70+ kihagyhatatlan őszi program Budapesten 2023 szeptemberében

Temérdek izgalmas őszi program vár ránk Budapesten 2023 szeptemberében. Koncertek, színházi előadások, vásárok, fesztiválok, utcabálok, gasztroélmények, gyerekprogramok – mindből találhattok összeállításunkban.

SZEMLE PLUSZ (2023. augusztus 28. – szeptember 10.)

Új helyszínnel és kibővített műsorral folytatódik a Városmajori Szabadtéri Színpad szakmai programsorozata, amely 2023-tól a SZEMLE PLUSZ nevet viseli. A közönség és a szakma által egyaránt kedvelt színházi esemény idén augusztus 28. és szeptember 10. között kerül megrendezésre. A programsorozatban két határon túli és négy vidéki előadás mutatkozik be a Városmajori Szabadtéri Színpadon, míg hat vidéken és fővárosban is játszott stúdió előadást a közönség a margitszigeti Kristály Színtéren láthat majd.

Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2023. augusztus 29. – szeptember 3.)

Idén is több, mint 250 féle sörrel, a legkirályabb hazai főzdék kézműves különlegességeivel, a legjobb importőrök nemzetközi sörkínálatával, vagány FoodTruckokkal várnak titeket augusztus 29. és szeptember 3. között a Belváros szívében.

Égbolt…Hegy…Zene….Herschel 2023 – Komolyzenei koncert és csillagászati bemutató // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2023. szeptember 1.)

A komolyzenei koncert és bemutató a XVIII. századi híres csillagász, az Uránuszt is felfedező William Herschel csillagászati és zeneművészeti munkásságának állít méltó emléket.

Carson Coma // Budapest Park (2023. szeptember 1.)

A Carson Coma bemutatja: minifesztivál néhány kedvenc magyar előadójuk társaságában, két színpadon, a végén egy klasszik 100 perces CC koncerttel, az elmúlt négy lemez, köztük az IV dalaiból is válogatva.

Bakáts Feszt (2023. szeptember 1-3.)

Koncertek, interaktív gyermekprogramok, színházi előadás, kiállítás, irodalmi beszélgetések és civil szervezetek bemutatkozása vár rátok a Bakáts téren.

Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2023. szeptember 1-3.)

Különleges minőségű hazai pezsgők és borok, ingyenesen látogatható programok, sokszínű zenei kínálat olyan fellépőkkel, mint a Barabás Lőrinc Quartet, a Roy és Ádám vagy a Zenevonat az LGT sztárjaival – ez vár rátok Budapest Bornegyedében.

TILOS 32 Születésnap / Re-KultiFESZT After! @ Dürer Kert (2023. szeptember 1-3.)

Idén 32. születésnapját ünnepli a Tilos rádió, amit hagyományosan a Dürer Kertben tartanak a nyár utolsó hétvégéjén – ez alkalommal a Kultiplex elbontásának 15. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Re-KultiFESZT 2 napos záróeseménye is lesz egyben.

A Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje a Hősök terén (2023. szeptember 2.)

Budapest 150. születésnapja alkalmából ingyenes, nagyszabású koncerttel kedveskedik a fővárosiaknak, a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar.

Pozsonyi Piknik (2023. szeptember 2.)

2023-ban is igazi színházi fesztivál kerekedik az Újpesti rakparton, mely a magaskultúrát közvetíti és minden korcsoport számára kikapcsolódást nyújt. Két színpadon több mint 30 fellépővel, közel 50 kitelepülő színházzal, és akár 200 vásáros, kézműves, és gasztro kitelepülővel várnak benneteket.

Cigány Zenészek Éjszakája a Mátyás téren (2023. szeptember 2.)

Az ingyenes eseményen számos formáció és neves művész nyújt ízelítőt a tudása legjavából. Változatos műfajokban hallgathattok jobbnál jobb produkciókat a Mátyás téren öt órán át.

MVM ZENERGIA 2023 – Jótékonysági koncert a négy évszak témájára // MÜPA Budapest (2023. szeptember 2.)

Egyedülálló koncert, amelyen találkozik a zene, a vizuális élmény és a jótékonyság, valamint a klasszikus zene más műfajokkal.

