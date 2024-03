5 páratlan patakparti ösvény vadregényes, tavaszi barangolásokhoz

Most, hogy az erdők ismét megtelnek élettel, örömünket lelhetjük újra a természet újjáéledésében, olyan helyszíneket ajánlunk, ahol csobogó patakok mellett kirándulhatunk egy jót.

Rákos-patak körtúra

Nem feltétlenül kell a fővárostól messzire mennünk, hogy a természet közelségét élvezve kiránduljunk egy jót. A tömegközelekedéssel is könnyen megközelíthető helyszín ezúttal a X. kerületbe, a Rákos-patakhoz szólít. A 12 állomásos tanösvény első állomását a Keresztúri út és Túzok utca kereszteződéséből lehet megközelíteni és egyaránt alkalmas kisgyerekes családoknak és kutyussal kirándulóknak egyaránt. A tanösvény a Felsőrákosi-rétek állat- és növényvilágát mutatja be, utolsó állomásai pedig a Rákos-patak mentén kalauzolják a kirándulókat.

Csarna-patak, Börzsöny

Közkedvelt kirándulóhelynek számít a túrázók körében a Csarna-patak völgye, nem véletlenül. Olyan különleges helyszíne ez a Börzsönynek, ahol részesei lehetünk, milyen, mikor visszaveszi uralmát a természet. A Fekete-völgy néven ismert helyszínt valaha a kemencei kisvasút zakatolása töltötte be. Egy hirtelen jött esőzés következtében azonban a Csarna-patak olyannyira megduzzadt, hogy elmosta a völgyben futó kisasvút nyomvonalát. Az ide tervezett kirándulás tehát több szempontból is izgalmas, mert nemcsak faóriások, vadregényes erdő és a csobogó Csarna-patak, de az elmosott vasúti sínek mentén is halad.

Benta-patak, Százhalombatta

A Benta-patak Biatorbágytól Százhalombattáig hömpölyög komótosan, míg el nem éri úti célját, a Dunát. A sík terepet átszelő patak kirándulók és kutyát sétáltatók, valamint a horgászok kedvelt helyszíne, melynek partján kellemes kirándulást lehet tenni. A környék legjelentősebb folyóvizének számító Benta-patak partján egykor vízimalmok is működtek, mára pihenésre alkalmas padok segítik a vízközelben feltöltődést. Attól függően épp melyik településen halad át, megannyi néven ismerik, torkolata pedig egy kisebb vízesést is tartogat az itt kirándulók számára.

Apátkúti-patak, Pilisszentlászló

Budapesttől mindössze egy karnyújtásnyira, immár a nyüzsgő városi létet magunk mögött hagyva, mesés helyszínen kirándulhatunk és kapcsolódhatunk ki. Ez a megannyi látnivalótól nevezetes helyszín Pilisszentlászló és az itt eredő Apátkúti-patak, ahova az év bármely szakában, de tavasszal különösen érdemes ellátogatni. Az esőzések és a hóolvadás alkalmával sodró lendületű vízfolyássá duzzadó patak még mielőtt a Dunába torkollik, számtalan élményt tartogat az itt kirándulóknak. A patak vonalát követve számos különleges látnivalóban, többek között források, tavak és vízesések semmihez sem fogható látványában lehet részünk.

Paprikás-patak, Solymár

Források és vízesések szegélyezik majd azoknak a kirándulóknak az útját, akik úgy döntenek, hogy Budapesttől nem messze keresnek patakparti élményeket. A kisgyermekes családoknak is alkalmas kirándulóhely az Alsó-Jegenye-völgy és a vadregényes környezetben kanyargó Paprikás-patak. A sárga sáv és Kék Mária jelezte útvonal már szinte az első lépésektől a Paprikás-patak mentén halad, melyet átkelésre is alkalmas kisebb fahidak szelnek át. A patak és egyben a völgy különleges látványosságának számít a vízesés, melyet a Budai-hegység legnagyobbjaként tartanak számon, valamint a szintén fahídon át megközelíthető Rózsika-forrás.

Ha a következő kirándulás alkalmával maradnátok továbbra is a vízpart mellett: