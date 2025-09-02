Grandiózus történelmi musicallel nyitja első évadját az Erkel Színház

Az első élmények egészen különleges módon dobogtatják meg szívünket: legyen szó az első szerelemről, az első csillaghullás varázsáról, az első otthon melegéről, vagy akár a telet megtörő első tavaszi nap sugarairól. A Erkel Színház imázskampányát is ezek a boldog pillanatok ihlették, hiszen a megújult teátrum első évada telis-tele lesz emlékezetes első élményekkel! (x)

Az „ELSŐ dobbanaszív” nem csupán egy kampány: valóságos küldetés, mely az örömteli, kisebb-nagyobb mérföldöveket ünnepli. Ezért aztán az Erkel Színház arra kérte a csapatához csatlakozó művészeket, osszák meg a saját első pillanataikat: a nap első kávéját, az első gyermek születését vagy akár az első kutya szeretetét. A teátrum ennek szellemében nyitja meg évadát – most pedig rajtatok a sor, hogy megszerezzétek az első élményeteket az Erkel Színházban!

Ezt akár már szeptember 19-én is megtehetitek, hiszen jön A trón – Hunyadi Mátyás küldetése! A látványos musical a magyar történelem 1456 és 1458 közötti időszakába kalauzolja a közönséget, Hunyadi János halálától egészen Mátyás megkoronázásáig. A színpadon a korhű hangulatot mozgóképes hatások teszik igazán egyedülállóvá. A hollywoodi kalandfilmek hangulatát a szerzők – Szente Vajk és Galambos Attila – mellett Juhász Levente zenéje is garantálja!

A történet 1456-ban indul, amikor is Hunyadi János halála az egész országot a feje tetejére állítja. Ebben a kaotikus helyzetben kell helytállnia Hunyadi Mátyásnak, az ifjú szemei előtt pedig csak egy cél lebeg: a korona megszerzése. Árulás, bosszú, szenvedély, féltékenység, és az emberi gyarlóság különböző árnyalatai is megjelennek A trón történetében, mely során nemcsak a korona sorsa, de Mátyás boldogsága is kockán forog.

Az Erkel Színház nyitódarabja pontosan ott kezdődik, ahol a nagysikerű magyar sorozat befejeződött. Ármány, összeesküvés, a nándorfehérvári csata és persze Mátyás megkoronázása – cseppet sem megszokott rendezésben, filmes cselekményvázzal és sodró zenével. A magyar történelem legviharosabb évei úgy tárulnak a szemetek elé, mint még soha!

