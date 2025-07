40+ csodás hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. július 30. – augusztus 3.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok Budapesten, legyen szó sétáról, táncról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos július utolsó és augusztus első napjaiban sem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Vietnámi Street Food Festival // Bian Garden Budapest (2025. július 30., 31., augusztus 1., 2., 3.)

Az igazi streetfood-rajongóknak, kíváncsi gasztrokalandoroknak hétköznapokon és hétvégén is a Bian Garden Budapestben a helyük. 16 és 22 óra között a vietnámi konyha legjavát kóstolhatjátok végig a Vietnámi Street Food Festival keretében. A pho levesek, ropogós tavaszi tekercsek és friss nyári tekercsek csak a kezdet, hiszen az ételek mellett kulturális kalandokra is számíthattok.

Mentes kürtőskalács hétvége az Édes Mackóban (2025. augusztus 1-3.)

Annyian kérték, hogy augusztus első hétvégéjén az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda ismét megrendezi mentes kürtőskalács hétvégéjét. Érdemes lesz ezekben a napokban a cukrászda felé venni az irányt, ahol klasszikus és különleges ízű glutén-, tej- és tojásmentes kürtőskalácsok és a nyár legfinomabb édessége, a citromhabos kürtős krémes kínálkozik kóstolásra.

2025 Formula-1 Magyar Nagydíj hétvége // Flava Beach (2025. augusztus 1-3.)

Augusztus 1. és 3. között minden Forma-1 rajongónak a Flava Beachen lesz a helye, ahol a finom ételek, a Heineken jóvoltából hideg italok, akciók és homokos vízpart ölelésében élvezhetitek az F1, F2, F3 és Supercup élő közvetítéseit.

RAKPART 2025 – Valyo hétvége (2025. augusztus 2-3.)

A pesti alsó rakparton augusztus első hétvégjén sem áll meg az élet, sőt! Szombaton és vasárnap a Valyo jóvoltából számíthattok izgalmas programokra, felolvasóestre, játékokra, workshopokra, napindító hangfürdőre és mozgásmeditációra.

Különleges párafestés a 40. Magyar Nagydíj alkalmából // Margitszigeti Zenélő Szökőkút (2025. augusztus 3-ig)

Augusztus 3-ig látható a Margitszigeti Zenélő Szökőkút különleges párafestése, mely a 40. magyar Nagydíj előtt tiszteleg. A zenélő szökőkút vízpáráján a Magyar Nagydíj legendás győztesei elevenednek meg minden este 21:15-kor és 21:45-kor.

Budapesti programok szerdán (2025. július 30.)

Borszerda a Magyar Nemzeti Galériában

Idén már 11. alkalommal kerül megrendezésre a kultúrát és gasztronómiát felölelő esemény a Magyar Nemzeti Galériában. Szerda esténként, így július 30-án is sokszínű kiállításokkal, élőzenével és színvonalas borkóstolóval várják a művészet iránt érdeklődőket, akik egy izgalmas tárlatvezetés után a galéria teraszáról nyíló csodálatos panorámában gyönyörködve szabadulhatnak meg a hétköznapi gondoktól.

Naplementés pilates a Filozófusok kertjében

Július 30-án zenei kísérettel lazíthattok szabadtéri jóga keretében a Filozófusok kertjében. A zenei aláfestést Kuritár Csaba biztosítja. A matracot otthon ne hagyjátok!

KULTerasz: Utazd és kóstold körbe Itáliát // H13 Kultpont

Szerda este, július 30-án művészet, kultúra és gasztronómia fonódik össze a H13 Kultpont nyári szabadtéri rendezvénysorozatának soron következő alkalmán. A KULTerasz ezen az estén Olaszországot, azon belül is Pugliát hozza közelebb a program résztvevőihez. A kóstolóról a Mulino Italian Bistro gondoskodik.

