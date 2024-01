30+ szenzációs évindító hétvégi program Budapesten – 2024. január 4-7.

Érdemes az új év adta lendületet a főváros különféle hétvégi programjaira tartogatni, hiszen számtalan izgalmas évindító időtöltést gyűjtöttünk össze nektek, csak győzzetek választani!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

RETRO PARTY a Füge udvarban (csütörtök-szombat)

Minden csütörtökön, pénteken és szombaton a legtutibb RETRO PARTYT a Füge Udvarban találjátok! Felcsendülnek a Backstreet Boys ikonikus dalai, majd megdobogtatja szívünk a Modern Talking dús hajkoronájú párosa, belekóstolunk a 80-as, 90-es évek világába és reggelig utazunk az évtizedek BEST OF hangulatában. A belépés ingyenes!

Tribute Maraton // Turbina (csütörtök-szombat)

Ezúttal a Turbinában kap helyet az ország legnagyobb tribute fesztiválja január 4. és 6. között. Két színpadon, három napon keresztül 18 zenekar lép fel, köztük Metallica, Linkin Park, Green Day, Rammstein, Red Hot Chili Peppers és Limp Bizkit tribute is. A 90-es évek rock, punk és metál kedvelőinek mindenképp érdemes ellátogatniuk, hiszen a zenekarok mind hangzásukban, mind megjelenésükben maximálisan az eredeti zenekar élményét törekednek visszaadni.

A24 – Mozinet Filmfesztivál // Toldi Mozi (csütörtök-vasárnap)

Január első hetében premier előtt lesz látható három film (Vaskarom, Előző életek, Álmaid hőse) a legendás A24 gyártásában a Toldi moziban (+ a 2023-ban bemutatott Amitől félünk). A fesztivál különlegessége, hogy a szombati Álmaid hőse vetítés után Carson Coma Akusztik Trió koncert is lesz!

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Éljen Petőfi! (péntek-szombat)

Csupa tánc, csupa szín, csupa játék: ilyen lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a halhatatlan költő, Petőfi Sándor ihlette tánc-szín-játéka. Igazi jelkép ő, nemcsak a tegnap, de a ma fiataljai számára is, aki nem csupán a tankönyvek oldalain, de az ifjú szívekben is joggal keresi a helyét. A színpadon negyven táncos oldalán megjelenik Petőfi alakja is: aki itt, élőben meghallgatja a Nemzeti dalt vagy a Szeptember végént, hosszú időre elraktározza az élményt. A jelszó tehát: Éljen Petőfi!

Petőfi születésnapjának alkalmából járjátok be az alábbi helyszíneket:

Budapesti programok csütörtökön (2024. január 4.)

CSENDES SESSIONS: FeriKlepton

A Csendes Létterem csütörtökönként jó italok mellett káprázatos hangokkal varázsolja el vendégeit a lehető legpihentetőbb kispénteki hangulat elérését célul tűzve, melyet ezen a héten FeriKlepton fogja biztosítani. Németh Ferenc a FeriKlepton koncerteken elsősorban saját műveit népszerűsíti, melyek a társadalomkritikus, gondolkodásra ösztönző és érzelmes szövegek, valamint a fülbemászó, slágeres zenei témák révén leginkább alternatív popzeneként definiálhatók. Az önképzésből fakadó egyedi gitárjáték és a sokrétű, főként blues-os ízvilágú improvizációk még izgalmasabbá teszik a zenei élményt, továbbá a repertoár fontos részét képezik a világslágerek is.

Schubert NOW! // Opus Jazz Club

Schubert zenéjét ülteti át kortárs nyelvre Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész, Harcsa Veronika énekes és Bolcsó Bálint zeneszerző új produkciója január 4-én az Opusban. Az improvizációk és az élő elektronika tovább tágítják a dalok érzéki univerzumát, és igazi térélménnyé lényegülnek át a trió előadásában.

KERET FÉSZEK: Selah Vie & Aviary // Három Holló

Bemutatkozik a Fészek, a KERET új klubest sorozata, ahol minden alkalommal egy koncepció alapján hoznak el nektek izgalmas projekteket a hazai könnyűzenéből. Az első esten az alt-rock és a magyar alter kerül középpontba, sötét hangulatú gitárokkal érkezik a Kikeltetőben megismert Aviary, de jön az elmúlt évben előbukkanó és nagylemezzel jelentkező Selah Vie is, akik upbeat dalaikkal ellenpólust nyújtanak majd az estének.

TÁLAS ÁRON TRIÓ // IF Cafe Jazz Club

Tálas Áron Junior Prima- , Artisjus- és háromszoros Gramofon-díjas jazz-zongoraművész triója az IF Cafe Jazz Club színpadán kezdi meg az új évet.

Budapesti programok pénteken (2024. január 5.)

Áron András Lemezbemutató // Akvárium Klub

Áron András október 1-jén jelentette meg „The Moment” című ötödik nagylemezét, melyet tavaly rögzített Nashville, Tennessee-ben. Január 5-én ezt a bensőséges hangulatú anyagot fogja bemutatni az Akvárium Nagyhalljában. A koncert érdekessége, hogy a dalokat különböző felállásokban, egyedül és a Black Circle Orchestra tagjaival (Schoblocher Barbara, Kiss Péter, Hock Ernő, Pénzes Máté, Boros Levente) kiegészülve adja majd elő.

Füst a szemében // Budapest Kongresszusi Központ

Cseh Tamás története és dalai kelnek életre január 5-én, a Budapest Kongresszusi Központban, Ratkóczi Huba, Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs, valamint Bereményi Géza tolmácsolásában. A zenés-irodalmi est elmeséli a legendás művész élettörténetét, amit 20 dal egészít ki, a közönség legnagyobb örömére.

Újévi Gálakoncert // Szent István Bazilika

Pénteken, este 8 órakor felcsendül a Szent István Bazilika világhírű orgonája, melyet Virágh András orgonaművész szólaltat majd meg. Az ETUNAM Kamarakórus is csatlakozik hozzá, trombitán pedig Borsódy László játszik ezen a különleges estén.

Nagyszerű színházi előadások januárra:

Aprés-skate a Hello Budában

Péntekenként a Hello Budában egy igazi téli élmény vár mindenkit az Aprés-skate keretein belül, ahol DJ Fagyi gondoskodik az igazi hüttehangulatról. Emellett a szuper légkört fokozza a korcsolyapálya, melyen körözve élvezhetitek a téli sportok varázsát, továbbá finom ételekkel, lélekmelengető italokkal és fűtött terasszal is várják az érdeklődőket.

Budapesti programok szombaton (2024. január 6.)

BOWIE // Toldi

A szokásos évnyitó David Bowie est a Toldiban. Zeneileg természetesen Bowie teljes pályafutását átfogja az est, a dalain kívüli zenei fókusz pedig elsősorban a legsikeresebb, ’70-es évek környéki (tehát becsúszhat kései ’60-as, vagy korai ’80-as évek is) korszakának pályatársaira irányul, úgyhogy Bowie mellett olyanokra lehet táncolni, mint a Rolling Stones, Blondie, Roxy Music, Pink Floyd, Lou Reed, Iggy, Sparks, Devo, Gary Numan, Kraftwerk, Joy Division, Talking Heads stb. punkba, glam, diszkó, korai elektronika és egy csomó minden jöhet, a szokásos szép vetítéssel együtt!

Indie RehaB Special – Arctic Monkeys Night // 101klub

Alex Turner 38 éves lett, ezt nem lehet buli nélkül hagyni! A rengeteg Arctic Monkeys szám mellett persze sok más kedvenc is megszólal ezen az estén.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? A Gardrób Közösségi Vásár alapítóinak is van, és ők sem tudták, hogy mi legyen velük, ezért egy hirtelen gondolattól vezérelve kitalálták a ruhavásár ötletét. Az ötlet egészen egyszerű: ti hozzátok a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig adják hozzá a helyszínt és a közösséget.

Lemez Vásár // Szimpla Kert

2024-ben is bakelit vásár minden hónap első szombatján a Szimpla Kertben!

KFT BIG BAND // Budapest Kongresszusi Központ

Barátok, hangszerek és slágerek – dalok másokkal, másképp. Az együttes évindító koncertjén elhangzanak a legjellegzetesebb KFT-dalok és slágerek, ezúttal új hangszerelésben, meghívott vendégekkel.

Újévköszöntő családok // Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza életében különleges helyet foglal el a nagyszabású újévköszöntő előadás a Müpában. Január 6-án a népzenével, néptánccal, népművészettel foglalkozó családok kerülnek előtérbe, az est vezérfonalát pedig Bartók hegedűduói adják Kelemen Barnabás hegedűművész és fia, Gáspár előadásában.

Jégdiszkó w/ Dj Thomas // Budapest Park

Az ünnepek után is Jégdiszkó a Park koripályán 01.06-án! Nyújtsátok meg az ünnepi hangulatot egy jeges bulival!

