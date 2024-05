Kirándulás Budapest közelében: 5 vadregényes kirándulóhely változatos tájakon

Vannak, akik minisivataghoz hasonlítják, mások Holdbéli tájként írják le, de vannak olyan kirándulók is, akiknek Izlandot juttatja eszébe. Egy biztos: a Budapesttől karnyújtásnyira található fóti homokbányát legalább egyszer érdemes megnézni, hogy mi magunk is eldönthessük, mihez is hasonlít pontosan ez a földöntúli táj. Az egykori homokbánya méltán népszerű kirándulóhelynek számít könnyű megközelíthetősége és különleges látványa miatt, ahol nincs más csak a végeláthatatlan égbolt és a lábunk alatt elterülő homoksivatag. Az elhagyatott fóti homokbánya olyan szempontból is különleges, hogy két krátere más-más vidéket idéz meg, változatos látképe miatt nehéz tehát megmondani, mire is hasonlít pontosan.

A Benta-patak Biatorbágytól Százhalombattáig hömpölyög komótosan, míg el nem éri úti célját, a Dunát. A sík terepet átszelő patak kirándulók és kutyát sétáltatók, valamint a horgászok kedvelt helyszíne, melynek partján kellemes kirándulást lehet tenni. A környék legjelentősebb folyóvizének számító Benta-patak partján egykor vízimalmok is működtek, mára pihenésre alkalmas padok segítik a vízközelben feltöltődést. Attól függően épp melyik településen halad át, megannyi néven ismerik, torkolata pedig egy kisebb vízesést is tartogat az itt kirándulók számára.

Budapesttől egy karnyújtásnyira, csupán 25 kilométerre már olyan vadregényes tájakra bukkanhatunk, mint a Veresegyházi-tavak tanösvény, amit kétféle hosszúságú úton járhatunk körbe. A három tóból álló Veresegyházi-tavak tagjai a Pamut-tó, az Ivacsi-tó és a Malom-tó, amelyek tavasztól őszig különösen szép, zöldellő környezetben tündökölnek. A három tó partján fut végig a 13 állomásos Veresegyházi-tavak tanösvény, amelynek bejárása közben vadkacsákkal, teknősökkel, orchideákkal és akár még édesvízi medúzákkal is találkozhatunk. A 4880 méter hosszú ösvény önállóan és idegenvezetéssel is körbejárható, két útvonalon: a kis kör 2-2,5 óra alatt, míg a nagy kör 4-4,5 óra alatt teljesíthető.