KULTUTCA – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál (2023. szeptember 3.)

A KULTUTCA az első olyan zsidó kulturális fesztivál, ahol a kortárs művészetek játsszák a főszerepet. 10-18 óra között nagyjából 25 különböző program zajlik majd az utcán, mindemellett a Gólem Központban két díjnyertes előadás (Kócos macskaember-kölyök és Vircsaft) is látható lesz, a Csányi 5-ben pedig koncertekkel és kiállításokkal várnak mindenkit.

KISKERTPIAC – nagy növényvásár & dizájn, természetesen // Mad Garden Buda (2023. szeptember 3.)

Szeptember 3-án újra sok-sok növény, virág érkezik az óbudai paradicsomba, a Mad Garden Budába. Szabadtéri, Aroid és más szobanövények, termelői fűszernövények, pozsgások, kaktuszok, adeniumok, hibiszkuszok.

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Arána (2023. szeptember 3.)

Ezen a családi programon az anyukák is kikapcsolódhatnak alakformáló vagy fitball és gerinctorna foglalkozásokon, az apukák kipróbálhatnak küzdősportokat, kör- és saját testsúlyos edzéseket, sőt még barátságos asztalitenisz, gyorstollas és teqball mérkőzést is játszhatnak vagy célba rúghatnak, a gyerekek trükkös bringákkal suhanhatnak, rendőrautót és motort próbálhatnak ki és a nagyszülők is találhatnak hozzájuk illő sportot.

Zsidó Kulturális Fesztivál (2023. szeptember 3-12.)

Szeptember 3-tól 12-ig, hét budapesti helyszínen várja az érdeklődőket a Zsidó Kulturális Fesztivál. A jubileumi rendezvénysorozat a maga nemében rendkívüli produkciókat tartogat: a zenei és irodalmi programokon nagy nevű hazai és nemzetközi együttesek és művészek szórakoztatják a közönséget.

Rózskeri séta a Ligetben (2023. szeptember 6.)

Ismerjétek meg a megújuló Városliget legszínesebb, egyben legillatosabb helyszínét, a 2019-ben megnyitott Millennium Háza előterében kialakított Rózsakertet, melyben 1500 rózsatő és örökzöldek között nyílik lehetőség kikapcsolódásra!

„föl kéne szabadulni már!” – Fejből mondott slamek FSA versenye #5 // Gödör Klub (2023. szeptember 6.)

A Földalatti Slam Akadémia slam versenyén, ezúttal is csak fejből mondott produkciók hangzanak el. A téma pedig József Attila Hazám című versének e sora: „föl kéne szabadulni már!” E sorhoz a slamek szabadon, bármiféleképpen kapcsolódhatnak.

Random Trip X Sena, Saiid, Zentai Márk, MC Zeek // A38 (2023. szeptember 6.)

Hosszú idő után újra Random Trip koncert az A38 tetőteraszán. Zárjátok együtt a nyarat Senával, Zentai Márkkal, Saiiddal és MC Zeekkel.

Urban Grill estek a Petrol Beer & Barbeque-ban (2023. szeptember 7., 21. és 28.)

A húsimádók paradicsomának is nevezett étterem nemrég ünnepelte első születésnapját, de Urban Grill estjeivel és sörvacsoráival már belopta magát a józsefvárosi ínyencek szívébe. Eseményeiken a gasztrorajongók egy kulináris kiruccanáson vehetnek részt, ami a Balkántól egészen Koreáig repíti a lassú tűzön sült fogások szerelmeseit. A töretlen népszerűségre való tekintettel az Urban Grill esteket szeptemberben is megrendezik, ráadásul számos újdonsággal is készülnek. Szeptember 7-én a tengeri herkentyűk kerülnek rivaldafénybe, míg 21-én a Petrol és a Fehér Nyúl közös sörvacsorával vár. A vegán étrendet követők sem maradnak ki a buliból: szeptember 28-án csupa vegán fogást kóstolhatunk náluk.

Kraft Sörfesztivál a Dürer kertben (2023. szeptember 7-10.)

Több mint 30 hazai és külföldi sörfőzdével, illetve a legfontosabb hazai sörszaküzletek különlegességeivel várnak titeket a Dürer Kertben. Minden este koncertekkel készülnek, utána pedig dj-k pakolják majd a zenét.

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2023. szeptember 7-10.)

A Budapest Borfesztivál minden évben több tízezer borrajongónak hozza el a legkiválóbb hazai borászatok ajánlatait. Szeptember 7. és 10. között az impozáns Budavári Palota teraszai adnak otthont a rendezvénynek, ahol a minőségi borkínálat mellett izgalmas kiegészítő programok várják a résztvevőket. 2023-ban is kiemelt figyelmet kap a borfogyasztók borkulturális ismereteinek bővítése, de újdonság még a VIP-terasz lesz is, mely idén megnyílik a nagyközönség számára is, valamint a vasárnap debütáló Sunday Brunch is.

Intermezzo Fesztivál // Magyar Zene Háza (2023. szeptember 8.)

Idén már másodjára valósul meg a MOME és Magyar Zene Háza kollaborációjaként a kétnapos Intermezzo Fesztivál, amit diákok szerveznek – nem kizárólag – diákoknak, hogy közösséget teremtsenek a zene és dizájnszemlélet mentén. Ezt pedig sokszínű zenés és edukatív programokkal, erős vizuális megjelenésekkel és installációkkal tervezik megvalósítani.

Két karod csöndje – Összművészeti rendezvény a Vízivárosi Klub előtti téren (2023. szeptember 8.)

Radnóti Miklós varázslatos világába kalauzol el a Vízivárosi Klub szeptember 8-i ingyenes eseménye. A szabadtéri rendezvényen zenei, színházi és képzőművészeti megközelítésben is életre kel Radnóti költészete, a KOSBOR együttes például keleties világzenei hangzásvilágával idézi meg a híres verseket.

Újpesti Borvíkend (2023. szeptember 8-9.)

Újpest szívében, szeptember 8. és 9. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikernek örvendő borfesztivál, ahol 32 hazai pince különlegességeit fedezhetitek fel. Mindezt street food és színes ételválaszték kíséri, esténként pedig természetesen nem maradhat el az élő jazz-zene sem.

ARC kiállítás // Bikás park (2023. szeptember 8. – október 8.)

Idén immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

ÖrkényKert (2023. szeptember 9.)

Szeptember második hétvégéjén rendezik meg az Örkény Színház nagy sikerű, szabadtéri eseményét, amely hagyományosan – immár 12. alkalommal – az új évad kezdetét jelzi. A szeptember 9-i rendezvénynek a színház előtti Madách tér ad otthont, ahol változatos programok várják az érdeklődőket egész nap.

Nagytétényi ArtTér (2023. szeptember 9.)

Élettel tölti meg a dél-budai Duna-partot a Nagytétényi ArtTér, amely hétvégente hívja a természetbe a közösségi, művészeti, zenei és gyerekprogramok iránt érdeklődő fővárosiakat. Legközelebb szeptember 9-én, délután 4-től este 9-ig kapcsolódhatunk ki a Duna-parti eseményen, amelyen minden program ingyenes.

Jazzbois x Kaláka / Öböl koncert a BudaParton (2023. szeptember 9.)

Együtt ad koncertet szeptember 9-én a fúziós jazz-hiphop trió, a Jazzbois és az 53 éves Kaláka együttes. A Dürer Kert szervezésében megvalósuló, 20 órakor kezdődő eseménynek a Kopaszi-gát, azon belül az Öböl Amfiteátrum ad otthont. A belépő XI. kerületi lakosoknak 2500, mindenki másnak 5000 forint.

JUDAFEST // Madách tér (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én a Madách tér teljesen átváltozik a Judafestnek hála: a betont fű, az autókat pedig babzsákok váltják fel. A színpadon számos izgalmas produkció várja az érdeklődőket, többek között Dés László és Závada Péter is fellép, este pedig a Parno Graszt zenekarral bulizhattok.

Zenében szabadon – Sugarloaf klasszikusra hangolva (2023. szeptember 10.)

Nem mindennapi koncertélményben lehet részünk a Várkert Bazár őszi szezonnyitó koncertjén. Szeptember 10-én a Sugarloaf zenekar rockos dalai a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara előadásában kelnek életre. A rendhagyó zenei esten jól ismert operazenék és népszerű popslágerek is felcsendülnek majd.

Őszi Széll – Nyárzáró utcabál (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én kerül sor a Széll Kálmán téri nyárzáró utcabálra, ahol ismét egyesítik erejüket a helyi vendéglátóegységek, hogy közösen búcsúztassák az év legmelegebb időszakát. Az eseményen remek ételekkel, hűsítő italokkal, izgalmas programokkal és élő zenével várják az érdeklődőket.

Budapesti Klasszikus Film Maraton (2023. szeptember 13-14.)

Szeptember 13-án és 14-én a BMC is csatlakozik a Budapesti Klasszikus Film Maratonhoz, amelynek keretében a közönség némafilmek és az élő zene találkozásának lehet szem- és fültanúja. Legendás és történelmi hősnők állnak a rövidfilmek középpontjában, melyeket Harcsa Veronika csodás éneke kísér.

Perselí // Opus Jazz Club (2023. szeptember 14.)

Mexikó, Portugália és Skócia hangjai egyesülnek szeptember 14-én az Opus Jazz Clubban: a Perselí trióban Fuensanta énekel és nagybőgőzik, José Soares szaxofonozik, Alistair Payne pedig trombitál. Nyugodt jazzdalaikban virágok bontanak szirmot, és egy szorongásmentes élet levegője érinti meg a hallgatót.

Bohemian Betyars // Kobuci (2023. szeptember 14.)

Óriási mulatsággal int búcsút a nyárnak Óbuda kedvelt szabadtéri koncerthelyszíne, a Kobuci Kert. Szeptember 14-én a magyar, balkán, cigány népzene, punk, ska és sok más zenei stílussal mesterien bánó Bohemian Betyars csap a húrok közé, felejthetetlen koncertélményt ígérve, mindössze 4900 forintért.

Sunset Tunes – Indigo & Blaize // Mad Garden Buda (2023. szeptember 14.)

A Mad Garden Buda ingyenes, Sunset Tunes névre keresztelt koncertsorozata szeptember 14-én az Indigo & Blaze duójával zárja igencsak sikeres évadát. A naplemente idejéhez igazított alkalmon így egy különféle zenei stílusokat ötvöző páros közel sem mindennapi előadását hallgathatják meg a látogatók.

Asian Streetfood Market // Botellón Terasz (2023. szeptember 14-16.)

Kontrasztok, textúrák, friss ízek, autentikus klasszikus, egzotikus italok – utazás a fűszerek páratlan világába. Az ízkavalkád mellett élő zene és tánc is vár benneteket a Botellón Teraszon.

Nekem is jár kávé – színházi stand-up est // Gólem Központ (2023. szeptember 15.)

Az Apertúra társulat színházi stand-up estje, Göttinger Pál állandóan nívós vendégszereplésével.

Louis Tomlinson: Faith In The Future // Papp László Budapest Sportaréna (2023. szeptember 15.)

Louis Tomlinson a One Direction tagjaként vált ismertté, amely minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája volt. A banda 2016-os leállását követően Tomlinson még abban az évben kiadta debütáló szólókislemezét, 2020 januárjában pedig megjelent első szólóalbuma is. Második albuma Faith In The Future címmel 2022. november 11-én jelent meg, ezt követte az a világkörüli turné, aminek hazánk is része.

R47 – Bérczesi Róbert születésnapi szólókoncert // Kertem (2023. szeptember 15.)

Bérczesi Róbert gitáros-énekes immáron több mint harminc éve foglalkozik dalszerzéssel. A Hiperkarma frontembere regénybe illően kalandos pályafutása során sokakra volt, van és még lesz is óriási hatással. Az a senki máséval össze nem téveszthető zene- és szövegvilág, ami Robi sajátja, tökéletesen tükrözi az élethez való teljesen egyedi hozzáállását és gondolkodásmódját. Hogyha érdekel egy különös, mégis élhető és szerethető látásmód és szereted a kellemes melódiákat is, akkor mindenképpen nézd meg Robit ezen a különleges születésnapi koncerten.

