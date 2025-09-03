35+ magával ragadó hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. szeptember 3-7.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok szeptember elején Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Central European Fashion Week SS26 // több helyszínen (2025. szeptember 1-7.)

Idén 16. alkalommal rendezi meg a Magyar Divat & Design Ügynökség a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Week-et. A mindig impozáns környezetben – ezúttal a Millenáris D épületében és a Nemzeti Táncszínházban – tartott színvonalas eseményen mutatják be legújabb kollekcióikat és bámulatos ruhakölteményeiket a legismertebb magyar és régiós tervezők, valamint a feltörekvő tehetségek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Újbudai Gyermekkönyvünnep // Gárdonyi tér (2025. szeptember 5-6.)

Könyves kincsek, fejtörők, zene, és minden, ami apró szívek vágya: az Újbudai Gyermekkönyvünnep szeptemberben ismét megnyitja kapuit, hogy mókával és kacagással pezsdítse fel a Gárdonyi teret, 5-én 15-19, 6-án 10-19 óráig. Könyvek és szuper programok várják a családot: jazzmuzsika, papírszínház, Vitéz László kalandja – Barna Zsombor előadásában – és Danny Bain hangszeres meséje hozza el a varázslatot Újbudára. Csupa családi kaland, két napon át!

Tovább a Facebook-eseményre >>

3 Folyó Völgye Borfesztivál // Párkány (2025. szeptember 5–6.)

Szeptember 5. és 6. között újra Párkányba költözik a borvidék szíve – egy helyen, egy hétvégén bejárhatjuk az egész régiót mindössze egyetlen pohárral a kézben. Azaz a Duna, Garam és Ipoly völgyének legízletesebb, legizgalmasabb borait kóstolhatjuk meg, miközben az ingyenes rendezvényen nem akármilyen kaliberű előadók lépnek fel. Színpadra áll a Republic, a Budapest Bár, Mr. Moodburn, a Jóvilágvan, a Budapest Ragtime Band, illetve Tóth Máté & Szűcs Liza. A lemezjátszók mögött pedig Pleasure Voyage és Vinnie Lonely keveri a jobbnál jobb zenéket a Komp Caffé melletti, Duna-parti parkolóban.

Facebook-oldal >>

TILOS 34 // Dürer Kert (2025. szeptember 5–6.)

A Tilos Rádió alapításának 34. évfordulójának alkalmából rendhagyó születésnapi bulit tartanak szeptember első hétvégén a Dürer Kertben, olyan fellépőkkel mint a Mulató Aztékok vagy a Besh o droM.

Facebook-esemény >>

Bakáts Feszt // Bakáts tér (2025. szeptember 5-7.)

Idén 10. alkalommal pezsdül fel Ferencváros ikonikus tere: szeptember 5. és 7. között ingyenes programokkal csábít a Bakáts Feszt a 9. kerület szívébe. A Csaknekedkislány, a MÁV Szimfonikus Zenekar és még sok más előadó érkezik a nagyszínpadra, a gyerekek kacagásáról pedig megannyi családi program és Kalap Jakab is gondoskodik. Izgalmas kiállítások, helytörténeti séták és irodalmi beszélgetések miatt is érdemes lesz a Bakáts térre látogatni!

Tovább az esemény weboldalára >>

Leányfalui Zenei Fesztivál (2025. szeptember 5–7.)

Különleges zenei élmény a festői Leányfalun. Fellép többek között a Hot Jazz Band, Hámori Angelika, valamint az Operaház, a Rádió Zenekar és a Concerto szólistái, a Dresch Quartet és a Szalóky Classic Jazz Quartet.

Facebook-esemény >>

35. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2025. szeptember 5-7.)

Az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál színes programkavalkádja zseniális hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik. Érdemes ellátogatni Budapest Bornegyedébe szeptember 5-7. között, ahol több helyszínen kihagyhatatlan koncertek és a legjobb pincészetek isteni borai és pezsgői várnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 7-18.)

Szeptember 7. és 18. között immár 27. alkalommal szól a vastaps a zsidó kultúra legkiválóbb képviselőinek – idén is vár a Zsidó Kulturális Fesztivál! A zsinagógák hazai és nemzetközi előadók koncertjeitől, színházi előadásoktól, irodalmi estektől, talk show-któl lesznek hangosak. Ezt kár lenne kihagyni!

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti programok szerdán (2025. szeptember 3.)

Millenáris Zenei Piknik Neked

Hangolódjunk közösen az őszre és engedjük el a nyári napokat a Millenáris varázslatos környezetében. A Millenáris Zenei Piknik Neked koncertsorozat fellépői szeptember 3-án a MÁV Szimfonikus Zenekar lesznek, akik mesés zenei játéka garantáltan mindenkit elvarázsol ezen a szabadtéri eseményen.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Schmack kvartett lemezbemutató // Opus Jazz Club

Hagyománytörő jazz, vibráló hip-hop és fülbemászó popdallamok eklektikus keveréke: szeptember 3-án lehull a lepel a Schmack kvartett albumáról! Az In Love bemutatójának az Opus Jazz Club ad otthont, a lemez az érzelmek végtelen árnyalataiban barangolva tesz hitet a szenvedély és az alkotás mellett.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. szeptember 4.)

Acoustic Umbrella a Fülesben

Az Acoustic Umbrella zenekar egyedi felfogásban ad elő közismert vagy számukra kedves dalokat (Rolling Stones, Cream, Van Morrison, Bob Marley, Sting). Repertoárjukban a bluestól a reggae-ig több stílus megtalálható, ezeknek kölcsönöz sajátos hangzást az akusztikus hangszerelés és Fekete István jazzes trombitaszólói.

Facebook-esemény >>

Lead Zeppelin // Barlang, Szentendre

A Jimmy Page 60. születésnapjára összejött baráti társaságot a Zeppelin zenéjének szeretete hozta össze 2003-ban. Az a buli annyira jól sikerült, hogy elhatározták, folytatják a Led Zeppelin zenéjének interpretálását a hazai közönségnek. Néhány év elteltével kialakult a jelenlegi felállás, ami 2016 óta változatlan. A Lead Zeppelin a koncertjein mindig arra törekszik, hogy a lehető legautentikusabban adja vissza azt a hangulatot, amit Robert Plant-ék is annak idején a színpadra varázsoltak. Ezúttal – első alkalommal – Szentendrén lesz egy kis zenei időutazás, rengeteg meglepetéssel és improvizációs betétekkel.

Facebook-esemény >>

Platon Karataev // KOBUCI

A Platon Karataev első magyar nyelvű anyaga, a 2022-es Partért kiáltó lemez egy szintlépés volt a zenekar számára: az album az Artisjus összesítése szerint a kritikusok egyik kedvenc lemeze volt, emellett Fonogram-díjjal is jutalmazta a szakma, a dalszövegek pedig sok gimnáziumban irodalomból érettségi tétellé váltak. Idén májusig kellett várni a folytatásra – megjelent a Napkötöző, mely továbbra is a legszemélyesebben szól a legegyetemesebb kérdésekről, és bár az előző lemezhez hasonlóan újfent a víz, a hegy és az erdő szemével néz az emberre, ezúttal a központi elemmé a tűz vált, így a Nap körül keringenek a dalok.

Facebook-esemény >>

iLAND // STENK

Az iLAND a hazai progresszív rock legendás zenekarából, az EAST együttes utolsó felállásának zenészeiből alakult. Az iLAND igazi supergroup, tagjai korábban olyan elismert zenekarokban játszottak, mint a Tátrai Band, Korál, Karthago, Ákos Produkcio, vagy az említett EAST.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 5.)

Autósmozi a Hegyvidéken // Böszörményi út

Szeptembertől újraélhetjük a múltat és kipróbálhatjuk a ’80-as évek népszerű randiprogramját, az autós mozit. Szeptember 5-én a Moszkva tér című film lesz terítéken, így érdemes bekészülni a nasikkal és begurulni a Böszörményi úti parkolóba egy kellemes esti filmvetítésre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Áron András szólókoncert // Virág Benedek Ház

Áron András ‘Apey’ neve kevesek számára cseng ismeretlenül, olyan zenekarok frontembere mint a LAZARVS, a Trillion vagy az ex-Neck Sprain. Most egy szál gitárral áll elétek.

