idézi meg a múlt örökségét és mutatja meg a jövő vendéglátásának arcát.

Az Öreg-tó, a források, a patakok és az évszázadok óta álló malmok sajátos hangulatot kölcsönöznek Tatának, amelyet nem véletlenül emlegetnek gyakran a vizek városaként. Ebben a környezetben szinte adta magát a Malom és Kacsa izgalmas koncepciója, miszerint a frissen nyílt szálláshelyet a tópart három felújított vízimalma köré alakították ki.

Egyszerre hagyományos és modern

A történelmi falak és a modern design találkozása egyedi hangulatot teremt: minden részlet azt sugallja, hogy itt a hagyomány és a kortárs elegancia harmóniában élnek egymással. A tulajdonosok víziója világos volt: ne csak szálláshely szülessen, hanem egy olyan hely, ahol a vendég egyenesen fejest ugrik Tata történelmébe és hangulatába, illetve megtapasztalja a tóparti lét különlegességét.

A hotel 25 szobája mind egyedi stílusban került kialakításra. A természetes anyagok, a gondosan válogatott bútorok és a prémium felszereltség garantálják, hogy a vendégek otthonosan, mégis különleges miliőben pihenhessenek. Az enteriőr olyan benyomást kelt, mintha egy tóparti mesébe csöppentünk volna, ahol minden a nyugalmat és a feltöltődést szolgálja.

A gasztronómiai élmények központja a komplexum részeként üzemelő Malom és Kacsa Bisztró, amely a Gault Milleau étteremkalauzban is helyet kapott, 1 sapkás minősítéssel. Az étlap a magyar konyha legjobb hagyományait ötvözi kreatív, modern megoldásokkal, amelyeket a nemzetközi tapasztalattal rendelkező séfek álmodtak meg. A szezonális és helyi alapanyagokból készült fogások mellé pedig nehéz elképzelni szebb hátteret, mint az Öreg-tó víztükrét, amely a bisztró teraszáról tárul a vendégek elé.

Rendezvényhelyszínnek is ideális

A Malom és Kacsa nem csak pihenésre – ünneplésre is ideális helyszín. Az impozáns malomépületek különleges miliőt kínálnak esküvőkhöz, családi eseményekhez vagy akár üzleti rendezvényekhez. A modern technikai felszereltség és a sokoldalúan alakítható terek rugalmasan alkalmazkodnak minden igényhez, miközben a szervezői csapat professzionális háttértámogatást nyújt.

Unatkozni a Malom és Kacsában egyébként is nehéz lenne: a hotel szaunavilága, a biliárddal, illetve a csocsóval, dartscal és touch table-lel felszerelt játékterem szavatolnak a változatos kikapcsolódásért. A környék természeti kincsei – például a Fényes tanösvény – szintén könnyen elérhetők, így a kirándulások szerelmesei is bőven találnak felfedeznivalót.

A házigazdák pedig tényleg minden részletre figyelnek – például az autóval érkező vendégek számára a szálloda parkolójában elektromosautó-töltőpont is rendelkezésre áll, amely a fenntartható szemléletet erősíti.

További részleteket ITT, a Malom és Kacsa weboldalán találunk, ahol a teljes étlapot végigböngészhetjük, és akár azonnal szobát is foglalhatunk.