Eleven Ősz (2023. szeptember 15-16.)

Színes programokkal érkezik a környék kedvenc nyárzáró fesztiválja a Bartók Béla útra szeptember 15-16. között, ahol a művészeti, zenei és családi programok mellett a közösségé lesz a főszerep. A várva várt őszi eseményen minden művészeti ág képviselője aktív résztvevője lesz a rendezvénynek idén is.

Lánchíd fesztivál (2023. szeptember 16.)

Egyedülálló, „all stars” művészcsapat áll össze egyetlen estére, szeptember 16-án, a Clark Ádám téri Lánchíd fesztivál ingyenes koncertjén. A legnépszerűbb hazai kedvencekkel találkozhatunk ezen az estén, akik ritkán vagy talán sosem álltak még együtt, egy színpadon. A 19:30-kor kezdődő ingyenes koncertek házigazdája Szabó Simon színész-műsorvezető lesz, a fellépők előtt pedig Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere köszönti majd a közönséget. A koncert előtt és után DJ szórakoztatja a közönséget, a pesti alsó rakparton 10-től 18 óráig pedig a Főváros jóvoltából ingyenes gyerekprogramok és Lánchíd történeti kiállítás vár mindenkit, a Valyo állandó programjai mellett.

Utcabál a József Attila Színházban (2023. szeptember 16.)

A József Attila Színház évadnyitó utcabálra invitálja az érdeklődőket szeptember 16-án. A 14 órakor kezdődő ingyenes eseményen beleshetünk a színfalak mögé a színház művészeinek vezetésével, kedvezményesen vásárolhatunk jegyeket és bérleteket, este pedig megtekinthetjük a Szibériai csárdás c. előadást.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2023. szeptember 16.)

Szeptember 16-án irány a sokszínű Wekerletelep, hiszen számos izgalmas kincsre lelhettek a már jól ismert piacon. A portékák között szemezgethettek többek között ruhaneműk, kerámiák, edények, ékszerek és használati tárgyak közül, és természetesen a piac magával ragadó hangulata sem marad el.

Ricsimicsinájjunk VárvaVárt Pince- és Szezonnyitó Zenei Őrület és Táncház // Úri Muri (2023. szeptember 16.)

Az Apertúra társulat tagjai és munkatársaik, barátaik és üzletfeleik ismét belecsapnak a húrokba, billentyűkbe, dobokba, hogy megnyissák az évadot, szezont, bármit, de legfőképpen a szívüket és a Muri pincéjét. Avagy második évada kezdődik a zenekarnak, nem is akárhogyan.

Ars Sacra Fesztivál (2023. szeptember 16-24.)

Szeptember 16. és 24. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál, amely az ország számos helyszínén várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Komolyzenei és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

ReMarket közösségi BOLHAPIAC és Vintage vásár (2023. szeptember 17.)

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Pintér Béla és Társulata: Kaisers TV, Ungarn // Uprendezvénytér (2023. szeptember 18., 19., 20.)

Baráznay Ignácz a történet képzeletbeli főhőse. Ő a Szabadságharc mártírja, kit a nemzet csak a „Pákozdi Oroszlánként” emleget. Tisztázatlan halála után negyven évvel leánya, Amália egy különös transzcendens utazás alkalmával, melynek során bármi megtörténhet, visszakerül 1848-ba, s az ott, akkor már működő császári televíziónál kap állást. Lassan kiderül számára, hogy az apja korántsem volt olyan eszményi, mint ahogy a nemzet emlékezetében élt, vagy ahogy ő azt képzelte.

Őszi Bringás reggeli/uzsonna az ország több mint 70 pontján (2023. szeptember 19.)

Szeptember 19-én a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezeteivel és partnereivel az ország több tucat pontján vár bringás reggelivel vagy uzsonnával.

A hűtlen feleség // MÜPA (2023. szeptember 20-21.)

Szerelem, szenvedély, hűtlenség – a legrejtélyesebb és legmélyebb emberi érzelmeket eleveníti meg bűnügyi táncdrámájában a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A 19. századi, titokzatos székely népballada nyomán készült előadást szeptember 20-án és 21-én tekinthetik meg az érdeklődők a Müpában.

