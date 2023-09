11 nagyszerű terasz és kerthelyiség Budapesten hangulatos, kora őszi sziesztákhoz

Bőven van még időnk kiélvezni kedvenc budapesti teraszaink és kerthelyiségeink hangulatát a ránk váró indián nyár alkalmával. Mutatjuk a legjobb fővárosi helyeket, ahol feltankolhattok ízekből, zamatokból és a jóleső szeptemberi napsugarakból.

I. kerület

A Budai Várban található Aranybástya étterem felejthetetlen helyszínt kínál mindazoknak, akik a gasztronómiai élvezetek mellett a város egyik legszebb panorámájában is gyönyörködnének. A város felett elfogyasztott ebéd és vacsora élményét a bor- és pezsgőkínálat, valamint a Karácsonyi Bella vezette bár hűsítő koktéljai és limonádéi emelik éteri szintre. A fine bistro kínálata Szél Attila séf kreativitását dicséri, míg a vaníliafagylalttal tálalt Arany Sajttortáért és az édes élményekért László Péter cukrászséf felel. Szeptember 11-től a kulináris élmények Karolina Sávolt a helyszínen megtekinthető festészeti alkotásaival válnak teljessé.

1015 Budapest, Csónak u. 1. | Weboldal | Facebook

III. kerület

Miamor Rómaim

Az indián nyár alkalmával a családi kikapcsolódás egyik legizgalmasabb helyszínét fedezhetitek fel a Római-parton, ahol mindenki megtalálhatja szórakozását. A Miamor Rómaim sportpályáin futball- és röplabdarajongók próbálhatják ki ügyességüket, míg a legkisebbeket gyerekprogramok, ugrálóvár és játszótér várja. A legfontosabb sportesemények élő közvetítését a vietnámi konyha büszkesége, a pho leves, de egy hagyományos hekk mellett is élvezhetitek. A Las Vegan’s kínálatából a vegán kulináris élményre vágyók válogathatnak kedvükre, amit – akárcsak a bográcsozást -, jéghideg italok és ínycsiklandó fagylaltok tesznek teljessé.

1031 Budapest, Római part 47. | Weboldal | Facebook

V. kerület

Flava Kitchen & More

A világ ízeit hozza el Budapest szívébe a hívogatóan zöld terasszal és nem kevésbé megkapó belső térrel büszkélkedő Flava Kitchen & More. A Szabadság téri szökőkúttól egy karnyújtásnyira már élvezhetitek is a Flava konyhájából érkező fúziós fogásokat, melyek egyszerre meglepőek és kellemesen ismerősek, akárcsak a nagymama buktájában érkező posírozott rákfalatkák. De betérhettek hozzájuk akár egy jóleső italra is, hiszen kínálatuk lazán felveszi a versenyt a New York-i koktélbárokéval. Akár a bárpultnál, akár egy asztalnál telepedtek le, jó, ha tudjátok, hogy csütörtök, péntek és szombat esténként DJ biztosítja az aláfestő zenét.

1051 Budapest, Október 6. utca 26. | Weboldal | Facebook

Ha kedvet kaptatok a játékos ízekhez és a belvárosi oázishangulathoz:

ARZ Lebanese Restaurant Budapest és Corso Bar & Terrace

Az UNESCO világörökség részének számító Dunakorzó két éttermének napsütötte teraszáról is gyönyörködhetünk az ugyancsak világörökségi helyszínnek számító Budai Várnegyed panorámájában. A megújult Lánchídtól egy karnyújtásnyira, székünkben hátradőlve kémlelhetjük a lemenő nap utolsó fényeit, miközben a Corso Bar & Terrace vendégszeretetét élvezzük pompás koktélunk és könnyed, szezonális fogásunk társaságában. Ne feledjétek azonban, hogy a naplemente és a mesés kilátás ugyanolyan jólesik majd az autentikus libanoni mezzék és borok mellől is, melyet a szomszédos ARZ Lebanese Restaurant Budapest kínál nekünk.

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 12-14. | Facebook | Facebook

VI. kerület

Tereza

A város lenyűgöző hangulatú mexikói kertjében ősszel sem csillapodnak a kedélyek. Szeptember 14-én, a negyedik alkalmára készülő Osztriga vs Ceviche eseményen Gaál Máté és Kelemen Áron séfek keze nyomán olyan ételeket kóstolhattok, mint a chorizo osztriga vagy a tuna tostada. Az ételek mellől nem hiányoznak majd az italpárosítások sem, ráadásul egy workshop keretében akár az osztriganyitás trükkjeit is elsajátíthatjátok. Szeptember 28. és október 1. között ugyancsak a Tereza ad otthont a Tex-Mex Gasztrofesztiválnak, színültig töltve mexikói street fooddal, margaritával és az élményt megfűszerező élő zenével.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal | Facebook

VII. kerület

Keksz

A nyüzsgő Madách tér törzshelyén, a Kekszben az ősz beköszöntével is pezseg az élet, legfőképp akkor, ha reggeliről van szó. A reggelifogások számtalanját kínáló bisztróban old school rántottától, bundás kenyértől és roppanós bécsi virslitől a pármai sonkával kínált Eggs Benedictig mindent megtaláltok, amit csak megkívántok. A sós fogások mellett érdemes szemet vetni a napot megédesítő tételekre is, mint az erdei gyümölcsös és juharszirupos gofri vagy a tiramisu. Essen bármelyikre is a választásotok, reggel, délben és este is ugyanolyan jól mutat majd mellettük egy-egy pohár Mimosa, Bellini vagy Hugo.

1075 Budapest, Madách Imre tér 4. | Weboldal | Facebook

XI. kerület

Jardinette

Az indián nyár közeledtével mindannyian vágyunk egy olyan helyre, ahol méltóképp kiélvezhetjük a lassabban telő időt. A Jardinette természet ölelte, varázslatos kertjével e vágyak megtestesítője. A mindennapokat felejthetetlenné tevő exkluzív étterem friss, helyi alapanyagokból készült új és hagyományos ízeket ötvöz, valódi kulináris utazást kínálva. Ha a kora ősz csodálatos időszakában elszakadnátok a hétköznapok zajától és egy oázis nyugalmában töltődnétek fel, érdemes felfedeznetek a Jardinette páratlan élményeit, ahol a gasztronómia és a természet találkozik az örökérvényű varázslattal.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136. | Weboldal | Facebook

XIV. kerület

Szőnyi Étterem

Igazi zuglói specialitásokkal, házias ízekkel, szívélyes vendéglátással várja vendégeit a Szőnyi Étterem. A családias étterem csendes és zöld környezetben, hangulatos kerti tóval örvendezteti meg a hozzájuk betérőket, akik legalább annyira vágyják a finom falatokat, akárcsak a nyugalmat. Az oázis ölelte vendéglátóhelyen a legkülönfélébb fogások kápráztatják el az ízlelőbimbókat, kezdve a színes borskéregben sült sertésszűzzel a mandulában meghempergetett hideg túrógombócig. Ha pedig igazi élménnyel akartok távozni, úgy a minden jótól roskadozó Szőnyi bőségtálat mindenképp ajánljuk kipróbálásra.

1142 Budapest, Szőnyi út 38-40. | Weboldal | Facebook

A KERT Bisztró

A KERT Bisztró a belvároshoz közel, mégis a nyüzsgő forgatagtól védetten teremt szerethető oázishangulatot. Az egykor Borház néven működő családi vendéglő 2016 óta A KERT-ként várja az újabb generációt, mely elődjeihez hasonlóan menthetetlenül, hamar beleszeret a kert, a terasz és a gasztronómia mesteri ötvözetébe. A KERT évente többször megújuló szezonális étlapján mindig akadnak gyöngyszemek, de a séfajánlat között is rendre találni ínycsiklandó ízeket. Az indián nyár alkalmával a faszénen sült ételek között ugyanúgy szemezgethettek, mint a steakek, valamint a hazai vizek és tengerek adta halas fogások mennyei kínálatából.

1146 Budapest, Thököly út 57/b | Weboldal | Facebook

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Az indián nyár beköszöntével, akárcsak az évszak, úgy újul meg az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda kínálata is, melynek hála a kürtőskalácsból készült desszertek nagyágyúi okoznak majd nekünk örömteli perceket. Az őszi napsütésben, a teraszon adózhatunk az édes élvezeteknek, köztük is a Kürtős Pohárdesszerteknek. Vitathatatlan, hogy a szezon egyik kedvence lesz a Kürtős Guba, vaníliasodóval nyakon öntve, mákkal, mazsolával és pisztáciával megdicsőülve. Gyerekkorunk csemegéje, a tejbegríz is Kürtős Grízként születik újjá, akárcsak a madártej, mely kürtősszeletekkel és pörkölt tojáshabbal olvad össze a Madárlátta Kürtősben.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Több helyszínen Budapesten

Las Vegan’s

Budapest első vegán burgerlánca, a Las Vegan’s megállíthatatlanul hódítja meg a fővárosiak szívét, jelenleg 5 helyszínen Budapesten. A burgerekbe itt saját receptúra alapján készülő, gomba-, szejtán-, borsó- és répaalapú, újonnan pedig szóját kiváltó rizsfehérjefasírt kerül, amely vegánok és nem vegánok leghőbb kívánságait váltja valóra. A Las Vegan’s-nál lemondások nélkül élvezhetjük a délutánok baráti összejöveteleihez illő hamburgerezést, mexikói ételekkel, rapid rollokkal és smoothie-val megtoldva, ami mellől egy percig sem hiányozhat a sült krumpli vegán szószokba való jóleső mártogatása.

5 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Ha a kora őszi napsütésben új helyeket fedeznétek fel Budapesten: