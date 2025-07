Brunch a Hegyvidéken: 10 nagyszerű reggeliző, amit nem érdemes kihagyni a XII. kerületben

Dimbes-dombos utcák közt megbújó reggelizők, izgalmas fogásokkal és újhullámos kávékülönlegességekkel: a XII. kerület gasztrokincsei csak arra várnak, hogy felfedezzétek őket! Mutatjuk, merre találjátok a legjobb reggeliket a Hegyvidéken.

Escake Cake & Brunch

Ha Buda legfinomabb Croque Monsieur-jét keresitek, jó hírünk van: a németvölgyi reggelizőben megtaláljátok! Az Escake igazi kis ékszerdoboz, ahol a legnagyobb brunchklasszikusok mellett még mennyei süteményeket is találtok. Így a pink hummuszos toast, a töltött bundás kenyér vagy a kecskesajtos Benedict után egy szelet házi baszk sajttortával, cake poppal vagy vegán banánkenyérrel koronázhatjátok meg a délelőttöt! A bájos sütiző reggelijeit minden nap 14 óráig, a város zajától távol élvezhetitek – akár kinti asztalaiknál ücsörögve, elveszve a madárcsicsergésben.

1126 Budapest, Németvölgyi út 36-38. | Weboldal

Pan’ni by Artizán

Az Artizán csapata álmodott egy nagyot, és két évvel ezelőtt megnyitotta egyedülálló reggelizőjét a Hegyvidék szívében. Így született meg a Pan’ni by Artizán – a MOM Parkba látogatók legnagyobb örömére. A letisztult enteriőr mellett kültéri, napernyőkkel árnyékolt asztalok is gondoskodnak a pompás légkörről. Az étlap hónapról hónapra frissül, de egy biztos: a szezonális kínálat szuperkülönleges fogásai mindig termelői finomságokból, az Artizán kézműves pékáruival készülnek. Ki ne hagyjátok a kardamomos latte-t, amihez még fűszeres bullart is csipegethettek!

1123 Budapest, Alkotás utca 53., MOM Park földszint | Facebook

Budai 3

A Budai 3 a méltán híres Budai-franchise tagjaként várja, hogy megmártózzunk a bruncholás élményében – akár a friss levegőn, árnyas fák alatt ücsörögve. Az otthonos kis reggelizőben garantált a kötetlen hangulat, a jó kávé és a pénztárcabarát brunchmenü. Utóbbin olyan ínyencségek is helyet kaptak, mint a falutatár szendvics, a lecsó, az omlettes croissant vagy a házi császármorzsa. Bőséges süteményespultjuknak hála még azok is engedhetnek az édes csábításnak, akik alternatív nyalánkságokat keresnek: a Budai 3 hagyományos desszertek mellett mentes opciókat is kínál, sőt, az étlapról még cukormentes tejbegrízt is rendelhetünk.

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 35. | Facebook

Bake My Day Hegyvidék

Nem túlzás azt állítani, hogy a Bake My Day a budai pékségek koronázatlan királya: a lánc immár három üzletével gondoskodik róla, hogy adalékanyagmentes, prémium pékáruk kerülhessenek asztalunkra. Hegyvidéki egységük finom reggelikkel is vár a kerület szívében, a Böszörményi úton. Ikonikus pacsnijuk, napi kenyérajánlatuk és 100%-ban magyar fejlesztésű, „Budapest Espresso” névre keresztelt kávéjuk mellett sem mehetünk el szó nélkül! A tökéletes kiszolgálásról pedig egy kedves, elkötelezett csapat gondoskodik – élén megváltozott munkaképességű kollégáikkal. Az biztos, hogy a Bake My Day-ből mosolyogva fogsz távozni!

1126 Budapest, Böszörményi út 34. | Facebook

Athlétique – Café & Deli & Brunch

Az Athlétique – nevéhez híven – a Testnevelési Egyetem közelében terasszal, különleges delicatesse termékekkel, francia pékárukkal, olasz kávéval és meleg reggelikkel várja sportos és pihenni vágyó vendégeit. Bár a kis ékszerdoboz még csak tavaly nyitott meg, egy év alatt méltán vált a környékbeli ínyencek kedvenc találkozóhelyévé. Az Athlétique akkor is jó választás, ha munka után kiengednétek a fáradt gőzt: nyári nyitvatartásukat csütörtökön és pénteken „after work”-lazuláshoz szabták. A mocorgáshoz pedig nincs is jobb motiváció, mint specialitásuk, az After GYM szendvics!

