30+ szuper hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. január 11-14.

Szerencsére a szürke január is tartogat izgalmas téli programokat a fővárosban. Január második hétvégéjén egymást érik a kiállítások, koncertek, gasztroesemények és családi programok Budapesten, válogassatok közülük kedvetekre!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál // Fővárosi Nagycirkusz (szerdától hétfőig)

Hat nap alatt több mint 50 cirkuszi produkciót nézhetünk meg január 10-15. között, a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál keretében. A szakma legkiválóbb képviselői érkeznek Budapestre, hogy mutatványaikkal elkápráztassák a nézőközönséget. Emellett cirkusztörténeti kiállítás is várja az érdeklődőket.

Bővebb infó >>

Harry Potter-napok // SUGAR! shop (péntektől vasárnapig)

Idén újra megrendezik a Harry Potter-napokat a SUGAR! shopban. Január 12-14. között a legvarázslatosabb kollekcióval várják a vendégeket, akik nemcsak új süteményekkel, menükkel és shakekkel találkozhatnak, de megkóstolhatják a füstölgő bájitalok egyikét is. Idén kilencféle süteménnyel készülnek, de lesz kígyós-békás fagyishake, vajsörös forró csokoládé, Harry Potteres macaronok, óriás macaronszendvics és kétféle menü is, amik mellé még Harry Potter-ajándékok is várnak! A gluténérzékenyek is találnak majd néhány mágikus finomságot.

Facebook-esemény >>

Rejtélyes plakátlelet – A titokzatos magyar Warhol // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2024. január 26-ig)

A január 5-én megnyílt ingyenes kiállításon magyar és külföldi filmek beharangozó plakátjait sorakoztatják fel, mind 1971-ből. Egy főhős, egy fontos szereplő az adott filmből, akit meglepő és erős színekkel örökített meg az ismeretlen művész. Akit a plakátok fellelés helye miatt csak Borsodi Warholnak hívnak. Aki élhetett volna bárhol, Barcelonában vagy akár Londonban is, ott is elismerték volna, hogy hatalmas tehetség a maga műfajában, mert a reklám mindenhol, mindenben, akkor is és most is fontos volt. És lesz.

Facebook-esemény >>

Még több remek téli kiállítás a fővárosban:

Schönbrunn kincsei // Gödöllői Királyi Kastély (2024. január 28-ig)

Egészen január 28-ig várja a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély izgalmas kiállítása, a Schönbrunn kincsei Gödöllőn. A gyűjteményben a császári udvar mindennapjaihoz és az egyes családtagokhoz köthető személyes tárgyak kerülnek bemutatásra. A tárlaton a császári család tagjait ábrázoló portrék mellett dokumentumok, porcelánok, textilek, valamint metszetek és grafikák is láthatók. A kiállítás kurátora Michael Wohlfart.

Weboldal >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. január 11.)

Moszkva tér // Bem Mozi

Török Ferenc ikonikus, 2001-es alkotását nézhetjük meg január 11-én a Bem Mozi ismerősen hangulatos termében, 18:45-ös kezdéssel. Ne hagyjátok ki!

Facebook-esemény >>

Pódiumbeszélgetés Rudolf Péterrel és Nagy-Kálózy Eszterrel // Rózsa18

Csütörtökön ingyenes pódiumbeszélgetésre invitál a XVIII. kerületi Rózsa Művelődési Ház. A 6 órakor kezdődő esemény vendégei Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter, akikkel Csáki Judit színházkritikus, újságíró beszélget. Az esemény regisztrációhoz kötött.

Részletek >>

La Fondue // Pavillon de Paris

Tudjuk, hogy Párizs utánozhatatlan, de a Pavillon de Paris La Fondue estjén megélhetitek Buda szívében a francia életérzést és romantikát! Exkluzív helyszín és hamisítatlan francia ízek szolgáltatják a környezetet a tökéletes randevúhoz. A rendezvény 17:00-tól zárásig tart minden csütörtökön.

Facebook-esemény >>

A következő megálló: Nagyvárad tér, Deák tér, Pöttyös utca – városi séta

Ti is nagyon vártátok, hogy újra teljes vonalán közlekedjen a 3-as metró? Érdekel, hogy milyen szempontok alapján alakult ki a felújított állomások építészeti megjelenése? A séta során a felszín alatti (Pöttyös utca), galériás (Nagyvárad tér) és a mélyállomások (Deák tér) világával egyaránt megismerkedhettek, 6 órától. A Budapest Építészeti Nívó Díjat elnyerő állomások felújításának kulisszatitkait személyesen a tervezők mesélik el.

Facebook-esemény >>

Nagy Emma Quintet // Gólya

Az idei első buliját tartja január 11-én a Gólyában a Nagy Emma Quintet. Hallgassátok meg élőben a modern, kortárs jazz újgenerációs képviselőit!

Facebook-esemény >>

Filmrendezők klubja – Enyedi Ildikó: Az én XX. századom // Kino Café

A Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete elindítja mesterkurzusát Filmrendezők klubja címen, amely keretében az érdeklődők betekintést nyerhetnek a filmrendezés rejtelmeibe. A vetítéseket követően a nézők egy mesterkurzuson vehetnek részt a film rendezőjével, ahol a legérdekesebb szakmai kérdésekre derül majd fény. Az első félév során olyan moziforgalmazásban régóta nem látható filmek kerülnek vetítésre, melyeknek alkotói az egyesület tagjai. Az első vetítést követően a rendezővel Till Attila beszélget.

Facebook-esemény >>

Egykutya // ACG Budapest

Maga mögött hagyja a klasszikus színházi kereteket Varga Lóránt Egykutya című darabja, melyet a PopUp Produkció színeiben láthat a közönség. A helyszín már önmagában rendhagyó, hiszen az ACG Reklámügynökség aulája ad otthont az előadásnak, ezzel is támogatva a független alkotócsoport munkáját. A díszlet is szerény, a színészi alakítások, a mondanivaló és az élmény viszont páratlan – ne hagyjátok ki!

Facebook-esemény >>

Izgalmas színházi előadásokból nem lesz hiány januárban:

Kihagyhatatlan programok pénteken a fővárosban (2024. január 12.)

Művészet és pszichoanalízis // Petőfi Irodalmi Múzeum

A művészet és a pszichoanalízis témakörét összefogó, körülbelül egyórás eseménysorozat januári alkalmán Zsédel Krisztina pszichológus tart előadást Németh László író gyászfeldolgozásáról, közreműködik Bánffy Edit előadóművész. A belépés díjtalan.

Facebook-esemény >>

Mirad, egy fiú Boszniából // Pinceszínház

Egyszer csak szél kerekedik Boszniában, és elkezdi szétlökdösni az embereket, el egymástól, el messzire. Tapogatózniuk kell ebben a felfordult világban. Alattomosan kúszik be a háború az emberek mindennapjaiba és máris a közepében ülnek. Djuka és Fazila keresik az unokaöccsüket, Miradot, aki ide-oda vetődik, menekül, néha csak sétál.

Bővebb infó >>

Európa Kiadó // vendég: Kiss Llászló // Dürer Kert

Január 12-én Budapesten, a Dürer Kert nagytermében ad koncertet az Európa Kiadó! Az este vendégelőadója a Kiss Llászló + 4 lesz.

Facebook-esemény >>

Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa – Makovecz Imre és Cseh Tamás találkozása // Makovecz Imre Alapítvány

Az estén Cseh Tamás archív felvételeit láthatjuk és hallhatjuk, párbeszédben Makovecz Imre gondolataival, Hüse Csaba előadásában. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Bowie on vinyl // Beat on the Brat

Péntek este 8 órától David Bowie leghíresebb zenéire rázhatjuk a Frankel Leó úti Beat on the Bratben. A belépés ingyenes!

Bácskai Juli Pszichoszínháza – Félreismertelek. És magamat is // K11

A pszichológia tudománya szórakoztató színházi formában. A témák hónapról hónapra változnak, a pszichológus kitalálja a témát, a szituációkat és a karaktereket. Előadásonként két színész játszik, improvizál a pszichológus forgatókönyvére. Minden előadás egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Főszerepben Kakasy Dóra és Orosz Ákos.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok szombaton (2024. január 13.)

Hadikpszichó – Kiégés // Szatyor Bár és Galéria

A burnout, azaz a kiégés mára jelentős népegészségügyi problémává nőtte ki magát, melynek lelki és fizikai egészségre gyakorolt negatív hatása messzire terjed. Hogyan függ össze a lelkesedés és a kiégés? Mi választja el a stresszt és a depressziót a burnouttól? Mit tegyünk, ha úgy érezzük, kiégtünk? A januári Hadik Pszichón Dr. Bene Katica orvos, Füzes Nóra szexuálpszichológus és Ott Anna tisztázzák ezeket a kérdéseket, eloszlatva a tévhiteket, ismeretterjesztő, tudományos, pszichológiai és szépirodalmi művek segítségével.

Facebook-esemény >>

Évindító Gőzgombóc Nap a Majorban

2024-ben folytatódnak a gőzgombócnapok a budaörsi Majorban. Szombaton 12 órától a mennyei nápolyi pizzák mellett frissen készült gőzgombóc édesget benneteket, klasszikus szilvalekváros és nutellás-mascarponés ízesítésben.

Facebook-esemény >>

A fővárosban is találhattok isteni gőzgombócot:

Séta a budapesti Zsidónegyedben

Fedezzük fel a budapesti Zsidónegyed ismert és ismeretlen helyszíneit, rejtett zugait, emlékeit! A Pestbudai Séták programja a világ második és Európa legnagyobb zsinagógájától, a Dohány utcai zsinagógától indul, végigmegyünk az egykori gettó területén, megnézzük a Rumbach zsinagógát, sétálunk a „legpestibb” utcán, a Király utcán, ahol megtaláljuk a lebontott gettófal maradványát, és felkeressük a Kazinczy utcai ortodox zsinagógát is.

Facebook-esemény >>

Vice City 80’s Party // A38

2024 hogyan is indulhatna jobban, mint a hideg januári tél derekán egy forró hangulatú Vice City Party-val? Ezúttal ismét az A38 hajó vár minket, hogy elrejtsen a fagyos szelektől és visszahozza nekünk a 80-as évek floridai hangulatát, mindenféle műfajt érintve a Vice City zenei felhozatalából.

Facebook-esemény >>

Téli piacozás a Rómain

A termelői finomságok mellett frissen sült lángos és helyben készült piaci ebéd, fokhagymakrémlevessel és vörösboros marharaguval, várja a látogatókat szombaton, reggel 8 és délután 1 óra között a Római-parton.

Frenk lemezbemutató koncert // Akvárium Klub

Hamarosan megjelenik Frenk nyolcadik lemeze. Ezúttal a mindig kísérletező művész elektronikus zenei köntösbe öltöztetve prezentálja legújabb dalait. A koncerten a rock’n’roll és az elektronika nem hagyományos egyvelege hallható majd.

Facebook-esemény >>

Az én cellám – Bukowski-versek // KuglerArt Szalon

Az előadás szövegfolyama Charles Bukowski költészetéből merít. Pritz Péter fordításában 2013-ban megjelent Vegyes felvágott című kötet írásaiból áll össze az előadás, melyeket Hajduk Károly és a More von dir csellóduó előadásában élvezheti a közönség. Bukowski költészetének valódi erejét, árnyalatait, sokszínűségét közvetíti az előadás, melyben egyenértékű a hitelesség, az irodalom és a klasszikus zene. Egyszerre megrázó és vulgáris, lesújtó és felemelő, életunt és életigenlő, fanyar humorú és fájdalmasan őszinte.

Facebook-esemény >>

Kocsány Kornél: Csodavilág kiállításmegnyitó // Kelet Kávézó

Szombaton 6 órakor nyílik meg Kocsány Kornél fotókiállítása a Bartók Béla úti Kelet Kávézóban, melyet február 2-ig tekinthetnek meg az érdeklődők egy finom kávé társaságában. „Az utazás és a fotózás – közeli és távoli tájakon – lételememmé vált. A Csodavilág kiállítás ennek a kalandnak egy aktuális képi összefoglalója” – mondja a művész a tárlatról.

Facebook-esemény >>

TechnoCool – szombati DJ-szettek a kupolatérben // Magyar Nemzeti Galéria

A TechnoCool. Új irányok a kilencvenes évek magyar képzőművészetében (1989–2001) című kiállításhoz kapcsolódóan két fiatal DJ, Sacafunk és Noirnite olyan szettekkel készül, amelyekben a kilencvenes évek inspiratív zenéit vegyítik a mai szerzeményekkel. A hosszított nyitvatartású programon Petrányi Zsolt művészettörténész kurátori tárlatvezetést tart a kiállításban, Koronczi Endre pedig egy Artist Talk keretében kalauzolja az érdeklődőket a kilencvenes évek bűvöletében.

Facebook-esemény >>

Farsangi Fánk Feszt // Paletta Budapest

Összetéveszthetetlen illat lengi be a Tompa utcát a farsangi időszak közeledtével, házi baracklekvár, csokis banán, cukros fahéj és mogyorókrém ízesíti Bezerics anyuka receptje alapján készült friss fánkokat szombatonként a Palettában!

Facebook-esemény >>

LGT-séta // Találkozóhely: Klauzál téri Vásárcsarnok

Január 13-án, a Klauzál téri vásárcsarnok emeletén való találkozás után olyan vezetett séta veszi kezdetét, ahol Presser Gáborhoz és az LGT-hez kapcsolódó helyszínek felkeresésére kerül sor. A séta utolsó állomása a Magyar Zene Háza, ahol természetesen dalok csendülnek fel, régi képek és történetek kerülnek elő a múltból. A sétára – amivel egyúttal a a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványának tevékenységét támogathatjátok – január 11. éjfélig tudtok jelentkezni a varosikultour@gmail.com e-mail címen.

Tovább a sétára >>

Kincs vagy kacat? // Konnektor

A IX. kerületi Konnektor Inkubátorházban január 13-án a ruhacsere és bolhapiac hagyományainak megfelelően rendeznek csereberét. Ezen a napon nemcsak a karácsonyra kapott csecsebecséket lesz lehetőség elcserélni, de lesz társasjátékparti is. És ha ez még nem lenne elég, 11 órától a Budapest Bike Maffia főz majd, ezzel támogatva a környéken élő rászorulókat.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok a fővárosban (2024. január 14.)

Nefelejcs Bábszínház: Kippkopp a hóban // Puskin Art Mozi

Kippkopp a gesztenyefiú elindul, hogy kalandos útja végén megmentse a madarakat. Nehéz az út, de Kippkopp igazi hős, aki dacol a széllel és a jéggel, mindent megtesz barátaiért. Az előadást 3 éven felülieknek ajánljuk.

Reggeli a Pingrumbában

Január 14-én újból 9:00-kor nyitják a kapukat a Pingrumbában. Az ébresztő fogásokat a Dobrumba reggeliétlapjáról hozzák forrón vagy éppen hidegen. A nap legfontosabb étkezéséhez az új natúr borlap legkiválóbb habzóborait és Pét-Natjait töltik a poharakba, a koccintásokhoz kedvenc pinges DJ-ink szolgáltatják az aláfestő zenét. A játszósarkot további játékokkal bővítik, és a gyerekeket színezővel, filcekkel, színes cerkákkal és gyerekbarát fogásokkal várják.

Facebook-esemény >>

Kezdjétek a reggelt ráérősen, bundáskenyérrel:

Vintage Vásár // Kazimír

Január 14-én a Kazinczy utcai Kazimír falai ezúttal vintage vásárnak szolgálnak majd otthonául. A vásár 14 órától veszi kezdetét.

Facebook-esemény >>

Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Január 14-én, vasárnap az ELTE Gömb Aula újra megtelik lemezekkel és rájuk vadászó lelkes rajongókkal. Hazánk legnagyobb lemezbörzéjén két szinten lesz megtalálható minden, ami kicsit is kapcsolódik a zenéhez: LP, CD, DVD, MC, pólók, poszterek, újságok, könyvek, kitűzők, sőt még emléktárgyak is. A lemezbörze 10 és 16 óra között kerül megrendezésre hatalmas választékkal és 90 eladóval karöltve.

Facebook-esemény >>

Újranéző – Három nővér // Katona József Színház

Jubileumot ünnepelt a Katona József Színház. Ebből az alkalomból előveszik a színház néhány régi, emblematikus előadását, majd a megtekintés után egy-egy mai alkotóval hallhatunk beszélgetést. Az évad utolsó vetítésén Csehov Három nővére kerül sorra. Az előadást Ascher Tamás rendezte, a vetítést követő beszélgetésen Mentes Júlia Virginia és Jakab Balázs vesz részt.

Facebook-esemény >>

Kölyök Turbina: Királyok és királynők

Újból a kölyköké a főszerep január 14-én a Turbinában! Izgő-mozgó, mindenhova kúszó, vidám kölykök, figyelem! Vegyétek be közösen Turbina mesés várát, egy vasárnap délutáni program keretében. A programot 0-9 éves korig ajánljuk.

Facebook-esemény >>

Édes élet a ribizlibokrok között – városi séta

Január 14-én 1,5-2 óra erejéig elmerülhettek a télen-nyáron különleges hangulattal megáldott Wekerletelep történetében. A helytörténeti sétán egy néprajzkutató szemüvegén át szemlélhetitek az utcákat és házakat, de megtudhatjátok emellett, hogy miért is építették a telepet, kik voltak első lakói, és hogy miért is volt annyira csábító itt élni. A Wekerletelep legszebb épületeivel szegélyezett sétán megtudhatjátok azt is, hogyan teltek a munkástelepi emberek hétköznapjai.

Tovább a sétára >>

Ismerjétek meg közelebbről a Wekerletelep látványos házait: