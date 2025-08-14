Megújult lombkoronasétány csábít felfedezésre a Nyugat-Mecsek mesébe illő völgyében

A megannyi kincset rejtő Mecsekben, azon belül is a Nyugat-Mecsekben kalandozva egy nemrégiben megújult lombkoronasétány csábít felfedezésre. A Sás-völgyi lombkoronasétány és tanösvény kicsik és nagyok számára egyaránt nagyszerű kikapcsolódást nyújt.

A Nyugat-Mecsekben, a Hetvehely melletti Sás-völgyben húzódó Sás-völgyi lombkoronasétány sokáig nem volt látogatható, most azonban megújult formájában köszönti ismét a természet szerelmeseit.

A Dél-Dunántúl első lombkoronasétányaként számon tartott magasösvény 6 méter magasan, közel 50 méter hosszan mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A sétány mentén tájékoztató táblák is segítik az itt kirándulókat, akik így részletesebben is megismerhetik a környező vidéket.

A tanösvény melletti Odútanoda például egyenesen a gyerekek kedvence, nem is csoda, hiszen nem minden nap nyílik lehetőség kipróbálni, milyen bebújni egy cinke- vagy denevérodúba vagy akár megtapasztalni, mennyire kényelmes lehet egy gólyafészek.

Amihez kétségünk sem fér, hogy a Sás-völgyi lombkoronasétány és tanösvény egyaránt szórakoztató az idősebb és a fiatalabb korosztály számára egyaránt.

Az Erdők Háza mellett található, felújított Sás-völgyi lombkoronasétány 2017 óta nyújt élményeket a természet szerelmeseinek, nem árt azonban tudni, hogy a fenntartható módon működő ökoháztól további három különböző hosszúságú tanösvény is indul, amelyeken keresztül felfedezhetitek a hetvehelyi erdő kincseit.

Hogyan közelíthető meg a lombkoronasétány?

A Sás-völgy a Mecsek és a Zselic találkozásánál fekszik a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben, Pécstől 30 kilométerre. A lombkoronasétányt legegyszerűbben Hetvehelyről tudjátok megközelíteni egy közel 2 kilométeres erdei sétával.

