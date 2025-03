20 izgalmas beltéri programtipp Budapesten az esős és szeszélyes márciusra

A szeszélyes tavasz esős időjárása könnyen felboríthatja a hétvégi terveinket. Íme 20 programtipp Budapesten, amely beltéren is sokszínű élménnyel vár.

Rejtett világok nyomában: Light Art Museum

“Phantom Vision” címmel nyílt meg szeptember elején a Light Art Museum új fényművészeti kiállítása, amely a mélyérzékelés, az álmok és a rejtett természeti jelenségek titkos birodalmába kalauzolja el a látogatókat.

Ingyenes kikapcs: Különleges tárlatok

Tavasszal felpezsdül az élet a fővárosban, és többek között izgalmas kiállításokkal telnek meg a budapesti múzeumok és galériák. Ingyenesen látogatható tárlatok közül is szemezgethettek, melyek díjmentes feltöltődéssel várják a látogatókat.

Immerzív kalandok: IKONO

Egyedi élményre vágytok, ami kizökkent a komfortzónátokból és kiszakít a mindennapokból? Budapest szívében egy immerzív kiállítás vár rátok, ahol mindez valóra válik.

Mediterrán hangulatú séta a Füvészkert üvegházaiban

Ha leszakad az ég, abban az esetben a szabadtéri séták helyett érdemes a Viktória-ház és a Pálmaház felé venni az irányt. A trópusi és szubtrópusi növények, tündérrózsák, orchideák, kaktuszok és óriási pálmák közt sétát tenni felér egy mediterrán vidéken tett kiruccanással. Egy-egy növény mellett érdemes hosszabban is elidőzni, nemcsak egyéni, de akár tematikus vezetett séta alkalmával is.

Figyelemreméltó fotókiállítások

Budapest pezsgő művészeti élete számos lebilincselő fotókiállítást kínál a tavaszi szezonra. A klasszikus és kortárs alkotásoktól kezdve a dokumentarista és kísérleti fotóművészetig minden megtalálható a fővárosban.

Baráti társaságoknak: Budapest legjobb társasjátékbárjai

A hétköznapokban sokszor elfelejtjük, hogy milyen fontos megélni a játék örömét, pedig sokkal könnyebben vehetjük így az élet akadályait. Szerencsére az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak a különféle társasjátékok, aminek hála már nem kell otthon maradnunk, hiszen Budapesten számtalan lehetőség adódik új játékok kipróbálására.

Az újdonságok és a gasztronómia szerelmeseinek

Fantasztikus új helyek nyitottak az utóbbi időben Budapesten, így össze is gyűjtöttünk egy csokorra valót közülük, ha márciusban gasztrokalandozásra indulnátok.

Szemfényvesztés felsőfokon: Illúziók Múzeuma

Lépjetek be az Illúziók Múzeumának különleges világába, de vigyázat, itt semmi (és senki) sem az, aminek látszik! Jelenleg nyolcféle tematikus, trükkös szoba és tucatnyi szemfényvesztő installáció vár rátok Európa egyik legnagyobb Illúziók Múzeumában, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat izgalmakat. Nézzétek meg az eltorzított tükörképeteket a Tükrök Szobájában, lépjetek be a Fordított Szobában, vagy dacoljatok a gravitáció törvényével az Örvénylő Alagútban, és ne felejtsétek el megörökíteni ezeket a különleges pillanatokat, melyekben bőven lesz részetek. Vásároljatok belépőjegyet még ma és legyetek részesei ennek az izgalmas szemfényvesztésnek. Sőt, már ajándékutalvány vásárlására is van lehetőség, amivel bármilyen alkalomra kedveskedhetünk szeretteinknek. Ami pedig még jobb, hogy a múzeum kutyabarát, így a négylábúakat sem kell otthon hagyni!

Nem csak paleontológusoknak: Dínóélmény az Őslény körúton

Március 30-ig ősvilági utazásra invitál a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az Őslény körút 16. névre keresztelt kiállítás megidézi a mezozoikum, a földtörténeti középidő világát. Életnagyságú mozgó modellek, VR-ősvilágbéli kalandok, paleontológiai minijátszótér, tematikus filmvetítések és tudományos előadások segítenek elképzelni a letűnt világ ősállatait.

A biztos aduász: bowlingozás

Fontos, hogy legalább egyszer egy héten kieresszük a hétköznapok okozta fáradt gőzt, ehhez pedig tökéletes időtöltés lehet a bowlingozás, ami még egy-egy szürke napba is színt vihet. Budapesten számtalan minőségi pályát találhatunk, ahol akár kettesben, akár nagyobb társasággal is hódolhatunk ennek a kellemes időtöltésnek.

Családi versenyre fel: Pixity

Lépjetek be a Pixity varázslatos világába, ahol a játék és az innováció találkozik, hogy páratlan élményt nyújtson számotokra. Budapesten elsőként náluk fedezhetitek fel ezt az egyedi kialakítású LED-szőnyegeken ugrálós játékot, amely teljesen új szintre emeli a szórakozást, bármely korosztály számára. Jelenleg 3 játékszoba elérhető, ahol közösen játszhattok, de akár versenyezhettek is egymás ellen.

Kincskeresőknek: Eiffel Bazár és Klub

Ha retro kincsekre vadászunk, a főváros legbiztosabb pontja a Katona József utcai Eiffel Bazár és Klub. Igaz ez akkor is, ha antikvár könyvek után kutatunk, hiszen több polcnyi könyv és időnként könyvárverések során meghirdetett példányok, régi plakátok és papírrégiségek várják, hogy új otthonra találhassanak.

Kulináris ízutazás mozirajongóknak

Harry Potter, Jake Sparrow, Tarzan, dinoszauruszok és középkori lovagok világai kelnek életre Budapesten, ahol a felejthetetlen enteriőr a mozirajongók szívét ejti rabul, míg a mennyei fogások a kulináris élvezetek szerelmeseit nyűgözik le.

Megnyitott a Magyar Zene Háza új kiállítása: LISTEN.

A Magyar Zene Háza új időszaki kiállítása egy egészen elképesztő zenei utazásra hívja a látogatókat, hogy fedezzék fel bolygónk élő, különleges zenei hagyományait Georgiától Belizén át Krétáig, Patagóniától Izlandon át Indiáig és messze tovább. Az augusztusig nyitva tartó tárlat egy egyedülálló kísérlet arra, hogyan formálható egy film izgalmas kiállítássá. A több mint 30 országban, több mint 100 előadóval forgatott filmek intim módon mutatják meg az élő zenét, miközben bejárjuk a Föld csodálatos helyeit, kultúráit. A vetítések mellett nagy hangsúlyt kapnak a többérzékszervi élményt támogató eszközök, installációk is.

A legnagyobb magyarok nyomában: Kivételes emlékmúzeumok

A legnagyobb magyaroknak állítanak méltó emléket a főváros sokszínű múzeumai, Liszt Ferenctől Róth Miksán át Bajor Giziig.

Kreatív levezető: Fröcskölő

Egy szórakoztató búvóhelyet kerestek a szürke napok elől? Akkor irány a Fröcskölő! A koncepció lényege az, hogy ezen a helyen szabadjára engedhessük a bennünk szunnyadó művészt és játszva fessünk össze bármit, eközben nem törődve a rendetlenséggel. A tökéletes stresszlevezető, kreatív program során a résztvevők fehér színű védőruhát, vásznat és festéket kapnak, az alkotás folyamata pedig, talán mondanunk sem kell, hogy nem igényel előzetes tudást.

Lépj ki a komfortzónádból: Flow Boulder

Próbáljátok ki a város legnaposabb mászótermét! A Flow Bouldernél 1200 négyzetméteren, napfényes, tágas terekkel, 100-nál is több boulderrel, 10 edzővel várják a mászás szerelmeseit, na meg azokat, akik most ismerkednek ezzel a sporttal. Egy biztos: minden héten megújuló boulderekkel garantálják a folyamatos kihívást és fejlődési lehetőséget. A boulderezés a falmászás egyéni fajtája, nincs szükség kötélbiztosításra, mivel a leesés ellen a szivacsszőnyeg védi a mászókat.

Séta a föld alatt: Pál-völgyi-barlang

Hazánk leghosszabb összefüggő barlangrendszerének része a Pál-völgyi-barlang, amelyre a legenda szerint 1904-ben azután találtak rá, hogy egy birka alatt beszakadt a föld. Pár évre rá, 1919-ben nyitották meg a látogatók előtt az 500 méter hosszú útvonalat, ahol ámulatba ejtő cseppkőképződmények, sziklaalakzatok, csillogó kalcitkristályok, kagylólenyomatok kísérik végig utunkat azóta is. Mindezeket az óránként induló túravezetéseken tekinthetjük meg, hétfő kivételével a hét bármely napján.

Retró életérzés: Biliárdszalonok a fővárosban

A 80-as és 90-es években élte reneszánszát a kocsmasportként számontartott biliárdozás, az utóbbi években pedig ismét népszerűvé vált a retró életérzésnek köszönhetően. Válogatásunkban összegyűjtöttünk néhány budapesti biliárdszalont, amennyiben kicsit aktívabban töltenétek el egy kocsmázós estét.

Tavaszi fáradság ellen: Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő

Sötét színű falak, azúrkék pihenőágyak, fali mohaképek és tengerparti luxusszállodákat idéző gránitfelületek teremtenek exkluzív hangulatot a pesterzsébeti fürdő wellnessvilágában. A különböző hőmérsékletű kültéri és beltéri finn szaunák, gőzkabin, illetve infra-sókabin mellett hideg és meleg merülőmedence várja a látogatókat.

Pénztárcabarát programtippek tavaszra: