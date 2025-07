5 kihagyhatatlan látnivaló a Tisza-tónál, amiről mindenkinek mesélni fogsz

A páratlan természeti értékeiről ismert Tisza-tó vidéke (ami az utóbbi években a hazai síkvidéki kerékpározás egyik fellegvárává nőtte ki magát), számtalan látnivalót és programlehetőséget tartogat. A kizárólag vízi úton elérhető kilátópontok már biztosan fenn vannak a bakancslistádon; mutatjuk, mit érdemes még felírni.

Hallépcső, Kisköre

Ritkán látni a Tisza-tó és Tisza folyó közötti kapcsolatot biztosító, 1400 méter hosszú kiskörei hallépcsőhöz hasonlót. Közép-Európa legnagyobb ökológiai halfolyosója akár 10 méteres szintkülönbség áthidalására is képes, így a halak – 37 lépcsőnek és 10 természetközeli medencesornak köszönhetően – szabadon, természetesen mozoghatnak a folyó és a tó között. Több mint 40 halfajt figyeltek meg itt eddig, amelyeket a hallépcső gátjánál, kémlelő ablakokon keresztül akár maguk az érdeklődők is megpillanthatnak.

Weboldal >>

Élményfalu, Sarud

Szerencsésnek mondhatja magát Sarud, hiszen a Tisza-tóhoz köthető adottságai miatt a régió egyik legszebb településének számít. Ennél azonban sokkal többet nyújt: nagy hangsúlyt fektet például a falusi élet értékeinek, hagyományainak megőrzésére. Részben ezért jött létre az Élményfalu, ahol változatos programokkal gondoskodnak róla, hogy a nyaralás egyszerre legyen aktív és pihentető. Itt található az ország legnagyobb szabadtéri trambulinparkja, de falmászásra is van lehetőség. Emellett vízi sportok, vízijátszótér, lovasközpont és homokos strand várja a látogatókat.

3386 Sarud, KalandPart | Weboldal

Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló

Elsősorban őshonos állatokat mutat be Poroszló híres ökocentruma, amely modern szemlélettel és interaktív megoldásokkal (háromdimenziós mozi, játszószoba és sok más) ismerteti az ország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. A Tisza-tavi Ökocentrum legfőbb látványossága a kontinens legnagyobb, közel 1 millió liter össztérfogatú akváriumrendszere, és a természeti kincsek, amelyeket víz alatti világa rejt. Az ország egyetlen, cölöpökre épített, csak csónakkal megközelíthető vízi tanösvényét sem szabad kihagyni.

3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41. | Weboldal

Kérész Öko- és Aktív Turisztikai Központ, Tiszafüred

A Tisza-tó négyévszakos látogatóközpontját azzal a céllal hozták létre, hogy az ismeretátadás mellett valódi élményt nyújtson, mindezt szórakoztató, interaktív módon. Ahogyan a nevéből is sejthető, fő témája egy különleges természeti jelenség, a kérészek élete és rajzása, amelybe a digitalizáció segítségül hívásával, zseniális túravezetők vezényletével pillanthatnak be az érdeklődők. Ez még nem minden, ugyanis a Kérész Központ programnaptára is tartogat ígéretes lehetőségeket: SUP oktatás, kajak-kenu túrák, gyerekjóga várja a kirándulókat.

5350 Tiszafüred, Kistisza utca 2/a. | Weboldal

Történelmi emlékek és éjszakai piac, Tiszaderzs

A sokszínű Tiszaderzs több szempontból érdekes kirándulási úti cél, hiszen négy jelentős történelmi műemlék (egykori Borbély kastély, Lossonczy-Szilassy-kúria, Árpád-kori templomrom, református templom) mellett a faluban található például a Kerguru Park. A felfedezésre váró látnivalók mellett most azért ajánljuk figyelmedbe, mert az évben három alkalommal, helyi kézműves termékekkel és sok-sok finomsággal megrendezik a különleges, Tisza-tavi éjszakai piacot a tiszaderzsi sportcsarnok előtti téren, melynek nyári időpontja: augusztus 9. 18:00 óra.

Facebook >>

Még több izgalmas kirándulási úti célt találsz a Tisza mentén: