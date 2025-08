30+ csodás nyárzáró program a Dunakanyarban 2025 augusztusában

A Dunakanyar minden évszakban jó választás, de nyáron kifejezetten megéri ide ellátogatni: csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi fantasztikus programot kínálnak a térség kisebb-nagyobb települései! Idén augusztusban megszelídíthetjük a bennünk élő sárkányt, omnibuszra pattanhatunk, élő zene mellett bruncholhatunk, sőt még japán teaceremónián is részt vehetünk – csak hogy néhányat említsünk a Dunakanyar impozáns programkínálatából.

Hajókirándulás a Mahart-tal

A Mahart menetrendje számos izgalmas kirándulási útvonalat tartogat. Mi elsőként Szentendrét választottuk: ide kattintva elolvashatjátok, hogyan is telt ez a felejthetetlen nyári nap. A Maharttal Szentendrén kívül elutazhattok Esztergomba, Visegrádra is, vagy egy szárnyashajó fedélzetén járhatjátok be a teljes Dunakanyart. A különböző hajóutak részleteit és a pontos menetrendet ezen az oldalon ismerhetitek meg.

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar fafúvós kvintettjének koncertje // Verőce (2025. augusztus 1.)

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar fafúvós kvintettjének különleges koncertjében mártózhatunk meg idén augusztusban a verőcei strandon. A belépés díjtalan!

Sárkányszelídítő Jazz Napok // Esztergom (2025. augusztus 1-3.)

Az esztergomi Sárkányszelídítő Jazz Napok varázslatos zenei világba kalauzol: míg napközben – sok más mellett – a Kokopelli Jazz Matiné interaktív koncertje bűvöli el a kicsiket, esténként latin ritmusok, valamint swing és jazz különleges elegye nyűgözi le a felnőtteket. A családias fesztivál immár nyolcadik alkalommal nyitja meg kapuit, hogy játékos hangulattal és jazzdallamokkal szelídítse meg a bennünk rejlő sárkányt.

Lovagi Torna // Visegrád (2025. augusztus 1., 2., 9., 16., 23., 30.)

Ha igazán különleges időutazáson vennél részt, augusztusban irány a Visegrádi Lovagi Torna! Itt a Szent György Lovagrend tagjai korhű páncélban, valódi fegyverekkel vívnak izgalmas párviadalokat a közönségből választott királyi pár kegyeiért – néhol humorral fűszerezve a csatajeleneteket. A program fénypontja a királyi vadászölyv reptetése, a legbátrabbak pedig maguk is kaphatnak egy kis lovagi gyorstalpalót. A kaland után pedig jöhet a Renaissance Étterem fejedelmi lakomája!

A dzsungel könyve // Verőce (2025. augusztus 2.)

Ha már hiányolnátok Mauglit, Bagirát, Balut és a többieket, a Pannon Várszínház jóvoltából újra átélhetitek kedvenc dzsungellakóitok kalandjait. A Kipling ikonikus regényéből készült musicalt augusztus 2-án, a Verőcei Művelődési Központban tekinthetitek meg.

THE KEEYMEN // Zebegény (2025. augusztus 2.)

Nagymaros és Zebegény között, a Tandemben találkozhattok a THE KEEYMEN-nel, azaz a legmenőbb instrumentális surf supergrouppal!

A Szépség és a Szörnyeteg // Szentendre (2025. augusztus 2.)

A Szentendrei Skanzen kertmozija ezúttal elvarázsolt kastélyba kalauzol, hogy az örökérvényű meseklasszikus varázslatot csempésszen a szívünkbe. A Szépség és a Szörnyeteg kalandjait ezúttal szabad ég alatt élhetjük át – ennél mesésebb nyári estét elképzelni sem tudunk!

Naplementés SUP jóga // Göd (2025. augusztus 3.)

Akár kezdő, akár haladó jógi vagy, mindenképp próbáld ki, milyen, amikor az ászanákat a vízen gyakorlod! Sándor Anikó mindenkit szeretettel vár, hogy naplementés SUP jógaóráján egyszerre feszegethessük határainkat és adhassuk át magunkat a tökéletes kikapcsolódás élményének.

Zebegényi Búcsú (2025. augusztus 3.)

Újra megelevenednek a búcsúi hagyományok a Dunakanyarban: Zebegény községében vasárnap templomi tárlatvezetés, íjászat, kézműves foglalkozások és koncertek ígérnek tartalmas kikapcsolódást a tradíciók mentén.

Élő zenés reggeli // Nagymaros (2025. augusztus 9.)

Ilyet még nem látott Nagymaros: a PIKNIK Manufaktúra fantasztikus, élő zenés matinéra hív egy nyári délelőtt. Az élményt persze a legfinomabb falatok koronázzák meg – ki ne hagyjátok a napfényben úszó teraszos bruncholást!

Rejtő Gábor és Ocsovai Ferenc koncertje // Kismaros (2025. augusztus 9.)

Hiteles és szuggesztív, hátborzongatóan mély, hatalmas érzéseket keltő koncerten vehetünk részt a Présház Lakásszínház falai közt. A két gitáros-énekes műsora után finom falatokkal is készülnek a szervezők – az esemény adományos alapú.

Flamenco show // Szentendre (2025. augusztus 9.)

Nem mindennapi élményben lehet részük a Kacsakő Bisztró vendégeinek: egy nemzetközi együttműködésnek köszönhetően eredeti Jerez Flamenco-t láthatnak augusztus 9-én! A többi legyen meglepetés…

Vác és a Dunakanyar rejtett kincsei – omnibuszos kirándulás (2025. augusztus 9.)

Omnibuszra fel: fedezzétek fel a Dunakanyart egy különleges nosztalgiautazáson! Csodás barokk épületek, hangulatos utcák, lenyűgöző panoráma és eldugott természeti kincsek várnak a felejthetetlen kiránduláson. A bájos omnibusz Vácról indul, majd tovább robog, hogy megcsodálhassuk a verőcei Duna-part szépségét, elfogyaszthassunk egy kávét festői környezetben, és felfedezhessük a Naszály titkait – nosztalgikus hangulatban!

Hullócsillagnézés és előadás Vizi Péter csillagásszal // Szentendre (2025. augusztus 12.)

Hullócsillagnézéssel csempészhetünk egy kis varázslatot a kedd esténkbe: a fantasztikus élmény Vizi Péter amatőr csillagász előadásával egészül ki. A kaland 20 órakor veszi kezdetét, a hossza pedig csak rajtunk áll.

Romantikus filmzenés est vetítéssel // Vác (2025. augusztus 13.)

Egy este, ahol a filmek hangjai, a zene és az ízek találkoznak! A különleges koncertélmény fényét mennyei vacsora emeli – ki ne szeretne pisztáciamousse-szal töltött, málnás palacsintát falatozni, miközben kedvenc dalai szólnak?

Babzsák horgolás // Göd (2025. augusztus 15.)

A gödi Fonó Alkotóház mindenkit szeretettel vár, hogy a nyári délutánt kreatív hangulatban tölthessük. Az augusztusi workshop lelkes résztvevői szorgos munkájuk gyümölcseként egy-egy édes, horgolt kisállattal térhetnek majd haza.

Dunavirág Ünnep // Verőce (2025. augusztus 15-16.)

Augusztus 15-től 16-ig Verőce partja ismét életre kel: indul a Dunavirág Ünnep, ahol kérésztánc, mesék, koncertek, séták és kézműves varázslatok idézik meg a folyó mesés élővilágát és kultúráját. A természet ritmusára hangolt programok – a land art napórától a Trió Sideris koncertig – kicsiknek és nagyoknak is különleges élményekkel kecsegtetnek.

Babits Piknik // Esztergom (2025. augusztus 16.)

Az esztergomi Babits Mihály Emlékház rendhagyó piknikkel jelentkezik. Augusztus 16-án tárlatvezetéssel, zenés monodráma-esttel emlékeznek meg a mesterről kedvenc városában.

Sződligeti Opera Gála és Kulturális napok (2025. augusztus 17., 18., 21.)

Hatodszorra is felcsendülnek a legszebb áriák Sződligeten! A Duna-parti festői településen idén augusztusban ismét a hazai operaélet sztárjai varázsolják el a közönséget, jól ismert és közkedvelt áriákkal. A házigazda ezúttal is Ókovács Szilveszter lesz, hiszen a Magyar Állami Operaház főigazgatója maga is Sződligeten él. A gála ingyenes, a hangulat pedig garantáltan emelkedettnek ígérkezik!

Csillagok éjszakája: tűzijátéknézés és csillaglestúra // Visegrád (2025. augusztus 19.)

Ámulatba ejtő csillagles és tűzijátéknézés vár a visegrádi hegytetőn, romantikus panorámával és nyáresti varázzsal: a 6 km-es, könnyed éjszakai séta közben megismerkedhettek csillagképekkel, bolygókkal és persze a természet csendjével. Látványos kikapcsolódás az egész család számára – ne felejtsetek el kívánságlistát írni, mert hullócsillagokból biztosan nem lesz hiány!

Nagymarosi Borkorzó (2025. augusztus 19.)

Minőségi borok és lehengerlő zenés programok pezsdítik fel Nagymaros főterét augusztus 19-én. A Borkorzóhoz számos pincészet és előadó csatlakozott, hogy felejthetetlen nyáresti kikapcsolódásban lehessen részünk a Dunakanyar imádott településén.

Esztergomi Szent István Napok (2025. augusztus 19-20.)

Magyarország első városa idén augusztus 19. és 20. között ismét méltó módon tiszteleg Szent István királyunk emléke előtt és egy kétnapos programsorozat keretében ünnepli a magyar államalapítást. A festői szépségű városban az esti órákban fantasztikus koncerteknek és látványos zenei előadásoknak lehettek részesei, augusztus 20-án például Rúzsa Magdi csodálatos hangja zengi majd be a települést. Izgalmakra azonban nem csak sötétedés után lehet számítani, hiszen napközben az Erzsébet park egy igazi gyermekparadicsommá változik, ahol a családoknak és a gyerekeknek is szórakoztató élményekben lesz részük. Mindemellett kézműves vásár, gasztroudvar és olyan hagyományőrző programok is várják az érdeklődőket, mint a kenyéráldás vagy a kenyérszegés.

Kenyérlelke Fesztivál és Zöld Fesztivál // Szentendrei Skanzen (2025. augusztus 20.)

Két okunk is van rá, amiért augusztus 20-án megéri ellátogatni a Szentendrei Skanzenba: ott kerül megrendezésre a Kenyérlelke Fesztivál és a Zöld Fesztivál is! A Kenyérlelke Fesztivál, vagyis az adalékmentes, hagyományos kenyérkészítés nagyszabású ünnepe alkalmából kemencés sütések, pékségversenyek, workshopok és pódiumbeszélgetések hívják fel a figyelmet a tiszta élelmiszer jelentőségére. Ezzel egy időben a Zöld Fesztivál is ugyanilyen fontos témát állít a középpontba: a rendezvény fókuszába idén a ház és a kert került – na meg persze az az ősi tudás, melynek a 21. században is nagy hasznát vehetjük. Tematikus sétákon vehetünk részt, környezettudatos tisztítószereket készíthetünk, de még azt is elleshetjük a zöld életmód szakértőitől, hogyan lehet saját kiskertünk panellakásban! A Szentendrei Skanzen a család apraja-nagyját közelebb hozza a tudatos mindennapokhoz: a gyerekeket játékos, kézműves foglalkozások várják a fenntarthatóság szellemében. Tanuljatok játszva, ismerjetek meg egyszerű, de nagyszerű életmódtippeket mindkét fesztiválon – aznap ráadásul ingyenes a belépés a múzeumba!

ENKI és barátai // Nagymaros (2025. augusztus 20.)

Jóga, kézműves árusok portékái, különböző workshopok és előadók segítenek kapcsolódni a természethez, a zenéhez, na meg persze egymáshoz – augusztus 20-án irány Nagymaros!

Filmzenekoncert a Szentendrei Skanzenban (2025. augusztus 22.)

Filmrajongók, figyelem: augusztus 22-én a Szentendrei Skanzen is Hollywood legfényesebb zenei csillagaitól lesz hangos! Kedvenc filmjeink fülbemászó dallamait a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában, Horváth Gábor karmester vezényletével hallgathatjuk meg a kihagyhatatlan est során, 20 órától. Felcsendülnek A Keresztapa, az Aladdin, a Pókember, a Harry Potter, a Schindler listája és még megannyi kasszasiker ikonikus betétdalai – mozi helyett most irány Szentendre!

Füstölgő Fesztivál // Zebegény (2025. augusztus 23.)

Idén hetedszerre rendezi meg a zebegényi Füstölgő Sarok BBQ a zenés mini gasztrofesztiválját a dombon. Lobbannak a szmókerek, izzanak a sütők, a legfinomabb ételek aznap a parázsról kerülnek le! Izgalmas ízekkel, naplementés élő zenével koronázhatjuk meg a nyárvégi gasztrokalandozást.

20. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (2025. augusztus 29-31.)

Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre belvárosa mediterrán hangulatba borul: kultúra, gasztronómia és művészet pezsdíti fel az utcákat. Lesz teabemutató, dokumentumfilmvetítés és még Lovasi András is elhozza legújabb szerzeményeit a kultikus fesztiválra. Augusztus 29-től Szentendre utcái megtelnek zenével, fényekkel és ízekkel – a Duna-parti város egyedülálló varázsát itt élhetjük át igazán!

XIII. Nagymarosi Csípős Fesztivál (2025. augusztus 30.)

Gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők, figyelem: idén is megrendezésre kerül a lángoló ízek nemzetközi ünnepe! A XIII. Nagymarosi Csípős Fesztiválon perzselő finomságokat kóstolhatunk minden formában és mennyiségben – na meg persze szórakoztató programokból is csemegézhetünk. A chilirajongóknak augusztus végén Nagymaroson a helyük!

Japán Feszt // Szentendre (2025. augusztus 30.)

A Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál részeként idén is beköltözik a városba a felkelő nap országa: tradicionális művészetek, különleges workshopok és autentikus japán hangulat vár minden érdeklődőt. Lesz teaceremónia, Urasenke-kóstolás, ismerkedés a matchával, origami, kalligráfia, kimono-próba ás minden, ami Távol-Kelet!

XXI. Sződligeti Veteránautós és motoros találkozó (2025. augusztus 31.)

Immár 21. alkalommal gyűlnek össze Sződligeten a veteránautósok és motorosok, hogy egy felejthetetlen találkozó keretein belül csodálhassunk két- és négykerekű járműkuriózumokat.

