Gasztrokalandok a Pozsonyi úton: 9 zseniális helyet ajánlunk Újlipótváros szívében

Tamp & Pull

Ha nem bíznátok a véletlenre a tökéletes napindítást, nézzetek be a Tamp & Pull Espresso Bar Pozsonyi úti üzletébe, ami 2024 decemberében nyitott meg Újlipótvárosban. A város kávékultúrájának meghatározó szereplőjeként a specialty kávézó minőségi forró és hideg italok sorát kínálja. A klasszikus kávéajánlatok mellett megtalálható náluk például a népszerű epres matcha latte és az espresso tonic is.

Babka Deli

Talán ismerős a helyzet, amikor a rohanó hétköznapokon alig jut idő nyugodt környezetben bekapni pár falatot, egy tartalmas reggeliről már nem is beszélve. A barátságos hangulatú Babka Deliben minden adott ahhoz, hogy kárpótoljátok magatokat az elmaradt reggelikért: ikonikus közel-keleti fogások és mennyei mezzék közül választva adhatjátok meg a módját a nap első étkezésének. Az élményt a hely milliője koronázza meg.

Relative Pozsonyi

Mennyei különlegességekkel hívogat minden nap reggel 8 és délután 5 között a Relative Pozsonyi, melyről virális Egg drop szendvicsei kapcsán (is) hallhattatok. Ez az étvágygerjesztő finomság puha omlettel töltött, sajtkrémmel megkent kézműves brioche-t takar, melyet opcionális feltétekkel és speciális szószokkal spékelnek meg. Mennyei, házi készítésű bageljeikért szintén érdemes ellátogatni hozzájuk.

Sarki Fűszeres

Ha nehezen dönti el a társaság, hová üljetek be egy jó beszélgetésre pár finom falat és frissítő ital társaságában, a Sarki Fűszeres lehet a jolly joker, ami mindenkinek megfelel majd. A hely egyszerre kávézó, reggeliző, étterem, borbár, sőt, gourmet delikátesz is, így bármire is vágytok, nagy eséllyel megtaláljátok náluk. Mivel hétköznapokon kora estig nyitva tart, akár munka után is betérhettek.

Flat Bread Circo

Egyszerre újhullámos olasz pizzéria és natúrborozó a Pozsonyi út legújabb vendéglátóhelye, a Flat Bread Circo. Signature különlegességük a puha, sós, krémes és ropogós mortadellás pizza, amiről azt mondják, egy falat után elvarázsol. Aperol helyett náluk különleges spritzek kaptak helyet az itallapon, természetesen a kiváló natúr borok mellett, amelyekre legalább akkora hangsúlyt fektetnek, mint az ételekre.

UnoMas Tapas & Bar

A Pozsonyi út gasztronómiai sokszínűségéhez vitathatatlanul hozzájárul a mediterrán életérzést minden évszakban Budapestre varázsoló UnoMas. Ha hazai ízek helyett valami másra vágytok, ez a ti helyetek. Naponta, déltől éjfélig távoli vidékekre utazhattok az ízek szárnyán, egy könnyed tapas, guacamoléval és pikáns, kiwis picadával kínált polip, olívaolajban sült padrón, vagy egy frissítő sangria által.

Babka Budapest

Jólesne egy finom ebéd vagy egy izgalmas ízvilágú vacsora? A Babka Deli közel éjfélig nyitva tartó nagytestvére szürke hétköznapok ellen és hétvégi lazulásra is kiváló választás. Az otthonos és laza hangulatú étteremben elsőrangú kávé, újgenerációs koktélok és mocktailok, valamint páratlan ételkülönlegességek, köztük közel-keleti ételek és hazai komfort foodok csábítanak kulináris kirándulásra.

Édesmindegy

Habár hivatalosan desszertbár, a stílusos Édesmindegyben a lenyűgöző, saját receptek alapján készülő tányérdesszertek, a sós ételkínálat -köztük saláták, burgerek, pirított pitával kínált márotgatósok -, továbbá a különleges koktélok jól megférnek egymás mellett. Ha még nem jártatok náluk, próbáljátok ki heti menüjüket, desszertfronton pedig a fantasztikus ízei miatt közönségkedvenc Fekete Mamba süteményt.

Anjuna Ice Pops

Az édesszájúak örömére a természetes, növényi alapú hozzávalókból hűsítő, vegán és gluténmentes desszerteket kreáló Anjuna egyik üzlete éppen a Pozsonyi úton található. Mindegy, hogy egy mennyei jégkrém, acai tál vagy smoothie mellett döntötök, a jól megkomponált ízek nem okoznak csalódást. A gasztronómiai élmény mellett plusz pont jár azért, hogy tudatos választásotokkal támogattátok a fenntarthatóság ügyét.