Sallai-Szabó akusztikus koncert // Dürer Kert

Ingyenes, akusztikus koncertet ad a hazai alternatív szcéna két meghatározó alakja, Szabó Benedek és Sallai László a Dürer Kertben szerda este.

Jóga a Ligetben // Néprajzi Múzeum

Stresszoldó jóga keretében lazíthattok július 30-án este 18 órától a városligeti Néprajzi Múzeum földszintjén. A frissítőt, jógamatracot és vékony felsőt a relaxációhoz ne felejtsétek otthon!

Budapesti programok csütörtökön (2025. július 31.)

JátszóCsütörtök a Ferenc téren

Július utolsó napján a IX. kerületi Ferenc téren 10 órától a Magyar Népmese Színház előadásában Az aranytollú madár című előadást tekinthetik meg kicsik és nagyok.

Táncház: Pálházi Bence és zenekara || Táncház a szabadban // Magyar Zene Háza

Idén nyáron is ingyenesen járhatunk táncházba a Magyar Zene Házába, ahol ráadásul nagyszerű koncertek járnak a tánctanítás mellé. Július 31-én Pálházi Bence és zenekara lép fel, koncertjeik repertoárját a Kárpát-medence szebbnél szebb dallamai alkotják.

Glass of Jazz: Szabadon // Szitakötő

Július 31-én érkezik az első szabadtéri Glass of Jazz a Népsziget legújabb gasztro-kulthelyére, a Szitakötőbe. Természetesen a zenei élményekért ezúttal is egy kiváló hazai zenekar felel majd, amit megfűszereznek egy jazz DJ-vel. A város zajától távol lehet jammelni és finom borokat kóstolni, ráadásul mindezt a naplementében.

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek. Július 31-én Manuel Betancourt Camino és Sebastian Ramirez Sandoval ad koncertet, válogatva a legszebb mexikói, argentin, spanyol és olasz dalokból.

Zenés estek a Ferenc téren

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára.

Naplemente séta a Sas-hegyen

Július 31-én, csütörtökön a Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület könnyű nyáresti sétára invitál benneteket, ahol naplementés séta keretében gyönyörködhettek a változatos budapesti panorámában.

Friss Hús Best of // VárKert Mozi

2025-ben tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Július 31-én este 21 órától az elmúlt néhány év legjobb magyar alkotásaival várják a filmrajongókat a VárKert Mozi csodaszép, panorámás, kutyabarát helyszínén.

Tóparti salsa // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Nyárestéket bearanyozó program csábítja a tánc, de legfőképp a salsa és a bachata szerelmeseit a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó sétányára. Július 31-én este 19:30-tól bachata oktatás veszi kezdetét, amit hajnalig tartó party követ.

Virágból élelmiszert az Élelmiszerbankkal // Moai Jungle

A Moai Jungle és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület összefogott, hogy segítsék az éhező gyerekeket. Július 31-én 12 órától becsületkasszás adományozást tartanak, ahol lesznek többek között kaspók, rózsák és inkaliliomok is. Az eseményen bankkártyával is tudtok fizetni, ráadásul a befolyt összeg 30-szoros értékét juttatja el az Élelmiszerbank a rászorulóknak.

Húsz éves a Gelarto Rosa // Hercegprímás utca

Immár két évtizedet tudhat magáénak a Hercegprímás utcai Gelarto Rosa, ahol az ünnepi alkalomból egy exkluzív új ízzel várják a rózsafagyik szerelmeseit a nyereményjáték és további meglepetések mellett.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 1.)

A forint születésnapja // Pénzmúzeum

Augusztus 1-jén nyílt nap keretében tárja szélesre ajtajait a Pénzmúzeum. A 9 és 17 óra között egész napos programokkal készülő eseményen a 700 éves forint kerül a főszerepbe, amit izgalmas kvízek, történetek, állandó és időszaki kiállítások mutatnak be interaktívan az érdeklődőknek.

Monolit Festival // Dürer Kert

Nem akárhogy indul az augusztus a Dürer Kertben. A Monolit Festival keretében augusztus 1-jén különleges energiák szabadulnak fel: progresszív metal, metalcore, hardcore, noise, industrial, és experimentális műfajok valamelyikében utazó, kortárs zenekarok érkeznek Budapestre. A népszerű szórakozóhelyen lép színpadra például a norvég Shining, az amerikai The Browning és honfitársaik, a Between the Buried and Me, a magyar Rivers Ablaze, illetve a szintén hazai Orion Dawn és Heedless Elegance.

Punnany Massif – vendég: bongor // Budapest Park

Köszöntsétek az augusztust a magyar funkzenekarral, a Punnany Massiffal, akik a nap „utolsó táncát” biztosan nektek ígérik. Nem telhet el ugyanis nyár anélkül, hogy a zenekar be ne robbanna a Budapest Park színpadára és el ne hozná azt az igazi, hamisítatlan Punnany-hangulatot. A vendégelőadó pedig nem más, mint bongor

Bowie Acoustic ft. Lee Olivér // Barlang, Szentendre

Tovább az eseményre >>

Sétabusz a fények nyomában // Etele Plaza

Augusztus 1-jén egy különleges esti, sőt mi több, ingyenes városnéző utazásra invitálnak a 400-as tesók. A regisztrációhoz kötött programon a múlt és jelen összeér: a rendhagyó esti városnéző eseményen Buda legszebb kivilágított helyszínein haladhattok végig. Az utazás időtartama várhatóan 1 óra.

Hogyan tudnék élni nélküled? // Budapest Városháza Kertmozi

Augusztus 1-jén ismét műsorára tűzi a Budapest Városháza Kertmozi a nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet. Kapunyitás 20:30-kor, kezdés 21 órakor.

Ingyenes koncert a BakátsPénteken // Bakáts tér

A soron következő BakátsPéntek keretében ingyenes koncertet ad a Weplay Trio, akik 19 órától varázsolják el a közönséget blues, swing és popdallamokkal.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 2.)

Budafoki Pincejárat // Budafok-Tétény

Pezsgő hangulattal tárják szélesre ajtajaikat a budafoki pincészetek augusztus első szombatján. Augusztus 2-án izgalmas bor- és pezsgőkínálat áll majd ezúttal is az érdeklődők rendelkezésére, mellettük pedig ínycsiklandó ételek vonulnak fel, de nem maradnak el a lebilincselő borászati történetek és tárlatvezetések sem. A Törley Pezsgőpincészetben például az egész család felejthetetlen élményekre számíthat, hiszen a pincészet nemcsak a pezsgők szerelmeseinek kedvez, hanem ingyenes és szórakoztató gyermekprogramokkal is készül a legkisebbeknek.

Kazinczy Utcafesztivál // Kazinczy utca

Augusztus 2-án a Kazinczy utca újra megtelik élettel, alkotással és nevetéssel: autók helyett ismét az embereké lesz a tér! A közösségi programon kézműves workshopokkal, játékokkal, tollaslabdával és zenével várják a lelassulni vágyókat.

Gyógynövénytúra a Hárs-hegyen

Augusztus 2-án a természetkedvelők számára indul nagyszerű túra a Hárs-hegy lombos fái alatt, ahol megismerhetitek többek között a különböző gyógynövényeket és elsajátíthatjátok azok helyes gyűjtését, otthoni feldolgozását és alkalmazását is. A három órát felölelő túra szakaszosan halad, így idősebbek is bátran részt vehetnek a programon, aminek a végén háromféle gyógytea megkóstolására is lesz lehetőség.

Hacacáré Táncház – Népzenei táncház gyerekeknek // Magyar Zene Háza

A Hacacáré Táncház augusztus 2-i helyszíne a gyönyörű Magyar Zene Háza, ahol ezúttal napközben is találnak kedvükre való programot a táncbarátok. A délelőtt megrendezésre kerülő népzenei táncház csűrdöngölős programja elsősorban gyerekeknek szól, de felnőttek számára is remek alkalom, hogy elmerüljenek a népzenei kincsekben.

Parton Tali a Kopaszikertben

A Parton Tali zenei páros augusztus 2-án ismét beköltözik a Kopaszikertbe és a legjobb slágereket hozza el a lazítani vágyóknak. A zöld környezet, a fiúk hihetetlen energiája csak a kezdet egy tökéletes szombat esti lazítás élményéhez.

Máklikőr // Magyar Zene Háza

A Máklikőr az egyetlen feltörekvő zenekar, akik nem mást, mint poszt-mezopotámiai szuvidált balkán-rockot játszanak. Az egyedi stílusok, a dalszövegben elmesélt novellaszerű történeteik magával ragadóak, így nem csoda, hogy a Magyar Zene Háza beválogatta őket a fiatal tehetségeknek is teret adó programjába. A Zene Háza szabadtéri színpadán ti is belehallgathattok augusztus 2-án!

Ingyenes jógaóra a Mechwart ligetben

A Mozogj, Margit! nevű programsorozat keretében augusztus 2-án ingyenes szabadtéri jógaórán mozgathatjátok át magatokat reggel és este is. Jógaszőnyegeket elő és irány szombaton a Mechwart liget!

Terézvárosi nyár – Kertmozi minden szombaton // Hunyadi tér

Szombat esténként érdemes szabaddá tenni magatokat, hiszen jobbnál jobb filmklasszikusok és az idei év újdonságai várnak benneteket a Hunyadi téri kertmozi ingyenes vetítésein. Augusztus 2-án műsoron A tanú című film.

City Flow – Jóga a teraszon // Akvárium Klub

Mozogjatok együtt a város szívében augusztus 2-án, az Akvárium Klub teraszán. Az eseményre kezdőket és tapasztalt jógásokat is egyaránt várnak, a belépőjegy mellé pedig apró ajándékkal is készülnek a szervezők.

Vasárnapi programok Budapesten (2025. augusztus 3.)

Pöttömkert // Budapest Park

Augusztus 3-án még egyszer a gyerekeké lesz a Budapest Park, idén utolsó alkalommal rendezik meg ugyanis a Pöttömkertet. Az esemény középpontjában a víz lesz, de számíthattok majd gyerekkoncertekre, meseelőadásokra és Kerekítő mondókázásra is, a számtalan izgalmas program mellett.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban

Vasárnaponként 19 órától a kultúráé a főszerep a Szent István parkban: az ingyenes Nyáresti koncerteken a legkiválóbb művészek lépnek a negyérdemű elé, hogy könnyed, felemelő vagy akár romantikus dallamokkal töltsék meg a 13. kerület kedvenc parkját. Augusztus 3-án a Liszt Ferenc Kamarazenekar frissíti fel élménydús dallamokkal a nyárestét.

Értelem és érzelem // Uránia mozi

Jane Austen születésének 250. évfordulója alkalmából az Uránia mozi két közkedvelt feldolgozást tűzött műsorára. Augusztus 3-án az Értelem és érzelem című filmre válthattok jegyet, mely éppen 30 évvel ezelőtt készült Emma Thompsonnal, Alan Rickmannel, Kate Winslettel és Hugh Granttel a főszerepben.

Locsolakoma // II. János Pál pápa tér

Robog tovább az önkéntes vízadás kampánya: augusztus 3-án délután és este a II. János Pál pápa térre várják családi napra az érdeklődőket. A játékos és szakszerű locsolás mellett lesz vizes játszóház, adományos tombolajáték, vízipisztoly csata és batyus lakoma is a locsolás hőseinek.

Az Andrássy út ékes palotái – vezetett séta

Augusztus 3-án is útnak indul a Korzózz Velünk csapatának népszerű vezetett sétája, melynek fókuszában az Andrássy út ékes palotái állnak. A séta közben feltárul majd a múlt, úgy, ahogy az korábban még nem volt ismert.

