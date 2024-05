30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. május 30. – június 2.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Kandela Fesztivál // Szentendrei Skanzen (2024. május 30. – június 1.)

Új szemléletű, háromnapos zenei és fényművészeti fesztivált rendeznek idén nyáron először a Szentendrei Skanzen különleges tereiben és miliőjében. A Fonó, a PajtaKult, független fényművészek és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum együttműködésében megvalósuló „KANDELA – Skanzen más fényben” május 30. és június 1. között egyedi fényalkotásokkal, nagykoncertekkel, táncházakkal és különleges dunakanyari gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket.

Régészet Napja és Régészet Éjszakája // Magyar Nemzeti Múzeum (2024. május 31.- június 1.)

Régészeti korokon átívelő attrakciókkal készül a Magyar Nemzeti Múzeum a Régészet Napjára. Május 31-én és június 1-jén ókori és középkori hagyományőrző csapatok részvételével elevenednek meg a különböző időszakok, és újra életre kel az éjszakai múzeum, ahol izgalmas előadások színesítik a régészeti produkciókat.

Gin Market // Hello Buda (2024. május 31. – június 1.)

Május 31-én és június 1-én a Gin Market Budapest hazai és külföldi ginkülönlegességekkel tölti meg a Hello Budát. A fővárosi ginfesztiválon e két nap alatt csúcsgasztronómiai élmények, ingyenes masterclassok, a zseniális gineken és tonicokon túl pedig ginbonbon-kóstoló is vár rátok.

Várkertfeszt // Várkert Bazár (2024. május 31. – június 2.)

Változatos fesztiválprogramokkal ünnepli 10 éves fennállását a Várkert Bazár május 31. és június 2. között. A színes programkavalkádban olyan izgalmas események sorakoznak, amilyen például a Besh o droM energikus világzenei koncertje vagy a Liza, a rókatündér szabadtéri vetítése.

Rosalia Borpiknik // Városliget (2024. május 31. – június 2.)

Idén is megrendezésre kerül a Városliget kedvenc borfesztiválja, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat Budapest legnagyobb parkjában. A május 31. és június 2. között zajló eseményen a rosé és buborékok szerelmesei a hatalmas fák árnyékában heverészve kapcsolódhatnak ki.

Hétszer 7 Fesztivál (2024. június 1-ig)

Hét hétvégén át, hét helyszínen zajlik Erzsébetváros új fesztiválja, a Hétszer 7. Április 20. és június 1. között több mint hetven program várja az érdeklődőket, melyek között Karinthy-versmaraton, szabadtéri koncertek és filmvetítések, valamint zsibvásár és bolhapiac közül szemezgethetünk. Június 1-jén, déltől este 10-ig sokszínű koncertekkel (Balkan Fanatik, Király Linda és még sokan mások) búcsúzhatunk a fesztiváltól a Madách téren.

Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál (2024. június 30-ig)

Másodszor rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivált a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Az orgonazene kiváló nemzetközi képviselői adnak koncertet a csodálatos történelmi templomtérben május 5. és június 30. között. A fesztivál valamennyi koncertje ingyen látogatható.

Budapesti programok csütörtökön (2024. május 30.)

Kamondy Imre: Tenger alatt az ég – kiállításmegnyitó // FSZEK Török utcai Könyvtár

Kamondy Imre kiállításának megnyitója a FSZEK Török utcai Könyvtárában, ahol a festő zenél is, társa ebben Kiss András zongorista lesz.

Esther és Juan: Európai turnézáró koncert a Rumbachban (2024. május 30.)

Ádám Eszter operaénekesnő és Juan Pablo Esmok Pablo Lew, gitárművész európai turnézáró koncertjére május 30-án kerül sor a csodálatos Rumbach utcai zsinagógába. A két kiváló művész mostani koncertjén vendégművészként közreműködik Krusic Eleonóra fuvolaművész, Király-Lugosi Veronika hegedűművész és Jeremias Esmok Lew gitárművész is. Az est során csodálatos magyar, argentin és zsidó dallamok csendülnek fel a zsinagóga falai között a művészek tolmácsolásában.

WHY WHY koncert // Hard Rock Café

A WHY WHY zenekar indie alterrock és az elektronikus ízekkel lép színpadra a budapesti Hard Rock Caféban. Az ősibb időktől inspirált modern hangzásukban tetten érhetőek a Depeche Mode, a Beatles, David Bowie, U2 és a Muse hatásai.

Acoustic Umbrella // IF Cafe Jazz Club

Válogatás hallhattok a 20. század a zenekar számra kedves dalaiból és saját szerzeményekből.

Nirvana Acoustic // Fröccsterasz

Takács Vilkó és Lugosi Dani pár éve indították útjára akusztikus Nirvana duójukat, ahol az egykori zenekar teljes repertoárjából csemegéznek.

The Pilgrims – Eric Clapton Unplugged // Muzikum

A The Pilgrims nevű friss formáció Eric Clapton hihetetlen nagyívű zenei karrierjének tiszteletére alakult idén tavasszal és 2024. május 30-án adja első koncertjét.

2001: Űrodüsszeia // Bem Mozi

Stanley Kubrick klasszikussá vált sci-fije a 20:01-től a Bem Mozi vásznán.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. május 31.)

A kódfejtő // 6SZÍN

Ha tetszett a Benedict Cumberbatch főszereplésével készült Kódjátszma című film, nézzétek meg a budapesti 6SZÍN-ben futó A kódfejtő című előadást Horváth Patrícia rendezésében! A kétszereplős, Száraz Dénes és Simon Kornél közreműködésével színre vitt mű Alan Turing híres angol matematikus rejtett életébe enged bepillantást a nézőknek. A csodabogár neve a náci rejtjelező gép, az Enigma kódjának feltörése kapcsán maradt meg a legtöbbünk fejében, de vajon ki volt ez a titokzatos zseni, és miért védte szigorúan magánéletét, mielőtt úgy döntött, nem rejtőzködik tovább?

Ügynökségek éjszakája

Egy estére a legnagyobb hazai reklámügynökségek ismét megnyitják irodáikat, ahol különleges programokkal várnak. Ez már a negyedik felvonás amikor a szervezők összekötik a kreatív ipart és a reklámszakma iránt érdeklődőket egy önfeledt estére. A hazai top ügynökségek szakmai programokkal, diáktúrával, koncertekkel, bulival és kötetlen beszélgetésekkel várják a látogatókat. A kreatív programok után, 22 órától a Reklámzaj különleges afterpartijával zárul az este.

Fekete Jenő 40 éve a pályán // A MU Színház kávézója

Fekete Jenő 40 éve a pályán, egyben idén 60 éves, ennek apropóján ünnepli jubileumát meglepetés vendégekkel. Mint egy négy évtizedes munkásságából ad ízelítőt a bluestól a boogie woogie-n át a rock’n’rollig, illetve saját dalok is felcsendülnek majd az est folyamán.

Facebook-esemény >>

A Gödör Klubban ünnepli születésnapját a hazai underground klasszikusa, a Nulladik Változat. Bár a zenekar alapvetően az alakulás korszakának dark stílusában játszik, ezt hol folkos elemekkel, hol rockkal, hol poposabb hangvétellel ötvözi.

Amber Smith – lemezbemutató koncert // Instant

Az amber smith zenekar 2000 óta létezik. Eddig 9 nagylemezt és számtalan EP-t, kislemezt jelentettek meg részben külföldi kiadóknál. Legújabb lemezük április 26-án jelent meg „Once Upon A Time” címmel, aminek nagy része az este folyamán el is hangzik – természetesen a régi kedvencek mellett néhány vendég társaságában.

Sting // BudapestArena

A 17-szeres Grammy-díjas művész, Sting visszatér egy különleges koncerttel a Budapest Arénába május 31-én, eljátszva legnépszerűbb slágereit, amelyek akár a The Police tagjaként, akár szólóban részei illusztris karrierjének. A koncerten többek között olyan időtlen klasszikusok csendülnek fel, mint a Fields of Gold, a Roxanne, az Every Breath You Take, vagy a Message in a Bottle.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. június 1.)

Dunakanyar SUP-túra

Egy szuper túrára invitálnak titeket, ahol Pilismarót-Visegrád-Dunabogdány-Laányfalu közti szakasz lesz az útvonal.

Madrass a Daru dombon

A nyár első napján Csepelen, a Daru dombon zenél egy különleges magyar folk-rock zenekar, a Madrass a juniális alkalmából.

A Magyar Animáció Napja az Aurórában

Június elsején, szombaton animáció szakos diákok kisfilmjeit nézhetitek meg, a Klímakertben rajz, animáció és zine workshopokon vehettek részt, animációs művészektől vehettek saját készítésű printeket és matricákat, és a nap végén részt vehettek egy, a mai magyar animáció helyzetéről szóló beszélgetésben.

Co Lee bemutatja: Cirque de Margaret // Kristály Színtér, Margetsziget

Co Lee elhozza nektek a cirkusz és az élőzenés hip-hop valaha látott legvadabb ötvözetét. Artistákkal, bohócokkal és a magyar könnyűzene tiszteletbeli képviselőivel karöltve, majdnem egy napon át tartva.

Kaliforniai álom // Bem Mozi

A hat Oscart nyert amerikai romantikus filmmusical Ryan Goslinggal és Emma Stone-nal a Bem Moziban.

Magic Mosquitoz // Kacsa Bisztro

Zenés-táncos összejövetel a Kacsa Bisztróban a Magic Mosquitoz teazsúr zenekarral és meglepetés vendégeikkel.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. június 2.)

Bárka – az újbudai nemzetiségek fesztiválja

A Bárka Fesztiváltól lesz hangos a Feneketlen-tó és az Új Budai Parkszínpad környéke június 2-án. Összesen 13 nemzetiség kultúrájával, zenéjével, ízeivel és ingyenes Parno Graszt-koncerttel várja az érdeklődőket az egész napos, ingyenes rendezvény.

Steampunk Design Market // Dürer Kert

Eljött az idő, hogy időgépünkkel újra visszamenjünk a múltba és újra együtt legyenek a Steampunk szubkultúra szerelmesei.

Az örökkévalóság kertje – Séta a zsidó temetőben

Májusban és júniusban több alkalommal is megnyílik Budapest legsejtelmesebb hangulatú sírkertjének kapuja. A Salgótarjáni utcai zsidó temetőben beszakadt kripták és borostyánnal sűrűn benőtt sírok mesélnek arról a régmúltról, mikor a kor leggazdagabb mágnásai és családjaik temetkeztek ide. A hosszúlépés.járunk? vezetett sétáján a legendás neveket őrző síremlékek mellett megismerhetitek a magyar zsidóság felemelkedését és elmúlását.

ImeFeszt indító piknik // Grandio Jungle Bar & Grill

Nagyszabású adománygyűjtő programsorozatot indítanak Erzsébetváros független színházai. Ennek az eseménysorozatnak az első állomása a június 2-i évadzáró piknik, ahol a kerületi független csapatok és színházak: Rs9 Színház, Bethlen téri színház, a Spinoza, a Gólem színház, a Kv társulat, a Rátkai Márton színházi műhely, az Apertúra és a Tér 12 kulturális Egyesület; különböző apróságokkal készülnek az érdeklődőknek.

Tárlatvezetés a Ludwig Múzeumban: Kis magyar kockológia

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a kádár-korszakban című kiállítás alapgondolata egy mindannyiunk számára ismerős, csaknem hétköznapi építészeti jelenség, a jellegzetes kockaház (sátortetős kockaház, ún. Kádár-kocka) mint a modernizáció kifejeződésének megjelenítése.

Táncház a csillagos ég alatt // Budapest Park

Az idei első parkos táncházba a Tarsoly Zenekar érkezik, hogy a Csík Zenekar koncertje után muzsikát szolgáltasson a koncert után maradók és a táncházba érkezők talpa alá. A lépésmesteri feladatokról Berecz István és Bacsó Lilla gondoskodik.

