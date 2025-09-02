Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. szeptember 3-7.

Szeptember első hete is csupa izgalmas programlehetőséget tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról, koncertekről vagy színházról. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Orgonakoncertek // Hévíz (2025. szeptember 3.)

Szeptember folyamán szerda esténként a hévízi Szentlélek templomot bezengi a fenséges orgona hangja, amelyet Teleki Miklós orgonaművész szólaltat meg és ejti ezzel ámulatba közönségét.

Földünk testvérei: Bolygók a Naprendszerben – Kiss László csillagász előadása // Balatongyörök (2025. szeptember 4.)

Kiss László csillagász ezúttal a Naprendszer csodálatos bolygóit veszi górcső alá, vele fedezhetitek fel a kozmosz lenyűgöző titkait.

Könnyű séta a Badacsony-hegyre // Badacsonytomaj (2025. szeptember 5.)

A Tourinform Badacsony könnyen teljesíthető, közel kétórás túrát szervez, mely során elbarangolhatunk a Rózsakőhöz és felfedezhetjük a hegy őszi arcát, közben érdekességeket hallgatva a borvidék történelméről, geológiai adottságairól és kapcsolódó kulturális alakokról.

Bagossy Brothers Company koncert // Veszprém (2025. szeptember 5.)

Szeptember 5-én megtelik a veszprémi Gyárkert Kultúrpark élettel és pezsdítő energiával, ahogy a közönségkedvenc Bagossy Brothers Company színpadra lép és eléneklik nekünk legismertebb dalaikat. Az Erdélyben alakult indie, alternatív rockot játszó zenekar emberközeli dalszövegeivel az idősebb és fiatalabb generációk is könnyedén tudnak azonosulni.

Traccsparti Extra Kardos-Horváth Jánossal // Gyenesdiás (2025. szeptember 5.)

Szeptember 5-én Gyenesdiáson Kardos-Horváth Jánossal, magyar énekessel, zenésszel és dalszövegíróval találkozhatunk egy izgalmas pódiumbeszélgetés keretében, ahol szó lesz zenéről, művészetről, kultúráról és arról, hogy milyen az élet a rivaldafény mögött. Emellett János egy rövid koncertet is ad.

Retró élmények a Balaton partján:

Berecz András – Fel a medvére! // Tihany (2025. szeptember 5.)

Szeptember 5-én Berecz András, Kossuth-díjas mesemondó ad önálló estet és újra életre kelti a rég elfeledett történeteket az impozáns és páratlan panorámával rendelkező tihanyi Rege Cukrászdában. Egy biztos, a jókedv és a kacagás az est folyamán garantált!

Bakony & Balaton Gasztroünnep // Csopak (2025. szeptember 5-7.)

A háromnapos Bakony & Balaton Gasztroünnep szeptember 5. és 7. között várja a gasztronómia és kulturális programok szerelmeseit a Csopak Strandon, ahol szabadulószobával, bábszínházzal, sokszínű zenés műsorokkal, főző- és sárkányhajóversennyel és táncházzal teszik felejthetetlenné a hónap első hétvégéjét.

Balaton Boat Show // Balatonkenese (2025. szeptember 5-7.)

Szeptember 5. és 7. között jubileumi, 30. alkalommal rendezik meg a Balaton Boat Show-t Balatonkenesén, a Kenese Marina Portban. Az esemény évtizedek óta a hazai hajózás és vízisportok iránt érdeklődők egyik legkedveltebb találkozási pontja, amely az utóbbi években töretlen népszerűségnek örvend.

Szent György-hegy Matiné (2025. szeptember 6.)

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton-felvidék egyik legszebb tanúhegyén, a Szent György-hegyen megrendezett Szent György-hegy Matiné, ahol déltől napnyugtáig nyújt remek kikapcsolódási lehetőségeket és vár felejthetetlen programokkal. Hogy mire lehet idén számítani? Borkóstolók, tűzshow, piknik, akusztikus koncertek, gyógynövény workshop és számos egyéb élmény vár!

XXVI. Szüreti felvonulás és bál // Balatonfűzfő (2025. szeptember 6.)

A Csebszalto Nyugdíjas Klub szervezésében Balatonfűzfő utcái megtelnek élettel szeptember 6-án és ismét elstartol a szüreti felvonulás és bál, amely minden évben a település egyik fénypontja. A felvonulást követően egy mesés műsorral várják az érdeklődőket, majd felvillanyozó bálozásra invitálnak.

Bor és Hal Ünnepe // Balatonboglár (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án ismét kiderül, kié a legjobb halászlé Balatonbogláron. A vállalkozó kedvűek szeptember 2-ig jelezhetik nevezési szándékukat, majd az esemény napján, 14 órától vehetik át a csapatoknak járó 5-5 kg tisztított pontyot. A halosztás időpontjától zenei programokkal kedveznek mindazoknak, akik inkább az elkészült ételek megízleléséből vennék ki a részüket. Az eseményt az eredményhirdetést követően a Creapop Duo vezette utcabál zárja.

Kulthajó // Keszthely (2025. szeptember 6.)

Szeptember folyamán minden szombaton 10 órától elstartol a Kulthajó programsorozat és vele együtt a BAHART egyik nosztalgiahajója, a Helka is. Az egyórás sétahajózás keretében a Festetics György Zeneiskola csodálatos produkciója szórakoztat majd, emellett betekintést nyerhetünk a keszthelyi múzeumok világába is felemelő előadások keretében.

Ha jó az idő, keressetek fel egy szabadstrandot:

Szüreti Vigasságok // Gyenesdiás (2025. szeptember 6.)

Ha ősz, akkor megkezdődik a szüretelés, s ha szüretelés, akkor a szüreti móka sem maradhat el! Szeptember 6-án 14 órakor kezdetét veszi a gyenesdiási Szüreti Vigasságok, ahol az érdeklődők szüreti felvonuláson, must- és borkóstoláson vehetnek részt és megtekinthetik a különböző folklór és zenés műsorokat.

A legkedvesebb férfiak a Földön – premier // Csopak (2025. szeptember 6.)

A Pont Csopak szervezésében szeptember 6-án megtekinthetjük a A legkedvesebb férfiak a Földön című film premiervetítését, amely azt boncolgatja, hogy milyen lehet a dán férfiak élete, akik erős, független nők mellett keresik a helyüket a 21. században, Dániában. Az est során stand up műsorral is készülnek, majd a vetítést követően közönségtalálkozó és beszélgetés lesz a rendezővel, Sebastian Gerdesszel.

Halál Velencében – Kulka János előadása // Balatonfüred (2025. szeptember 6.)

Thomas Mann Halál Velencében című elbeszélését tekinthetjük meg szeptember 6-án a Balatonfüred Kongresszusi Központban, méghozzá a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, Kulka János előadásában. A színpadi műben egyszerre keveredik többféle stílus, egyszerre performance, hangjáték és monodráma, amelyben az élet, a színház és az irodalom szétválaszthatatlanul összefonódik egymással.

30Y_25 // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án a balatonakarattyai Peter’s Teraszra ér a 30Y 25. jubileumi évének turnéja.

Búgócsiga Retro Party // Balatonfüred (2025. szeptember 6.)

Búgócsiga Retro Partyt szervez kellemes teraszán a Borház és Pizzaház szeptember 6-án, ahová ingyenes belépést biztosítanak. A finom ételek és italok, a retro zenék és a zseniális hangulat garantált!

Holdfénytúra Csobánc várához (2025. szeptember 6.)

Egy felejthetetlen, romantikus alkonyati túra a várral koronázott Csobánc-hegyen.

VégrePéntek! Special Daytime Techno + Takkra // Bánya Kert, Salföld (2025. szeptember 6.)

Zárjátok a nyári szezont a Bánya Kertben a Takkra zenekarral kiegészülő, nappalból éjszakába hajló VégrePéntek! Special techno partyval.

DJ a szőlőben // Homola Pincészet, Paloznak (2025. szeptember 6.)

Laza délután a dombtetőn, ahol a zene, a bor és a napsütés újra találkozik. Koccintsatok izgalmas tételekkel, kóstoljatok bele a tűzön készült fogásokba és hagyjátok, hogy a ritmusok ringassanak – egészen naplementéig.

Necc party // Veszprém (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án a Gyárkert Kultúrparkban felcsendülnek az ismerős 90-es, 2000-es és 2010-es évek slágerei és 18 órakor kezdetét veszi egy szórakozással és tánccal teli este.

Mozdulj a sínekért! teljesítménytúra // Sóly (2025. szeptember 7.)

Teljesítménytúra a személyforgalom számára 2007-ben megszüntetett Hajmáskér-Lepsény vasútvonal emlékére, Sóly rajt-céllal, 27, 12 és 4 km távokkal.

Hanghullám // Tihany (2025. szeptember 7.)

A Hanghullám egy egyháztörténeti témájú, különleges hajós program és kirándulás a Balatonon, amelyet a Veszprémi Érsekség szervez szeptember 7-én. A program a Balaton egyedülálló szépségei mellett kultúrát és hitet is kínál a résztvevőknek és ez alkalommal egy meglepetésvendéggel is készül.

Egy új hely felfedezése mindig izgalmas program a Balatonnál:

Bortúra a Tóti-hegy körül (2025. szeptember 7.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti-, Sabar-, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

Sickratman szezonzáró koncert // Bánya Kert, Salföld (2025. szeptember 7.)

Dekadens, világvégi sanzonok, (ön)kritikus hangvételű strófák, rengeteg humor és rögtönzött átkötők: Sickratman aka Paizs Miklós minden koncertje egyedi, zseniális és megismételhetetlen.