1123 Budapest, Csörsz utca 15. | Facebook

Normafa Delikát

Egy kis bisztró a város felett, ahol egész nap villásreggeli-idő van: ez a Normafa Delikát, a budai hegyek gasztrosztárja. A meseszép, természetközeli reggelizőben prágai sonkával töltött bundás kenyérrel vagy akár lazacos Eggs Benedict-tel is gyűjthetünk erőt a kiránduláshoz, majd a séta után jöhet a jól megérdemelt gesztenyekrémes-amaréna meggyes palacsinta vagy akár a frissítő gin tonic. A Normafa Delikát heti menü ajánlattal, á la carte különlegességekkel, egészséges csemegékkel, prémium borokkal, friss levegővel és csodás panorámával csábít a természet lágy ölére.

1121 Budapest, Eötvös út 47-53. | Facebook

Babutzi

Hangulatos terasszal, prémium ebéddel és valóságos Benedict-mennyországgal vár a Déli pályaudvartól csupán öt percre a Babutzi. A környékbeli irodaházak kedvenc bisztrójába nemcsak ebédidőben érdemes betérni, hanem akkor is, amikor villásreggelire fáj a fogatok. A laza, mégis szemkápráztató vendéglátóhelyen minden adott a tökéletes napindításhoz: a Babutzi verhetetlen konyhafőnökének kezei közül olyan reggelik kerülnek ki, mint a pikáns vagy akár a pastrami húsos Eggs Benedict és a piemonti mogyorós french toast. Az amerikai palacsintát pedig pisztáciás-citromos és rebarbarás-vaníliafagyis verzióban is elkészíti – csak győzzetek válogatni!

1122 Budapest, Városmajor utca 12. | Weboldal

CAFÉMONO

Bár a XII. kerületi kávérajongók új kedvencének kínálatát meleg reggelik még nem színesítik, a CAFÉMONO-nál isteni péksüteményekből és kávékból már most sincs hiány! A Böszörményi út legfiatalabb gasztrocsillaga valóságos pisztácia-mennyország: a pultban a pisztáciás-diós csiga mellett szicíliai pisztáciás sajttortát és croissant-t is találunk, a baristától pedig még pisztáciás espressot is kérhetünk. A CAFÉMONO modern, növényekkel dúsan belakott egységében saját pörkölésű kávéjuk mellé prosciuttos focacciát is ropogtathatunk, a mentes finomságok között pedig gluténmentes szendvicseket is találunk, na meg persze pisztáciás kekszet. Kávé- és pisztáciarajongóknak kötelező!

1126 Budapest, Böszörményi út 19. | Facebook

Villa Bagatelle

A mennyei péksüteményillatban úszó villaépület immár 14 éve tudja, mitől indul igazán jól a reggel: a Villa Bagatelle igazi úttörő, egyike volt azon budapesti helyeknek, ahova először ülhettünk be villásreggelizni. A Hegyvidék kultikus bisztrója azóta is a legnagyobb odafigyeléssel készíti kedvenc napindítóinkat – legyen szó házi pékárújukból készült bundás kenyérről, szabadtartású, kapirgálós tyúkok tojásából készült omlettről vagy akár pezsgőről. Míg nyáron mesés kerthelyiség, hideg időben elbűvölő enteriőr gondoskodik a tökéletes atmoszféráról. Ki ne hagyjátok a Brótpékség sztárját, a csokis csigatornyot!

1126 Budapest, Németvölgyi út 17. | Weboldal

Aladár Café & Deli

Délután kettőig, kötetlen hangulatban fogyaszthatjuk el az igazi „hegyvidéki-reggelit”, ha az Aladár felé vesszük az irányt. A nemsokára második születésnapját ünneplő delikátesz a Kútvölgyi úton kínál friss péksüteményeket, minőségi kávékölteményeket és mindent, ami szem-szájnak ingere. Kecskesajtos-fűszeres shakshuka, hollandi mártással jól meglocsolt Eggs Benedict, amerikai palacsinta habkönnyű pisztáciakrémmel – egytől egyig megtaláljátok őket az Aladár étlapján. Ha pedig csak gyorsan bekapnátok valamit, válasszatok egy szendvicset ropogós kifliből, friss espressóval!

1125 Budapest, Kútvölgyi út 50. | Facebook

