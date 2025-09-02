30+ izgalmas őszi program a Dunakanyarban 2025 szeptemberében

Egész szeptemberben nagyszerű programok kavalkádja vár minket a Dunakanyarban – többek között Esztergom, Visegrád, Szentendre, Verőce és Dunabogdány is tartogat érdekességeket. Ezekből gyűjtöttünk most össze egy nagyobb csokorra valót.

Királyréti Erdei Vasút // Kismaros (egész évben)

A Kismarosról induló hangulatos kisvonat a Börzsöny szívébe kalauzolja a látogatókat – a lassú utazás közben erdők, patakok és hegyek panorámája tárul fel. A járat egész évben közlekedik, ám aligha találunk jobb alkalmat a kipróbálására, mint az aranyló szeptemberi napsugarak idején. A végállomás, Királyrét élménydús kirándulások kiindulópontja, ahol tanösvények, kilátók és egy tavacska várnak minket.

World of Adventures: Everest – Pilis-túra a Prédikálószékhez furfangos fejtörőkkel // Dömös (egész évben)

A hőség többé nem akadály: jöhet egy kis erőpróba, méghozzá játékos formában! „Ültök otthon a kanapén, nézitek a tévét – ahogy rendszeresen –, és azon tűnődtök, hogy valami hasznosat, valami sokkal jobbat kellene végre csinálni. A tévében egy műsor megy a Himalájáról, pontosabban a Mount Everest-ről és annak megmászásáról. És akkor megszületik az elhatározás. Nehéz túra, helyenként fától fáig kapaszkodós feljutással a Prédikálószékhez. 570 m fel, ugyanannyi le. Gyakorlott túrázóknak ajánlott; esős időben kifejezetten veszélyes lehet. De ha ráveszitek magatokat, a lebilincselő történet, a furfangos fejtörők, a kalandos ösvények és a csodálatos kilátás bőségesen kárpótolnak »a Mount Everest megmászásáért.”

Száguldás a Dunán // Visegrád (2025. szeptember 30-ig)

Motorcsónakos élményutazás Visegrádról indulva, akár 5 fő részére. Egy nyitott, kabrió sportcsónakkal suhanhatunk át a Dunakanyar legszebb pontjain – igény szerint akár naplemente idején. Vízisí, wakeboard és fánkozás opció is vár ránk Pilismaróton, felszereléssel és oktatással. Garantált adrenalin és panoráma.

Filozófiai kávéház // Zsengélő Café, Verőce (2025. szeptember 2.)

Szeptember 2-án a verőcei Zsengélő Caféba invitálják mindazokat, akik szívesen elmerülnének egy csésze kávé vagy finom harapnivaló társaságában Rudolf Otto gondolatvilágában, különös tekintettel az egységlátás három szintjére.

3 Folyó Völgye Borfesztivál // Párkány (2025. szeptember 5–6.)

Szeptember 5. és 6. között újra Párkányba költözik a borvidék szíve – egy helyen, egy hétvégén bejárhatjuk az egész régiót mindössze egyetlen pohárral a kézben. Azaz a Duna, Garam és Ipoly völgyének legízletesebb, legizgalmasabb borait kóstolhatjuk meg, miközben az ingyenes rendezvényen nem akármilyen kaliberű előadók lépnek fel. Színpadra áll a Republic, a Budapest Bár, Mr. Moodburn, a Jóvilágvan, a Budapest Ragtime Band, illetve Tóth Máté & Szűcs Liza. A lemezjátszók mögött pedig Pleasure Voyage és Vinnie Lonely keveri a jobbnál jobb zenéket a Komp Caffé melletti, Duna-parti parkolóban.

Leányfalui Zenei Fesztivál (2025. szeptember 5–7.)

Különleges zenei élmény a festői Leányfalun. Fellép többek között a Hot Jazz Band, Hámori Angelika, valamint az Operaház, a Rádió Zenekar és a Concerto szólistái, a Dresch Quartet és a Szalóky Classic Jazz Quartet.

Éjszakai termálfürdőzés // Leányfalu (2025. szeptember 5–6., 12–13., 19–20., 26–27.)

Hétvégi lazítás: éjszakai fürdőzés a leányfalui Termálfürdőben minden pénteken és szombaton 20 óra és éjfél között. Az éjszakai fürdőzés alatt a szaunaház igen, az úszómedence viszont nem használható.

Német Nemzetiségi Sördélután // Dunabogdány (2025. szeptember 6.)

Ötféle csapolt sör, remek fellépők, hajnalig tartó élőzene, finom ételek, gyereksarok. Minden ami kell. A belépés ingyenes.

Váci Lecsófesztivál (2025. szeptember 6.)

Egy íz, ami egyszerre rendkívül hagyományos és a végtelenségig variálható – idén ősszel, a hónap egyik legízletesebbnek ígérkező fesztiválján újragondolhatjuk, melyik recept a „number one” számunkra.

Nagy Dunakanyar Evezés // Szob–Verőce (2025. szeptember 6.)

Immár harmadszor kerül megrendezésre a Nagy Dunakanyar Evezés. A túra 2-4 személyes kenukkal, 1-2 személyes kajakokkal, sárkányhajókkal és 12 személyes nagy családi kenukkal zajlik, Szobról indul, és Verőcén, a Zsengélő Caféban ér véget. Ott a szervezők mindenkit megvendégelnek egy gulyáslevesre, továbbá hideg italok, koncertek és programok is várnak a résztvevőkre.

Szarvasbőgés a Börzsönyben // Szokolya-Királyrét (2025. szeptember 12.)

Királyrét napközben, főleg egy szép hétvégi napon, zsúfolt kirándulóközpont, ahol nehéz elmerülni a természet csendjében. Ez a túra viszont különleges alkalom arra, hogy más szemmel fedezd fel a helyet: nemcsak az erdő éjszakai neszeit hallhatod, hanem a gímszarvasok párzáskori bőgését is, amely ritka és lenyűgöző élmény. Útközben a résztvevők felkapaszkodnak egy régi bánya bejáratához, megnéznek egy kevéssé ismert mellszobrot, és elérik a 13. századi vár helyén álló kilátót is, ahonnan még éjszaka is pazar panoráma tárul eléjük. A programra lehet egyénileg is érkezni, de lehetőség van a Budapestről való közös indulásra is.

XIX. Quadriburgiumi Játékok // Visegrád (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án a visegrádi Quadriburgiumi Játékok keretében életre kelnek ókori istenek, gladiátorok, katonák, római nők és férfiak, mindezt családi és gyerekprogramokkal, italokkal és meglepetés ételekkel fűszerezve.

Kispál és a Borz: ETETÉS 2025 // Esztergom (2025. szeptember 12.)

Országos turnéra indul a Kispál és a Borz! Az elmúlt évtizedek nagy hatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre a Budapest Parkba. A 2025-ös turnén – a zenekartól megszokott módon – a teljes életműből szemeznek dalokat. A közönségkedvencek mellett természetesen lesznek ritkábban játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is.

Szüreti felvonulás és mulatság // Verőce (2025. szeptember 13.)

Szüreti felvonulás lovasokkal, kisvonattal, a Langaléta garabonciások gólyalábasaival, a Pomázi Tűzoltózenekarral; majd a mulatság a strandon folytatódik hagyományőrző népi játékokkal, gulyásozással, bábszínházzal és szkanderversennyel.

Bunkertúra a Strázsa-hegyen // Esztergom (2025. szeptember 13–14.)

Szeptember második hétvégéjén lesz lehetőség bebarangolni a Magyar Honvédség, a k.u.k. és a Vörös Hadsereg egykori lő- és gyakorlóterét, de az érdeklődők megismerhetik a felhagyott bunkerek bizarr világát és a történelem más ránk maradt titokzatos emlékét! A túra legnagyobb részt fokozottan védett, ezért önállóan, szakvezetés nélkül nem látogatható természeti területen halad keresztül. Szeptember 13-án a 6 órás, „mindent bele” változat indul – 14-én pedig könnyített, 3 órás túrát tartanak.

