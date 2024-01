Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, amit érdemes felkeresni januárban

Újdonságok Budapesten rovatunk első 2024-es ajánlójában megmutatjuk nektek a város legizgalmasabb új helyeit, a Bartók bohém hangulatú bárjától egy vadiúj sütizőig, ahonnan lehetetlen édes élvezetek nélkül távozni. Gyertek velünk!

Brutal

Ha valaki ma vendéglátósként a Bartók Béla úton nagyot akar gurítani, az jobb, ha felköti a gatyáját, hiszen a környék éppen nincs híján a nívós kávézóknak, lakályos kocsmáknak és ínycsiklandó kulináris kalandozást ígérő étkezdéknek. A Skal mögött is álló csapat most mégis tudott újat mutatni: a Brutal a nagytesónál egy fokkal bohémabb hangulattal, a Bartók miliőjébe jobban passzoló dizájnnal, keserűk, whiskey-k, rumok, vodkák és ginek széles választékával, plusz csavarként pedig pénztárcabarát tésztaételeket kínáló konyhával várja, hogy a potenciális törzsvendégeket hűséges hódolókká transzformálja.

1118 Budapest, Bartók Béla út 33. | Facebook

Virtu Restaurant

Budapest legmagasabb épületében, 120 méteres magasságban találjuk a Lendva Levente séf vezette Virtut, ami nemcsak páratlan panorámájával vesz le minket a lábunkról, hanem a nagyszülői hagyományokat újító szellemmel ötvöző, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó étlapjával is lenyűgözően hat. A 28. emelet teljes egészét elfoglaló, elegánsan berendezett étterem konyhája a magyar és a kelet-közép-európai gasztronómiából táplálkozik, a fogások a fine bistro vonalon mozognak, a tálalás és a koncepció viszont már a fine dining szintet súrolja.

1117 Budapest, Dombóvári út 28. | Weboldal

SALT Bakery

A skandináv minimál fine dining hazai zászlóshajójaként ismert SALT étterem Michelin-csillagos fogásaiért felelős séf, Tóth Szilárd régi álmát váltotta valóra az egyelőre pop-up jelleggel működő pékség december 10-i megnyitásával. A SALT Bakery Tárogató úti sütödéjéből Szilárd klasszikus kovászos kenyerei és a Boldizsár Máté étteremvezető által kurált borok mellett többféle péksüteményt is hazavihetünk: például kakaós csigát, kardamomos bullart, hagymás-véres csigát, tepertős pogácsát, vagy a Babo Bakes egyedi ízesítésű cookie-jait.

1021 Budapest, Tárogató út 68. | Facebook

Unkija Bar&Grill

Valódi faszénen grillezett, a balkáni nyaralások nosztalgikus ízét idéző pljeskavica, csirkenyárs, kolbászok, és még sok egyéb füstös finomság csábít minket a Palotanegyed szívében megbújó Unkijába. A délszláv háború elől 30 évvel ezelőtt Magyarországra menekülő Ajdin Unkic grillbárja a húsimádók igazi Mekkája, ahol a tökéletesen elkészített csevapot bosnyák lepénnyel és házi ajvárral kínálják, déltől 4-ig változatos és laktató ebédmenüvel készülnek, és még az egyetemisták, sőt, a vegánok is megtalálják számításaikat.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 13/A | Facebook

Jouri Budapest

A népszerű libanoni étterem, a Byblos tulajdonosának új, az utca túloldalán megnyitott helye Északnyugat-Afrikába, azon belül is Marokkóba kalauzolja el érzékszerveinket, teszi mindezt tradicionális receptek, autentikus hozzávalók, valamint Marokkóból ideszállított berendezési tárgyak segítségével. A szívmelengető fűszerezésű, javarészt a sharing plate-konyhafilozófia elvét követő menütételek közül kiemelnénk a tartalmas, datolyával feltuningolt, lencse- és csicseriborsó-alapú harira levest és a párolt báránycsülökkel tálalt kuszkuszt, de az itallap is tartogat kellemes meglepetéseket!

1052 Budapest, Semmelweis utca 4. | Facebook

Rajkai Espresso

Tavaly a fél Víziváros egyszerre kapott a szívéhez, mikor a legendás Isolabella lehúzta a redőnyt. Aztán kiderült, aggodalomra semmi ok, az üzletet a tulaj, Unk János gyermekei viszik tovább, akiknek szó szerint az ereiben folyik a vendéglátás, hiszen már ükapjuk, Rajkai Mihály is az utcában fogadózott. A nagy múltnak örvendő, frissen nyitott Rajkaival Mili és Jancsi egyszerre állítanak emléket az ősöknek, az Isolabellának és Cseh Tamásnak, miközben a betérőket mennyei süteményekkel, amerikai szendvicskülönlegességekkel, remek kávéval és csapolt Fehér Nyúl sörökkel látják el.

1011 Budapest, Iskola utca 36. | Facebook

ZEN Eatery

A három elszánt fiatal, Vini, Dani és Pisti által megálmodott ZEN Eatery pimaszul progresszív, fúziós ételeiről lerí, hogy a srácok Huszár Krisztián mellett sajátították el a szakma csínját-bínját: minden fogás minden falatjában érződik az ázsiai konyha iránti, szenvedéllyel vegyes mély tisztelet, valamint a játékosság és a kreativitás igénye. Sajtburgeres tavaszi tekercs? Kiadós, intenzív ramen? Rizslapba csavart yuzus almás pite, csöpögős vietnámi kávéval kísérve? Bármelyiket is választjátok, az emlékezetes ízélmény garantált!

1067 Budapest, Hunyadi tér 10. | Facebook

Egy csipet torta

Nyolc éven át csak a mobiltelefonunk képernyőjén böngészhettük az Egy csipet torta-csapat like-mágnes cukrászkölteményeit, most már azonban élőben is gyönyörködhetünk a Horváth Alexandra és Bíró Levente nevével fémjelzett desszertekben. A Parlament szomszédságában megnyitott sütiző pultjában esküvői torták helyett olyan ellenállhatatlanul esztétikus nyalánkságok kaptak helyet, mint az ausztrálok büszkesége, a pavlova, a narancsos-étcsokis tarte, vagy az égetett tésztás pisztáciás-málnás Paris-Brest. Kisebb sütik, kávé és hidegen préselt levek mellett kutyakeksz is kapható!

1055 Budapest, Szalay utca 4. | Weboldal

