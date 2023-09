20+ ingyenes őszi program Budapesten, amit nem érdemes kihagyni szeptemberben

Fantasztikus ingyenes programokon vehetünk részt szeptemberben a fővárosban! Találhattok köztük kiállításokat, koncerteket, kertmozit és irodalmi eseményeket is. Csak győzzetek válogatni!

KULTUTCA – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2023. szeptember 3.)

A Zsidó Budapest 150 Éve programsorozat nyitóeseménye szeptember 3-án, 10 órakor kezdődik a VII. kerületi Csányi utcában. A KULTUTCA az első olyan zsidó kulturális fesztivál, ahol a kortárs művészetek játsszák a főszerepet. 10-18 óra között 25 különböző program zajlik az utcán, mindemellett a Gólem Központban két díjnyertes előadás (Kócos macskaember-kölyök és Vircsaft) is látható, a Csányi 5-ben pedig koncertekkel és kiállításokkal várnak mindenkit. Minden program ingyenes!

A szomorúság háromszöge // Kertmozi a Virág Benedek Házban (2023. szeptember 7.)

Gazdag turisták nyaralnak egy hatalmas luxus óceánjárón. A szupergazdagok és divatmodellek gondtalan semmittevését előbb megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó elsüllyedése után a túlélőknek egy szigeten kell újabb megpróbáltatásokkal szembenézniük.

Spinoza-örömzenekoncertek // Carl Lutz-emlékmű (2023. szeptember 7., 14., 21., 28.)

2023 szeptemberében minden csütörtökön délután 5 órakor ingyenes örömzenekoncert a Dob utcában, a Carl Lutz-emlékműnél, ahol a zsidó zene legjobb képviselői lépnek fel.

Két karod csöndje // Vízivárosi Klub (2023. szeptember 8.)

Radnóti Miklós varázslatos világába kalauzol el a Vízivárosi Klub szeptember 8-i ingyenes eseménye. A szabadtéri rendezvényen zenei, színházi és képzőművészeti megközelítésben is életre kel Radnóti költészete, a KOSBOR együttes például keleties világzenei hangzásvilágával idézi meg a híres verseket.

Versjegyek – A budapesti flaneur // Jókai Anna Szalon (2023. szeptember 8.)

Izabella Caussanel, a Fonogram-díjas Ötödik Évszak zenekar énekesnőjének és Csoóri Sándor Sündi Junior Prima-díjas zenekarvezetőjének egyedi kicsengésű irodalmi estje. A műsorban a francia és magyar költészet, valamint a népköltészet válogatott alkotásai szerepelnek, melyek akusztikus zenei kísérettel nyitnak új távlatokat a hallgatóság felé. Párbeszédek versben, zenében, dalban.

ARC kiállítás // Bikás park (2023. szeptember 8. – október 8.)

Idén is, immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont, ahol sietség nélkül, kedvünkre vizslathatjuk a különféle plakátokat. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

Őrmező Ünnepe // Költők parkja (2023. szeptember 9.)

Egész napos programkavalkáddal ünnepel Őrmező szeptember 9-én, szombaton! A változatos programok között főzőverseny, táncbemutató, nagykoncertek, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár is helyet kapott.

ÖrkényKert // Madách tér (2023. szeptember 9.)

Szeptember második hétvégéjén rendezik meg az Örkény Színház nagy sikerű, szabadtéri eseményét, amely hagyományosan – immár 12. alkalommal – az új évad kezdetét jelzi. A szeptember 9-i rendezvénynek a színház előtti Madách tér ad otthont, ahol változatos programok várják az érdeklődőket egész nap.

Nagytétényi ArtTér // Duna-part (2023. szeptember 9.)

Élettel tölti meg a dél-budai Duna-partot a Nagytétényi ArtTér, amely hétvégente hívja a természetbe a közösségi, művészeti, zenei és gyerekprogramok iránt érdeklődő fővárosiakat. Legközelebb szeptember 9-én, délután 4-től este 9-ig kapcsolódhatunk ki a Duna-parti eseményen, amelyen minden program ingyenes.

0036 – I have the power to build a time machine // Unmute Gallery (2023. szeptember 9-30.)

Három héten keresztül ingyenesen látogatható a Csengery utcai Unmute Gallery legújabb street art kiállítása, melynek középpontjában 0036mark popkulturális utalásokban gazdag művészete áll. Budapest utcáin járva-kelve lehet, hogy szemet szúrt már nektek egy-egy színes falragasz gyerekkorunk kedvenc mesebeli karaktereiről, esetleg egyik-másik kultfilm kontextusába átültetve. Ezek az egyszerre megmosolyogtató és nosztalgiázásra hívó, posztmodern alkotások 0036mark munkái, akinek egyedi mesehős-ábrázolása ezúttal a kiállítótérbe tömörül.

Őszi Széll (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én kerül sor a Széll Kálmán téri nyárzáró utcabálra, ahol ismét egyesítik erejüket a helyi vendéglátóegységek, hogy közösen búcsúztassák az év legmelegebb időszakát. Az eseményen remek ételekkel, hűsítő italokkal, izgalmas programokkal és élő zenével várják az érdeklődőket.

JUDAFEST // Madách tér (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én a Madách tér teljesen átváltozik a Judafestnek hála: a betont fű, az autókat pedig babzsákok váltják fel. A színpadon számos izgalmas produkció várja az érdeklődőket, többek között Dés László és Závada Péter is fellép, este pedig a Parno Graszt zenekarral bulizhattok.

És mégis itt vagyunk! – Akusztikus koncert Beatles-dalokkal // Ruttkai park (2023. szeptember 10.)

Az újlipótvárosi Ruttkai parkban koncertezik Fülöp Tímea és Gréczy Balázs, akik a világhírű The Beatles szerelmes dalait hozzák el a közönségnek, akusztikus feldolgozásban. A műsort Csiby Gergely szerkesztette.

Élet, bor, humor – Az alig ismert Márai // Márai Sándor Művelődési Ház (2023. szeptember 13.)

Az est középpontjában az író alig ismert oldalaival ismerkedhetnek meg a nézők: borral kapcsolatos írásai mellett még nagyobb meglepetés lehet humora, ami a mai ember számára is számos tanulsággal szolgálhat, miközben jót derül az élet visszásságain. Közéleti témájú soraiból az iróniával gyógyító író arcát ismerhetjük meg, legyen szó futballról, szépségversenyről vagy egy idős ember házasságáról. Mészáros Tibor irodalomtörténész és Hirtling István Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész estje.

Indigo & Blaize // Mad Garden Buda (2023. szeptember 14.)

A Mad Garden Buda ingyenes, Sunset Tunes névre keresztelt koncertsorozata szeptember 14-én az Indigo & Blaze duójával zárja igencsak sikeres évadát. A naplemente idejéhez igazított alkalmon így egy különféle zenei stílusokat ötvöző páros közel sem mindennapi előadását hallgathatják meg a látogatók.

FLASZTER – Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé // több helyszínen (2023. szeptember 15-től)

A Budapest 150 programsorozat részeként 2023. szeptember közepétől öt héten át láthatóak a város több mint tíz pontján az első Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé köztéri műalkotásai és eseményei. A köztéri eseménysorozat célja, hogy a kortárs művészet eszközeivel felhívja a figyelmet Budapest néhány elfeledett történetére, új lehetőséget adjon az emlékezésre, az újrakezdésre, a város újként való megtapasztalására, láthatatlan közösségek bemutatására és újak teremtésére.

Eleven Ősz // Bartók Béla út (2023. szeptember 15-16.)

Színes programokkal érkezik a környék kedvenc nyárzáró fesztiválja a Bartók Béla útra szeptember 15-16. között, ahol a művészeti, zenei és családi programok mellett a közösségé lesz a főszerep. A várva várt őszi eseményen minden művészeti ág képviselője aktív résztvevője lesz a rendezvénynek idén is.

Utcabál a József Attila Színházban (2023. szeptember 16.)

A József Attila Színház évadnyitó utcabálra invitálja az érdeklődőket szeptember 16-án. A 14 órakor kezdődő ingyenes eseményen beleshetünk a színfalak mögé a színház művészeinek vezetésével, kedvezményesen vásárolhatunk jegyeket és bérleteket, este pedig megtekinthetjük a Szibériai csárdás c. előadást.

Lánchíd Fesztivál // Clark Ádám tér (2023. szeptember 16.)

Egyedülálló, „all stars” művészcsapat áll össze egyetlen estére, szeptember 16-án, a Clark Ádám téri Lánchídfesztivál ingyenes koncertjén. A legnépszerűbb hazai kedvencekkel találkozhatunk ezen az estén, akik ritkán vagy talán sosem álltak még együtt, egy színpadon. Napközben, 10 és 18 óra között a pesti alsó rakparton – a Valyo állandó programjai mellett -, ingyenes gyerekprogramok és Lánchídtörténeti kiállítás vár mindenkit, 17 órától pedig DJ szórakoztatja a közönséget.

Tematikus séták a Fiumei úti Sírkertben (2023. szeptember 16., 21., 22., 23.)

Szeptemberben több ingyenes sétát is szerveznek a Fiumei úti Sírkertben, melyekre online várják az előzetes regisztrációkat. A program 1,5-2 órát vesz igénybe.

Ars Sacra // több helyszínen (2023. szeptember 16-24.)

Szeptember 16. és 24. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál, amely az ország számos helyszínén várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Komolyzenei és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

Be Massive Horizon Party // Savoyai Terasz (2023. szeptember 23.)

Hatalmas bulival ünnepli 20. születésnapját a Be Massive szeptember 23-án, szombaton. A helyszín a Budai Vár egyik legszebb panorámájú szabadtéri helyszíne, a Savoyai Terasz, ahol a szülinapos készül a legnagyobb meglepetéssel, a részvétel ugyanis ez alkalommal minden bulizni vágyó számára ingyenes!

