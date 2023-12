Hüttehangulat Budapesten: 7 hely, ahol még a leghidegebb napokon is felmelegedhetünk

A karácsony végeztével valahogy nehezebbé válik megtalálni a téli napokban azt a melegséget, amit az ünnep magával hozott, ezért felértékelődnek azok a helyszínek Budapesten, ahol finomakat ehetünk, egy meleg ital társaságában. Válogatásunkban megmutatjuk, hol garantált a sípályákon megismert hüttehangulat.

Vasas Síház

Az utánozhatatlan hüttehangulatot árasztó Vasas Síházra az Anna-rét melletti sífutópálya felett bukkanhatunk rá. Az eredetileg felvonulási épületként funkcionáló régi síház felújítása tavaly december végén készült el. Az épület a természetbe illeszkedő, modern külső és belső kialakítást kapott, funkcióját tekintve pedig továbbra is kiszolgálja a téli sportok szerelmeseit. Az épületben egy közösségi tér és vendéglátóegység is helyet kapott, ahol megpihenhetünk a Normafán barangolva.

1121 Budapest, Jánoshegyi út | Weboldal

Intermezzo Restaurant & Roof Terrace

A Hold utcai Intermezzo nem csak a színes égősorokkal feldobott dekoráció és a téli szezonban felépített hangulatos iglui miatt Budapest egyik legkülönlegesebb vacsorahelyszíne. Az étteremben minden eltöltött pillanat felejthetetlen, köszönhetően például annak, hogy a Bazilika tornyai és kupolái szinte egy karnyújtásnyira vannak. Térjetek be hozzájuk a finom ételekért és szívmelengető italkülönlegességekért!

1054 Budapest, Hold utca 3. | Facebook

Kis Tirol Étterem és Fogadó

A XVI. kerület családias hangulatú éttermében egész évben egyedülálló alpesi hangulattal és autentikus ételekkel várnak benneteket. A családi vállalkozásként működő Kis Tirol Étterem és Fogadó kellemes hangulatát annak köszönheti, hogy a tulajdonosok a síelés megszállottjai, ezért az Alpokban jellemző stílusjegyek köszönnek vissza bel- és kültéren is. Az otthonos ízek mellett a konyha specialitásai is bajor vonalon mozognak, az egész évben kapható, hagyományosan készített gőzgombócot pedig kár lenne kihagyni!

1161 Budapest, Batthyány utca 74. | Weboldal

Digó Lizsé

A Városligeti-tó partján bukkanhatunk rá a környék legújabb nápolyi pizzázójára, ami egyenesen Dél-Olaszországba repít majd benneteket. A fatüzeléses kemencében sült, autentikus nápolyi pizzákat idilli környezetben fogyaszthatjuk el, az étterem előtt kialakított igluban, kilátással a tó színtiszta tükrére, a Városliget fái alatt, ha pedig szerencsénk van, még a havas tájban is gyönyörködhetünk.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 3. | Facebook

Kacsintó

Az Árpád híd tövében kialakított ökopark különleges bisztrójában is gondoltak a hidegebb napokra. A különleges formájú, vízparti étterem hangulatos igluk kialakításával vészeli át a téli hónapokat, amihez isteni forralt bor, forró csoki és sült gesztenye is társul. A vízen úszó, kivilágított, átlátszó buborékok egyedi bájjal csábítják reggelizni, felmelegedni a vendégeket.

1138 Budapest, Párkány u. 39-41. | Facebook

Hello Buda

A Hello Buda gasztroudvar varázslatos téli birodalommá alakult át, amit a hét minden napján kiélvezhetünk. Azért két csúszás között érdemes hódolni a gasztroélményeknek is, amelyről öt zseniális budapesti hely, A Pizza Sztori, a Buja Disznó(k), a CAFAT, a Tom Yum és a VAJ gondoskodik. Az új gasztrokínálatnak, a téli programoknak és az isteni lélekmelengetőknek köszönhetően biztosan nem fogtok fázni. Hangolódjatok a karácsonyra a budai dombok hangulatos lankái között!

1025 Budapest, Törökvész utca 93/A | Facebook

Ürömi Hütte

Az agglomerációban, pontosabban Ürömön járva is hódolhatunk a hüttézés örömének! Az Ürömi Hüttében, ahogy a neve is mutatja valódi hüttehangulattal várnak, éppen ezért nem maradhatott le a menüről a házi vaníliasodóval leöntött és mákkal megszórt gőzgombóc, amely a nyár végeztével újra bekerült a kínálatba. Térjetek be hozzájuk, ha a sípályák hangulatára és finom ízekre vágytok!

2096 Üröm, Rókahegyi út | Facebook