Facebook-esemény >>

Bobby Peru // Pótkulcs

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Sajátos energiája átjárja a koncert közönségét.

Facebook-esemény >>

Kiscsillag kerti parti // Kertem

A Kiscsillag egy bensőséges, akusztikus koncerttel készül nektek szeptember elején, Budapest egyik legkedvesebb szabadtéri helyén, a Kertemben.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 6.)

Váci Lecsófesztivál

Egy íz, ami egyszerre rendkívül hagyományos és a végtelenségig variálható – idén ősszel, a hónap egyik legízletesebbnek ígérkező fesztiválján újragondolhatjuk, melyik recept a „number one” számunkra.

Facebook-esemény >>

Nagy Dunakanyar Evezés // Szob–Verőce

Immár harmadszor kerül megrendezésre a Nagy Dunakanyar Evezés. A túra 2-4 személyes kenukkal, 1-2 személyes kajakokkal, sárkányhajókkal és 12 személyes nagy családi kenukkal zajlik, Szobról indul, és Verőcén, a Zsengélő Caféban ér véget. Ott a szervezők mindenkit megvendégelnek egy gulyáslevesre, továbbá hideg italok, koncertek és programok is várnak a résztvevőkre.

Facebook-esemény >>

Válassz sportot Újbudán!

A közel 40 sportágat felvonultató és mintegy 70 egyesületi szakosztályt bemutató, nagyszabású családi esemény legfőbb célja, hogy találjon rá minden gyermek a számára legkedvesebb sportágra, és egyúttal arra az újbudai egyesületre is, ahová örömmel járna majd edzeni.

Facebook-esemény >>

Kolibri Fesztivál és Családi Nap a Jókai téren

Szeptember 6-án a Jókai tér egy napra megtelik zenével, játékkal, bábszínházzal, cirkusszal és fergeteges utcabállal.

Facebook-esemény >>

Zugló 90. szülinapi buli // Városliget

Zugló 90. születésnapja alkalmából szeptember 6-án egy felejthetetlen jubileumi buli keretében a Városligetbe gyűlik a kerület apraja-nagyja. A rendezvényen finom ételekkel, mesejátékkal, koncertekkel, workshopokkal, fotókiállítással és programok sokaságával várják az ünnep iránt érdeklődőket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

RÓTH160: Nyit a múzeum! // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

Szeptember 6-án ismét megnyitja kapuit a nyári zárvatartás után a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, amely keretében egész nap ingyenesen látogathatók kiállításai. Ezen felül tárlatvezetésekkel, családi alkotóműhellyel és az este folyamán koncertekkel is várnak! És ez még csak a kezdet, a nyitás a RÓTH160 emlékév első nagy eseménye, de később további izgalmas programok várhatók.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha romantikus programot kerestek a hétvégére:

200 éves pesti mesék – vezetett séta // Március 15. tér

Szeptember 6-án nem akármilyen vezetett séta keretében tehettek időutazást. Ha mindig is érdekelt, vajon mi maradt fenn az utókornak az ódon pesti belvárosból, akkor ezt a programot nektek találták ki! Pest legrégebbi épületei nyílnak meg ezen a napon a nagyérdemű előtt és mutatják meg elfeledettnek hitt mindennapi történeteiket. A sétán egy vendéglő, egy bérház, egy templom, egy kaszárnya, illetve egy palotából lett bordélyház ajtajain léphettek be ezúttal.

Tovább az esemény weboldalára >>

Brazilian Day Hungary // Doboz

Egy nap a brazil kultúra jegyében. Élőzene, táncelőadások, brazil ételek és italok és további érdekességek várnak rátok a Dobozban.

Facebook-esemény >>

Német Nemzetiségi Sördélután // Dunabogdány

Ötféle csapolt sör, remek fellépők, hajnalig tartó élőzene, finom ételek, gyereksarok. Minden ami kell. A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

XIX. Quadriburgiumi Játékok // Visegrád

Szeptember 6-án a visegrádi Quadriburgiumi Játékok keretében életre kelnek ókori istenek, gladiátorok, katonák, római nők és férfiak, mindezt családi és gyerekprogramokkal, italokkal és meglepetés ételekkel fűszerezve.