Hüttehangulat vár több helyszínen Budapesten:

Sziámi AndFriends // Gödör

Az év első Sziámi AndFriends koncertje a Gödör Klubban. Sziámi, URH, Kontroll dalok és csodás újak! Előtte a Semmi zenekar lép fel.

Hatha-jóga Hangfürdővel // Középpont

Legyetek részesei egy igazán különleges belső utazásnak a Vándorjógás által tartott kellemes tibeti hangtálfürdővel egybekötött hatha-jógával. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges!

Évindító piacozás a Rómain

Idén is minden szombaton megtelik finomabbnál finomabb portékákkal a Római part népszerű piaca. Ott a helyetek az idei év első alkalmán (is)!

Veganuár – workshopok, vásár, kerekasztal-beszélgetés // K11

Tévhitek, tények és történetek, avagy a veganizmusról kezdőknek. Fancsikai Eszter (a Vegamama YouTube-csatorna és a Nemakarokbeleszólni tartalomkészítője), Enyingi Vivien (dietetikus), Bergovecz László (a MAVEG elnöke) beszélgetnek a témáról, őket Antal Évi (Vászonzsákoslány) kérdezi. A workshopokon 14:00-16.00 óra között vehettek részt, míg a kerekasztal-beszélgetés 17:00 órakor kezdődik. A kerekasztal-beszélgetésen és a vásáron a részvétel ingyenes!

Galaxy Fesztivál // Újpesti Kulturális Központ

Star Wars-rajongók, itt az idő, hogy elővegyétek a fénykardjaitokat és sugárvetőiteket! Hamarosan megrendezésre kerül az első Galaxy Fesztivál, ahol rengeteg érdekességet és zsákmányt találhattok a galaxys minden pontjáról!

Keressetek fel kultfilmek ihlette helyszíneket Budapesten:

Rácz Gergő Live // Akvárium

Rácz Gergő és zenekara az Akváriumban indítja a 2024-es évet. Őszi lemezbemutatóturnéjuk után január 6-án egy óriási bulira készülnek Budapesten, ahol a Miért ne című album dalai és az utóbbi évek legnagyobb slágerei mellett vadonat új track-eket is bemutatnak nektek.

Évindító termelői piac // Parkvárosi termelői piac

Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt 8-12 óráig a Parkvárosi termelői piacon, az újév első piacán január 6-án, szombaton! A heti termelők jóvoltából olyan finomságok közül válogathattok majd, mint a kezeletlen zöldségek és azokból készült termékek, vadból és mangalicából készült húsáruk, isteni kézműves sajtok és szarvasgombával készült ínyencségek – ez pedig nem minden!

Budapesti programok vasárnap (2024. január 7.)

Évindító Közösségi Terepfutás

Közösségi terepfutás a Budai-hegység egyik legszebb részén kezdők és haladók számára is futható útvonalon. A táv körülbelül 8-9 kilométer, találkozó a KFKI sporttelep mellett 10:45-kor!

Síbörze Budapest // FMK

Síelést terveztek a téli szezonban, de még nincs felszerelésetek? Akkor Ferencvárosi Művelődési Központban a helyetek január 7-én, ugyanis sí- és snowboardfelszerelések vására vár benneteket. Sílécek, sícipők, síbotok, védőfelszerelések, kiegészítők, bukósisakok, szemüvegek, snowboardok és snowboardcipők mind várnak rátok, használtan és újonnan egyaránt.

Kirándulás a Virág-völgyben

Évnyitónak vár minket a Budakeszierdő egyik legszebb része, a Virág-völgy! A 6,5 kilométeres túra során az erdőből előbújva megismerkedünk a budakeszi Kálvária-domb, az 1739-es pestisjárvány és az Ecce Homo-szobor történetével is. Jelentkezni a greenwalksbudapest@gmail.com e-mail címen tudtok!

PöttömParty // Budapest Park

Évindító PöttömParty a Park korcsolyapályán! Január 7-én újabb varázslatos kalandokra hív a Pöttömkert téli kistesója! Rengeteg korcsolyázással, alkotóműhellyel, téli ügyességi játékokkal és csillámtetoválással várnak titeket az év első PöttömPartyján. Jegyek IDE kattintva!

„Majdnem Valaki” – Udvaros Dorottya a Rumbach-ban

Az Átutazó történetének 30 éve várt folytatása! A kortárs színházi élet egyik legnagyobb egyénisége, Udvaros Dorottya, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő lép színpadra a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában 2024. január 7-én, vasárnap este 7 órakor. A művésznő a Majdnem valaki című lemezének anyagát énekli majd Hrutka Róbert és zenésztársai kíséretével.

