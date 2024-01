5 nagyszerű reggelizőhely Budapesten, ahol isteni bundáskenyeret ehettek

Ki ne szeretne egy hideg téli reggelt finom ropogós és igazán kiadós bundáskenyérrel indítani? Az alábbi helyekre érdemes ellátogatni, ha a város legjobb bundáskenyerét keresitek!

Honey

Mézédes napindító élményekkel, sós és édes reggelifogások széles választékával várja vendégeit Budapest belvárosában a Honey. A Sas utcai brunchozóban minden nap minden órája a reggeli körül forog, így reggel, délben és este is érdemes betérni hozzájuk egy-egy tökéletesen elkészített finomságra. A zseniális választékból természetesen a ropogósra sült, sonkával és sajttal töltött bundáskenyér sem maradhat el, amit egy kis salátával és fokhagymás tejföllel tálalnak, illetve kapható náluk édes bundáskenyér is, amit fahéjjal, juharsziruppal és vegyes gyümölcsökkel tesznek még finomabbá.

1051 Budapest, Sas utca 12. | Facebook

Reggel Délben

A Reggel Délben nevű helyen azokra is gondolnak, akik inkább az édes bundáskenyér mellett teszik le a voksukat. Akár juharsziruppal és sült baconnel, akár gyümölcsökkel képzelitek el ezt a finomságot, a reggelitek minden bizonnyal kiadós lesz. A hely pedig – ahogy a neve is mutatja – nem csak a reggelik terén igyekszik helyt állni, de még ebédmenüjükért is megérnek egy látogatást!

1096 Budapest, Haller utca 18. | Facebook

Kaptafa brunch

Ha igazán kivételes reggeli fogásokra vágytok, akkor irány az Akácfa utcai Kaptafa brunch! Egyedülálló ételeik mellett a bundáskenyerüket sem bízzák a véletlenre, hiszen a sajt és bacon mellett házi sajtkrémmel töltik meg őket. Amennyiben ezt már elfogyasztottátok, érdemes megkóstolni a kapros majonézbe mártogatható rántott kovászos uborkájukat is, csak, hogy teljes legyen a Kaptafa-élmény!

1072 Budapest, Akácfa utca 37-39. | Facebook

Keksz

A mindig nyüzsgő Madách tér egyik legnépszerűbb helyén, a Keksz Bisztróban a hét minden napján, reggeltől estig enyhíthetjük éhségünket finomabbnál finomabb reggelifogásokkal. Az édestől a sós reggelikig, a klasszikustól az újragondolt napindítókig válogathatunk náluk kedvünkre egy mennyei kávé és friss narancslé társaságában. Az egész napon átívelő reggelik nagy kedvencének számít például a cheddar sajttal megszórt bundáskenyér, amit szinte kötelező tejfölbe mártogatni!

1075 Budapest, Madách Imre tér 4. | Facebook

Deszka Budapest

Az V. kerület rendkívül népszerű brunchozója, a Deszka Budapest nem véletlenül van a hét minden napján tele vendégekkel. Az itt kapható ételek ugyanis nem csak isteniek, de szemet gyönyörködtetőek is egyben, friss hozzávalókból elkészítve. A kínálatról nehéz lenne egy finomságot kiemelni, de egy biztos, ha éppen a környéken jártok, térjetek be hozzájuk, és ne felejtsétek el megkóstolni bundáskenyerüket, ami gyönyörűen tálalva érkezik majd az asztalotokhoz.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 31. | Facebook