Ars Sacra Fesztivál // Esztergom (2025. szeptember 13–21.)

Az ország több helyszínén izgalmas programokat kínáló Ars Sacra Fesztivál idén Esztergomban is nagyszerű eseményekkel várja az érdeklődőket. A szeptember 13. és 21. között megrendezésre kerülő fesztiválon a legkülönfélébb élményekben merülhetnek el a kíváncsiak: lesz egyházzenei áhítat, színházi előadás, hangverseny és ünnepélyes szentmise is.

Régiségvásár Esztergomban (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én ismét az ország számos pontjáról érkeznek majd kereskedők az esztergomi régiségvásárra. Mondanunk sem kell talán, hogy ezen a vasárnapon minden kincskeresőnek az Esztergomi Piacon lesz a helye, hiszen ezúttal is lesznek antik tárgyak, könyvek, lemezek, órák, lámpák, ékszerek, retró különlegességek és relikviák.

Első nyílt nap a tanyán // Nyíres Birtok, Zebegény (2025. szeptember 14.)

Első ízben tartanak ingyenes nyílt napot a Nyíres Birtokon. A program részeként vezetett látogatáson vehetünk részt, illetve felügyelet kíséretében meg is etethetjük az állatokat. Az ott tartózkodás során a birtok saját kútvízéből készült limonádé várja a vendégeket. Bár az esemény díjtalan, a házigazdák szívesen fogadnak adományokat takarmány, zöldség, gyümölcs formájában is.

A Skanzen Vasút napja // Szentendrei Skanzen (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én a Szentendrei Skanzenbe látogatók játékok, kézműves tevékenységek és különböző tematikus programok segítségével merülhetnek el a vasút világában. A Skanzen Vasút napja című eseményen lesz interaktív bemutató, ételkóstoló, vasutas játékudvar, de az érdeklődők akár tiszteletbeli vasutasokká is válhatnak.

Ennio Morricone filmzenéje gyertyafénynél // VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi (2025. szeptember 18.)

Száz meg száz gyertyával teremt varázslatos hangulatot szeptember 18-án Ennio Morricone filmzenéje a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központban. A zene és a fények összefonódása felejthetetlen, érzelemmel teli estét ígér. A Volt egyszer egy vadnyugat, A Jó, a Rossz és a Csúf, az Aljas nyolcas, az Aki legyőzte Al Caponét, A profi és még sok más kultikus film zenéje csendül fel ezen az estén.

Amy Herzog: Jaj, nagyi! // Váci Dunakanyar Színház (2025. szeptember 19.)

Az Orlai Produkció vendégjátéka Molnár Piroska, Rohonyi Barnabás és László Lili szereplésével. „Ha az unokája hajnali háromkor becsönget egy biciklit tolva, nagy hátizsákkal, hogy csak éppen erre járt, vajon mit tesz a jó nagymama? Először is a fülébe egy hallókészüléket, aztán pedig nekilát, hogy szállást biztosítson a nagy utazónak.”

Fingerfisher koncert // Zsengélő Café, Verőce (2025. szeptember 19.)

„A fingerfisher régóta tartó zenészbarátságok összeérése egy új zenei projektben. Különböző önszerveződő és túlnyomó részben jazzkeretek után most saját zenekarként dolgozzák fel az eddig felgyülemlett inspirációkat a rock, pszichedelikus és alternatív zene különböző alfajai alatt.” Számos koncert után most készülő EP-jük fokozza a közizgalmat szeptember 19-én a verőcei Zsengélő Caféban.

Európa Kiadó koncert // Barlang, Szentendre (2025. szeptember 19.)

„Az Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét, valamint jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte. A zenekar több mint 30 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Herr Attila és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.” Szeptember 19-i koncertjüknek ezúttal a szentendrei Barlang szolgál otthonául.

Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje (2025. szeptember 19–21.)

Szeptember harmadik hétvégéjén a Ferenczy Múzeumi Centrum szakrális, összművészeti fesztiválján újra szélesre tárják kapuikat a szentendrei templomok a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt. Szeptember 19. és 21. között a művészek és templomok városának felekezetei és kulturális intézményei idén is tartalmas és felemelő eseményeket kínálnak a jubileumi, V. Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje alkalmával.

Polarys koncert // Vác (2025. szeptember 20.)

Jó zene, jó hangulat, tánc, barátok és a Polarys! A zenekar tagjai: Baji Dénes – gitár, ének; Nagy József – ütőhangszerek, ének; Wanderlich Béla – basszusgitár, ének; valamint Keszei Gábor – billentyűs hangszerek.

Könyvkötés workshop // Szentendrei Skanzen (2025. szeptember 26.)

Szeptember 26-án a Szentendrei Skanzen könyvkötő workshopján merülhettek el a papírkészítés történelmébe, valamint a könyvek oklevelek restaurálásába is. Az eseményen természetesen egy saját kiskönyv készítésére is lehetőség nyílik. Jelentkezési határidő: szeptember 19.

Váci Jazztükör Kelemen Angelikával (2025. szeptember 26.)

A 2004-ben alakult formáció Zeneművészeti Egyetemet végzett előadókból áll – közös projektjükkel számos hazai klubban, valamint fesztiválon megfordultak már, szeptember 26-án pedig a váci Madách Imre Művelődési Házban adnak koncertet.

Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás // Esztergom–Párkány (2025. szeptember 27.)

2001. szeptember óta az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület minden évben megrendezi hagyományos hídfutását, amely Esztergomból indul, végállomása pedig a párkányi Vadas Termálfürdő. A hídfutásra idén szeptember 27-én kerül sor. A nevezés minden érdeklődő számára nyitott.

Ethnotech – Indiánok Nyara // Nomád Bár, Nagymaros (2025. szeptember 27.)

Szeptember 27-én méltóképp búcsúztathatjátok a nyarat a nagymarosi Nomád Bárban, ahol lesz mezítláb táncolás a fák alatt, Tribal Market, kézműves portékák, zenélés a Dunának, tábortűz, a bevállalósak pedig akár sátrazhatnak is.

Börzsöny Ring // Szob (2025. szeptember 27.)

Valódi kihívás: az ingyenes biciklis teljesítménytúra résztvevőinek 90 km-t kell teljesíteniük, amely összesen 723 méter szintemelkedést foglal magában. A szeptember 27-i túra kiindulópontja és végső állomása is Szob. Királyrét, Závoz nyereg, Vámosmikola és Ipolydamásd szolgálnak frissítő állomással, ahol többek között pumpák és szerszámok, valamint pogácsa, csokoládé, izotóniás ital, zsíros kenyér és nápolyi várja a kerékpárosokat.

Hídünnep – Reggeli a hídon // Esztergom–Párkány (2025. szeptember 27.)

A fent említett Mária Valéria híd idén ünnepli 130 éves jubileumát. Ennek apropóján szeptember 27-én, a Hídünnep részeként reggelivel kedveskednek 65 esztergomi és 65 párkányi lakosnak. Az eseményre 2025. szeptember 12-ig pályázat keretében lehet jelentkezni.

Őszi randevú – zenés musical est // Vác (2025. szeptember 28.)

Vágó Zsuzsi, Sándor Péter és Serbán Attila szórakoztatja a közönséget szeptember 28-án: musical-slágerek minden mennyiségben a váci Madách Imre Művelődési Házban.

Kortalanul – Idősek és az Alzheimer világnapja // Szentendrei Skanzen (2025. szeptember 28.)

Szeptember 28-a a tiszteletről, a figyelemről és az összetartozásról fog szólni a Szentendrei Skanzenban. Azokról szól majd ez a nap, akik bölcsességükkel nevelnek, példát mutatnak, és azokról is, akiknek emlékei lassan elhalványulnak. A programok között egyaránt lesznek tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, interaktív élmények és olyan témák, amelyekről ritkán esik nyíltan szó.

