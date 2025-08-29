Gasztrotúra az agglomerációban: 5 klassz hely, amit érdemes felfedezni Budapesttől egy karnyújtásnyira

Budapesttől egy karnyújtásnyira ajánlunk ezúttal remekebbnél remekebb helyeket, ahol kivétel nélkül hangulatos környezetben tölthettek el egy kis időt gasztroélményekkel fűszerezett ételköltemények társaságában.

Etyeki Kúria Pezsgőbirtok

A Budapest szőlőskertjének is nevezett Etyeken természetközeli környezetben, szőlőtőkék között merülhettek el egy exkluzív borvacsora egyedülálló élményében. Szeptember 19-én az Etyeki Kúria Pezsgőbirtoka szélesre tárja ajtajait a naplementére, madárcsicsergésre és romantikus gyertyafényre vágyók előtt. A birtok boraihoz és pezsgőihez álmodott rendkívüli degusztációs vacsora után másra nem is vágyhat az ember, mint maradni a pillanatban, amit a foglalható szállásnak köszönhetően csillagnézős koccintással koronázhattok meg. Jegyek korlátozott számban az etyekikuria.com weboldalon foglalhatók.

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Nádas Étterem, Vasad

Vasad testet-lelket feltöltő pihenőparkjába a gasztronómiai élményekért legalább annyira érdemes ellátogatni. A Nádas Pihenőpark és Étterem természetközeli élményekkel, vízparti hangulattal hazai és nemzetközi fogásokkal varázsol utánozhatatlan hangulatot egy családi ebéd vagy vacsora alkalmával. A tóra néző csodás panoráma mellett olyan remek ételek csábítanak kóstolóra, mint a nyár esszenciáját magába záró friss lecsóval kínált sertéstarja, a vadasmártásban megmártózó, lassan készült marhapofa vagy a kacsa bao, ami után szinte kötelező kérni egy adag málnával és tejföllel eggyé váló túrógombócot.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Pátyi kiruccanás alkalmával jobbra nem is eshetne a választás, mint a rusztikus hangulattal kecsegtető családi étteremre, a Cukorborsó Kertvendéglőre. A varázslatos környezettel megáldott vendéglőben a család apraja-nagyja élményekkel töltekezhet: míg a felnőttek a remekbeszabott ételek élményét élvezik, addig a gyerekeket két korty és két falat között a kerthez tartozó játszótér és babaház várja. Kínálatukban a fatüzelésű kemencében sütött nápolyi pizzáktól a hamburgereken át az otthont idéző főételekig minden megtalálható, amit érdemes a végén egy Cukorborsó somlói galuskával lefojtani.

2071 Páty, Galagonya utca 4. | Facebook

Hello Klarissza, Piliscsaba

Piliscsaba legújabb helye egyszerre kiváló ételeket kínáló bisztró és remek kávéval kecsegtető kávézó, ahova nemcsak betérni, de egy-egy remek étel társaságában időzni is jó. A Hello Klarissza a Templom téren lelt otthonra, hétfő kivételével a hét többi napján itt várja a lelkes gasztrokalandorokat, akik szívesen elmerülnének mai magyar ételek egy kis csavarral megspékelt élményében, signature koktélok mámorában és abban a barátságos és laza, mégis különleges hangulatban, ami a remek ételek mellé bónuszként jár. Úgy hírlik, a főételek után a desszerteket sem érdemes kóstoló nélkül hagyni!

2081 Piliscsaba, Templom tér 9. | Facebook

Little Rome, Szentendre

Az agglomeráció egyik új, dolce vitát kínáló gasztrogyöngyszeme minden kétséget kizáróan a Little Rome. A mediterrán hangulatot és az ínycsiklandó édességeket nem nélkülöző hely megnyitása óta Szentendrére csábít minden édesszájút. A Little Rome specialitása nem más ugyanis, mint a mennyei tiramisu, amit egy nagyszerű olasz kávé mellett hagyományos, frissítő gyümölcsös, pisztáciás és többek között vegán verzióban is megkóstolhatunk. A Little Rome-mal minden kétséget kizáróan egy falatnyi Olaszország költözött a festők városába, ahova legalább egyszer minden tiramisurajongónak el kell zarándokolnia.

2000 Szentendre, Kucsera Ferenc utca 15. | Facebook