Facebook-esemény >>

IX. Országos Gothic Találkozó // OFF Kultur

Koncertek, dj-k, kreatív és közösségi programok, élő szubkult az OFF Kulturban.

Facebook-esemény >>

ÖrkényKert // Madách tér

Mint minden évben, idén ősszel is zöldbe borul egy napra a Madách tér: szeptember 6-án újra ÖrkényKert! Az Örkény István Színház nagysikerű rendezvénye ezúttal is kulturális oázissá varázsolja, és színes programokkal – jógával, gyerekprogramokkal, koncertekkel, játékokkal – tölti meg a belvárosi teret.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Pozsonyi Piknik // Újpesti rakpart

Ha ősz, akkor Pozsonyi Piknik! Újlipótváros „kulturális falunapja” szeptember 6-án színházi kitelepülésekkel, zenei csemegékkel és vásári forgataggal csap fergeteges színházi ünnepet az Újpesti rakparton. A fesztivál nem titkolt célja, hogy a magaskultúra szellemében kínáljon páratlan ínyencségeket az egész család számára. Ki ne hagyjátok a főváros színes-szagos, művészeti ünnepét – hiszen a Pozsonyi Piknik az a hely, ahol a kultúra otthonra lel!

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenes Cigány Zenészek Éjszakája. Szeptember 6-án 15:00-től 22:00 óráig változatos műfajokban hallgathatunk lebilincselő produkciókat a kerületben élő roma muzsikusok jóvoltából, emellett értékes nyereményekre is szert tehetünk a tombolahúzáson.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és könyékén (2025. szeptember 7.)

MFÖEK x Mad Garden – Mad Dog Barket

Ugatástól lesz hangos a Mad Garden szeptember 7-én, ezen a napon kerül megrendezésre ugyanis a a Mad Garden és az MFÖEK közös adománygyűjtő eseménye. A Mad Dog Barketra várnak minden érdeklődőt és négylábú pajtását, az eseményen nemcsak zseniálisabbnál zseniálisabb portékát szerezhettek be, de lesz kerekasztal-beszélgetés és kutyás menü is, amivel a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítvány munkáját támogathatjátok.

Tovább az eseményre >>

Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál

A Sálom utca kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztiváljánál jobb programot nem is találhatnátok az Európai Zsidó Kultúra Napján! Szeptember 7-én a Csányi utcát installációk és programok pezsdítik fel: a gyerekeket kvízjáték, gyerekkert és meseolvasás, míg a nagyobbakat irodalmi szalon, Veiszer Alinda színházkibeszélője és még tárlatvezetés is várja 10 és 18 óra között. Próbáljátok ki a héber kalligráfiát, és a füzetkötést se hagyjátok ki!

Tovább az esemény weboldalára >>

További színes programok, amikkel hangolódhattok a zsidó új évre:

Ride The Vibe – Bringás buli a Dürer Kertben

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség délutántól olyan programokkal vár benneteket, ahol a kisebbnek szánt tematikus diavetítés, vicces bringagyűjtemény, ugrálóvár és a gyermek ügyességi pálya lazán megfér egy jó hangulatú kerekasztalbeszélgetés mellett. Az estét az underground színtér egyik legizgamasabb bandájával, a Hocuspony zenéjével és microdosemike keleties, fűszeres, kísérleti koncertjeivel varázsolják kerekké.

Facebook-esemény >>

Holdfogyatkozás – távcsövezés és előadás Vizi Péter csillagásszal // Kacsakő Bisztró, Szentendre

Vizi Péter csillagász elmagyarázza és megmutatja a holdfogyatkozás jelenségét. Most mindent megtudhattok a kérdésről. Ráadásul lenyűgözően szép ezt Péter távcsövén keresztül megfigyelni.

Facebook-esemény >>

COENology #4: Fargo // Bem Mozi

A Coen testvérek filmjeit bemutató sorozatban ezúttal a Fargo kerül mozivászonra a Bem Moziban.

Facebook-esemény >>