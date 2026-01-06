Élményalapú tanösvényen kel életre Európa egyik legnagyobb vadaskertje a főváros közelében

Elkészült a Pilisi Parkerdő és az OTP Bank közös, élményalapú tanösvénye, amely a Budakeszi Vadaskert környékét járja be, így a főváros közvetlen szomszédságában tudtok kiszakadni a mindennapi rohanásból.

Májusban kötött tízéves együttműködést a Pilisi Parkerdő és az OTP Bank, melynek keretei között megújul a Budakeszi Vadaspark 320 hektáros területe. Ennek első eredménye a decemberben megnyitott, 5 kilométer hosszú, 10 izgalmas megállóval rendelkező OTP Tanösvény, mely a minimális szintkülönbségnek köszönhetően családosok számára is könnyen teljesíthető.

A tanösvény kialakítása során ugyanolyan fontosak volt az ökoturisztikai szempontok, mint az az ökológiai értékek megőrzése. Ennek megfelelően az útvonal érinti a terület legkülönlegesebb pontjait, például a kilátóteraszt és a karsztbokor-erdő jellegű élőhelyeket, miközben a klímaváltozásnak ellenállóbb, ökológiailag sokszínű terület jöhetett létre.

Az útvonal bemutatja a Budakeszi Vadaskert lebilincselő történetét is, ami egykor Európa második legnagyobb vadaskertjének számított. A túrát kiegészítő digitális tartalmak gazdagítják, amelyek Epres Attila Jászai Mari-díjas színész hangján szólalnak meg.

Amíg a kirándulást tervezitek, addig akár otthonról is ,,végigjárhatjátok” az állomásokat. További információt az útvonalról ide kattintva a weboldalon találtok.

Kiemelt kép: Pilisi Parkerdő Facebook