Beton.Hofi: II. Országos Citromale Gang Találkozó // Budapest Park (2023. szeptember 21.)

Szeptember 21-én napjaink egyik legnépszerűbb hazai előadója, Beton.Hofi lép a fesztiválhangulata miatt (is) kedvelt Budapest Park színpadára. Borítékolható, hogy a Fonogram-díjas rapper fellépése iránti hatalmas kereslet okán hamar elfogynak a belépők; ha nem akartok lemaradni, mielőbb váltsátok meg a jegyeteket!

Indian Food Festival // Botellón terasz (2023. szeptember 21-23.)

Szeptember 21. és 23. között a Kazinczy utcát fűszerkavalkád lepi el, hiszen megérkeznek a tradicionális mexikói ízek a Botellón Teraszra. Ott a helyetek, ha odáig vagytok a curry-s ételekért vagy a tandoori ízesítésért! Az isteni finomságok mellett élő zene biztosítja a fergeteges hangulatot.

#jóéjtpuszi (2023. szeptember 22.)

Lackfi János nagy sikerű #jóéjtpuszi-kötetének versei elevenednek meg szeptember 22-én, este 6 órától, a Pestszentimrei Közösségi Házban. A humorral fűszerezett, lehengerlő zenei és lelki utazásban a szerző társául szegődik Vecsei H. Miklós színművész, valamint Sinha Róbert gitárművész.

Premier Bully // Apetúra, Gólem Központ (2023. szeptember 22.)

Az Apertúra új előadásában azt vizsgálja, hogy mi mindent vagyunk hajlandóak feladni ahhoz, hogy színházat csinálhassunk. Ha a színházi próbafolyamat egyben tűzpróba, akkor mi marad a meghajlás végén?

Édes Napok Budapest (2023. szeptember 22-24.)

Az év legédesebb hétvégéje, az Édes Napok Budapest, csokoládé és édességünnep idén is várja az édességkedvelőket a Bazilika előtti Szent István téren.

World Press Photo // Magyar Nemzeti Múzeum (2023. szeptember 22. – november 5.)

Az elmúlt év legfontosabb történései állnak az idén rendhagyó módon 6 hét erejéig látogatható World Press Photo kiállítás fókuszában, melynek ezúttal is a Magyar Nemzeti Múzeum szolgál otthonául. A tárlatot minden évben több ezer fotóriporteri és dokumentarista kép válogatása és értékelése előzi meg, melyek legjobbjait láthatjuk a kiállításon, tavaly óta régiókra bontva. A gondolkodásra késztető alkotásokon 2022 jelentős eseményei köszönnek vissza, melyek nemcsak arról árulkodnak, milyen volt az elmúlt év, hanem remélhetőleg iránytűként is szolgálnak a jövő évre nézve.

Frenk // Kertem (2023. szeptember 23.)

Ha nem jártatok még a Könyves Kálmán körút bensőséges hangulatú sörkertjében, szeptember 23-án ott a helyetek. A barátságos légköréről híres Kertem színpadán 20:30-tól Frenk és zenekara lép fel, így nem kérdés, hogy az este emlékezetes lesz. Jegyek 3000 forinttól elérhetőek a cooltix.hu weboldalon.

Be Massive Horizon party – Savoyai Terasz (2023. szeptember 23.)

Hatalmas bulival ünnepli 20. születésnapját a Be Massive szeptember 23-án, szombaton. A helyszín a Budai Vár egyik legszebb panorámájú szabadtéri helyszíne, a Savoyai Terasz, ahol a szülinapos készül a legnagyobb meglepetéssel, a részvétel ugyanis ez alkalommal minden bulizni vágyó számára ingyenes!

Csak a Mentes Őszi Fesztivál (2023. szeptember 23-24.)

Szeptember 23-án és 24-én Újlipótvárosban a mentes finomságoké a főszerep: a több, mint 50 kiállító standjain találtok glutén-, cukor-, laktózmentes, vegán, natúr és bio élelmiszereket is. A hatalmas választék mellett workshopokon, kóstolókon és előadásokon is részt vehettek, sőt, még tombola is vár titeket.

Nagyvárosi Vándorok // Hagyományok háza (2023. szeptember 23., 27)

Szeptember 23-án és 29-én mutatják be a Magyar Állami Népi Együttes új előadását a Hagyományok Házában. A magyar cigánymuzsikusok unikális jellemzőit, a zenei virtuozitást és repertoárgazdagságot felvonultató, nagy ívű zenei tablót táncjelenetek teszik még változatosabbá.

She Wants Revenge // Dürer Kert (2023. szeptember 24.)

Lady Gaga kérésére szerepelt a daluk az American Horror Storyban, a dalhoz készült klipet ráadásul nem más rendezte, mint Joaquin Phoenix. A She Wants Revenge a sikerek ellenére azonban többször feloszlott, majd újra összeállt, legutóbb éppen tavaly döntöttek úgy, hogy ideje újra zenélni és turnéra indulni. Ennek pedig a hazai rajongók is örülhetnek, hiszen így végre Budapesten is elcsíphetjük a post-punk duót.

WAKE UP 1230 // A38 Hajó (2023. szeptember 24.)

Az év egyik utolsó szabadtéri koncertjét adja az A38 tetőteraszán a Wake Up 1230 zenekar, az illusztris rock and roll arcokat felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob). Vagány rockzene, energiabomba frontember, táncos glam-buli.

BorKert – Hungarian WINE . Finger FOOD . Live MUSIC (2023. szeptember 26.)

Szeptember 26-án irány a Kilenc Kert, hiszen a BorKert eseménnyel a szervezők megalkották a tökéletes kedd esti programot: egy olyan estét, ahol a hazai borászok személyesen kóstoltatják boraikat, melyek mellé mennyei falatokat és miniburgereket kínálnak. Mindezt élő zene kíséri.

Tárlatvezetés és toronykilátó látogatás a Belvárosi Főplébánia-templomban (2023. szeptember 27.)

Szerdánként 14 órai kezdettel épületséta keretében pillanthatunk be a Március 15. téren álló Budapest-Belvárosi Főplébánia-templom kulisszái mögé. A 75 perces tárlatvezetés alkalmával fellebben a fátyol Pest városának első köveiről, a „Trónoló Madonna” freskójáról, akárcsak a török kori imafülkékről. Megismerhetjük, milyen kapcsolat fűzte Mátyás királyt és Liszt Ferencet a templomhoz, a toronykilátóból pedig pásztázhatjuk egy keveset Pest, Buda és a Duna látképét.

Hidegpont // Apertúra, Gólem központ (2023. szeptember 27.)

Az Apertúra új előadása a színészek saját történetei és improvizációi alapján születik, azokat fikcióval keverve. Avagy hogyan működik – nem csak – színházi világunk: Scorsese, Guy Ritchie és Tarantino után szabadon. Biztos, hogy lesz benne színház, párhuzamos dimenziók, fröcsögni fog a vér és mindenki örül, ha túléli. Mindeközben pedig szól a ragtime.

Italian Food Festival // Botellón Terasz (2023. szeptember 28-30.)

Autentikus olasz ételek, a klasszikus tészta kedvencektől a kemencében sült pizzákig. Olasz borok, koktélok és az elmaradhatatlan Aperol. Élvezzétek együtt az igazi DOLCE VITA-t szeptember 28. és szeptember 30. között a Botellón Teraszon!

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Millenáris (2023. szeptember 28. – október 1.)

Az idei Fesztivál a Millenárison 140 kiállítóval, több mint 40 külföldi szerzővel várja látogatóit a Parkban, a B (Nagycsarnok) és D épületben (Üvegcsarnok), az Európa Ponton és a Nemzeti Táncszínházban.

Ferihegyi Ikarus Találkozó // Ferihegyi Aeropark (2023. szeptember 30. – október 1.)

Hamarosan elérkezik a ferihegyi Aeropark egyik legizgalmasabb napja, amikor a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai is beköltöznek a múzeumba. Szeptember 30-án és október 1-jén közel 70 Ikarust lehet kívülről és belülről is megcsodálni, emellett pedig élménybuszozásra is sor kerül.

