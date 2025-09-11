8 lebilincselő program Budapest pezsgő művházaiban szeptemberre

A főváros művelődési házai egész évben lüktető közösségi terek: workshopok, foglalkozások, beszélgetések, színházi előadások, koncertek és egyéb kulturális programok találnak otthonra bennük. A szeptemberi aktualitásokból válogattunk össze egy színes csokorra valót.

Őszi bonsai kiállítás // Angyalföldi József Attila Rendezvényközpont (2025. szeptember 13–14.)

A Herman Ottó Bonsai Egyesület célja a magyarországi bonsai-kultúra bemutatása és népszerűsítése, erre pedig most az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban nyílik alapos lehetőség szeptember 13–14-én. A két napon át – szombaton 10 és 18, valamint vasárnap 10 és 17 óra között – nyitva tartó kiállítás során 20 kiállító mutatja be közel 60 miniatűr fáját, bokrát, kusamonóját és shitakusáját két teremben. Az ingyenesen látogatható eseményt, amely a laikusok számára is izgalmasnak ígérkezik, tematikus programok – például bonsai-simogató foglalkozás, ginkgo biloba-kiállítás és alakítási bemutató – dobják fel.

Közösségi ruhacsere // Csokonai Rendezvényház (2025. szeptember 14.)

Frissítsd fel a ruhatárad vásárlás nélkül! A Csokonai Rendezvényház szeptember 14-én 10-től 17 óráig tartó eseményére bárki elhozhatja megunt, de jó állapotban lévő darabjait, és új kedvencekkel térhet haza. A kezdeményezés egyszerre környezettudatos és közösségi élmény: a feleslegessé vált ruhák nem a szemétben végzik, hanem új gazdára találnak. A nap során nemcsak válogatni lehet, hanem inspiráló workshopok és előadások is várják az érdeklődőket, ahol fenntarthatóságról, stílusról és kreatív újrahasználatról tanulhatunk – a gyakorlatban is. A részvétel teljesen ingyenes, a megmaradt ruhadarabokat pedig jótékony célra ajánlják fel a szervezők.

Márai 125 Kertmozi: Hat hét boldogság // Virág Benedek Ház (2025. szeptember 18.)

Az utolsó lehetőségek egyike, hogy kihasználjuk a szabadtéri kertmozizás páratlan élményét, ráadásul szeptember 18-án egy különleges magyar retró romantikus vígjátékot élvezhetünk. Az 1939-es Hat hét boldogság Tóth Endre korai munkája. „Bozsó Gábor kasszafúró előkelő intézetben nevelteti lányát, aki apját elfoglalt üzletembernek hiszi. Egy nap megismerkedik egy műegyetemi hallgatóval, akinek a buszon ellopják a vizsgadíjra szánt pénzét. Bozsó látja az esetet, megsajnálja a derék fiút, és visszalopja a pénzt. Kiveszi lányát az intézetből, és az utolsó nagy betörésén lopott pénzből kis kertes házat vesz magának. A fiatalok egymásra találnak, és az öregre is boldogság várna, ha nem keveredne bele akaratán kívül egy újabb rablásba.” A vetítés 20:30-kor veszi kezdetét a Virág Benedek Házban.

Rühös Foxi koncert // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. szeptember 19.)

Egy igazi ínyenc csemege: „a legfeloszlóbb magyar zenekar” érkezik szeptember 19-én este nyolckor a Marczibányi Téri Művelődési Központba, hogy egy óriási, részben alter, részben punk bulit csapjanak. A formáció összetétele – akárcsak a neve – tényleg sokszor cserélődött, a mostani tagokat mindenesetre más együttesekből is alaposan ismerhetjük: Szűcs Krisztiánt például a Heaven Street Sevenből vagy a Budapest Bárból, Baksa-Soós Attilát a Wake Up 1230-ból, Horváth Kristófot az Esti Kornélból, Vazul Császárt pedig a Vágtázó Halottkémekből. A terv szerint szabadtéri vadulásra van kilátás, amely azonban rossz idő esetén zárt térbe költözik.

Székely Csaba: A homokszörny // Eötvös10 Művelődési Központ (2025. szeptember 20–21.)

A Polaris Színtársulat második előadását mutatják be szeptember 20-án (és másnap) az Eötvös10 Művelődési Központban – ezúttal Székely Csaba abszurd drámáját dolgozta fel Goddard Paula rendező. A termékeny magyar drámaíró eredetileg 2015-ben megjelent drámájában az emberi kapcsolatok ellentmondásos világa áll: a vágy, a kötődés és a hirtelen fellobbanó szenvedélyek törékeny egyensúlya. Tíz szín- és gyümölcsnévvel bíró alak – Áfonya, Barack, Eper, Meggy, Narancs, Barna, Fekete, Okker, Vörös és Zöld – próbál eligazodni saját érzelmeinek és választásainak útvesztőjében, miközben új és régi kapcsolataik egyszerre kínálnak menedéket és veszélyt. A szituációk hol ironikusak, hol megrendítőek – akárcsak a való életben.

BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálé // Eötvös10 Művelődési Központ (2025. szeptember 25.)

Idén először az Eötvös10 Művelődési Központ is helyet kapott a BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálé helyszínei között: a butoh nevű japán tánctechnikát bemutató esemény több programmal is várja a látogatókat szeptember 25-én. A legősibb modern táncnak is nevezett irányzat a második világháború utáni Japánban alakult ki, azonban tradicionális formákon alapul – kulcsfogalmai az elme kiürítése és az egó lecsendesítése. A rendezvény 18:30-kor Murobushi Ko, a legendás japán táncos munkásságának emléket állító kiállítás megnyitójával veszi kezdetét, majd butoh táncfilmekkel, végül butoh- és kortárstáncszólókkal folytatódik.

Koncert Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából // Márai Sándor Művelődési Ház (2025. szeptember 26.)

A V4 Vonósnégyes estjén szeptember 26-án 19 órától a visegrádi országok zeneművészei emlékeznek Bartók Béla halálának 80. évfordulójára. Középpontban a magyar zeneszerző III. vonósnégyese áll, amelyet Haydn d-moll „Quinten” kvartettje és Witold Lutosławski vonósnégyese egészít ki. A 2021-ben alakult együttes tagjai – Miranda Liu (Magyarország), Daniel Rumler (Szlovákia), Tomáš Krejbich (Csehország) és Bartosz Koziak (Lengyelország) – Közép-Európa zenei sokszínűségét képviselik. A kvartett, amely most a Márai Sándor Művelődési Házba látogat, rövid idő alatt a térség kiemelkedő kamaraformációjává vált, a budapesti Zeneakadémiától a varsói Lutosławski Koncertstúdióig számos rangos helyszínen aratva sikert.

Pesthidegkúti Sörfesztivál // Klebelsberg Kultúrkúria (2025. szeptember 26–27.)

A II. Kerületi Német Önkormányzat, a II. Kerületi Önkormányzat és a Klebelsberg Kultúrkúria közös szervezésében újra együtt ünnepeljük a sört és a német nemzetiségi örökséget szeptember 26–27-én – a belépés ráadásul teljesen ingyenes. A pénteken és szombaton is 17 órakor rajtoló, nyitott közösségi esemény keretein belül rendezik meg a Német Nemzetiségi Tánctalálkozót is, ahol több lokálisan szerveződő táncegyüttes mellett a résztvevőknek is garantáltan lehetőségük nyílik, hogy táncra perdüljenek. Az ízlelőbimbóink is hálásak lesznek, ha ellátogatunk a rendezvényre, hiszen a program részeként lecsófőző versenyre is sor kerül.

