Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. augusztus 4–10.

Ha augusztus első hetét épp a Balaton partján töltitek, vagy csak egy-két napra ugranátok le a magyar tengerhez augusztus 4. és 10. között, mutatjuk, milyen programok várnak benneteket, amiket nem érdemes kihagyni!

Balaton válogatáskazetta kiállítás // Alsóörs (egész héten)

Pazar művészeti élményben lehet részünk augusztus 1-től Alsóörsön. A balatonoffseason Instagram-oldalt működtető Bartha Dorka és Weiler Péter új, közös kiállítása megmutatja a Balaton legvidámabb arcát, a szórakozóhelyek, a vurstlik, a kultikus bárok és az idénydiszkók világát. A tárlat az alkotók sajátos szemüvegén keresztül elevenít fel nosztalgikus, tóparti emlékeket – természetesen egyedi, kortárs reflexióval vegyítve.

Almádi Fény-Liget // Balatonalmádi (egész héten)

A nyár egyik legkülönlegesebb esti látványossága nyílt meg Balatonalmádiban: 2025. július 5. és augusztus 20. között minden este sötétedéstől hajnal 2-ig várja a látogatókat az Almádi Fény-Liget, ahol a digitális művészet és a természet találkozásának lehetünk szemtanúi.

Lellei Borhét // Balatonlelle (2025. augusztus 1–10.)

A Balatonlellei Hegyközség hagyományos fesztiválján kiváló balatoni borok, helyi pincészetek, gasztronómiai ínyencségek, koncertek és szórakoztató színpadi programok várják a látogatókat. Ezen a héten fellép többek közt Szulák Andrea, Balázs Pali és DJ Dominique is.

Kosztümös városnézés Hévízen (2025. augusztus 5.)

A tematikus séta során korhű ruhába öltözött idegenvezető kalauzolásával utazhattok 100 évet vissza az időben. Augusztusban több alkalommal is megismerhetitek a villák történetét, megtudhatjátok, kik voltak a villák tulajdonosai, és milyen társasági élet zajlott Hévízen a „boldog békeidőkben”.

A tájba illő építészet 7 titka – előadás // Balatonfüred (2025. augusztus 5.)

Mitől szépek a Balaton-felvidéki falvak? Mitől környezetükbe illőek a házak? 19 órakor Kara László Pro Architectura-díjas építész, a Balaton-felvidéki építészeti útmutató szerkesztője és Szántó Erika művészettörténész, az ELTE-TÓK Vizuális Nevelési Tanszékének módszertani oktatója adnak választ erre és még számos, a témába illő kérdésre. A helyszín a Zsidó Kiválóságok Háza.

Centrál Nyár – Molnár Ferenc: Játék a kastélyban // Szigliget (2025. augusztus 5–10.)

A nyári szünet idején sem kell nélkülöznie a közönségnek a Centrál Színház előadásait, hiszen augusztus 5. és 20. között két produkció is a Balatonhoz költözik. A Szigliget Várudvarban ezen a héten a tavaly nagy sikerrel bemutatott Játék a kastélyban című előadást láthatják az érdeklődők, Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter és Puskás Samu főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében.

OrgonaPont-koncertek // több helyszínen (2025. augusztus 5., 7–8.)

A Filharmónia Magyarország idén nyáron fantasztikus dallamokkal fűszerezi a balatoni vakációt: az OrgonaPont különleges koncertjein szemkápráztató templomok hűvösében, csodás zeneszó ölelésében pihenhet meg testünk-lelkünk. A sorozat Wolf Kati, Nagy Szabolcs és Kollmann Gábor ének-orgona-szaxofon koncertjével indul augusztus 5-én, Balatonbogláron, majd augusztus 7-én Kovács Szilárd Ferenc virtuóz orgonajátéka és Ducza Nóra lírai hangja balzsamozza be a balatonlellei nyárestét. Másnap pedig a barokk gyöngyszemeit élvezhetjük a festői Tihanyban, Szélpál Szilveszter baritonjának és Jakab Hedvig orgonajátékának hála.

Templomséták a Balaton körül // Balatonlelle (2025. augusztus 6.)

Zubreczki Dávid mesemondó házakat gyűjtött össze a Templomséták a Balaton körül című könyvében, idén nyáron pedig nyolc helyszínen tart vetített előadást róluk. Ez alkalommal a sétát nem a szó szoros értelmében kell vennünk, inkább amolyan múltbéli séta a történelemben, amit a balatoni templomok falai őriznek.

PikNik Mozi // Balatonkenese (2025. augusztus 6–7.)

Itt a nyár, és vele együtt ismét megérkezik a PikNik Mozi® Balatonkenesére. Ráadásul az idei évben két este is csatlakozhattok a közösségépítő programhoz és élvezhetitek a csillagos ég alatti filmnézés minden pillanatát egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon előtt. Szerdán a Hogyan tudnék élni nélküled?, csütörtökön pedig a Futni mentem lesz a műsoron.

Jazz a tónál // Hévíz (2025. augusztus 7.)

Idén nyáron is különleges zenei élményekkel várják a jazz és a könnyed nyáresti dallamok szerelmeseit a Hévízi-tó partjára. Augusztus 7-én a The Bluesberry Band játékában gyönyörködhetünk.

Nyári Margó Irodalmi Fesztivál // Bánya Kert, Salföld (2025. augusztus 7–9.)

A Margó nyáron lelassul, kiszakad, kikapcsol a városból, de az irodalomból soha. Koncertek a csillagos ég alatt, beszélgetések egy ősi kolostorromnál, piknikezés, filmezés, tábortüzes éneklés.

Balatoni Filmzene Fesztivál // Balatonalmádi (2025. augusztus 7–9.)

A képzelet és a zene találkozásának egyedülálló ünnepe, ahol három napon keresztül, három helyszínen, változatos stílusokban csendülnek fel a legkiválóbb filmzenék. Találkozhatunk a klasszikusok ikonikus dallamaival, de felfedezhetjük a legfrissebb filmekben rejlő új zenei kincseket is.

Naplementés gyógynövényismereti séta // Tihany (2025. augusztus 8.)

Augusztusban is lesz lehetőség minden pénteken a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

Havasi Zongora Show // Balatonfüred (2025. augusztus 8.)

Hihetetlen zenei utazáson vehet részt a közönség Havasi Balázs show-ján, hiszen a zeneszerző-zongoraművész számos újítással és meglepetéssel készül balatonfüredi koncertjére. A zenei tételeket különleges látványvilág teszi még teljesebbé, Havasi vendége pedig Simkó-Várnagy Mihály csellóművész lesz.

Középkori sokadalom Kisdörgicsén (2025. augusztus 9.)

Szeretnéd tudni, milyen lehetett a középkorban a kisdörgicsei templom körül sétálni? Szívesen meghallgatnál egy korhű előadást az orvoslásról, néznél harci bemutatót, hallgatnád a középkori hangszereket? Szeretnél többet megtudni a középkori mindennapokról egy valódi régészprofesszortól? Járnál a középkori piacon? Megnéznéd, hogyan készültek a kovácsnál a vasszerszámok? Kipróbálnád magad a fazekaskorongozásban? Középkori koktélokat kóstolnál? Erre mind alkalom adódik augusztus 9-én a Kisdörgicsei Középkori Sokadalom érdekes és szórakoztató, játékos és ismeretterjesztő programjai által.

Életed hétvégéje – zenés párkapcsolati játszma // Alsóörs (2025. augusztus 8.)

Emma és Tom életük hétvégéjére készülnek. Kivesznek egy házat egy eldugott faluban. A helyről az a hír járja, hogy aki ott eltölt egy éjszakát, transzcendens élményben lesz része, sorsfordító felismerésekre jut és olyan kérdésekre is válaszokat kap, amelyeket fel sem tett. A fiatal szerelmespárt behűtött pezsgő várja. Boldogan koccintanak a miniszabira, amikor kattannak a zárak. Se ki, se be. Se térerő, se net, se tévé.

Kukoricalabirintus Balaton // Szőlősgyörök (2028. augusztus 8–9.)

Nem kell sokat várni, hogy újra megnyissa kapuit a Balaton egyik legizgalmasabb kikapcsolódási helyszíne: augusztus 8-án és 9-én újra vár a kukoricalabirintus! Már-már hagyomány, hogy augusztusban Szőlősgyöröknél, a balatoni kukoricalabirintus sűrűjében barangolva gazdagodhat felejthetetlen élményekkel a család apraja-nagyja. Helyenként akár több mint 3 méteresre nőtt kukoricák közt szívhatjátok magatokba a jó levegőt, miközben az égbe nyúló kukoricasorok között még a nyári égboltot is megcsodálhatjátok. A páratlan kalandnak köszönhetően fantasztikus ajándékokkal, izgalmas tesztekkel és természetközeli élményekkel gazdagabban térhettek haza, ha ellátogattok a zöld-sárga oázisba.

RockBalaton Fesztivál // Fonyód (2025. augusztus 8–10.)

Tökéletes célpont baráti társaságoknak, pároknak, családoknak és mindenkinek, aki szeretné összekötni a balatoni nyaralást a minőségi élő rockzenével. Fellép többek között a P. Mobil, az Ossian és a Leander Kills, a napközbeni programok között sport- és közösségi események, valamint gasztronómiai különlegességek is helyet kapnak.

Somlói Napok 2025 // Somlóvásárhely (2025. augusztus 8–10.)

Augusztus 8. és 10. között újra felpezsdül az élet a gyönyörű Somlóvásárhelyen. A Somló-hegy lábánál fellelhető településen, amely az ország legkisebb területű történelmi borvidékén bújik meg, a helyi és környékbeli borokkal ismerkedhetnek meg az odalátogatók, de a kétnapos rendezvénysorozat sok mást is tartogat még. Koncertek, főzőverseny, kiállítások, kézműveskedés és népi játékok csábítanak a településre, a lélegzetelállítóan szép tájról már nem is beszélve.

Festetics-kastély – éjjel-nappal // Keszthely (2025. augusztus 8–10.)

Különleges kulturális kalandra invitál a keszthelyi Festetics-kastély augusztus 8. és 10. között, ahol a látogatók akár egy teljes napot is eltölthetnek a meseszép kastélyban és annak varázslatos kertjében. Egy impozáns helyszín, rengeteg lebilincselő élmény három napba sűrítve: matinékoncertek az északi szárnyban, klasszikus zenei koncertek az eleganciát sugárzó nagy bálteremben, érdekes történelmi előadások, rendhagyó tárlatvezetés a kastély különböző kiállításain, lovasbemutatók a parkban, esténként pedig Orfeum Operett Vándorszínpad Gála és a Swing á la Django által játszott barokkzene új dimenzióját megtestesítő koncert színezi meg a hétvégét.

Ha Diszel, HANEM // Tapolca (2025. augusztus 9.)

A HANEM zenekar idén másodszor lép fel Diszelben, a Látványtár varázslatos helyszínén, az időszaki kiállítás terében. Repertoárjukon magyar és külföldi dalok szerepelnek a kupléktól, sanzonoktól, operarészletektől a magyar, cigány és jiddis folklóron át a mainstream popig, az undergroundig és az indusztriálig. Ez a műfaji sokféleség az oka, hogy az egyszerűség kedvéért „kabarézenekarnak” nevezik magukat. A koncert előtt tárlatvezetés és szoboravatás is lesz.

Made in Hungária // Alsóörs (2025. augusztus 9.)

A hatvanas évek elején disszidál – majd hazatér egy tipikusan angyalföldi család: Fenyőék. A Fenyő Miklós életét feldolgozó nagysikerű színházi darab Alsóörsön látható a Várudvari Nyári Színház előadásában.

Blahalouisiana és Bagossy Brothers Company koncert // Varga BalaTone, Badacsonyörs (2025. augusztus 10.)

A Varga Pincészetben egy este két felejthetetlen koncertet is élvezhetünk: a Blahalouisiana és a Bagossy Brothers Company érkezik Badacsonyörs ikonikus színpadára augusztus 10-én. A bulit a hazai alternatív-pop-rock színtér imádott zenekara indítja be – Schoblocher Barbarával az élen. Az est folytatásában pedig az erdélyi gyökerű Bagossy Brothers Company bizonyítja be: nem véletlen, hogy mára egy ország rajong értük. A belépőjegy ráadásul korlátlan fogyasztást is biztosít a rendezvény teljes ideje alatt a megjelölt borokra.

