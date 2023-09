35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten – 2023. szeptember 7-10.

Szeptemberben izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (egész hétvégén)

A Budapest Borfesztivál minden évben több tízezer borrajongónak hozza el a legkiválóbb hazai borászatok ajánlatait. Szeptember 7. és 10. között az impozáns Budavári Palota teraszai adnak otthont a rendezvénynek, ahol a minőségi borkínálat mellett izgalmas kiegészítő programok várják a résztvevőket. 2023-ban is kiemelt figyelmet kap a borfogyasztók borkulturális ismereteinek bővítése, de újdonság még a VIP-terasz lesz is, mely idén megnyílik a nagyközönség számára is, valamint a vasárnap debütáló Sunday Brunch is.

Szemle Plusz (egész hétvégén)

Új helyszínnel és kibővített műsorral folytatódik a Városmajori Szabadtéri Színpad szakmai programsorozata. A közönség és a szakma által egyaránt kedvelt színházi esemény idén augusztus 28. és szeptember 10. között kerül megrendezésre. A programsorozatban két határon túli és négy vidéki előadás mutatkozik be a Városmajori Szabadtéri Színpadon, míg hat vidéken és fővárosban is játszott stúdió előadást a közönség a margitszigeti Kristály Színtéren láthat majd.

Zsidó Kulturális Fesztivál (egész hétvégén)

Szeptember 3-tól 12-ig, hét budapesti helyszínen várja az érdeklődőket a Zsidó Kulturális Fesztivál. A jubileumi rendezvénysorozat a maga nemében rendkívüli produkciókat tartogat: a zenei és irodalmi programokon nagy nevű hazai és nemzetközi együttesek és művészek szórakoztatják a közönséget.

Kraft Sörfesztivál a Dürer Kertben (egész hétvégén)

Hazai és külföldi sörfőzdékkel, hazai sörszaküzletek különlegességeivel, koncertekkel és dj-kkel vár titeket KRAFT Sörfesztivál négy napon át.

Turbina Szezonnyitó (csütörtök-péntek)

A Turbina első teljes klubszezonjának kezdetén egy kétnapos, egész házas forgataggal nyitnak ajtót az aktuális évadnak. Aki nem koncerteken bólogat a Nagyteremben, az emeleten kiállítást járhat be, a két DJ közti szüneteket pedig a bisztró street food falataival tölthetitek ki a Vajdahunyad utca csütörtöktől péntekig ívelő minifesztiválján.

Újpesti Borvíkend (péntek-szombat)

Újpest szívében, szeptember 8. és 9. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikernek örvendő borfesztivál, ahol 32 hazai pince különlegességeit fedezhetitek fel. Mindezt street food és színes ételválaszték kíséri, esténként pedig természetesen nem maradhat el az élő jazz-zene sem.

XII. Dunakeszi Feszt (péntek-vasárnap)

Szeptember 8-10-ig, három napon át két színpadon folyamatos koncertek és előadások várják a fesztiválozókat. Azahriah, Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, Charlie, Dzsúdló, Dj Dominque, Dj Thomx, Audioshake, Jazztelen, a Fissz Feszt tehetségei, a gyerekeknek Wolf Kati, a Kicsi Gesztenye Klub és a Görbe Tükör Színház az idei nagy fellépők a XII. Dunakeszi Feszten.

Nyitott Templomok Hétvégéje Szentendrén (péntek-vasárnap)

A Ferenczy Múzeumi Centrum összművészeti, szakrális fesztiválján szeptember második hétvégéjén kitárják kapuikat a szentendrei templomok a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt.

ARC kiállítás // Bikás park (péntektől)

Idén immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

Budapesti programok csütörtökön (2023. szeptember 7.)

Spinoza-örömzenekoncertek // Carl Lutz-emlékmű

2023 szeptemberében minden csütörtökön délután 5 órakor ingyenes örömzenekoncert a Dob utcában, a Carl Lutz-emlékműnél, ahol a zsidó zene legjobb képviselői lépnek fel.

Urban Grill est a Petrol Beer & Barbeque-ban

A húsimádók paradicsomának is nevezett étterem nemrég ünnepelte első születésnapját, de Urban Grill estjeivel és sörvacsoráival már belopta magát a józsefvárosi ínyencek szívébe. Eseményeiken a gasztrorajongók egy kulináris kiruccanáson vehetnek részt, ami a Balkántól egészen Koreáig repíti a lassú tűzön sült fogások szerelmeseit. A töretlen népszerűségre való tekintettel az Urban Grill esteket szeptemberben is megrendezik, ráadásul számos újdonsággal is készülnek. Szeptember 7-én a tengeri herkentyűk kerülnek rivaldafénybe.

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák // Bem Mozi

A történet egy magyar alföldi kisvárosban játszódik. Csikorgó, igazi hideg van – hó nélkül. Több százan állnak a főtéren felállított cirkuszi sátor körül, hogy végre megláthassák az attrakciót, egy bálna kitömött tetemét. Jönnek mindenfelől. A környező tanyákról, az Alföld különböző zugaiból és az ország egészen távoli vidékeiről is. Néma, arctalan, rongyokba burkolódzó tömeg követi az otromba szörnyet. Ez a furcsa állapot – az idegenek megjelenése és a rendkívüli fagy – megzavarja a kisváros békésnek amúgy sem nevezhető rendjét.

A szomorúság háromszöge // Kertmozi a Virág Benedek Házban

Gazdag turisták nyaralnak egy hatalmas luxus óceánjárón. A szupergazdagok és divatmodellek gondtalan semmittevését előbb megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó elsüllyedése után a túlélőknek egy szigeten kell újabb megpróbáltatásokkal szembenézniük.

Bad Acrobats, support: möbius // Gödör Klub

Újult erővel érkezik a budapesti alter-pop banda, a Bad Acrobats zenekar. Friss magyar nyelvű dalaikkal, illetve új zenekari tagokkal gazdagodva lépnek újra színpadra. Légy te is debütálásuk tanúja, az idei keszthelyi Fülesbagoly tehetségkutató versenyen levették a zsűritagokat a lábukról. Előttük a möbius zenekar progresszív, alternatív rockját élvezhetitek a Gödör Klubban.

Csaknekedkislány – vendég: Mayberian Sanskülotts // Budapest Park

A Csaknekedkislány legénysége szeptember 7-én igazi táncos mulatságra invitál titeket a Budapest Parkba.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 8.)

Dé:Nash Számháború // Dömörkapu Rengeteg, Szentendre

Délután gigászi számháború, majd Besh o droM, Zajnal és Dé:Nash koncert vár itt benneteket.

Versjegyek – A budapesti flaneur // Jókai Anna Szalon

Izabella Caussanel, a Fonogram-díjas Ötödik Évszak zenekar énekesnőjének és Csoóri Sándor Sündi Junior Prima-díjas zenekarvezetőjének egyedi kicsengésű irodalmi estje. A műsorban a francia és magyar költészet, valamint a népköltészet válogatott alkotásai szerepelnek, melyek akusztikus zenei kísérettel nyitnak új távlatokat a hallgatóság felé. Párbeszédek versben, zenében, dalban.

Csodálatos vadállatok – Felolvasószínház // Tandem, Nagymaros

A Forrás Művek Színtársulat ismét bemutatja Garaczi László Csodálatos vadállatok című drámáját nagymarosi Tandemben.

Két karod csöndje – Összművészeti rendezvény a Vízivárosi Klub előtti téren

Radnóti Miklós varázslatos világába kalauzol el a Vízivárosi Klub szeptember 8-i ingyenes eseménye. A szabadtéri rendezvényen zenei, színházi és képzőművészeti megközelítésben is életre kel Radnóti költészete, a KOSBOR együttes például keleties világzenei hangzásvilágával idézi meg a híres verseket.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 9.)

Pathfinders #41 Remete-barlang és Julianus-kilátó

A Pathfinders 41. túrája, amely egyben 2023 első őszi kirándulása, Nagymarosról indul. A teljes táv 11 kilométer, amelyhez 550 méter szintemelkedés is társul. Az túra a kezdőpontnál zárul.

Facebook-esemény >>

SUP túra a történelmi Esztergomon keresztül

A történelmi Esztergomba invitálnak benneteket egy kezdők számára is teljesíthető SUP-túrára.

Váci Zöld Fesztivál

A Váci Zöld Fesztivált azzal a céllal szervezik, hogy lehetőséget adjanak a zöld szolgáltatások, termékek és a helyi termelők, kézművesek portékáinak bemutatására egy sokszínű, vidám rendezvény keretén belül. Számos izgalmas program vár rátok, úgy mint lekvárverseny (kóstolás), előadások, gyerekeknek szóló mesés műsor, népi játékok parkja, mutáns bringabemutató, Dunavirág Vízibusz, civil szervezetek standjai, tombola, és még sok egyéb, amely megmozgatja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Őrmező Ünnepe // Költők parkja

Egész napos programkavalkáddal ünnepel Őrmező szeptember 9-én, szombaton! A változatos programok között főzőverseny, táncbemutató, nagykoncertek, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár is helyet kapott.

ÖrkényKert

Szeptember második hétvégéjén rendezik meg az Örkény Színház nagy sikerű, szabadtéri eseményét, amely hagyományosan – immár 12. alkalommal – az új évad kezdetét jelzi. A szeptember 9-i rendezvénynek a színház előtti Madách tér ad otthont, ahol változatos programok várják az érdeklődőket egész nap.

Andd – live Kacsakő // Szentendre

Eklektikus hangulatok és tört ritmikák műfaji kategóriák helyett. Finom részletek a tű alatt, analog természetességgel. A Duna-parti szelekcióben térzenékre, kifinomult elektronikára számíthattok. A szentimentális dallamok, a jazz, a house és breakbeat páratlanul laza egyvelegében kelnek majd életre.

Nagytétényi ArtTér

Élettel tölti meg a dél-budai Duna-partot a Nagytétényi ArtTér, amely hétvégente hívja a természetbe a közösségi, művészeti, zenei és gyerekprogramok iránt érdeklődő fővárosiakat. Legközelebb szeptember 9-én, délután 4-től este 9-ig kapcsolódhatunk ki a Duna-parti eseményen, amelyen minden program ingyenes.

HolddalaNap trió koncertje // Piknik Manufaktúra, Nagymaros

A HolddalaNap Zenekar elsősorban saját dalokat öltöztet közös zenei tudásukből szőtt ruhába. A hazai népzene az otthona mindőjüknek, a Zenekar tagjai e forrás vizein nevelkedtek. Aztán, ki-ki a maga élete, útja szerint: a régi-zenei, a balkáni, latin-amerikai, s talán a csapatból a legtöbbjük a flamenco hangszerekkel/hangképzéssel, dallamvilággal kötöttünk mélyebb ismeretséget.

Jazzbois x Kaláka / Öböl koncert a BudaParton

Együtt ad koncertet szeptember 9-én a fúziós jazz-hiphop trió, a Jazzbois és az 53 éves Kaláka együttes. A Dürer Kert szervezésében megvalósuló, 20 órakor kezdődő eseménynek a Kopaszi-gát, azon belül az Öböl Amfiteátrum ad otthont. A belépő XI. kerületi lakosoknak 2500, mindenki másnak 5000 forint.

Kampec Dolores // Barlang, Szentendre

A Kampec Dolores több mint két évtizede van jelen a zenei életben sajátos, elismerten egyéni arculatával. Fúzió, világzene, rock, folk – mindezek jelen vannak zenéjükben. Kenderesi Gabinak jobban sikerül jó ízléssel egyensúlyt tartania az avantgárd és a melodikus stíluselemek közt, mint szinte bárkinek az „extrém” énekesek közül.

Cataflamingo, Giliszta // Turbina

Szeptember 9-én a Turbina nagytermében a helyed, ha lábaid nem bírnak magukkal az alternatív és pszichedelikus funk rock hallatán.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 10.)

Judafest // Madách tér

Szeptember 10-én a Madách tér teljesen átváltozik a Judafestnek hála: a betont fű, az autókat pedig babzsákok váltják fel. A színpadon számos izgalmas produkció várja az érdeklődőket, többek között Dés László és Závada Péter is fellép, este pedig a Parno Graszt zenekarral bulizhattok.

Zenében szabadon – Sugarloaf klasszikusra hangolva

Nem mindennapi koncertélményben lehet részünk a Várkert Bazár őszi szezonnyitó koncertjén. Szeptember 10-én a Sugarloaf zenekar rockos dalai a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara előadásában kelnek életre. A rendhagyó zenei esten jól ismert operazenék és népszerű popslágerek is felcsendülnek majd.

Őszi Széll – Nyárzáró utcabál

Szeptember 10-én kerül sor a Széll Kálmán téri nyárzáró utcabálra, ahol ismét egyesítik erejüket a helyi vendéglátóegységek, hogy közösen búcsúztassák az év legmelegebb időszakát. Az eseményen remek ételekkel, hűsítő italokkal, izgalmas programokkal és élő zenével várják az érdeklődőket.

Álom luxuskivitelben // Bem Mozi

Az 1961-ben bemutatott romantikus vígjáték Audrey Hepburn egyik, ha nem a legismertebb filmje. Most mozivásznon is láthatod a Bemben.

