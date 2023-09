6 tömegközlekedéssel könnyedén elérhető kirándulóhely Budapest közelében

Nem muszáj autóba ülni ahhoz, hogy bejárhassunk néhány Budapest közeli, izgalmas kirándulóhelyet. Csak kövessétek az általunk javasolt útvonalat, és kiránduljatok egy jót ezeken a kora őszi napokon!

Róka-hegy

A fővárosiak nagy örömére a Csillaghegyen található, 254 méter magas Róka-hegy autó nélkül is nagyszerű úti célnak ígérkezik. Korábban ezen a területen helyezkedett el Budapest legnagyobb mészkőbányája, amit a legendák szerint már az ókori rómaiak is használtak. A sok-sok év alatt azonban a természet visszahódította a területet, így napjainkban közkedvelt kirándulóhellyé nőtte ki magát a Róka-hegyi kőfejtő és környéke. A könnyed séta során lélegzetelállító panorámában lehet részünk, hiszen a hegy tetejéről az egész város elénk tárul: ráláthatunk a Megyeri hídra és az óbudai gyárakra, a háttérben pedig felbukkannak a Duna hullámai és a Gellért-hegy látképe is.

Megközelítés: A H5-ös hévvel juthattok el a Csillaghegy megállóig, majd innen egy körülbelül 15 perces sétával érhetitek el a hegy csúcsát.

Holdvilág-árok

Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira már el is merülhetünk a Holdvilág-árok meseszerű szurdokvölgyének varázslatos világában. A vadregényes helyszínt egy Kiskovácsitól induló, 13 kilométer hosszú, olykor küzdelmes, mégis izgalmas körtúra útvonalát követve fedezhetjük fel. Az erdei utat 1,5–2 kilométernyi barangolás után váltja fel a sziklás szurdok festői képe, ahol egy magas sziklafal állja majd utunkat. Azonban ez ne tántorítson el senkit, hiszen a 10 méter magas Meteor-létrán felkapaszkodhatunk a szurdokbeli bércre, majd egy pihenőhelyen találjuk magunkat. Érdemes kizárólag száraz időben útnak indulni a helyszín felfedezésére, így elkerülve a csúszós terepet!

Megközelítés: A H5-ös hévvel kell mennetek Pomázig, majd átszállni a 860-as vagy a 861-es Pilisszentkeresztre tartó buszra, és leszállni a Csikóváraljai menedékház megállónál. Innen a piros kereszt jelzést kell követnetek.

Dömörkapu-vízesés

A fővárostól alig 30 kilométerre olyan különleges természeti jelenségben lehet részünk, mint a 7 méter magasból érkező, Bucsina-patak táplálta Dömörkapu-vízesés. A vízeséshez vezető változatos útvonal gyerekekkel is könnyedén teljesíthető, a kirándulást pedig akár egy szentendrei látogatással is összeköthetjük. A közelben további látnivalókat is felfedezhetünk, ilyen például a már korábban említett Holdvirág-árok és a Lajos-forrás. A célponthoz közeledve, néhány lépcsőfok megtétele után, akár közelebbről is megtekinthetjük ezt a nem mindennapi természeti csodát.

Megközelítés: A H5-ös hévvel menjetek Szentendréig, majd a Szentendre autóbuszállomástól Pilisszentlászló felé közlekedő buszról szálljatok le a Dömörkapu megállónál.

Nyakas-kő

A Biatorbágy közelében található Füzes-patak völgye felett több sziklaalakzattal is találkozhatunk, de mind közül a legkülönlegesebb és legnépszerűbb a Nyakas-kő, amely az erózió és az északnyugati szél találkozásának köszönheti érdekes formáját. A mindössze 1,9 kilométer hosszú túraútvonal kényelmes tempóban akár egy óra alatt teljesíthető, és nem mellesleg könnyedén elérhető tömegközlekedéssel. Mivel a sziklán nincs korlát, és néhol kisebbeket-nagyobbakat ugorva lehet kimászni a tetejére, valamint az ösvény is sokszor meredek és többnyire csúszós, a túraútvonalat gyerekeknek nem ajánljuk. Megéri azonban a fáradtságot, mert lenyűgöző kilátás fogad a legtetején.

Megközelítés: A Kelenföld vasútállomásról induló 762-es volánbusszal utazzatok a Biatorbágy, Alsómajor megállóhelyig, majd a Sóskút felé vezető úton pár száz méter múlva elérhetitek azt az utat, amely a Nyakas-kő alatti parkolóhoz vezet. A 762-es ritkán jár, így indulás előtt mindenképp nézzétek meg a menetrendet!

Teknős tanösvény

2023 augusztusában nyitott meg a Teknős tanösvény Dunakeszin, amin sétálva megismerkedhetünk az itt található lápvidék különleges állat- és növényvilágával. A pallósétány egy áruház szomszédságában kapott helyet, azonban rálépve már egy egészen más környezetben találjuk magunkat. A tanösvény kialakításának célja az volt, hogy megismertesse az erre járókat az egykor a Duna-völgy területeit elfoglaló tőzegláp utolsó megmaradt darabjával, illetve betekintést engedjen az itt található élővilág sajátosságaiba.

Megközelítés: Újpest-városkaputól egy félórás autóbuszúttal elérhető a tanösvény. Legegyszerűbben a 104-es busszal közelíthetjük meg a kirándulóhelyet, amihez a Dunakeszi, Auchan áruház megállónál kell leszállnunk. Emellett a 126-os busz is jár a megállóig, Káposztásmegyer, Szilas-patak állomástól.

Kő-hegy

A 235 méter magas Kő-hegy Budaörs lakott területén, Budapest központjától északra található. A mészkősziklákkal tarkított hegység tetejére épült kápolna és kereszt a térség egyik leghíresebb látványosságává vált, sőt zarándokhelyként tartják számon őket. A túra könnyű, hiszen kiépített lépcsősor vezet a nemrégiben felújított Mária-kápolnához, melynek bal oldalán találhatjuk meg a Kőkeresztet. A kápolna ugyan jelenleg nem látogatható, de mindezek ellenére is érdemes körbejárnunk a hegyet, hiszen tetejéről páratlan kilátás tárul elénk.

Megközelítés: Kelenföldről számos busszal eljuthattok a Kő-hegy lábához, a 40-es buszról például a Templom térnél kell leszállni, míg a 40E-ről a Kisfaludy utcánál.

