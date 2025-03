6 izgalmas tavaszi program Budapesten márciusra és áprilisra, 3000 forint alatt

A tavasz beköszöntével Budapest rengeteg izgalmas programot kínál, amelyek nemcsak szórakoztatóak, hanem pénztárcabarátok is. Válogassatok közülük kedvetekre!

Anora // Bem Mozi (2025. március 18.)

Anora, a fiatal brooklyni szexmunkás esélyt kap arra, hogy megélje a saját Hamupipőke történetét, amikor megismerkedik egy oligarcha fiával, és hirtelen felindulásból hozzámegy feleségül. Ám amikor a hír eljut Oroszországba, a tündérmese veszélybe kerül, mert a szülők elindulnak New Yorkba, hogy semmissé tegyék a házasságot. Március 18-án a Bem Moziban vetítik a nemrégiben öt kategóriában is Oscar-díjat nyert alkotást, 2500 forintért.

Szívből nő – Kabay Tilda és Tremmel Hudik Katalin festőművésznők közös kiállítása (2025. március 20. – április 14.)

Kabay Tilda és Tremmel Hudik Katalin festőművésznők egy csoportos kiállításon találkoztak először, ahol rögtön feltűnt számukra a hasonló képi világ és színhasználat, most pedig közös kiállításuk nyílik az Óbudai Kulturális Központban. Mindkettőjük életében kiemelt szerepet kap a női lét intenzív megélése, annak minden örömével és nehézségével együtt. A születés, az anyaság, a család, a gyerekkori élmények és a felnőttkori feladatok mind meghatározóak az alkotók számára, melyek alkotásaikban öltenek testet. A kiállítás ingyenesen látogatható!

Peter Lindbergh – Budapest Fotófesztivál (2024. március 29. – június 22.)

Idén a legendás német divatfotográfus, Peter Lindbergh ikonikus fotókiállításával nyílik meg a Budapest Fotófesztivál a Műcsarnokban, március 29-én. Peter Lindbergh a fotográfiában úttörőként, minimalista eszközökkel kívánta megragadni az időtlen karaktert, egyéni látásmódjával újraértelmezve a szépség fogalmát. A június 22-ig látogatható kiállítás több mint 50 fotográfiája között számos híres felvétel kapott helyet, melyek sokak számára ismerősek lehetnek. A fesztivál normál belépőára 2600 forint!

Sakura ünnep az ELTE Füvészkertben (2025. március 29-30., április 5-6.)

Már több éve hagyomány az ELTE Füvészkertben a Sakura ünnep, amely a japán cseresznyefa-virágzáshoz és tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Ebben az időszakban a gyönyörű virágairól ismert fák kibontják szirmaikat és egy egészen különleges hangulatba borul a kert. A két hétvégét felölelő ünnepen a látvány mellett a japán kultúrát is mélyebben megismerhetik a látogatók. Idén is lesz japán nyelvóra, japán zene, japán harcművészeti- és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, haikuverseny, ikebanakiállítás és workshop is. Felnőtt jegyek 2900 forintért, míg diák és nyugdíjas jegyek 1900 forintért kaphatók!

Egy óra billiárd vagy darts az AnyTimeban

Budapest belvárosában egyedülálló módon hat biliárdasztallal, dartstáblákkal, shuffleboardokkal és négy bowlingpályával várnak benneteket a négyszintes AnyTime Bar & Entertainment falai között. A hangulathoz a bár italválasztéka is nagy mértékben hozzájárul majd, a kis- és nagyüzemi sörválasztékkal, na meg a kedvező árú alkoholos italokkal. Tökéletes program a barátokkal, főleg akkor, ha nem szeretnétek sokat költeni, hiszen előzetes foglalás után a billiárd 2400 forintba, míg a darts csupán 1400 forintba kerül.

1068 Budapest, Király utca 56. | Weboldal

KocKaland

LEGO® rajongóknak kihagyhatatlan programnak ígérkezik az ezer négyzetméteren elterülő KocKaland kiállítás és játszóház az Etele Plazában. Körbejárhatjátok a LEGO® kockákból készült építményeket és lélegzetelállító alkotásokat, valamint megfigyelhetitek az óriás terepasztalokon életre keltett jelenetek részleteit, melyeket többek között az Avatar, a Gyűrűk Ura, a Harry Potter és a Jóbarátok ihletett. Emellett végigsétálhattok egy nyüzsgő LEGO® városon is, amiben vidámparkot és pályaudvart is találhattok. A játszóházban 500 ezer LEGO® kocka és alkatrész áll rendelkezésetekre a szabad alkotáshoz. A kiállítás és a játszóház fejenként 2990 forintért látogatható!

1119 Budapest, Hadak útja 1. | Weboldal

