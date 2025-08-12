7 szuper kávézó, ha a nyár legjobb hűsítőjére, cold brew-ra szomjaznátok

Cold brew, azaz különleges filterkávé, melyben a varázslatot hideg víz hajtja végre – a hőségben ennél jobb frissítőt keresve sem találtok! Vegyétek az irányt az alábbi 7 kávézó egyike felé, ragadjatok meg egy pohár cold brew-t, és a jeges italt szürcsölgetve csacsogjátok végig az utolsó nyári napokat!

Nor/ma Grand

Buda zöld szívét, a Millenáris Széll Kapu Parkját skandináv véna dobogtatja meg igazán. Itt fekszik a Nor/ma Grand, a Kecskeméti utcai pékség „nagytestvére” – kovászos finomságokkal, reggelikölteményekkel, natúr borokkal és lehengerlő kávékínálattal. Utóbbiban persze a cold brew is helyt kapott: a fekete frissítőt akár biodinamikus tejjel, egyedülálló Sproud borsóitallal vagy az Oatly zabitalával is kérhetitek. Ropogtassatok el a cold brew mellé egy danisht, bullart, vagy válasszatok az északi pékség isteni croissant-jai közül – a pisztáciakrémessel biztosan nem lőhettek mellé!

1024 Budapest, Margit körút 75-87. | Weboldal

Ecocafe

Az Ecocafe már egy évtizede szentül hiszi, hogy igazán jó kávé csak környezettudatos szemlélettel készülhet. Az Andrássy úti ékszerdoboz zöld úttörőként, organikus és fair trade alapanyagokkal tört be a hazai specialty kávékultúrába – és mekkora sikerrel! Mindemellett persze a trendeket is árgus szemekkel figyeli, hogy a legjobb újdonságok az itallapjáról is visszaköszönhessenek. A cold brew esetében sem volt ez másképp: ezt az energizáló italt is kérhetitek, ha az Ecocafe zöldellő kinti asztalkáinál vagy hangulatos belterében ücsörögve frissülnétek fel. Jó választás a kávérajongóknak és a bolygónak is!

1062 Budapest, Andrássy út 68. | Weboldal

Budapest Baristas

A Budapest Baristas tíz éves tapasztalattal a háta mögött kínál jobbnál jobb kávékat és reggeliket – ma már a Duna mindkét oldalán. A La Marzocco kávégép és a Casino Mocca-tól beszerzett kávé a kezdetektől fogva garancia a minőségre, azóta pedig már számos más együttműködés is színesíti a prémium élményt. Filter kávék terén különösen erős a felhozatal: cold brew mellett batch brew, kalita és még cascara is elérhető a Budapest Baristas pesti és budai egységében. Nézzetek rá az elképesztően kreatív étlapra is!

1053 Budapest, Múzeum körút 15. | 1027 Budapest. Kacsa utca 11. | Weboldal

Steamhouse Cafe

A Batthyány téri Vásárcsarnok titkos gyöngyszemet tartogat a kávérajongók számára: a Steamhouse Cafe páratlan panorámával és a legkülönlegesebb italokkal várja a koffein szerelmeseit. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, cold brew-juk egyértelműen dobogós a hazai ranglétrán! Az italt ráadásul palackozott verzióban is megvásárolhatjátok, hogy otthon csak elő kelljen kapnotok a hűtőből. Amennyiben inkább a Steamhouse-ban fogyasztanátok el, olyan finomságokat rendelhettek mellé, mint a banános-karamellás palacsinta vagy a vastag krémréteggel megkent csokitorta!

1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. | Facebook

Madal Espresso & Brew Bar

A Madal valóságos üstökösként robbant be a hazai specialty kávéforradalom kezdetekor. Az újhullámos kávézóban büszkék rá, hogy specialty kávéikat maguk pörkölik – természetesen a legnagyobb odafigyeléssel. A cold brew készítést is ugyanez a gondosság jellemzi a Madal háza táján: jórészt etióp kávéból készítik, melyet 12 órán át áztatnak. A kávé savassága így némileg csökken, cserébe jól tetten érhetjük gyümölcsös, florális ízjegyeit. Egy igazi desszertkávé, amely tökéletesen passzol egy szelet sajttortához vagy vegán banánkenyérhez. És a legjobb, hogy a mennyei kombót Budapesten már 4 helyen is megkóstolhatjátok!

Weboldal

Meron

A görög eredetű Meron szó annyit tesz, napok. A román gyökerű Meron budapesti egységeiben pedig minden adott hozzá, hogy csodás napok elé nézzetek: brunch- és kávékülönlegességek, köztük cold brew is gondoskodik a tökéletes reggelekről. Az újhullámos kávézó erdélyi pörkölésű italait a belvárosban két helyszínen is – az Arany János és a Kecskeméti utcában – élvezhetitek. A Meron-féle cold brew mellé pedig akár még erdélyi gombás briósfogást vagy minden jóval megpakolt puliszkát is rendelhettek!

1051 Budapest, Arany János utca 34. | 1053 Budapest, Kecskeméti utca 8. | Facebook

Brew Brothers

Ha jó kávéról van szó, a Nagymező utcát is érdemes útba ejteni: itt található ugyanis a Brew Brothers, ahol a klasszikusok mellett igazi különlegességek is várják a koffeinfanatikusokat. Az újhullámos kávézó hangulatos, galériás beltérrel, prémium kávéínyencségekkel, bagelekkel és süteményekkel kecsegtet azoknak a gasztrokalandoknak, akik igazi rejtett kincsekre szomjaznak – na meg persze cold brew-ra!

1065 Budapest, Nagymező utca 51. | Facebook

