7 szuper kávézó, ha a nyár legjobb hűsítőjére, cold brew-ra szomjaznátok

Cold brew, azaz különleges filterkávé, melyben a varázslatot hideg víz hajtja végre – a hőségben ennél jobb frissítőt keresve sem találtok! Vegyétek az irányt az alábbi 7 kávézó egyike felé, ragadjatok meg egy pohár cold brew-t, és a jeges italt szürcsölgetve csacsogjátok végig az utolsó nyári napokat!

Nor/ma Grand

Buda zöld szívét, a Millenáris Széll Kapu Parkját skandináv véna dobogtatja meg igazán. Itt fekszik a Nor/ma Grand, a Kecskeméti utcai pékség „nagytestvére” – kovászos finomságokkal, reggelikölteményekkel, natúr borokkal és lehengerlő kávékínálattal. Utóbbiban persze a cold brew is helyt kapott: a fekete frissítőt akár biodinamikus tejjel, egyedülálló Sproud borsóitallal vagy az Oatly zabitalával is kérhetitek. Ropogtassatok el a cold brew mellé egy danisht, bullart, vagy válasszatok az északi pékség isteni croissant-jai közül – a pisztáciakrémessel biztosan nem lőhettek mellé!

1024 Budapest, Margit körút 75-87. | Weboldal

Norma
Fotó: Nor/ma Grand weboldal

Ecocafe

Az Ecocafe már egy évtizede szentül hiszi, hogy igazán jó kávé csak környezettudatos szemlélettel készülhet. Az Andrássy úti ékszerdoboz zöld úttörőként, organikus és fair trade alapanyagokkal tört be a hazai specialty kávékultúrába – és mekkora sikerrel! Mindemellett persze a trendeket is árgus szemekkel figyeli, hogy a legjobb újdonságok az itallapjáról is visszaköszönhessenek. A cold brew esetében sem volt ez másképp: ezt az energizáló italt is kérhetitek, ha az Ecocafe zöldellő kinti asztalkáinál vagy hangulatos belterében ücsörögve frissülnétek fel. Jó választás a kávérajongóknak és a bolygónak is!

1062 Budapest, Andrássy út 68. | Weboldal

Ecocafe
Fotó: Ecocafe Facebook

Budapest Baristas

A Budapest Baristas tíz éves tapasztalattal a háta mögött kínál jobbnál jobb kávékat és reggeliket – ma már a Duna mindkét oldalán. A La Marzocco kávégép és a Casino Mocca-tól beszerzett kávé a kezdetektől fogva garancia a minőségre, azóta pedig már számos más együttműködés is színesíti a prémium élményt. Filter kávék terén különösen erős a felhozatal: cold brew mellett batch brew, kalita és még cascara is elérhető a Budapest Baristas pesti és budai egységében. Nézzetek rá az elképesztően kreatív étlapra is!

1053 Budapest, Múzeum körút 15. | 1027 Budapest. Kacsa utca 11. | Weboldal

Budapest Baristas
Fotó: Budapest Baristas Facebook

Steamhouse Cafe

A Batthyány téri Vásárcsarnok titkos gyöngyszemet tartogat a kávérajongók számára: a Steamhouse Cafe páratlan panorámával és a legkülönlegesebb italokkal várja a koffein szerelmeseit. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, cold brew-juk egyértelműen dobogós a hazai ranglétrán! Az italt ráadásul palackozott verzióban is megvásárolhatjátok, hogy otthon csak elő kelljen kapnotok a hűtőből. Amennyiben inkább a Steamhouse-ban fogyasztanátok el, olyan finomságokat rendelhettek mellé, mint a banános-karamellás palacsinta vagy a vastag krémréteggel megkent csokitorta!

1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. | Facebook

Steamhouse
Fotó: Steamhouse Cafe Facebook

Madal Espresso & Brew Bar

A Madal valóságos üstökösként robbant be a hazai specialty kávéforradalom kezdetekor. Az újhullámos kávézóban büszkék rá, hogy specialty kávéikat maguk pörkölik – természetesen a legnagyobb odafigyeléssel. A cold brew készítést is ugyanez a gondosság jellemzi a Madal háza táján: jórészt etióp kávéból készítik, melyet 12 órán át áztatnak. A kávé savassága így némileg csökken, cserébe jól tetten érhetjük gyümölcsös, florális ízjegyeit. Egy igazi desszertkávé, amely tökéletesen passzol egy szelet sajttortához vagy vegán banánkenyérhez. És a legjobb, hogy a mennyei kombót Budapesten már 4 helyen is megkóstolhatjátok!

Weboldal

Madal Cafe
Fotó: Madal Cafe – Specialty Coffee Bar Facebook

Meron

A görög eredetű Meron szó annyit tesz, napok. A román gyökerű Meron budapesti egységeiben pedig minden adott hozzá, hogy csodás napok elé nézzetek: brunch- és kávékülönlegességek, köztük cold brew is gondoskodik a tökéletes reggelekről. Az újhullámos kávézó erdélyi pörkölésű italait a belvárosban két helyszínen is – az Arany János és a Kecskeméti utcában – élvezhetitek. A Meron-féle cold brew mellé pedig akár még erdélyi gombás briósfogást vagy minden jóval megpakolt puliszkát is rendelhettek!

1051 Budapest, Arany János utca 34. | 1053 Budapest, Kecskeméti utca 8. | Facebook

Meron
Fotó: Meron Budapest Facebook

Brew Brothers

Ha jó kávéról van szó, a Nagymező utcát is érdemes útba ejteni: itt található ugyanis a Brew Brothers, ahol a klasszikusok mellett igazi különlegességek is várják a koffeinfanatikusokat. Az újhullámos kávézó hangulatos, galériás beltérrel, prémium kávéínyencségekkel, bagelekkel és süteményekkel kecsegtet azoknak a gasztrokalandoknak, akik igazi rejtett kincsekre szomjaznak – na meg persze cold brew-ra!

1065 Budapest, Nagymező utca 51. | Facebook

Fotó: Brew Brothers Facebook

Kiemelt kép forrása: Madal Cafe – Specialty Coffee Bar Facebook

