30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. augusztus 27-31.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok augusztus végén Budapesten, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Pagony Garázsvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. augusztus 28-30.)

Az évek óta nagy sikerrel zajló Pagony Garázsvásár idén is megrendezésre kerül 2025. augusztus 28-30. között a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyár utolsó hétvégéje remek alkalom arra, hogy feltöltsük a könyves- és játékpolcokat. Ilyenkor érdemes új olvasnivalókkal, társasjátékokkal és kártyákkal készülni az előttünk álló őszi napokra.

Facebook-esemény >>

Mi Utcánk – Mini Fesztivál // PostART Kulturális Színtér (2025. augusztus 28-30.)

Idén augusztusban negyedszer telik meg fesztiválhangulattal a budaörsi PostART Kulturális Színtér, ahol filmvetítés, több nívós kiállítás, jó hangulat és csodás étel-italválaszték várja a látogatókat. Esténként ingyenes koncerteket élvezhetünk – többek között a Platon Karataev is fellép.

Facebook-esemény >>

TE!Feszt // Andrássy út (2025. augusztus 29-30.)

Az ingyenesen látogatható Terézvárosi Fesztivál vidám, színes kavalkádja tölti meg a varázslatos Andrássy utat augusztus 29. és 30. között. Idén már ötödik alkalommal számíthattok szórakoztató színházi produkciókra, csodálhatjátok meg a kézművesvásárt és falatozhattok a gasztronegyed ínycsiklandó fogásaiból, emellett a Titok Galéria és alkotóműhelyek számos lélegzetelállító alkotással várnak, a gyermekek pedig különböző gyermekprogramokon vehetnek részt és vezethetik le felesleges energiáikat. A színpadon többek között fellép a Kelemen Kabátban, a Romano Drom, a Rutkai Bori Banda, a Szabó Balázs Bandája és a Galaxisok is. Legyen ez a két nap a kultúráé, a kreativitásé és a jókedvé!

Facebook-esemény >>

20. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (2025. augusztus 29-31.)

Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre belvárosa mediterrán hangulatba borul: kultúra, gasztronómia és művészet pezsdíti fel az utcákat. Lesz teabemutató, dokumentumfilmvetítés és még Lovasi András is elhozza legújabb szerzeményeit a kultikus fesztiválra. Augusztus 29-től Szentendre utcái megtelnek zenével, fényekkel és ízekkel – a Duna-parti város egyedülálló varázsát itt élhetjük át igazán!

Weboldal >>

Szentelt helyek // FUGA (2025. augusztus 31-ig)

Szemkápráztató vándorkiállítás érkezett Budapestre: a Magyar Építészeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közös munkája révén született tárlat Veszprém megye templomaiba enged betekintést. A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár programjához csatlakozva a szakma krémje folytatott több éves kutatómunkát, mely során a kiváló szakemberek száznál is több helyszíni szemlén vettek részt. Munkájuk gyümölcsét vonultatja fel a Szentelt helyek című kiállítás, mely a templomok páratlan szépségén túl hűen tükröz szakmai alázatot, kíváncsiságot és szenvedélyt is. A szervezők remélik, hogy a kiállításon szereplő helyszínek közül minél többet személyesen is meglátogatunk.

Bővebb információ >>

További szuper kiállítások Budapesten:

Kocka Kiállítás // Lurdy Ház (2025. augusztus 31-ig)

Tökéletes hétvégi program gyermekekkel a Lego modellekből álló Kocka Kiállítás, ahol az apró, színes építőelemekből álló bámulatos szobrok modern műalkotásokként díszelegnek. Az 1500 négyzetméternyi területen több mint 100 modell van kiállítva, amelyek megalkotásához összesen 5 millió kockát használtak fel. A Lego ugyan valószínűleg mindenkinek a gyerekkorát idézi, a kiállítás mégis rendkívül élvezetes lehet felnőttként is.

Weboldal >>

Budapesti programok szerdán (2025. augusztus 27.)

SUP jóga a tavon // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Augusztusban is hódít az egyre népszerűbb mozgásforma, a SUP jóga! A nyár utolsó hónapjában szerdánként tesztelhetitek egyensúlyérzéketeket, miközben a deszkákon egyensúlyoztok és élvezitek a Városligeti csónakázótó hullámait.

Facebook-esemény >>

Salsa Matiné // Gozsdu udvar

Egy kimerítő napot mivel mással lehetne megkoronázni, mint egy pörgős salsázással? A különböző stílusok a klasszikus és modern salsában keveredve, jó hangulattal fűszerezve kínálnak felejthetetlen élményt augusztusban minden szerda este.

Facebook-esemény >>

Kizárólag az utókor számára // 6szín

„Kizárólag az utókor számára.” – hirdeti derűs komolysággal Janikovszky Éva fiatalkori naplója. A világháború alatt felnőtté cseperedő, érzékeny lány mindennapjait Sodró Eliza idézi fel Martinkovics Mátéval, Keresztes Tamás rendezésében. Szerelmi bánat, a vészkorszak legkegyetlenebb intézkedései, családi tragédiák – bár a leendő írónő élete korántsem volt egyszerű, Janikovszky Éva mégis végtelen optimizmussal, kacagtató humorral, néhol pedig szívszorító iróniával vetette papírra cseppet sem szürke hétköznapjait. Fiatalsága fejezeteit a 6szín falai is visszhangozzák – kizárólag az utókor számára.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Alacalufe band // Magyar Zene Háza

Az Alacalufe egy latin zenekar, amelynek célja Latin-Amerika dallamainak és hagyományainak megőrzése és bemutatása. Olyan emblematikus latin műfajokat játszanak, mint a bolero, a son és a cha-cha-cha. A zenekar igyekszik visszavinni a közönségét a múltba, amikor az emberek szerették volna felfedezni szüleik, nagyszüleik kedvenc zenéit, ami meghatározta életüket, és amelyet később a jövő nemzedékei is átörökítettek. A zenekar ezeket az érzéseket a repertoárjára és előadásaira jellemző eleganciával és romantikával éri el.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. augusztus 28.)

Tér-Zene koncertek: Pénzügyőr Zenekar // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak érdemes lesz ellátogatniuk a Parlamenthez augusztusban is, hiszen a csütörtöki napokon tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. Ezen a csütörtökön a Pénzügyőr Zenekar koncertje vár rátok 17 órától.

Tovább az esemény weboldalára >>

Handpan hangfürdő a város felett // Filozófusok kertje

Távolodjatok el a város zajától és engedjétek, hogy a handpanművész Afronauta elvarázsoljon benneteket a különleges hangszer lágy dallamaival. Nincs ennél jobb alkalom, hogy leheveredjetek a fűbe, és kellemes háttérzene kíséretében kapcsolódjatok ki a város felett.

Facebook-esemény >>

Próbáljátok ki Budapest új szabadstrandját a hőségben:

beck@grecsó: szeretet vessző béke // STENK

A beck@grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó ember számvetése múlttal, örökséggel, úton levéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek, megvannak-e még a régi remények, hitek. Mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most. Ország, város, fiú, lány.

Facebook-esemény >>

Kényúl // KOBUCI

A hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub- és fesztivál-körforgásnak. A csapat hangzását Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs – védjegyének számító – Hammond orgonája és Andrew Hefler szenvedélyes, karakteres, óceántúli éneke határozza meg, melyet kiegészít a hat másik egyenrangú muzsikus által szőtt izgalmas zeneszövet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 29.)

Égbolt-hegy-zene // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Hol máshol is állíthatnának méltóbb emléket William Herschel csillagászati és zeneművészeti munkásságának, mint a Svábhegyi Csillagvizsgálónál! Augusztus 29-én a klasszicista kupola mellől nemcsak ragyogó csillagok, de lenyűgöző melódiák is rabul ejtik a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar közönségét. Az Uránuszt is felfedező csillagász szimfóniái tökéletes aláfestést nyújtanak napnyugtakor a nyárzáró kikapcsolódáshoz – az éteri élmény garantált!

Facebook-esemény >>

MVM Zenergia 2025 – Elemi erők találkozása // Papp László Sportaréna

Az MVM idén tizedik alkalommal hívja életre az MVM Zenergia páratlan koncertélménytBudapest egyik leggrandiózusabb helyszínén, a Papp László Sportarénában. Az idei tematika a négy őselem, vagyis a víz, a föld, a tűz és a levegő köré épül, ezekhez kapcsolódó klasszikus és könnyűzenei műremekek zengik majd be a hatalmas teret augusztus 29-én. A jubileumi koncert megteremti a lenyűgöző dallamok, a felejthetetlen vizuális élmény és a jótékonyság bámulatos fúzióját, olyan kiemelkedő sztárfellépőket felvonultatva, mint Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, a Concerto Budapest és számos Junior Prima-díjas fiatal művész.

Facebook-esemény >>

FRANCO // Pontoon

FRANKO nem csak rappel, hanem történeteket mesél – szókimondó, pörgős és nagyon is mai. Augusztus 29-én este a Pontoont veszi be, hogy megmutassa, miért beszél róla mindenki a magyar hiphop színtéren.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 30.)

XIII. Nagymarosi Csípős Fesztivál

Gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők, figyelem: idén is megrendezésre kerül a lángoló ízek nemzetközi ünnepe! A XIII. Nagymarosi Csípős Fesztiválon perzselő finomságokat kóstolhatunk minden formában és mennyiségben – na meg persze szórakoztató programokból is csemegézhetünk. A chilirajongóknak augusztus végén Nagymaroson a helyük!

Facebook-esemény >>

Mozogj Margit! nyári jógaórák // Mechwart liget

Augusztusi szombatok alkalmával ingyenes szabadtéri jógaórákkal várják a mozogni, kikapcsolódni vágyókat a Margit-negyedben. Jógaszőnyegeket elő és irány a Mechwart liget!

Facebook-esemény >>

Japán Feszt // Szentendre

A Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál részeként idén is beköltözik a városba a felkelő nap országa: tradicionális művészetek, különleges workshopok és autentikus japán hangulat vár minden érdeklődőt. Lesz teaceremónia, Urasenke-kóstolás, ismerkedés a matchával, origami, kalligráfia, kimono-próba ás minden, ami Távol-Kelet!

Facebook-esemény >>

Suhanj! 6 jótékonysági futóverseny // Margitsziget

A határaink feszegetésén túl egy kicsit jobb hellyé tehetjük a világot augusztus 30-án, a Suhanj! 6 jótékonysági futásán. A fogyatékossággal élők ügyét támogató, éjfélkor kezdődő futóversenyen 6 óra alatt kell a lehető legnagyobb távolságot teljesíteni egyéniben vagy csapatban. Az igazán felkészültek az „éj félmaratonon” is indulhatnak.

Facebook-esemény >>

Kiscelli Feszt

Világkörüli zenei utazásra hív a Kiscelli Feszt augusztus 30-án. A Kiscelli Kulturális és Oktatási Központ rendezvényén hangszerbemutatókkal, workshopokkal, családi programokkal és hihetetlenül sokszínű zenei felhozatallal várják a látogatókat, amelyben a drum&bass, a mainstream, és az indiai zene is jól megfér majd egymás mellett. A kísérőprogramok sorában gyerekeknek szóló előadások, arcfestés, fűszervásár és könyvkiállítás járul hozzá a természetközeli környezetben megvalósuló fesztivál hangulatához, és a közösségi élményhez.

Facebook-esemény >>

Bartók Feszt’ 2025 // Bartók-negyed

Idén is megtelik a Bartók-negyed élettel és felemelő energiákkal. Az évről évre megrendezésre kerülő egynapos fesztivál most a közös élmények megosztása köré szerveződve hívja fel a figyelmet a Bartók-negyedben megvalósuló közös munkálkodásra. Természetesen idén sem maradnak majd el az ingyenes koncertek, a bolhapiac, a közös kézműveskedés, a különböző gyermekprogramok és felnőtt workshopok sem. Az ingyenesen látogatható Bartók Feszt’ egész napos kulturális kikapcsolódást ígér.

Facebook-esemény >>

Brooklyni mese // Klebelsberg Kultúrkúria

Woody Allen a koronavírus-járvány ideje alatt sem tétlenkedett: otthonában új történet írásába kezdett, a darab színházi világpremierének büszke felelőse pedig az Orlai Produkciós Iroda volt. A Brooklyni mese most a Klebelsberg Kultúrkúriába érkezik, hiszen egy gengszter és családja, egy lopott Raffaello-festmény és egy dörzsölt orgazda találkozásából csak jó dolog sülhet ki! Mint mindig, a legendás írónak hála most is sziporkázó humorral átszőve nyerhetünk betekintést az emberi lélek mélységeibe és magasságaiba – na meg persze kiváló hazai színészek játékába.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Kőműves Kelemen // Veresegyház

Egy ballada, amit mindenki ismer – most új köntösben, pörgős dallamokkal, Alföldi Róbert rendezésében! A Zikkurat Produkció elementáris erejű rockballadája augusztusban a Mézesvölgyi Nyár színpadán feszeget kulcsfontosságú kérdéseket: mit jelent valójában az áldozat, hol húzódik a határ a kötelesség és a kegyetlenség között? Szörényi Levente és Bródy János ikonikus rockballadáját ezúttal Stohl Andrással, László Zsolttal, Radnay Csillával és Medveczky Balázzsal a főszerepben tekinthetjük meg. A generációkon átívelő történet katarzisát egyszer mindenkinek át kell élni!

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Fekete Jenő & Egri János a Fülesben

A hazai zenei élet két ikonikus alakja Fekete Jenő és Egri János duózik a Fülesben.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és könyékén (2025. augusztus 31.)

XXI. Sződligeti Veteránautós és motoros találkozó

Immár 21. alkalommal gyűlnek össze Sződligeten a veteránautósok és motorosok, hogy egy felejthetetlen találkozó keretein belül csodálhassunk két- és négykerekű járműkuriózumokat.

Facebook-esemény >>

Angyalföldi Utcabál // Dagály utca

Idén sem maradhat el az Angyalföldi Utcabál, ami ráadásul most a ’70-es évekbe kalauzolja el az érdeklődőket. Augusztus 31-én fergeteges ABBA táncshow-val, játékokkal, bábszínházzal, előadásokkal, sportprogramokkal és koncertekkel búcsúztathatjátok az idei nyarat.

Facebook-esemény>>

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

Lovasi: Egy az egybe… csak maga // Barlang Kert, Szentendre

A különböző zenekari formációkban működő előadó a 38 évdalaiból összeállt életműből merít az „egyszálgitáros” műsorában: előkerülnek Kispál-klasszikusok „tábortűzi” megszólalásban, felcsendülnek Kiscsillag-dalok, illetve nagy hangsúlyt kapnak a három Lovasi-szólólemez dalai.

Facebook-esemény >>

Korai Öröm // KOBUCI

Ambient, városi népzene, pszichedelikus ethno, a kilencvenes évek folyamatzenéje, akció-zene – ez mind a Korai Öröm. A koncert után: DJ Titusz pörgeti a trackeket.

Facebook-esemény >>